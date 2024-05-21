Визивит (Vizivit) (173329) - инструкция по применению Диетические добавки
Визивит инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, дополнительного источника антоцианов, витамина А и селена. Продукт способствует повышению остроты зрения, уменьшению усталости глаз в результате длительной работы при искусственном освещении, обострению ночного зрения.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте от 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки во время или после еды на протяжении 30 дней. Детям и лицам, которые не могут проглотить капсулу, ее необходимо раскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством питьевой воды. Рекомендуется повторять курс 2–3 раза в год.
Особые указания
предостережение: индивидуальная чувствительность к компонентам продукта. При одновременном применении с другими препаратами, которые содержат витамин А или селен, необходимо проконсультироваться с врачом для предупреждения передозировки. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.