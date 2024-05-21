специальные пробиотические культуры, содержащиеся в Бион 3, противодействуют процессу нарушения баланса микрофлоры кишечника во время приема антибиотиков, а в случае нарушения экологического баланса микрофлоры они осуществляют ее регенерацию. При приеме антибиотиков происходят кратковременные нарушения работы кишечника, при этом организм вместе с водой теряет электролиты. Организм не может самостоятельно их восстанавливать, они должны быть получены извне. Пищевая добавка Бион 3 содержит необходимые витамины для укрепления иммунной системы организма. Витамины, входящие в состав диетической добавки, поддерживают защитную функцию организма и способствуют выздоровлению. Большинство необходимых витаминов (микроэлементов) организм не может образовывать самостоятельно. Они должны быть получены с пищей. Кроме того, комбинация пробиотических культур Бион 3 стимулирует защитные механизмы кишечника и таким образом повышает устойчивость организма. Бион 3 содержит минеральные вещества и микроэлементы, которые необходимы для восстановления здоровья иммунной системы. Бион 3 хорошо усваивается, возможно использование у больных сахарным диабетом, не содержит глютена и консервантов.