Вратизолин (Vratizolin) (173248) - инструкция по применению ATC-классификация
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Вратизолин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Денотивир — это активное вещество противовирусного препарата для наружного применения. Он подавляет репликацию вирусов, включая Herpes simplex, уменьшает длительность заболевания, а также при применении в продромальный период может предотвратить развитие этой болезни (не предотвращает рецидива Herpes simplex).
Фармакокинетика. В форме крема денотивир не проникает в глубокие слои кожи, поэтому определить его концентрацию в плазме крови невозможно.
Показания Вратизолин
герпес на губах и лице, вызванный вирусом Herpes simplex.
Применение Вратизолин
Вратизолин назначают только для местного применения на коже. Перед нанесением крема и после этого необходимо вымыть руки, чтобы предотвратить передачу инфекции на другие участки кожи. Лечение герпеса следует начинать как можно быстрее после появления первых симптомов, таких как зуд и жжение. Необходимо наносить небольшое количество крема (размер горошинки) 2–3 раза в сутки на герпетические язвы. Лечение обычно длится 5 дней. У пациентов, пораженных вирусом, могут возникать рецидивы заболевания. В таком случае необходимо немедленно нанести крем Вратизолин, чтобы предотвратить образование везикул.
Противопоказания
гиперчувствительность к активному веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны реакции гиперчувствительности, в том числе аллергические реакции замедленного типа; местные реакции, например контактный дерматит, раздражение, воспаление кожи.
Препарат содержит спирт цетиловый, спирт стеариловый, пропиленгликоль и парабены, которые могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит), раздражение или воспаление кожи, аллергические реакции (возможно, замедленного типа).
Особые указания
Вратизолин назначают только для лечения герпеса, который может появиться на любом участке губ и лица. Нельзя наносить на слизистые оболочки, например ротовой полости и глаз. Не применять препарат для лечения генитального герпеса. Для лечения особо тяжелых форм герпеса и часто возникающих форм нужна консультация врача. Пациенты, которые заражены вирусом Herpes simplex, должны быть предупреждены о возможности его распространения, особенно во время возникновения активных поражений кожи. Для предотвращения распространения инфекции рекомендуется избегать трения поражений кожи, например, полотенцем. Следует избегать контакта с глазами при нанесении крема на герпетические язвы губ и лица.
Дети. Данные по применению у детей отсутствуют.
Взаимодействия
при условиях наружного применения взаимодействий не отмечали.
Передозировка
при местном применении случаев передозировки не отмечалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.