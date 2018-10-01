особенности применения для всех показаний

Следует избегать контакта со слизистой оболочкой глаз, губ и носа.

Имиквимод может обострить воспалительные процессы на коже.

Крем необходимо с осторожностью применять у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, а также у перенесших трансплантацию органов.

Лечение кремом не рекомендовано, если кожный покров после предыдущего медикаментозного или хирургического лечения еще нарушен. Нанесение крема на пораженную кожу может повысить системное всасывание имиквимода, что приведет к повышению риска возникновения побочных реакций.

Не рекомендуется использовать окклюзионную повязку.

В редких случаях возможна острая воспалительная реакция, в том числе мокнутие или эрозия после нескольких нанесений крема с имиквимодом. Местные острые воспалительные реакции могут сопровождать или даже предшествовать системным признакам и симптомам, напоминающим грипп, в том числе недомоганию, лихорадке, тошноте, боли в мышцах и ознобу.

Имиквимод следует осторожно использовать у пациентов с анемией.

Наружные генитальные кондиломы. Лечение мужчин с кондиломами в области крайней плоти возможно только при условии проведения ежедневных гигиенических процедур. При их отсутствии возможно появление стриктуры или увеличение затруднения сдвигания крайней плоти, что может приводить к фимозу и стриктуре.

Не рекомендуется лечение уретральных, интравагинальных, цервикальных, ректальных или интраанальных бородавок. Лечение тканей с открытыми язвами или ранами до их полного заживления не назначается.

При лечении кремом распространены кожные реакции. В связи с этим, если кожная реакция становится невыносимой, участок нанесения крема необходимо промыть теплой водой с мылом. Лечение кремом можно возобновить после уменьшения выраженности кожных реакций.

Клинические данные по использованию крема непосредственно после лечения генитальных и перианальных бородавок другими лекарственными средствами отсутствуют.

Крем с имиквимодом следует смыть перед половым актом. Он может снизить эффект презервативов и вагинальных диафрагм. Необходимо использовать другие средства контрацепции.

Пациентам с ослабленным иммунитетом повторное лечение кремом не рекомендуется.

При лечении кондилом у ВИЧ-положительных пациентов использование крема оказалось не всегда эффективным.

Поверхностные базалиомы. При лечении базалиомы крем следует наносить не ближе чем на 1 см от границы роста волос, края глаз, рта или носа.

Клинический результат лечения можно оценить после восстановления кожи примерно через 12 нед после окончания лечения.

Отсутствуют клинические данные по использованию крема у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Большие опухоли (>7,25 см2) менее восприимчивы к лечению имиквимодом.

Участок поверхности кожи, подвергающийся лечению, необходимо защищать от воздействия ультрафиолетового облучения.

Актинический кератоз. Если повреждения являются клинически атипичными для актинического кератоза или в случае подозрения на злокачественное новообразование необходимо провести биопсию.

При лечении актинического кератоза крем не следует наносить на веки, внутреннюю поверхность носа или ушей или на красную кайму губ.

Существуют очень ограниченные данные, касающиеся использования крема для лечения в других анатомических локализациях, нежели кожа лица или головы. Данные по лечению кератоза подмышечной локализации и на кистях рук не подтверждают эффективности.

Имиквимод не рекомендуют для лечения актинических повреждений с выраженным гиперкератозом или гипертрофией, которые характерны для роговой кератомы.

Во время лечения и до полного выздоровления пораженная кожа заметно отличается от здоровой. Местные кожные реакции — нормальное явление, но острота этих реакций обычно снижается во время лечения или они исчезают после прекращения лечения кремом. Существует зависимость между скоростью выздоровления и выраженностью местных кожных реакций (например эритемы). Эти местные реакции могут быть связаны со стимуляцией местной иммунной реакции. Можно сделать перерыв в лечении на несколько дней из-за дискомфортных ощущений у пациента или тяжелых местных кожных реакций. Лечение можно возобновить после уменьшения выраженности кожных реакций.

Каждый период лечения не должен превышать 4 нед из-за пропущенных доз.

Клинический результат лечения можно оценить после восстановления кожи примерно через 4–8 нед после окончания лечения.

Отсутствуют клинические данные по использованию крема у пациентов с ослабленным иммунитетом.

Участок кожи, подвергающийся лечению, необходимо защищать от ультрафиолетового облучения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует назначать беременным и женщинам, кормящим грудью.

Дети. Противопоказано детям.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, а также при выполнении работ, которые требуют повышенной концентрации внимания, в связи с возможным появлением слабости, головокружения.