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Бионорм (Bionorm) (173333) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бионорм (Bionorm)
Цена в городе Киев
от 85,70 грн
Без рецепта
30 шт от 85,70 грн
В наличии в 1102 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ

Бионорм инструкция по применению

Характеристика

диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник пищевых волокон для создания оптимальных диетологических условий для нормализации моторной функции ЖКТ, способствует нормализации микрофлоры кишечника, выведению токсических веществ из организма. Обладает сорбционными и пребиотическими свойствами.
Бионорм рекомендуют как дополнительный источник нерастворимых пищевых волокон (лигнин и целлюлоза) и пребиотика (лактулоза) для нормализации работы ЖКТ.
За счет лигнина и целлюлозы обладает высокой сорбционной активностью, которая позволяет связывать и выводить из просвета ЖКТ патогенные бактерии, продукты их распада, а также эндо- и экзотоксины. Также участвует в нейтрализации избытка некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, ХС, мочевины и других.
Лактулоза является синтетическим дисахаридом. Без изменения проходит через ЖКТ в толстый кишечник и способствует развитию бифидо- и лактобактерий, тем самым обусловливая нормализацию обмена белков, жиров и углеводов, абсорбцию витаминов, микро- и макроэлементов, а также участвует в стимуляции неспецифического иммунитета.
Комплексное влияние компонентов способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника, уменьшению кожных проявлений дисбаланса микрофлоры, уменьшению последствий различных заболеваний ЖКТ.
Бионорм нетоксичен, не всасывается и действует только в просвете ЖКТ.
Может использоваться как дополнительное средство при:

  • дисбактериозе, в том числе после применения антибактериальных препаратов;
  • хроническом колите;
  • синдроме раздраженного кишечника, при наличии как запоров, так и диарейного синдрома;
  • атопическом дерматите и хронической крапивнице;
  • пищевых токсикоинфекциях.

Рекомендации по употреблению

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 2–3 таблетки 3 раза в сутки, детям в возрасте 6–12 лет по 1–2 таблетки 3 раза в сутки, детям в возрасте 3–6 лет по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Бионорм необходимо употреблять за 1–1,5 ч до или после еды. Употребляют на протяжении 14 дней. При необходимости курс повторяют.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам.

Условия хранения

в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Бионорм
Бионорм таблетки, №30
от 85,70 грн
В наличии в 1102 аптеках
Цены в аптеках
Бионорм
Бионорм таблетки, №30
от 85,70 грн
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