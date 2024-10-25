Галавит (Galavit) (173181) - инструкция по применению ATC-классификация
Галавит инструкция по применению
Состав
Галавит - 25 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Галавит оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Его основные свойства обусловлены способностью влиять на функционально-метаболическую активность макрофагов.
При воспалительных процессах препарат обратимо на 6–8 ч ингибирует избыточный синтез фактора некроза опухолей, интерлейкина-1, активных форм кислорода гиперактивными макрофагами, которые предопределяют степень активности воспалительных реакций, их цикличность, а также выраженность интоксикации. Нормализация функционального состояния макрофагов приводит к снижению аутоагрессии и восстановлению функции Т-лимфоцитов.
Одновременно препарат стимулирует микробицидную систему нейтрофильных гранулоцитов, ускоряет фагоцитоз и повышает неспецифическую резистентность организма к инфекционным заболеваниям. Основные фармакологические эффекты препарата продолжаются в течение 72 ч.
Фармакокинетика. Галавит выделяется из организма преимущественно почками.
Основные фармакологические эффекты отмечают на протяжении 72 ч.
Показания Галавит
назначают взрослым как иммуномодулятор в составе комплексной терапии:
– при острых и хронических заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся интоксикацией и/или диареей (острые кишечные инфекции, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, поражения печени различной этиологии, включая вирусные гепатиты В и С, гастроэнтерит);
– при острых инфекционных заболеваниях (кишечные инфекции, гнойный менингит);
– при бронхите, пневмонии, септических состояниях, посттравматическом остеомиелите, рожистом воспалении;
– при заболеваниях мочеполового тракта (генитальный герпес, цитомегаловирусная инфекция, хламидиоз, микоплазмоз, миома матки, доброкачественная гиперплазия предстательной железы);
– при гнойно-септических процессах в пред- и послеоперационный период и для профилактики инфекционных хирургических осложнений;
– при хронической рецидивирующей герпетической инфекции;
– при хроническом рецидивирующем фурункулезе;
– при хронических воспалительных заболеваниях, развившихся на фоне вторичного иммунодефицита;
– для иммунокоррекции и иммунологической реабилитации при онкологических заболеваниях, таких как диссеминированный рак молочной железы III стадии, рак легкого III стадии (в составе комплексной химио- и лучевой терапии).
Применение Галавит
подъязычно по 1 таблетке ежедневно до 4 раз в сутки или по 2 таблетки ежедневно до 2 раз в сутки.Доза и продолжительность лечения зависят от диагноза и тяжести заболевания:
– при острых инфекционных кишечных заболеваниях (сальмонеллез, дизентерия, пищевая токсикоинфекция), сопровождающихся диарейным синдромом: начальная доза составляет 2 таблетки — однократно, затем — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки до купирования симптомов интоксикации в течение 3–5 дней;
– при инфекционных заболевавниях различной этиологии (включая септические состояния, вирусный гепатит, менингит)в острый период заболевания начальная доза составляет по 2 таблетки 2 раза в сутки до купирования симптомов интоксикации и воспаления. Возможно последующее продолжение курса по 1 таблетке 4 раза в сутки через каждые 3 сут курсом до 2–3 нед;
– при болезнях ЖКТ (пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) и мочеполовой системы: начальная доза в острый период составляет первые 2 сут, применять по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — через каждые 3 сут по 1 таблетке 4 раза в сутки, курс 2–3 нед. В хронический период применять: 5 сут по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — через каждые 3 сут по 1 таблетке 4 раза в сутки курсом до 3 нед;
– при хронических рецидивирующих заболеваниях, вызванных вирусом герпеса: по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 10 дней, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через сутки в течение 10 дней;
– при заболеваниях, вызванных вирусом папилломы человека: 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через день курсом до 2–3 нед;
– при хроническом рецидивирующем фурункулезе: 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза через сутки курсом до 3 нед;
– при гнойных хирургических заболеваниях (ожоговые поражения, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит): применять 4 раза в сутки по 1 таблетке в течение 5 дней, затем — по 1 таблетке 4 раза через сутки курсом до 15 дней;
– при урогенитальных заболеваниях (уретрит хламидийной и трихомонадной этиологии, хламидийный простатит): в первые сутки по 2 таблетки 2 раза, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через день курсом до 2 нед (в зависимости от тяжести патологического процесса);
– при сальпингоофорите, эндометрите: в острый период 2 дня по 2 таблетки 2 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через каждые 3 сут в течение 3 нед. В хронический период — 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через каждые 3 сут курсом до 2–3 нед;
– при острых и хронических гнойных заболеваниях органов малого таза: в острый период — в 1-й день — по 2 таблетки 2 раза в сутки, затем — 3 дня по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через день в течение 10 дней. В хронический период — 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 3–4 таблетки через каждые 3 сут курсом до 3 нед;
– для послеоперационной реабилитации больных с миомой матки и при осложнениях послеоперационного периода у женщин репродуктивного возраста: 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через день курсом до 2 нед;
– для профилактики и лечения хирургических осложнений в до- и послеоперационный период (в том числе у онкологических больных): назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 5 дней до операции, в течение 10 дней после операции — по 1 таблетке 4 раза через сутки и в течение 3 нед — по 1 таблетке 4 раза через 3 сут. При тяжелом течении заболевания в первый день по 2 таблетки 2 раза в сутки;
– при астенических состояниях, невротических и соматоформных расстройствах, при психических, поведенческих и постабстинентных расстройствах, у пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью: 5 дней по 1 таблетке 4 раза в сутки, затем — по 1 таблетке 4 раза через каждые 3 сут в течение 3 нед. Для повышения физической работоспособности: по 1 таблетке 4 раза через сутки в течение 10 дней, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через 3 сут курсом до 3 нед;
– при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и горла, заболеваниях пародонта: начальная доза 1 таблетка 4 раза в сутки в течение 5 дней, затем — по 1 таблетке 4 раза в сутки через 3 сут курсом до 3 нед;
– при частых рецидивирующих заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит): применять 4 раза в сутки по 1 таблетке в течение 5 дней, затем — по 1 таблетке 4 раза через сутки курсом до 15 дней. Для профилактики острых респираторных инфекций и гриппа — по 1 таблетке 2 раза в сутки. Курс — 5–10 дней.
Противопоказания
период беременности и кормления грудью, индивидуальная гиперчувствительность к препарату.
Побочные эффекты
возможно возникновение аллергических реакций.
Особые указания
с особой осторожностью необходимо назначать пациентам, у которых в анамнезе есть аллергические реакции, в частности на лекарственные средства. При появлении аллергической реакции немедленно остановить введение препарата, по необходимости назначить соответствующее лечение.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан беременным. При применении препарата грудное вскармливание следует прекратить.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет данных относительно влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении возможно снижение курсовых доз антибиотиков.
Передозировка
о случаях передозировки Галавита не сообщалось.
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.