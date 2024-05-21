Гербастресс — комплекс растительных экстрактов и витаминов группы B (B 6 , B 12 ), оказывающий мягкий седативный и адаптогенно-тонизирующий эффект, который благоприятно уравновешивает состояние нервной системы, помогая преодолеть ежедневный стресс и лучше приспособиться к стремительному темпу современной жизни.

Гербастресс содержит 5 растительных экстрактов, способствующих оптимизации функции нервной системы.

Пассифлора и хмель — основные составные комплекса — помогают уменьшить нервное напряжение, ощущение тревоги, беспокойство, приливы жара и потоотделение, облегчить релаксацию и преодолеть нарушения сна.

Ромашка — легкое успокаивающее и антистрессорное средство.

Овес уменьшает подавленность и укрепляет нервную систему.

Женьшень сибирский в настоящее время считается одним из самых эффективных природных средств в стрессовых ситуациях, который превосходит по активности даже азиатский женьшень. Тонизирующее действие, свойственное сибирскому женьшеню, уравновешивает успокаивающий эффект других составных частей, поэтому Гербастресс не вызывает сонливости и не снижает реакцию.

Комплекс дополнен витаминами B 6 и B 12 , которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и усиленно расходуются в период стресса, а также улучшают действие растительных продуктов, содержащихся в комплексе.