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Активные вещества — “Д”ДЕНОТИВИР (DENOTIVIRUM)

ДЕНОТИВИР (DENOTIVIRUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Вратизолин крем, 30 мг/г, туба, 3 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Вратизолин Крем, 30 мг/г, туба, 3 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
Нет в наличии
Mm = 371,847 Да.
CAS №: 51287-57-1 C18H14ClN3O2S
RTECS: 4-изотиазолкарбоксамид, 5-(бензоиламино)-N-(п-хлорофенил)-3-метил-; USPDDN: 5-бензамидо-4’-хлоро-3-метил-4-изотиазолкарбоксамид.

денотивир — это активное вещество противовирусного препарата для местного применения. Препарат подавляет репликацию вирусов, включая Herpes simplex, уменьшает длительность заболевания, а также при применении в продромальный период может предотвратить развитие этой болезни (не предотвращает рецидива Herpes simplex).

герпес на губах и лице, вызванный вирусом Herpes simplex.

денотивир назначают только для местного применения на коже. Перед нанесением крема и после этого необходимо вымыть руки, чтобы предотвратить передачу инфекции на другие участки кожи.
Лечение герпеса следует начинать как можно быстрее после появления первых симптомов, таких как зуд и жжение. Необходимо наносить небольшое количество крема (размер маленькой бусинки) 2–3 раза в сутки на герпетические язвы.
Лечение обычно длится 5 дней. У пациентов, пораженных вирусом, могут возникать рецидивы заболевания. В таком случае необходимо немедленно нанести крем, содержащий денотивир, чтобы предотвратить образование везикул.

гиперчувствительность к денотивиру.

признаки гиперчувствительности, местные реакции, такие как раздражение кожи в месте нанесения, контактный дерматит.

В условиях местного применения взаимодействия не отмечалось.