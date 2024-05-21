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Визивит (Vizivit) (173329) - инструкция по применению Диетические добавки

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Визивит (Vizivit)
Цена в городе Киев
от 227,93 грн
Без рецепта
30 шт от 227,93 грн
В наличии в 821 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения

Визивит инструкция по применению

Характеристика

рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства, дополнительного источника антоцианов, витамина А и селена. Продукт способствует повышению остроты зрения, уменьшению усталости глаз в результате длительной работы при искусственном освещении, обострению ночного зрения.
Не является лекарственным средством.

Рекомендации по употреблению

взрослым и детям в возрасте от 3 лет по 1 капсуле 1 раз в сутки во время или после еды на протяжении 30 дней. Детям и лицам, которые не могут проглотить капсулу, ее необходимо раскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством питьевой воды. Рекомендуется повторять курс 2–3 раза в год.

Особые указания

предостережение: индивидуальная чувствительность к компонентам продукта. При одновременном применении с другими препаратами, которые содержат витамин А или селен, необходимо проконсультироваться с врачом для предупреждения передозировки. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.

Визивит
Визивит капсулы 0.2 г, №30
от 227,93 грн
В наличии в 821 аптеке
Цены в аптеках
Визивит
Визивит капсулы 0.2 г, №30
от 227,93 грн
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