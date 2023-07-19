терапия дарбепоэтином должна проводиться врачами, имеющими опыт назначения по вышеупомянутым показаниям.

Терапия симптоматической анемии в сочетании с хронической почечной недостаточностью (ХПН) у взрослых и детей. Дарбепоэтин альфа может применяться п/к или в/в для повышения уровня гемоглобина, но не выше 120 г/л (7,5 ммоль/л). У больных, не находящихся на диализе, способ введения п/к является предпочтительным, так как позволяет избежать пункций периферических вен. Уровень гемоглобина у пациентов подвержен индивидуальным колебаниям, в том числе иногда выше или ниже желаемых целевых значений. При отклонении уровня гемоглобина за пределы целевых значений проводят модификацию дозы, при этом под целевым значением следует рассматривать интервал от 100 г/л (6,2 ммоль/л) до 120 г/л (7,5 ммоль/л). Следует избегать стойкого повышения уровня гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л), указания по модификации дозы при значениях гемоглобина выше 120 г/л (7,5 ммоль/л) представлены ниже. Также следует избегать повышения уровня гемоглобина более чем на 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4-х недельный период. В этом случае также необходима коррекция дозы.

Лечение дарбепоэтином альфа включает две стадии – фазу коррекции и поддерживающую фазу.

Взрослые пациенты с хронической почечной недостаточностью:фаза коррекции. Начальная доза при п/к или в/в введении должна составлять 0,45 мкг/кг массы тела при однократном еженедельном введении. Альтернативно, для пациентов, не получающих диализ, также может назначаться п/к введение следующих начальных доз препарата: 0,75 мкг/кг массы тела каждые две недели или 1,5 мкг/кг массы тела один раз в месяц. Если повышение концентрации гемоглобина оказывается недостаточным (менее 10 г/л (0,6 ммоль/л) за 4 недели), доза препарата увеличивается приблизительно на 25%. Повышение дозы препарата не должно осуществляться чаще, чем 1 раз в 4 недели.

Если увеличение содержания гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 недели, дозу препарата следует уменьшить примерно на 25%. В случае, когда уровень гемоглобина превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), следует рассмотреть возможность уменьшения дозы препарата. Если содержание гемоглобина продолжает увеличиваться, дозу следует снизить примерно на 25%. Если после снижения дозы, гемоглобин продолжает повышаться, необходимо временно прекратить применение препарата до начала снижения уровня гемоглобина, после чего можно возобновить терапию, причем дозу препарата следует уменьшить примерно на 25% от предыдущей дозы.

Гемоглобин следует измерять еженедельно или 1 раз в 2 недели до его стабилизации. Поддерживающая фаза. У пациентов, находящихся на диализе, можно продолжить вводить дарбепоэтин альфа 1 раз в неделю или перейти на введение 1 раз каждые 2 недели. При переводе пациентов, находящихся на диализе, с еженедельных инъекций на режим введения однократно 1 в 2 недели, исходная доза должна вдвое превышать дозу, вводившуюся 1 раз в неделю. Для пациентов, не получающих диализ, можно продолжить вводить дарбепоэтин альфа 1 раз в неделю или 1 раз каждые 2 недели или 1 раз в месяц. Для пациентов, получающих препарат 1 раз каждые 2 недели, после достижения требуемой концентрации гемоглобина на фоне назначения препарата 1 раз в 2 недели, его п/к введение затем может производиться 1 раз в месяц с использованием исходной дозы вдвое превышающей предыдущую дозу, вводившуюся 1 раз в 2 недели.

Если для поддержания требуемого гемоглобина необходима оптимизация дозы дарбепоэтина альфа, ее рекомендуется увеличивать приблизительно на 25%.

В случае, если наблюдается повышение гемоглобина более, чем 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 недели, дозу препарата следует уменьшить приблизительно на 25%, в зависимости от скорости повышения. Если содержание гемоглобина превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), следует рассмотреть возможность уменьшения дозировки препарата. Если содержание гемоглобина продолжает увеличиваться, дозу следует снизить примерно на 25%. Если после снижения дозы, гемоглобин продолжает повышаться, необходимо временно прекратить применение препарата до начала снижения уровня гемоглобина, после чего можно возобновить терапию, причем дозировку препарата следует уменьшить примерно на 25% от предыдущей дозы.

После любого изменения дозы или режима введения, содержание гемоглобина следует контролировать каждую 1 или 2 недели. Изменение дозы во время поддерживающей фазы должно выполняться не чаще 1 раза в 2 недели.

При изменении пути введения препарата следует использовать те же дозы препарата и осуществлять мониторинг концентрации гемоглобина раз в 1-2 недели с целью поддержания требуемого уровня гемоглобина.

Взрослых пациентов, получающих еженедельно по 1, 2 или 3 инъекции рчЭПО, можно перевести на режим однократного еженедельного введения дарбепоэтина или его введение 1 раз в 2 недели. Исходную еженедельную дозу препарата (мкг/неделю) определяют, разделив общую еженедельную дозу рчЭПО (МЕ/неделю) на 200. Исходную дозу дарбепоэтина альфа (мкг/в 2 недели) при режиме введения 1 раз в 2 недели определяют путем деления суммарной кумулятивной дозы рчЭПО, введенного за двухнедельный период, на 200. При замене рчЭПО на дарбепоэтин альфа измерение уровня гемоглобина следует выполнять не реже 1 раза в неделю или в 2 недели, а способ введения препарата должен оставаться неизменным.

Дети с хронической почечной недостаточностью: фаза коррекции. Для детей в возрасте 11 лет и старше начальная доза при п/к или в/в введении препарата составляет 0,45 мкг/кг веса тела в виде однократной инъекции 1 раз в неделю. У пациентов, не получающих диализ, может применяться начальная доза, равная 0,75 мкг/кг, п/к 1 раз в 2 недели. Если увеличение уровня гемоглобина недостаточно (менее 10 г/л (0,6 ммоль/л) за 4-х недельный период), необходимо увеличить дозу препарата примерно на 25%. Увеличение дозы должно проводиться не чаще 1 раза в 4 недели.

Если увеличение содержания гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 недели, дозу препарата следует уменьшить примерно на 25% в зависимости от степени увеличения уровня гемоглобина. В случае, когда уровень гемоглобина превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), следует рассмотреть возможность уменьшения дозы препарата. Если содержание гемоглобина продолжает увеличиваться, дозу следует снизить примерно на 25%. Если после снижения дозы, гемоглобин продолжает повышаться, необходимо временно прекратить применение препарата до начала снижения уровня гемоглобина, после чего можно возобновить терапию, причем дозу препарата следует уменьшить примерно на 25% от предыдущей дозы.

Гемоглобин следует измерять еженедельно или 1 раз в 2 недели до его стабилизации.

Поддерживающая фаза У детей 11 лет и старше в поддерживающую фазу терапии введение дарбепоэтина альфа можно продолжать в режиме 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Пациенты, находящиеся на диализе, при переводе их с режима дозирования дарбепоэтином альфа 1 раз в неделю на режим 1 раз в 2 недели первоначально должны получать дозу, эквивалентную удвоенной при однократном в неделю режиме введения. У пациентов, не находящихся на диализе, после достижения целевого уровня гемоглобина в режиме дозирования препарата 1 раз в 2 недели, дарбепоэтин альфа может назначаться п/к 1 раз в месяц, при этом начальная дозировка должна составлять удвоенную дозу от той, что использовалась в режиме 1 раз в 2 недели.

Если для поддержания требуемого гемоглобина необходима оптимизация дозы дарбепоэтина альфа, ее рекомендуется увеличивать приблизительно на 25%.

Если увеличение содержания гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 недели, дозу препарата следует уменьшить примерно на 25% в зависимости от степени увеличения уровня гемоглобина. В случае, когда уровень гемоглобина превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), следует рассмотреть возможность уменьшения дозы препарата. Если содержание гемоглобина продолжает увеличиваться, дозу следует снизить примерно на 25%. Если после снижения дозы, гемоглобин продолжает повышаться, необходимо временно прекратить применение препарата до начала снижения уровня гемоглобина, после чего можно возобновить терапию, причем дозу препарата следует уменьшить примерно на 25% от предыдущей дозы.

Лечение симптоматической анемии, индуцированной химиотерапией, у пациентов с онкологическими заболеваниями.

У пациентов с анемией (например, при концентрации гемоглобина равной или ниже 100 г/л (6,2 ммоль/л), дарбепоэтин альфа может применяться п/к для повышения уровня гемоглобина, но не выше 120 г/л (7,5 ммоль/л).

Рекомендованная начальная доза препарата – 500 мкг (6,75 мкг/кг) 1 раз в 3 недели либо по 2,25 мкг/кг 1 раз в неделю. Если клинический ответ (утомляемость, содержание гемоглобина) через 9 недель неадекватен, дальнейшая терапия может оказаться неэффективной.

Применение дарбепоэтина прекращают примерно через 4 недели после завершения химиотерапии.

После достижения целевого уровня гемоглобина дозировку препарата следует уменьшить на 25-50%, для адекватного контроля симптоматики анемии с использованием минимальных одобренных доз дарбепоэтина альфа. Возможно титрование дозы между 500 мкг, 300 мкг и 150 мкг.

Следует производить тщательный мониторинг состояния пациентов. Если уровень гемоглобина у пациента превышает 120 г/л (7,5 ммоль/л), дозу препарата следует уменьшить на 25-50%. Если содержание гемоглобина превышает 130 г/л (8,1 ммоль/л), следует временно прекратить применение дарбепоэтина альфа. После снижения уровня гемоглобина до 120 г/л (7,5 ммоль/л) или ниже, терапию можно возобновить, дозировка препарата при этом должна быть примерно на 25% меньше предыдущей.

Если увеличение уровня гемоглобина превышает 20 г/л (1,25 ммоль/л) за 4 недели, следует уменьшить дозировку препарата на 25-50%.