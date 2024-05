фармакодинамика. Ганфорт — комбинированный лекарственных препарат, в состав которого входят биматопрост и тимолола малеат, которые снижают высокое внутриглазное давление (ВГД) за счет сочетанного действия, что позволяет достичь более выраженного эффекта по сравнению с эффектом каждого из препаратов в отдельности.

Биматопрост — офтальмологическое средство, которое снижает ВГД, относится к группе синтетического простамида, по химической структуре — к простагландину F 2α (PGF 2α ), биматопрост не влияет ни на один из известных типов рецепторов простагландина. Механизм снижения ВГД биматопроста включает усиление оттока внутриглазной жидкости через трабекулярную сеть и от увеосклеральных отделов глаза.

Тимолол — неселективный блокатор β-адренорецепторов, без внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности.

Тимолол снижает ВГД за счет уменьшения продукции внутриглазной жидкости. Точный механизм действия тимолола не установлен, возможно, он связан с угнетением синтеза цАМФ и вызывается эндогенной стимуляцией β-адренергических рецепторов.

Биматопрост снижает ВГД с пиковым гипотензивным эффектом, заметным примерно через 12 ч после применения; тимолол достигает пикового гипотензивного эффекта примерно через 1–2 ч. Оба средства, как биматопрост, так и тимолол, значительно снижают ВГД после первой же инстилляции.

Гипотензивное действие препарата Ганфорт не уступает эффекту, который достигается с помощью вспомогательной терапии с применением биматопроста (1 раз в сутки) и тимолола (2 раза в сутки).

Учитывая результаты клинических исследований, проведенных компанией «Аллерган», рекомендуется применять препарат утром. Однако, если это необходимо для пациента, можно рассмотреть дополнительный прием препарата вечером. Результаты исследований биматопроста показывают сопоставимые показатели контроля ВГД, независимо от утреннего или вечернего дозирования.

Фармакокинетика. Системная абсорбция препарата минимальна и не отличается как при комбинированном лечении, так и при приеме каждого из компонентов препарата отдельно.

В двух исследованиях продолжительностью 12 мес, в ходе которых изучалось всасывание препарата, не отмечается системной кумуляции ни одного из действующих веществ.

Биматопрост. В исследованиях in vitro биматопрост хорошо проникает в радужную оболочку глаза и склеру. Средний коэффициент проницаемости в роговицу составил 3,24·10-6 см/с. Биматопрост проникал в ткани склеры лучше, чем в ткани роговицы, со средним коэффициентом проницаемости — 14,5·10-6 см/с. При местном применении глазных капель биматопроста сочетанное системное действие очень низкое, без аккумуляции. При инстилляции 0,03% р-ра биматопроста по 1 капле в оба глаза здорового человека 1 раз в сутки в течение 2 нед, C max биматопроста в плазме крови достигалась в течение 10 мин после применения, и в течение 1,5 ч его концентрация в плазме крови снижалась ниже уровня определения (0,025 нг/мл). Средние значения C max и AUC 0-24 биматопроста были близки на 7-й и 14-й день применения и составляли 0,08 нг/мл и 0,09 нг·ч/мл соответственно, указывая на то, что уравновешенная концентрация биматопроста достигалась в течение 1-й недели местного применения.

В ходе 2 трехфазовых исследований безопасности и эффективности измерялись концентрации биматопроста в крови пациентов с глаукомой и глазной гипертензией (n=88, применение — 1 раз в сутки и n=89 — 2 раза в сутки). Образцы отбирали примерно через 5 мин после вечернего приема в день 0-й, на 3-й, 6-й и 12-й месяц. Концентрации биматопроста в крови были аналогичны тем, которые выявляли у здоровых субъектов, и не отмечено значительного системного накопления вещества в течение длительного времени. C-1 кислотный метаболит (AGN 191522), как правило, не определяли в крови во время этих исследований.

Биматопрост равномерно распределяется в тканях, объем системного распределения у человека при достижении уравновешенной концентрации вещества составил 0,67 л/кг. Биматопрост находится преимущественно в плазме крови.

Связь биматопроста с белками плазмы крови составляет около 88% при концентрациях в пределах от 1 до 250 нг/мл независимо от концентрации. (Примечание: при расчете профиля безопасности использовалась концентрация свободного вещества в биологических видах). До 20% биматопроста вступало в обратную связь с синтетическим меланином при концентрациях в пределах 0,2–100 мкг/мл, что также не зависело от концентрации.

Бимотопрост интенсивно не метаболизируется в человеческом глазу и является одним из основных циркулирующих веществ в крови при попадании в системный кровоток после местного применения. После этого биматопрост подвергается глюкуронированию, окислению, N-диэтилированию и дезамидированию с образованием различных метаболитов. Глюкуронидные конъюгаты биматопроста являются наиболее распространенными метаболитами, которые выделяются через почки и ЖКТ. Установлено, что гидролиз биматопроста до свободной кислоты не является необходимым условием для его гипотензивного действия.

Средняя C max общей радиоактивности в крови, определенная после в/в введения радиоактивно меченного биматопроста в дозе 3,12 мкг/кг 6 здоровым лицам, составила 14,5 нг-экв/мл. Общая радиоактивность выводилась из организма в течение короткого T ½ 1,74 ч. Концентрация интактного биматопроста в крови составляла максимум 12,2 нг/мл и быстро снижалась с T ½ в 0,771 ч (около 45 мин). Концентрации AGN 191522 и метаболита C-1 кислоты в крови были намного ниже, чем концентрации биматопроста, поскольку ее C max составила 0,12 нг/мл. Общий клиренс в крови неизмененного биматопроста — 1,50 л/ч/кг.

Около 67% введенной дозы биматопроста выводилось с мочой, причем лишь незначительная доля выделялась в виде неизмененного вещества. 25% дозы выделялось через ЖКТ, причем 15–40% в виде неизмененного вещества.

Существенного системного накопления биматопроста после применения 2 раза в сутки в течение 7 дней не отмечено в возрастной категории 18–44 лет (среднее значение = 28,5) и у пациентов пожилого возраста 65–80 лет (среднее значение = 71,0). Биматопрост быстро попадал в кровоток в обеих возрастных группах, и его концентрация была ниже предела определения через 1,5 ч у большинства пациентов. Системное воздействие было более высоким у лиц пожилого возраста, чем у молодых, как после однократной дозы, так и после многократного применения (124 и 213% соответственно). Среднее значение AUC 0-24 составило 0,0634 нг·ч/мл у пациентов пожилого возраста и было статистически значительно выше, чем у молодых субъектов (0,0218 нг·ч/мл), что допускало наличие фактора возраста. Тем не менее это явление не считается клинически значимым, поскольку биматопрост показывает одинаковую эффективность и безопасность как у молодых пациентов, так и у лиц пожилого возраста.

Тимолол. Тимолол в незначительной степени связывается с белками плазмы крови (~60%).

Системное действие тимолола было хорошо охарактеризовано после перорального приема у человека. При пероральном приеме у человека тимолол быстро и почти полностью всасывается (~90%). Его концентрацию в плазме крови можно определить уже через полчаса после приема, а C max достигается примерно через 1–2 ч после приема. T ½ тимолола в плазме крови составляет 4 ч. T ½ является, по сути, неизменным у пациентов с умеренной почечной недостаточностью.

Тимолол частично метаболизируется в печени и выводится вместе с метаболитами через почки. После перорального приема тимолол подвергается предсистемному умеренному метаболизму (~50%), и только небольшое количество неизмененного вещества выводится с мочой вместе с метаболитами.

У больных, которым проводили хирургическое лечение катаракты, после инстилляции глазных капель в виде 0,5% р-ра C max тимолола во внутриглазной жидкости через 1 ч составила 898 нг/мл. Некоторое количество вещества препарата попадает в системный кровоток. Период полураспада тимолола в плазме крови составляет около 4–6 ч.

В ходе рандомизированного перекрестного фармакокинетического исследования (192024-503T) с участием 17 здоровых субъектов определяли, может ли комбинация отдельных составляющих в препарате Ганфорт повлиять на системную абсорбцию каждой отдельной составляющей по сравнению с абсорбцией при применении монотерапии. Участники исследования получали Ганфорт, 0,03% биматопрост и 0,5% тимолол 1 раз в сутки, утром, в течение 7 дней.

Средние значения фармакокинетических параметров и связанные с ними переменные величины были очень схожими для биматопроста при монотерапии и при применении комбинированной терапии, что указывает на отсутствие взаимодействия вещество-вещество для биматопроста.

Среднее значение C max для тимолола было ниже (на 29%) при применении комбинированного препарата (p<0,05) по сравнению с монотерапией тимололом. С учетом системных побочных эффектов, связанных с тимололом, это снижение может быть преимуществом для комбинированной терапии с точки зрения общей безопасности. Не установлено существенных различий по AUC 0-24 и T ½ тимолола между применением комбинированного препарата и монотерапии.

По результатам двух трехфазных исследований безопасности и эффективности, концентрации биматопроста в крови, измеренные у пациентов с глаукомой и глазной гипертензией, были аналогичны выявленным у здоровых субъектов, также не отмечено значительного системного накопления препарата в течение 12 мес.