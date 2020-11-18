Долгит® гель (Dolgit® gel) (173288) - инструкция по применению ATC-классификация
Долгит гель инструкция по применению
Фармакологические свойства
Долгит гель — препарат для местного применения при суставной и мышечной боли ревматического и неревматического происхождения — оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, уменьшает отек, который возникает при воспалении в результате травм или ревматических заболеваний, улучшает подвижность суставов. Эффект наступает через 30 мин и длится несколько часов. В суставных тканях терапевтические концентрации неизменны на протяжении нескольких часов, в то время как в плазме крови количество действующего вещества незначительно, как результат — системное действие, а также нежелательные явления практически отсутствуют.
Биологическая трансформация ибупрофена происходит в печени, выделяется почками. Cmax в плазме крови достигается через 2 ч и через 6 ч — в синовиальной жидкости. Ибупрофен на 99% связывается с плазматическими белками, быстро метаболизируется и экскретируется с мочой. Время плазматической элиминации составляет 1,8–3,5 ч.
Показания Долгит гель
ревматизм; дегенеративные заболевания суставов с болевым синдромом (артроз); воспалительные ревматические заболевания суставов и позвоночника; посттравматические воспаления сухожилия, связок, мышц и суставов (ушиб, контузии, растяжение) при спортивных и других травмах; отек и воспаление мягких тканей возле поврежденных суставов (бурсит, тендинит, тендовагинит, поражение связок и суставной капсулы); скованность движений плечевого сустава; миалгия; люмбаго; спортивные и другие травмы (контузия, растяжение).
Применение Долгит гель
применяют у взрослых и детей в возрасте старше 14 лет. Гель наносят тонким слоем на кожу на участок воспаления полосками длиной 4–10 см (что соответствует 2–5 г геля или 100–250 мг ибупрофена) и легко втирают. Препарат применяют 3–4 раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 20 г геля (что соответствует 1000 мг или 1 г ибупрофена).
Гель не применяют под окклюзионной повязкой.
Продолжительность терапии зависит от степени и характера поражения и определяется клинической картиной. Проникновение активного компонента геля может повышаться при применении электротерапии (ионофореза), интенсивность тока — 0,1–0,5 мА на 5 см2 поверхности электрода, продолжительность процедуры — до 15 мин.
В большинстве случаев период лечения препаратом составляет 1–2 нед.
Противопоказания
гиперчувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата. Возраст до 14 лет. Период беременности и кормления грудью. Проявления астмы при применении ацетилсалициловой кислоты. Дерматозы, мокнущая экзема. Язвенные поражения ЖКТ.
Побочные эффекты
побочные реакции, отмечаемые при применении Долгит геля, перечислены ниже по частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), иногда (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна.
Редко могут возникать покраснение, раздражение кожи, ощущение жжения, зуд; очень редко — контактный дерматит; бронхоспазм у пациентов с повышенной индивидуальной чувствительностью к ибупрофену. Продолжительное применение геля на больших участках кожи может послужить причиной общесистемного действия ибупрофена.
Особые указания
не следует наносить на открытые раны или слизистую оболочку. Не допускается контакт с глазами. При возникновении сыпи на коже применение геля необходимо немедленно прекратить.
У лиц с БА, сенной лихорадкой, хроническими заболеваниями легких и у пациентов с повышенной чувствительностью к анальгетикам и противоревматическим препаратам существует более высокий риск развития возникновения астматического статуса, отека слизистой оболочки или крапивницы, чем у других пациентов. Применение препарата у этих больных необходимо проводить под контролем врача.
С осторожностью применяют препарат у пациентов с повышенной чувствительностью к другим веществам, вызывающим раздражение кожи, зуд, крапивницу.
С осторожностью применяют препарат при сопутствующих заболеваниях почек.
Дети. Опыта применения препарата у детей в возрасте до 14 лет недостаточно, поэтому его не используют в этой возрастной категории.
Применение в период беременности и кормления грудью. Опыта применения геля в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не следует применять гель в эти периоды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных относительно влияния ибупрофена в форме геля на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасной техникой нет.
Передозировка
гель. При передозировке могут возникать побочные эффекты, отмечаемые при системном применении ибупрофена (тошнота, изжога, рвота, метеоризм, кожные аллергические реакции; головная боль, головокружение и др.). В таком случае необходимо отменить препарат. При превышении рекомендованной дозы следует смыть гель водой.
При применении в высоких дозах необходимо сообщить об этом врачу.
Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.