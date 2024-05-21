Бион 3 Кид рекомендуется детям в возрасте 4–12 лет как добавка в рационах диетического питания с целью:

оптимизации химического состава рациона как дополнительный источник витаминов А, D, Е, С, В 1 , В 2 , РР, В 6 , В 12 , фолиевой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты, кальция, железа, цинка;

, В , РР, В , В , фолиевой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты, кальция, железа, цинка; создания оптимальных диетологических условий для поддержания нормального микробиоценоза ЖКТ;

создания оптимальных диетологических условий для функционирования иммунной системы, для предотвращения простудных заболеваний, в период эпидемий гриппа.

Детям в возрасте 4–12 лет — по 1 жевательной таблетке в сутки, детям в возрасте 12 лет и старше, взрослым — по 2 жевательные таблетки в сутки после еды. Срок употребления: до 1 мес. Дальнейшее употребление и возможность повторных курсов следует согласовывать с врачом.

Рекомендовано придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничить употребление в пищу животных жиров, сахара, сладостей.

Бион 3 Кид является диетической добавкой пробиотиков и основных питательных веществ, но она не может заменить разнообразный и сбалансированный режим питания. Не превышать указанные дозы.