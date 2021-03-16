Вратизолин назначают только для лечения герпеса, который может появиться на любом участке губ и лица. Нельзя наносить на слизистые оболочки, например ротовой полости и глаз. Не применять препарат для лечения генитального герпеса. Для лечения особо тяжелых форм герпеса и часто возникающих форм нужна консультация врача. Пациенты, которые заражены вирусом Herpes simplex, должны быть предупреждены о возможности его распространения, особенно во время возникновения активных поражений кожи. Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется избегать трения поражений кожи, например, полотенцем. Следует избегать контакта с глазами при нанесении крема на герпетические язвы губ и лица.

Дети. Данные по применению у детей отсутствуют.