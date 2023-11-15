денотивир назначают только для местного применения на коже. Перед нанесением крема и после этого необходимо вымыть руки, чтобы предотвратить передачу инфекции на другие участки кожи.

Лечение герпеса следует начинать как можно быстрее после появления первых симптомов, таких как зуд и жжение. Необходимо наносить небольшое количество крема (размер маленькой бусинки) 2–3 раза в сутки на герпетические язвы.

Лечение обычно длится 5 дней. У пациентов, пораженных вирусом, могут возникать рецидивы заболевания. В таком случае необходимо немедленно нанести крем, содержащий денотивир, чтобы предотвратить образование везикул.