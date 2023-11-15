вводят в/м. Перед введением разводят в 2–3 мл воды для инъекций или в р-ре натрия хлорида 0,9% для инъекций. Дозу и продолжительность применения устанавливают с учетом тяжести и длительности заболевания. В острый период заболевания начальная доза составляет 0,2 г, затем — по 0,1 г 2–3 раза в сутки с интервалом 4–6 ч. При хронических заболеваниях назначают по 0,1 г 2 раза в сутки (с интервалом 6–8 ч) до исчезновения симптомов интоксикации и (или) диареи. Курс лечения — до 10 дней.

Ректально: суппозиторий освобождают от контурной упаковки и затем вводят в прямую кишку. Предварительно рекомендуется освободить кишечник. Доза и продолжительность применения препарата зависит от тяжести и длительности заболевания. Хронический рецидивирующий фурункулез: в первые 5 дней — по 0,1 г 1 раз в день ежедневно, затем — по 0,1 г через день. Курс до 20 суппозиториев. Хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция: в первые 10 дней — по 0,1 г 1 раз в день, затем — по 0,1 г через день. Курс до 25 суппозиториев. Воспалительные заболевания мочеполовой системы: в острый период в первые 2 дня — по 0,1 г 2 раза в день, затем — по 0,1 г через 72 ч. Курс – 15–20 суппозиториев. При хроническом течении — по 0,1 г с интервалом 72 ч. Курс до 20 суппозиториев. Хронические воспалительные заболевания ЖКТ: по 0,1 г через 72 ч. Курс до 20 суппозиториев. Профилактика хирургических осложнений в до- и послеоперационный период: по 0,1 г через день – 5–10 суппозиториев, затем — по 0,1 г с интервалом 72 ч. Курс до 20 суппозиториев. Иммунокоррекция при онкологических заболеваниях в комплексе с химио- и лучевой терапией: начальная доза — 0,1 г через день — 5 суппозиториев, затем — по 0,1 г через 72 ч. Курс – 20–30 суппозиториев.