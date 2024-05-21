БИОН 3 КИД (BION 3 KID) (173301) - инструкция по применению Диетические добавки
БИОН 3 КИД инструкция по применению
Характеристика
1 жевательная таблетка Бион 3 Кид объединяет 3 штамма пробиотиков, 12 витаминов и 3 минерала.
Пробиотики — это микроорганизмы, положительно влияющие на микрофлору кишечника. Именно микрофлора кишечника создает защитный барьер против негативно влияющих на организм элементов и принимает участие в усвоении основных питательных веществ, которые не могут быть синтезированы организмом в достаточном количестве, в частности витаминов и минералов. Пробиотики Бион 3 Кид положительно взаимодействуют с защитными механизмами организма.
Рекомендации по употреблению
Бион 3 Кид рекомендуется детям в возрасте 4–12 лет как добавка в рационах диетического питания с целью:
- оптимизации химического состава рациона как дополнительный источник витаминов А, D, Е, С, В1, В2, РР, В6, В12, фолиевой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты, кальция, железа, цинка;
- создания оптимальных диетологических условий для поддержания нормального микробиоценоза ЖКТ;
- создания оптимальных диетологических условий для функционирования иммунной системы, для предотвращения простудных заболеваний, в период эпидемий гриппа.
Детям в возрасте 4–12 лет — по 1 жевательной таблетке в сутки, детям в возрасте 12 лет и старше, взрослым — по 2 жевательные таблетки в сутки после еды. Срок употребления: до 1 мес. Дальнейшее употребление и возможность повторных курсов следует согласовывать с врачом.
Рекомендовано придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничить употребление в пищу животных жиров, сахара, сладостей.
Бион 3 Кид является диетической добавкой пробиотиков и основных питательных веществ, но она не может заменить разнообразный и сбалансированный режим питания. Не превышать указанные дозы.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов.
Особые указания
для предотвращения передозировки не рекомендуется одновременное использование Бион 3 Кид с другими диетическими добавками и лекарственными средствами, содержащими витамины А, D, с осторожностью употреблять при почечной недостаточности.