

Фармакодинамика.

Хондропротектор с обезболивающим и противовоспалительным активностью для лечения дегенеративных заболеваний суставов. Механизм действия обусловлен уменьшением экспрессии провоспалительных цитокинов (в частности, интерлейкина-1) макрофагами и синовиоциты, угнетением миелопероксидазы, бета-глюкуронидазы и эластазы, уменьшением содержания металлопротеиназ в хряще, стимуляцией синтеза глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Оказывает анаболическое и антикатаболическое действие на суставной хрящ, восстанавливает функцию суставов.

Клинический эффект препарата проявляется после 2-4 недель лечения.

Фармакокинетика.

Полнота всасывания составляет 50-100% введенной дозы. Повторное введение не влияет на параметры фармакокинетики. Изучение распределения в органах выявило высокие концентрации в основном в органах экскреции - почках, и очень незначительное содержание препарата - в мозге. Диацереин очень быстро метаболизируется, главным образом Пресистемная, к реину и конъюгатов реину. Количество конъюгатов различается.

Связывание метаболитов препарата с белками плазмы составляет 80-90%. С белками плазмы связывается 99% реину.

Полученные при изучении метаболизма данные показывают, что диацереин может быть пролекарством, потому что он не был определен в большом количестве во всех образцах плазмы и мочи.

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы. Корпус и крышка красного цвета. На крышке надпись «Diamax». Содержимое капсул - порошок или гранулы желтого цвета.