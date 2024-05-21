диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник пищевых волокон для создания оптимальных диетологических условий для нормализации моторной функции ЖКТ, способствует нормализации микрофлоры кишечника, выведению токсических веществ из организма. Обладает сорбционными и пребиотическими свойствами.

Бионорм рекомендуют как дополнительный источник нерастворимых пищевых волокон (лигнин и целлюлоза) и пребиотика (лактулоза) для нормализации работы ЖКТ.

За счет лигнина и целлюлозы обладает высокой сорбционной активностью, которая позволяет связывать и выводить из просвета ЖКТ патогенные бактерии, продукты их распада, а также эндо- и экзотоксины. Также участвует в нейтрализации избытка некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, ХС, мочевины и других.

Лактулоза является синтетическим дисахаридом. Без изменения проходит через ЖКТ в толстый кишечник и способствует развитию бифидо- и лактобактерий, тем самым обусловливая нормализацию обмена белков, жиров и углеводов, абсорбцию витаминов, микро- и макроэлементов, а также участвует в стимуляции неспецифического иммунитета.

Комплексное влияние компонентов способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника, уменьшению кожных проявлений дисбаланса микрофлоры, уменьшению последствий различных заболеваний ЖКТ.

Бионорм нетоксичен, не всасывается и действует только в просвете ЖКТ.

Может использоваться как дополнительное средство при:

дисбактериозе, в том числе после применения антибактериальных препаратов;



хроническом колите;



синдроме раздраженного кишечника, при наличии как запоров, так и диарейного синдрома;



атопическом дерматите и хронической крапивнице;



пищевых токсикоинфекциях.

