Фармакодинамика

Механизм действия. Рофлумиласт — ингибитор ФДЭ-4, НПВП, действие которого направлено на лечение системных и легочных воспалительных процессов, связанных с хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ). Механизм действия препарата состоит в ингибировании ФДЭ-4 и влиянии на основной цАМФ — метаболизирующий фермент, который находится в клетках зоны воспаления и структурных клетках и является важным в патогенезе ХОЗЛ. Действие рофлумиласта направлено на ФДЭ-4A, -4B и -4D, тип рецепторов с аналогичным потенциалом в наномолярном диапазоне. Аффинность к типу ФДЭ-4C в 5–10 раз ниже. Данный механизм действия и селективность также относятся к N-оксиду, который является основным активным метаболитом рофлумиласта. Ингибирование ФДЭ-4 приводит к повышению внутриклеточного уровня основного цАМФ и ослаблению связанной с ХОЗЛ дисфункции лейкоцитов, эндотелиальных и эпителиальных клеток дыхательных путей, а также фибробластов в экспериментальных образцах. На основании стимуляции in vitro нейтрофилов человека, моноцитов, макрофагов или лимфоцитов N-оксид рофлумиласта ослабляет высвобождение медиаторов воспаления, таких как лейкотриен B4, активные формы кислорода, фактор некроза опухоли-α, интерферон-γ и гранзин B.

У пациентов с ХОЗЛ рофлумиласт снижал уровень нейтрофилов в мокроте, более того снижал приток нейтрофилов и эозинофилов в дыхательные пути у здоровых добровольцев.

Фармакокинетика. Рофлумиласт активно метаболизируется в организме человека с образованием основного активного метаболита — N-оксида рофлумиласта. Поскольку и рофлумиласт, и N-оксид рофлумиласта принимают участие в ингибировании ФДЭ-4 in vivo, фармакокинетические свойства базируются на общем ингибировании активности ФДЭ-4 (то есть общая экспозиция рофлумиласта и N-оксида рофлумиласта).

Абсорбция. Абсолютная биодоступность рофлумиласта после перорального приема составляет около 80%. C max рофлумиласта в плазме крови достигается через 1 ч (0,5–2 ч), N-оксида рофлумиласта — через 8 ч (4–13 ч) после применения. Прием пищи не влияет на общую ингибирующую активность ФДЭ-4, но задерживает время достижения C max (t max ) рофлумиласта на 1 ч и снижает C max на ≈40%. Однако прием пищи не влияет на t max и C max N-оксида рофлумиласта.

Распределение. Связывание с белками плазмы крови рофлумиласта и N-оксида рофлумиласта составляет ≈99 и 97% соответственно. Объем распределения после однократного приема 500 мкг рофлумиласта составляет около 2,9 л/кг массы тела.

Биотрансформация. Рофлумиласт активно метаболизируется в реакциях I фазы (цитохром P450) и II фазы (связывание). Метаболит N-оксид рофлумиласта является основным метаболитом в плазме крови человека. AUC метаболита N-оксида в среднем в 10 раз больше, чем AUC рофлумиласта. Таким образом, N-оксид рофлумиласта является основным фактором ингибирования активности ФДЭ-4 in vivo. Согласно исследованиям in vitro и исследованиям клинического взаимодействия можно считать, что синтез N-оксида рофлумиласта опосредован CYP 1A2 и 3A4. На основании последующих результатов in vitro с использованием печеночных микросом человека доказано, что терапевтические концентрации в плазме крови рофлумиласта и N-оксида рофлумиласта не ингибируют CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4/5, 4A9/11, поэтому достоверность соответствующего взаимодействия со средствами, которые метаболизируются ферментами системы цитохрома P450, низкая. Также в исследованиях in vitro показано, что рофлумиласт не вызывает индукцию CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 3A4/5 и вызывает слабую индукцию CYP 2B.

Выведение. Плазменный клиренс после кратковременной в/в инфузии рофлумиласта составляет 9,6 л/ч. При пероральном приеме T ½ рофлумиласта и N-оксида рофлумиласта составляет ≈17 и 30 ч соответственно. Стабильная концентрация для рофлумиласта достигается через 4 сут, для N-оксида рофлумиласта — через 6 сут после однократного приема рекомендуемой дозы в сутки. После в/в или перорального применения рофлумиласта с радиоактивной меткой около 20% определяется в кале и 70% — в моче в виде неактивных метаболитов.

Линейность/нелинейность. Фармакокинетика рофлумиласта и N-оксида рофлумиласта линейна в диапазоне доз 250–1000 мкг.

Особые группы пациентов. Общая ингибирующая активность ФДЭ-4 возрастает среди пациентов пожилого возраста, женщин и лиц, которые не принадлежат к европеоидной расе. У курильщиков ингибирующая активность ФДЭ-4 немного снижается. Но эти изменения не являются клинически значимыми. У этой категории пациентов не требуется коррекции дозы.

Почечная недостаточность. Общая ингибирующая активность ФДЭ-4 снижается на 9% у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина составляет 10–30 мл/мин).

Коррекция дозы не требуется.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетика препарата Даксас при приеме 250 мкг 1 раз в сутки исследована у пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью, по классификации Чайлд-Пью, степень А и В. Ингибирующая активность ФДЭ-4 повысилась на ≈20% у пациентов с печеночной недостаточностью со степенью А по шкале Чайлд-Пью, и на 90% — у больных со степенью В по шкале Чайлд-Пью. У пациентов со степенью А по шкале Чайлд-Пью нет необходимости в коррекции дозы. У пациентов со степенью В и С по шкале Чайлд-Пью препарат Даксас применять не следует.