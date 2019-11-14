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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗАНТИГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАИНГИБИТОРЫ ФИБРИНОЛИЗААминокислотыКислота аминокапроноваяАкк® (Akk)

Акк® (Akk) (173152) - инструкция по применению ATC-классификация

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Акк<sup>&reg;</sup> (Akk)
Цена в городе Киев
от 157,30 грн
Без рецепта
10 шт, 50 мг/мл от 157,30 грн
В наличии в 782 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор
Дозировка
50 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
B02A A01 Кислота аминокапроновая
Регистрационное удостоверение
UA/11103/01/01 от 14.11.2019
Международное название
Aminocapronic acid (Аминокапроновая кислота)

Акк инструкция по применению

Фармакологические свойства

аминокапроновая кислота оказывает антиаллергическое, противовирусное действие, усиливает детоксикационную функцию печени. Ингибирует протеолитическую активность, ассоциированную с вирусом гриппа. Аминокапроновая кислота блокирует на ранних этапах взаимодействие вируса с чувствительными клетками, а также подавляет протеолитический процессинг гемагглютинина. Вследствие этого блокируется синтез функционально-активного белка вируса гриппа, обеспечивающего его инфекционную активность, и уменьшается количество дочерних клеток вируса. Аминокапроновая кислота не только проявляет противовирусную активность, но также улучшает некоторые клеточные и гуморальные показатели специфической и неспецифической защиты организма при респираторных вирусных инфекциях.

Показания Акк

лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

Применение Акк

с целью профилактики и лечения гриппа и ОРВИ препарат применяют местно (0,5–1,0 мл в нос 3–4 раза в сутки) и перорально.
При местном применении рекомендуют каждые 3–4 ч инстиллировать (закапывать) по 3–5 капель р-ра в каждый носовой ход.
Аминокапроновую кислоту при необходимости можно применять в комбинации с другими противовирусными препаратами (амизон, осельтамивир и т.п.) и интерфероном и его индукторами.
Интраназально инстилляции аминокапроновой кислоты (3–4 раза в сутки) целесообразно проводить в течение эпидемического периода гриппа с целью профилактики, целесообразно дополнить пероральным (как при лечении) применением препарата при пребывании в очагах инфекции, после контакта с больным.
Перорально препарат назначают в дозах:

  • детям в возрасте до 2 лет — 1–2 г (20–40 мл 5% р-ра в сутки) — по 1–2 чайные ложки 4 раза в сутки (0,02–0,04 г/кг массы тела — разовая доза), можно добавлять к пище или напиткам;
  • детям в возрасте 2–6 лет — 2–4 г (40–80 мл 5% р-ра в сутки) — 1–2 столовые ложки 4 раза в сутки;
  • детям в возрасте старше 7 лет и взрослым — 4–5 г (80–100 мл 5% р-ра в сутки), разделив суточную дозу на 4 приема.

Для точного дозирования р-ра целесообразно использовать медицинский шприц без иглы объемом 10 или 20 мл.
Продолжительность приема аминокапроновой кислоты внутрь при гриппе и ОРВИ составляет 3–7 дней.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. Также врач может корректировать дозу и назначить повторный курс лечения.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату. При склонности к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям, коагулопатии вследствие диффузного внутрисосудистого свертывания крови, заболевания почек с нарушением их функции, в период беременности и кормления грудью, при тяжелой форме ИБС.
С осторожностью применяют при нарушениях мозгового кровообращения.

Побочные эффекты

со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, брадикардия, аритмии.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.
Со стороны свертывающей системы крови: при длительном применении (более 6 дней) в высоких дозах (для взрослых — >24 г/сут) — геморрагии.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, шум в ушах, судороги.
Прочие: аллергические реакции, кожная сыпь.

Особые указания

период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.
При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Данных относительно ограничения применения препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения потенциально опасных видов деятельности вследствие возможных побочных реакций со стороны ЦНС.

Взаимодействия

выраженность эффекта уменьшают антикоагулянты и антиагреганты прямого и непрямого действия.

Передозировка

гиперкоагуляция, тромбообразование. Для устранения повышенного тромбообразования рекомендуют введение Реосорбилакта, изотонического р-ра натрия хлорида, р-ра Рингера. При наличии показаний возможно дополнительное назначение дипиридамола или других антикоагулянтов.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Акк
Акк® раствор 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10
от 157,30 грн
В наличии в 782 аптеках
Цены в аптеках
Акк
Акк® раствор 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10
от 157,30 грн
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