взрослым и детям в возрасте от 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки во время или после еды на протяжении 30 дней. Детям и лицам, которые не могут проглотить капсулу, ее необходимо раскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством питьевой воды. Рекомендуется повторять курс 2–3 раза в год.

