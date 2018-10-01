Алдара (Aldara) (173307) - инструкция по применению ATC-классификация
Алдара инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Имиквимод — модификатор иммунного ответа. Исследование насыщенного связывания позволяет предположить наличие рецепторов белка, которые реагируют на имиквимод, на мембранах иммуноцитов. Имиквимод не обладает прямой антивирусной активностью. На экспериментальных моделях на животных имиквимод проявлял противовирусную активность и оказывал действие как противоопухолевый агент, главным образом индуцируя синтез α-интерферона и других цитокинов. Индукцию синтеза α-интерферона и других цитокинов после нанесения крема Алдара на ткани, пораженные остроконечными кондиломами, также выявили во время клинических исследований.
Повышение системного уровня α-интерферона и других цитокинов после местного нанесения препарата Алдара определили в фармакокинетических исследованиях.
Фармакокинетика. При местном применении <0,9% 1 дозы меченого имиквимода проникало через кожу. Небольшое количество крема, которое всасывалось в систему общего кровообращения, быстро выводилось через мочевую систему и кишечник в среднем в соотношении 3:1.
Системное влияние (проникновение через кожу) определялось из расчета восстановления углерода-14 [14С] имиквимода в моче и кале.
Cmax действующего вещества в плазме крови на конец 16-й недели достигалась в диапазоне 9 и 12 ч и составляла 0,1; 0,2 и 1,6 нг/мл при нанесении на кожу лица (12,5 мг, 1 пакетик для разового использования), головы (25 мг, 2 пакетика) и кисти рук (75 мг, 6 пакетиков) соответственно. Площадь участков нанесения не учитывалась. T½ после п/к введения — 2 ч. При нанесении на кожу T½ в 10 раз больше, что позволяло предположить, что препарат длительное время остается на коже. Выведение с мочой у пациентов — <0,6% примененной дозы, наносившейся на 16 нед.
Показания Алдара
крем Алдара применяют для местного лечения:
- наружных генитальных и перианальных бородавок (остроконечные кондиломы);
- небольших поверхностных базалиом;
- клинически типичного, негиперкератического, негипертрофического актинического кератоза на коже лица или головы у пациентов с нормально функционирующей иммунной системой, когда размер или количество поражения ограничивают эффективность и/или целесообразность криотерапии, а другие методы местного лечения противопоказаны либо менее целесообразны.
Применение Алдара
частоту и продолжительность применения определяет врач индивидуально для каждого больного.
Наружные генитальные кондиломы у взрослых. Крем с имиквимодом необходимо наносить 3 раза в неделю (например понедельник, среда и пятница или вторник, четверг и суббота) перед сном и оставлять на коже на 6–10 ч. Лечение кремом с имиквимодом следует продолжать до исчезновения генитальных и перианальных кондилом или не более 16 нед при каждом появлении кондилом.
Крем наносят тонким слоем и втирают в чистую поверхность пораженных кондиломами участков до полного впитывания. Его следует наносить только на пораженные участки. В течение 6–10 ч после нанесения крема на кожу не следует принимать душ или ванну. После этого его необходимо смыть теплой водой с мылом. Нанесение чрезмерного количества крема или более продолжительный контакт с кожей может вызвать реакцию в месте нанесения. Крема из 1 пакетика хватает для нанесения на участок кожи площадью 20 см2. Повторно использовать крем из открытого ранее пакетика запрещено. До и после нанесения крема следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Мужчины, которым не проводилась циркумцизия, во время лечения кондилом под крайней плотью должны отодвигать крайнюю плоть и мыть участок под ней ежедневно.
Поверхностная базалиома у взрослых. Наносить крем с имиквимодом 5 дней в неделю в течение 6 нед (например с понедельника по пятницу) перед сном и оставлять на коже приблизительно на 8 ч.
Перед применением крема с имиквимодом необходимо вымыть пораженные участки с мылом и дать им высохнуть. Достаточное количество крема наносится на всю пораженную поверхность, включая здоровую кожу на 1 см от края опухоли. Крем следует втирать в пораженный участок до полного его впитывания. Крем необходимо наносить перед сном, он должен оставаться на коже в течение 8 ч. В это время следует избегать принятия душа или ванны. После этого крем необходимо смыть теплой водой с мылом.
Повторно использовать крем из открытого ранее пакетика запрещено. До и после нанесения крема следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Реакцию обработанной опухоли на крем необходимо оценить через 12 нед после окончания лечения. Если реакция на примененную терапию отсутствует, следует назначить другое лечение.
Если местная кожная реакция на крем является причиной усиленного дискомфорта или если произошло инфицирование обработанной поверхности, необходимо прервать лечение на несколько дней.
Актинический кератоз у взрослых. Лечение назначает и контролирует врач. Крем с имиквимодом следует наносить 3 раза в неделю (например понедельник, среда и пятница или вторник, четверг и суббота) перед сном в течение 4 нед и оставлять на коже в течение 8 ч. Достаточное количество крема необходимо наносить на всю пораженную поверхность. Через 4 нед после прекращения лечения следует оценить наличие актинического кератоза. Если остаточные проявления болезни присутствуют, лечение необходимо продолжить еще на 4 нед.
Максимальная разовая доза — 1 пакетик. Максимальная длительность лечения — 8 нед.
Если отмечаются местная острая реакция воспаления или инфицирование обработанной поверхности, лечение следует прекратить. В последнем случае необходимо принять соответствующие меры. Каждый период лечения не должен превышать 4 нед, включая пропущенные дни.
Если кожные поражения в полной степени не реагируют на назначенную терапию, то после 4–8 нед второго периода лечения необходимо назначить новую терапию.
Перед нанесением крема следует вымыть пораженные участки с мылом и дать им высохнуть. Достаточное количество крема нанести на всю пораженную поверхность. Крем необходимо втирать в пораженный участок до полного его впитывания. Крем наносят перед сном, он должен оставаться на коже в течение 8 ч. В это время следует избегать принятия душа или ванны. После указанного времени крем необходимо смыть теплой водой с мылом.
Повторно использовать крем из открытого ранее пакетика запрещено. До и после нанесения крема следует вымыть руки теплой водой с мылом.
Если доза пропущена, пациент должен нанести крем, как только вспомнит, а потом продолжить лечение согласно обычному графику. Однако следует помнить, что крем можно наносить не более 1 раза в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
частоту побочных реакций определяют как очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100, <1/10) и нечасто (от ≥1/1000, <1/100).
Наружные генитальные кондиломы. При 3-разовом применении крема в неделю наиболее частыми нежелательными эффектами были реакции на участке нанесения крема: эритема, эрозия, шелушение и отек. Также отмечались некоторые системные нежелательные реакции, а именно: головная боль, гриппоподобные симптомы, боль в мышцах.
Отсроченные кожные реакции, в основном эритема, отмечались и на непораженных участках, которые могли контактировать с кремом Алдара. Большая часть этих реакций исчезала в течение 2 нед после окончания лечения. Однако в некоторых случаях эти реакции были тяжелыми и становились причиной дизурии у женщин.
Инфекции и инвазии: часто — склонность к бактериальным инфекциям; нечасто — простой герпес, генитальный кандидоз, вагинит, бактериальная инфекция, микоз, инфекции верхних дыхательных путей, вульвит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — лимфаденопатия.
Со стороны обмена веществ: нечасто — анорексия.
Со стороны психики: нечасто — бессонница, депрессия.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — парестезии, головокружение, гемикрания, сонливость.
Со стороны органа слуха и равновесия: нечасто — шум в ушах.
Со стороны сосудов: нечасто — гиперемия.
Со стороны респираторной системы: нечасто — фарингит, ринит.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота; нечасто — рвота, боль в животе, диарея, болезненные позывы к дефекации, нарушение на участке прямой кишки.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд, дерматит, фолликулит, эритематозная сыпь, экзема, повышенное потоотделение, крапивница.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: часто — боль в мышцах; нечасто — боль в суставах, спине.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: нечасто — дизурия.
Со стороны половой системы: нечасто — боль на участке половых органов у мужчин, пенильные нарушения, диспареуния, эректильная дисфункция, выпадение матки и влагалища, вагинальная боль, атрофический вагинит, поражения вульвы.
Общие реакции: очень часто — зуд и боль на участке применения; часто — жжение и раздражение на участке применения, утомляемость; нечасто — гипертермия, гриппоподобные симптомы, боль, астения, ощущение дискомфорта, озноб.
Поверхностные базалиомы. При 5-разовом применении крема в неделю отмечались реакции на участке нанесения крема: эритема, эрозия, тяжелая форма струпа и шелушения, а также некоторые системные нежелательные реакции, в том числе боль в спине и гриппоподобные симптомы.
Инфекции и инвазии: часто — склонность к бактериальным инфекциям, акне.
Со стороны лимфатической системы: часто — лимфаденопатия.
Со стороны психики: нечасто — раздражительность.
Со стороны ЖКТ: нечасто — тошнота, сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — дерматит.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: часто — боль в спине.
Общие реакции: очень часто — зуд на участке нанесения; часто — жжение, раздражение и боль на участке применения, эритема, кровоточивость в области нанесения, образование папул, парестезия и высыпания на участке нанесения; нечасто — гриппоподобные симптомы, выделение на участке нанесения, воспаление, припухлость и отек в месте применения, образование струпьев, разрушение участка нанесения, образование пузырьков, заторможенность.
Актинический кератоз. При 3-разовом применении крема в неделю 2 курсами продолжительностью 4 нед отмечались реакции на участке нанесения крема, а именно зуд и жжение. Часто выявляли тяжелую эритему и тяжелую форму струпьев и шелушения. Также отмечались некоторые системные нежелательные реакции, а именно боль в мышцах.
Инфекции и инвазии: нечасто — склонность к бактериальным инфекциям, акне, грипп, ринит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — лимфаденопатия.
Со стороны обмена веществ: часто — анорексия.
Со стороны психики: нечасто — депрессия.
Со стороны ЦНС: часто — головная боль.
Со стороны органа зрения: нечасто — отеки век, воспаление конъюнктивы.
Со стороны респираторной системы: нечасто — боль в горле, заложенность носа.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота; нечасто — диарея.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — эритема, актинический кератоз, отек лица, язвы на коже.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: часто — боль в мышцах, суставах; нечасто — боль в конечностях.
Общие реакции: очень часто — зуд в области применения; часто — утомляемость, жжение, раздражение и боль в области применения, эритема, реакция на участке нанесения; нечасто — кровоточивость в области применения, образование папул, парестезия, гипертермия, астения, озноб, дерматит, выделения на участке нанесения, гиперестезия участка нанесения, отек, образование струпьев и рубцов, опухание и образование язв на участке нанесения, образование пузырьков, повышение температуры тела на участке нанесения, ощущение дискомфорта, воспаление.
Побочные реакции, которые отмечались при всех показаниях, — гипо- и гиперпигментация после применения крема, алопеция на участке применения или окружающей зоне. В единичных случаях отмечено снижение уровня гемоглобина, уровня лейкоцитов крови, абсолютного количества нейтрофилов и тромбоцитов, но это не требовало вмешательства. В отдельных отчетах отмечались повышенный уровень ферментов печени и обострение аутоиммунных состояний. К тяжелым реакциям кожи, которые значились в отчетах по результатам клинических испытаний, относятся полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и кожные проявления системной красной волчанки.
Особые указания
особенности применения для всех показаний
Следует избегать контакта со слизистой оболочкой глаз, губ и носа.
Имиквимод может обострить воспалительные процессы на коже.
Крем необходимо с осторожностью применять у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также у перенесших трансплантацию органов.
Лечение кремом не рекомендовано, если кожный покров после предыдущего медикаментозного или хирургического лечения еще нарушен. Нанесение крема на пораженную кожу может повысить системное всасывание имиквимода, что приведет к повышению риска возникновения побочных реакций.
Не рекомендуется использовать окклюзионную повязку.
В редких случаях возможна острая воспалительная реакция, в том числе мокнутие или эрозия после нескольких нанесений крема с имиквимодом. Местные острые воспалительные реакции могут сопровождать или даже предшествовать системным признакам и симптомам, напоминающим грипп, в том числе недомоганию, лихорадке, тошноте, боли в мышцах и ознобу.
Имиквимод следует осторожно использовать у пациентов с анемией.
Наружные генитальные кондиломы. Лечение мужчин с кондиломами в области крайней плоти возможно только при условии проведения ежедневных гигиенических процедур. При их отсутствии возможно появление стриктуры или увеличение затруднения сдвигания крайней плоти, что может приводить к фимозу и стриктуре.
Не рекомендуется лечение уретральных, интравагинальных, цервикальных, ректальных или интраанальных бородавок. Лечение тканей с открытыми язвами или ранами до их полного заживления не назначается.
При лечении кремом распространены кожные реакции. В связи с этим, если кожная реакция становится невыносимой, участок нанесения крема необходимо промыть теплой водой с мылом. Лечение кремом можно возобновить после уменьшения выраженности кожных реакций.
Клинические данные по использованию крема непосредственно после лечения генитальных и перианальных бородавок другими лекарственными средствами отсутствуют.
Крем с имиквимодом следует смыть перед половым актом. Он может снизить эффект презервативов и вагинальных диафрагм. Необходимо использовать другие средства контрацепции.
Пациентам с ослабленным иммунитетом повторное лечение кремом не рекомендуется.
При лечении кондилом у ВИЧ-положительных пациентов использование крема оказалось не всегда эффективным.
Поверхностные базалиомы. При лечении базалиомы крем следует наносить не ближе чем на 1 см от границы роста волос, края глаз, рта или носа.
Клинический результат лечения можно оценить после восстановления кожи примерно через 12 нед после окончания лечения.
Отсутствуют клинические данные по использованию крема у пациентов с ослабленным иммунитетом.
Большие опухоли (>7,25 см2) менее восприимчивы к лечению имиквимодом.
Участок поверхности кожи, подвергающийся лечению, необходимо защищать от воздействия ультрафиолетового облучения.
Актинический кератоз. Если повреждения являются клинически атипичными для актинического кератоза или в случае подозрения на злокачественное новообразование необходимо провести биопсию.
При лечении актинического кератоза крем не следует наносить на веки, внутреннюю поверхность носа или ушей или на красную кайму губ.
Существуют очень ограниченные данные, касающиеся использования крема для лечения в других анатомических локализациях, нежели кожа лица или головы. Данные по лечению кератоза подмышечной локализации и на кистях рук не подтверждают эффективности.
Имиквимод не рекомендуют для лечения актинических повреждений с выраженным гиперкератозом или гипертрофией, которые характерны для роговой кератомы.
Во время лечения и до полного выздоровления пораженная кожа заметно отличается от здоровой. Местные кожные реакции — нормальное явление, но острота этих реакций обычно снижается во время лечения или они исчезают после прекращения лечения кремом. Существует зависимость между скоростью выздоровления и выраженностью местных кожных реакций (например эритемы). Эти местные реакции могут быть связаны со стимуляцией местной иммунной реакции. Можно сделать перерыв в лечении на несколько дней из-за дискомфортных ощущений у пациента или тяжелых местных кожных реакций. Лечение можно возобновить после уменьшения выраженности кожных реакций.
Каждый период лечения не должен превышать 4 нед из-за пропущенных доз.
Клинический результат лечения можно оценить после восстановления кожи примерно через 4–8 нед после окончания лечения.
Отсутствуют клинические данные по использованию крема у пациентов с ослабленным иммунитетом.
Участок кожи, подвергающийся лечению, необходимо защищать от ультрафиолетового облучения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует назначать беременным и женщинам, кормящим грудью.
Дети. Противопоказано детям.
Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, а также при выполнении работ, которые требуют повышенной концентрации внимания, в связи с возможным появлением слабости, головокружения.
Взаимодействия
поскольку Алдара стимулирует иммунитет, крем следует с осторожностью использовать у пациентов, которые получают иммуносупрессоры.
Передозировка
при местном нанесении препарата общая передозировка крема с имиквимодом маловероятна из-за низкой кожной всасываемости препарата. Постоянная передозировка при накожном применении крема может вызывать тяжелые местные кожные реакции.
После случайного проглатывания одной дозы 200 мг имиквимода, что соответствует содержимому примерно 16 пакетиков, могут возникнуть тошнота, рвота, головная боль, боль в мышцах и лихорадка. Самым серьезным нежелательным явлением, возникшим после многократного приема пероральной дозы 200 мг, была артериальная гипотензия, которая устранялась после пероральной или в/в инфузионной терапии.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не допускается повторное использование вскрытых саше.