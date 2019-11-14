с целью профилактики и лечения гриппа и ОРВИ препарат применяют местно (0,5–1,0 мл в нос 3–4 раза в сутки) и перорально.

При местном применении рекомендуют каждые 3–4 ч инстиллировать (закапывать) по 3–5 капель р-ра в каждый носовой ход.

Аминокапроновую кислоту при необходимости можно применять в комбинации с другими противовирусными препаратами (амизон, осельтамивир и т.п.) и интерфероном и его индукторами.

Интраназально инстилляции аминокапроновой кислоты (3–4 раза в сутки) целесообразно проводить в течение эпидемического периода гриппа с целью профилактики, целесообразно дополнить пероральным (как при лечении) применением препарата при пребывании в очагах инфекции, после контакта с больным.

Перорально препарат назначают в дозах:

детям в возрасте до 2 лет — 1–2 г (20–40 мл 5% р-ра в сутки) — по 1–2 чайные ложки 4 раза в сутки (0,02–0,04 г/кг массы тела — разовая доза), можно добавлять к пище или напиткам;

детям в возрасте 2–6 лет — 2–4 г (40–80 мл 5% р-ра в сутки) — 1–2 столовые ложки 4 раза в сутки;

детям в возрасте старше 7 лет и взрослым — 4–5 г (80–100 мл 5% р-ра в сутки), разделив суточную дозу на 4 приема.

Для точного дозирования р-ра целесообразно использовать медицинский шприц без иглы объемом 10 или 20 мл.

Продолжительность приема аминокапроновой кислоты внутрь при гриппе и ОРВИ составляет 3–7 дней.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. Также врач может корректировать дозу и назначить повторный курс лечения.