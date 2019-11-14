Акк® (Akk) (173152) - инструкция по применению ATC-классификация
Акк инструкция по применению
Фармакологические свойства
аминокапроновая кислота оказывает антиаллергическое, противовирусное действие, усиливает детоксикационную функцию печени. Ингибирует протеолитическую активность, ассоциированную с вирусом гриппа. Аминокапроновая кислота блокирует на ранних этапах взаимодействие вируса с чувствительными клетками, а также подавляет протеолитический процессинг гемагглютинина. Вследствие этого блокируется синтез функционально-активного белка вируса гриппа, обеспечивающего его инфекционную активность, и уменьшается количество дочерних клеток вируса. Аминокапроновая кислота не только проявляет противовирусную активность, но также улучшает некоторые клеточные и гуморальные показатели специфической и неспецифической защиты организма при респираторных вирусных инфекциях.
Показания Акк
лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.
Применение Акк
с целью профилактики и лечения гриппа и ОРВИ препарат применяют местно (0,5–1,0 мл в нос 3–4 раза в сутки) и перорально.
При местном применении рекомендуют каждые 3–4 ч инстиллировать (закапывать) по 3–5 капель р-ра в каждый носовой ход.
Аминокапроновую кислоту при необходимости можно применять в комбинации с другими противовирусными препаратами (амизон, осельтамивир и т.п.) и интерфероном и его индукторами.
Интраназально инстилляции аминокапроновой кислоты (3–4 раза в сутки) целесообразно проводить в течение эпидемического периода гриппа с целью профилактики, целесообразно дополнить пероральным (как при лечении) применением препарата при пребывании в очагах инфекции, после контакта с больным.
Перорально препарат назначают в дозах:
- детям в возрасте до 2 лет — 1–2 г (20–40 мл 5% р-ра в сутки) — по 1–2 чайные ложки 4 раза в сутки (0,02–0,04 г/кг массы тела — разовая доза), можно добавлять к пище или напиткам;
- детям в возрасте 2–6 лет — 2–4 г (40–80 мл 5% р-ра в сутки) — 1–2 столовые ложки 4 раза в сутки;
- детям в возрасте старше 7 лет и взрослым — 4–5 г (80–100 мл 5% р-ра в сутки), разделив суточную дозу на 4 приема.
Для точного дозирования р-ра целесообразно использовать медицинский шприц без иглы объемом 10 или 20 мл.
Продолжительность приема аминокапроновой кислоты внутрь при гриппе и ОРВИ составляет 3–7 дней.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. Также врач может корректировать дозу и назначить повторный курс лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату. При склонности к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям, коагулопатии вследствие диффузного внутрисосудистого свертывания крови, заболевания почек с нарушением их функции, в период беременности и кормления грудью, при тяжелой форме ИБС.
С осторожностью применяют при нарушениях мозгового кровообращения.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, брадикардия, аритмии.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.
Со стороны свертывающей системы крови: при длительном применении (более 6 дней) в высоких дозах (для взрослых — >24 г/сут) — геморрагии.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, шум в ушах, судороги.
Прочие: аллергические реакции, кожная сыпь.
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Данных относительно ограничения применения препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения потенциально опасных видов деятельности вследствие возможных побочных реакций со стороны ЦНС.
Взаимодействия
выраженность эффекта уменьшают антикоагулянты и антиагреганты прямого и непрямого действия.
Передозировка
гиперкоагуляция, тромбообразование. Для устранения повышенного тромбообразования рекомендуют введение Реосорбилакта, изотонического р-ра натрия хлорида, р-ра Рингера. При наличии показаний возможно дополнительное назначение дипиридамола или других антикоагулянтов.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.