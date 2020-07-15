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Диамакс® (Diamax) (173139) - инструкция по применению ATC-классификация

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Диамакс<sup>&reg;</sup> (Diamax)
Цена в городе Киев
По рецепту
30 шт, 50 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы твердые
Дозировка
50 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-група
M01A X21 Диацереин
Регистрационное удостоверение
UA/11090/01/01 от 15.07.2020
Международное название
Diacereinum (Диацереин)

Диамакс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: диацереин;
1 капсула содержит диацереин 50 мг в пересчете на 100% вещество; Вспомогательные вещества: лактоза, повидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксин коллоидный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Капсулы.

Фармакотерапевтическая группа

Нестероидные противовоспалительные средства.
Код АТС М01А Х21.

Фармакологические свойства


Фармакодинамика.

 Хондропротектор с обезболивающим и противовоспалительным активностью для лечения дегенеративных заболеваний суставов. Механизм действия обусловлен уменьшением экспрессии провоспалительных цитокинов (в частности, интерлейкина-1) макрофагами и синовиоциты, угнетением миелопероксидазы, бета-глюкуронидазы и эластазы, уменьшением содержания металлопротеиназ в хряще, стимуляцией синтеза глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Оказывает анаболическое и антикатаболическое действие на суставной хрящ, восстанавливает функцию суставов.
Клинический эффект препарата проявляется после 2-4 недель лечения.

Фармакокинетика. 

Полнота всасывания составляет 50-100% введенной дозы. Повторное введение не влияет на параметры фармакокинетики. Изучение распределения в органах выявило высокие концентрации в основном в органах экскреции - почках, и очень незначительное содержание препарата - в мозге. Диацереин очень быстро метаболизируется, главным образом Пресистемная, к реину и конъюгатов реину. Количество конъюгатов различается.
Связывание метаболитов препарата с белками плазмы составляет 80-90%. С белками плазмы связывается 99% реину.
Полученные при изучении метаболизма данные показывают, что диацереин может быть пролекарством, потому что он не был определен в большом количестве во всех образцах плазмы и мочи.

Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы. Корпус и крышка красного цвета. На крышке надпись «Diamax». Содержимое капсул - порошок или гранулы желтого цвета.

Показания

Симптоматическое лечение остеоартрита, остеоартроза.

Противопоказания


Возраст, период беременности и кормления грудью, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства и/или антрахинона.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Диацереин не следует принимать одновременно с препаратами, которые изменяют прохождения содержимого кишечника (например, волокна или продукты растительного происхождения). Следует избегать одновременного применения препаратов, содержащих гидроксид алюминия и магния, так как это может повлиять на всасывание диацереина.
Установлено синергическое действие диацереина с НПВП и ненаркотическими анальгетиками.
Не следует применять Диамакс ® одновременно с химиотерапией или антибиотиками, влияющие на кишечную флору, а также слабительными лекарственными средствами или препаратами, изменяющие перистальтику кишечника.

Особенности применения


Вследствие позднего начала действия (через 2–4 недели) в течение первого месяца лечения диацереин можно сочетать с применением нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков.
Как и в случае любого длительного лечения другими лекарственными средствами, при терапии диацереин следует периодически (1 раз в 2–3 месяца) проводить развернутый анализ крови, определение ферментов печени и анализ мочи.
Временно прекратить лечение в случае терапии антибиотиками, поскольку последние могут повлиять на кишечную флору и кинетику препарата. Лечение диацереин может усилить симптомы энтероколита у больных, принимающих антибиотики и химиотерапию, влияющие на кишечную флору.
С осторожностью назначают пациентам с хронической почечной недостаточностью.
Фармакокинетических изменений диацериину при умеренном и тяжелом циррозе печени не происходит.
При применении диацереина с ижею возрастает всасывание препарата (на 24%), с другой стороны, длительный дефицит пищи снижает биодоступность диацереина. Как частота возникновения побочных эффектов, так и ускоренный транзит по кишечнику прямо пропорционально зависит от количества диацереина, всосавшегося. Прием препарата натощак или после очень небольшого количества пищи может привести к развитию побочных эффектов.
Препарат содержит лактозу, поэтому его нельзя применять при наследственной непереносимости галактозы, дефиците лактазы Лаппа или нарушении мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность.
Прием лекарственного средства во время беременности противопоказан.
Кормление грудью.
При необходимости приема препарата кормление грудью необходимо прекратить.

Способ применения и дозы

Взрослым обычно назначают по 1 капсуле (50 мг диацереина) во время еды 2 раза в сутки. Продолжительность терапии устанавливают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания, эффективности и переносимости терапии, курс лечения обычно составляет от 3-6 месяцев до нескольких лет.
В отдельных случаях (для адаптации к прокинетическим действия диацереина) в начале лечения препарат назначают по 1 капсуле в сутки в течение 4 недель, после чего переходят на обычный режим приема препарата.

Передозировки

При передозировке может наблюдаться усиление симптомов, указанных в разделе «Побочные реакции», в частности диарея. Лечение: уменьшение дозы или отмена лекарственного средства. Специфического антидота не существует.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранитьпри температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, по 3 блистера в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «Фармекс ГРУПП».