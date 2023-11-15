ДЕНОТИВИР (DENOTIVIRUM) Действующее вещество
денотивир — это активное вещество противовирусного препарата для местного применения. Препарат подавляет репликацию вирусов, включая Herpes simplex, уменьшает длительность заболевания, а также при применении в продромальный период может предотвратить развитие этой болезни (не предотвращает рецидива Herpes simplex).
герпес на губах и лице, вызванный вирусом Herpes simplex.
денотивир назначают только для местного применения на коже. Перед нанесением крема и после этого необходимо вымыть руки, чтобы предотвратить передачу инфекции на другие участки кожи.
Лечение герпеса следует начинать как можно быстрее после появления первых симптомов, таких как зуд и жжение. Необходимо наносить небольшое количество крема (размер маленькой бусинки) 2–3 раза в сутки на герпетические язвы.
Лечение обычно длится 5 дней. У пациентов, пораженных вирусом, могут возникать рецидивы заболевания. В таком случае необходимо немедленно нанести крем, содержащий денотивир, чтобы предотвратить образование везикул.
гиперчувствительность к денотивиру.
признаки гиперчувствительности, местные реакции, такие как раздражение кожи в месте нанесения, контактный дерматит.
В условиях местного применения взаимодействия не отмечалось.