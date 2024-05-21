Гербастресс® (Herbastress®) (173296) - инструкция по применению Диетические добавки
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Гербастресс инструкция по применению
Характеристика
Гербастресс — комплекс растительных экстрактов и витаминов группы B (B6, B12), оказывающий мягкий седативный и адаптогенно-тонизирующий эффект, который благоприятно уравновешивает состояние нервной системы, помогая преодолеть ежедневный стресс и лучше приспособиться к стремительному темпу современной жизни.
Гербастресс содержит 5 растительных экстрактов, способствующих оптимизации функции нервной системы.
Пассифлора и хмель — основные составные комплекса — помогают уменьшить нервное напряжение, ощущение тревоги, беспокойство, приливы жара и потоотделение, облегчить релаксацию и преодолеть нарушения сна.
Ромашка — легкое успокаивающее и антистрессорное средство.
Овес уменьшает подавленность и укрепляет нервную систему.
Женьшень сибирский в настоящее время считается одним из самых эффективных природных средств в стрессовых ситуациях, который превосходит по активности даже азиатский женьшень. Тонизирующее действие, свойственное сибирскому женьшеню, уравновешивает успокаивающий эффект других составных частей, поэтому Гербастресс не вызывает сонливости и не снижает реакцию.
Комплекс дополнен витаминами B6 и B12, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и усиленно расходуются в период стресса, а также улучшают действие растительных продуктов, содержащихся в комплексе.
Рекомендации по употреблению
Гербастресс может быть рекомендован врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов, эфирных масел, органических кислот, тритерпеновых гликозидов, витаминов, минералов с целью создания оптимальных диетологических условий функционирования организма человека при повышенной возбудимости нервной системы и подавленном настроении в условиях повышенного стресса, в том числе в быту, во время напряженной работы и учебы, а также женщинам в пред- и пременопаузальный период.
Способ употребления и рекомендуемая суточная доза. Употреблять взрослым по 1 таблетке в сутки во время еды; запивать 1 стаканом (200 мл) питьевой воды. Рекомендуемый период употребления — 3–4 нед. Дальнейший срок употребления согласовывается с врачом. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к какому-либо компоненту; период беременности и кормления грудью.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.