не следует наносить на открытые раны или слизистую оболочку. Не допускается контакт с глазами. При возникновении сыпи на коже применение геля необходимо немедленно прекратить.

У лиц с БА, сенной лихорадкой, хроническими заболеваниями легких и у пациентов с повышенной чувствительностью к анальгетикам и противоревматическим препаратам существует более высокий риск развития возникновения астматического статуса, отека слизистой оболочки или крапивницы, чем у других пациентов. Применение препарата у этих больных необходимо проводить под контролем врача.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с повышенной чувствительностью к другим веществам, вызывающим раздражение кожи, зуд, крапивницу.

С осторожностью применяют препарат при сопутствующих заболеваниях почек.

Дети. Опыта применения препарата у детей в возрасте до 14 лет недостаточно, поэтому его не используют в этой возрастной категории.

Применение в период беременности и кормления грудью. Опыта применения геля в период беременности и кормления грудью нет, поэтому не следует применять гель в эти периоды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных относительно влияния ибупрофена в форме геля на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасной техникой нет.