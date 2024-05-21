БИОН 3 (BION 3) (173303) - инструкция по применению Диетические добавки
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БИОН 3 инструкция по применению
Характеристика
специальные пробиотические культуры, содержащиеся в Бион 3, противодействуют процессу нарушения баланса микрофлоры кишечника во время приема антибиотиков, а в случае нарушения экологического баланса микрофлоры они осуществляют ее регенерацию. При приеме антибиотиков происходят кратковременные нарушения работы кишечника, при этом организм вместе с водой теряет электролиты. Организм не может самостоятельно их восстанавливать, они должны быть получены извне. Пищевая добавка Бион 3 содержит необходимые витамины для укрепления иммунной системы организма. Витамины, входящие в состав диетической добавки, поддерживают защитную функцию организма и способствуют выздоровлению. Большинство необходимых витаминов (микроэлементов) организм не может образовывать самостоятельно. Они должны быть получены с пищей. Кроме того, комбинация пробиотических культур Бион 3 стимулирует защитные механизмы кишечника и таким образом повышает устойчивость организма. Бион 3 содержит минеральные вещества и микроэлементы, которые необходимы для восстановления здоровья иммунной системы. Бион 3 хорошо усваивается, возможно использование у больных сахарным диабетом, не содержит глютена и консервантов.
Рекомендации по употреблению
биологически активная добавка к пище, в качестве дополнительного источника витаминов, минеральных веществ и пробиотических микроорганизмов. Нормализует кишечную микрофлору, компенсирует потерю электролитов, укрепляет иммунную систему.
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет — по 1 таблетке в сутки во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность употребления — 1 мес.
Во время приема антибиотиков Бион 3 рекомендуется употреблять ежедневно по 1 таблетке через 2 ч после приема антибиотиков, не раскусывая и запивая достаточным количеством жидкости. Рекомендуется употреблять Бион 3 одновременно с началом приема антибиотиков, а заканчивать через 4–6 нед после окончания приема антибиотиков. Не использовать в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания! Не превышать рекомендуемую дневную дозу!
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту пищевой добавки. Период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.