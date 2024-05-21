Бионорм (Bionorm) (173333) - инструкция по применению Диетические добавки
Бионорм инструкция по применению
Характеристика
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник пищевых волокон для создания оптимальных диетологических условий для нормализации моторной функции ЖКТ, способствует нормализации микрофлоры кишечника, выведению токсических веществ из организма. Обладает сорбционными и пребиотическими свойствами.
Бионорм рекомендуют как дополнительный источник нерастворимых пищевых волокон (лигнин и целлюлоза) и пребиотика (лактулоза) для нормализации работы ЖКТ.
За счет лигнина и целлюлозы обладает высокой сорбционной активностью, которая позволяет связывать и выводить из просвета ЖКТ патогенные бактерии, продукты их распада, а также эндо- и экзотоксины. Также участвует в нейтрализации избытка некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, ХС, мочевины и других.
Лактулоза является синтетическим дисахаридом. Без изменения проходит через ЖКТ в толстый кишечник и способствует развитию бифидо- и лактобактерий, тем самым обусловливая нормализацию обмена белков, жиров и углеводов, абсорбцию витаминов, микро- и макроэлементов, а также участвует в стимуляции неспецифического иммунитета.
Комплексное влияние компонентов способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника, уменьшению кожных проявлений дисбаланса микрофлоры, уменьшению последствий различных заболеваний ЖКТ.
Бионорм нетоксичен, не всасывается и действует только в просвете ЖКТ.
Может использоваться как дополнительное средство при:
- дисбактериозе, в том числе после применения антибактериальных препаратов;
- хроническом колите;
- синдроме раздраженного кишечника, при наличии как запоров, так и диарейного синдрома;
- атопическом дерматите и хронической крапивнице;
- пищевых токсикоинфекциях.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 2–3 таблетки 3 раза в сутки, детям в возрасте 6–12 лет по 1–2 таблетки 3 раза в сутки, детям в возрасте 3–6 лет по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Бионорм необходимо употреблять за 1–1,5 ч до или после еды. Употребляют на протяжении 14 дней. При необходимости курс повторяют.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.