Дикор Лонг (Dicor Long) (173116) - инструкция по применению ATC-классификация
Дикор Лонг инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия. Подобно всем органическим нитратам, изосорбида динитрат (ИСДН) действует как донор оксида азота (NO). NO приводит к расслаблению гладких мышц сосудов путем стимуляции гуанилатциклазы и последующему повышению концентрации внутриклеточного цГМФ. Таким образом стимулируется цГМФ-зависимая протеинкиназа, вследствие этого изменяется фосфорилирование разных протеинов в клетке гладкой мышцы. В свою очередь, это приводит к дефосфорилированию легких цепочек миозина и снижению контрактильности.
Фармакодинамический эффект. ИСДН вызывает релаксацию гладких мышц сосудов, что ведет к вазодилатации. Расширение вен способствует венозному депонированию крови и уменьшает венозный возврат к сердцу; таким образом снижаются желудочковое конечное диастолическое давление и объем (преднагрузка).
Действие на артерии, а при высших дозах — на артериолы, приводит к снижению системного сосудистого сопротивления (постнагрузка). Это, в свою очередь, улучшает функцию сердца.
Влияние как на пред-, так и на постнагрузку приводит к уменьшению потребления сердцем кислорода.
Кроме того, ИСДН вызывает перераспределение кровотока к субэндокардиальным отделам сердца в условиях атеросклеротического поражения. Последний эффект, возможно, объясняется селективной дилатацией больших коронарных сосудов. Дилатация коллатеральных артерий, вызванная нитратами, может улучшать перфузию миокарда при стенозе сосудов. Кроме этого, нитраты противодействуют появлению и устраняют коронарные спазмы.
У пациентов с застойной сердечной недостаточностью нитраты улучшают гемодинамику в покое и при нагрузке. Этот положительный эффект развивается в результате ряда механизмов, включая уменьшение клапанной регургитации (путем снижения дилатации желудочка) и снижение потребности миокарда в кислороде.
Увеличение подачи кислорода при уменьшении потребности в нем к сердечной мышце уменьшает площадь поражения миокарда. Таким образом, изосорбида динитрат может быть полезным для пациентов с инфарктом миокарда.
Влияние на другие системы органов включает расслабление бронхиальных мышц, мышц ЖКТ, а также мышц желчевыводящих и мочевыводящих путей; сообщалось об эффекте расслабления гладкой мускулатуры матки.
Фармакокинетика.Биодоступность — 22% (эффект первого прохождения через печень). Терапевтическая концентрация достигается через 30 мин, Cmax — через 1 ч. Связывание с белками плазмы крови — 30%. Т½ составляет 12 ч. ИСДН метаболизируется в печени с образованием изосорбида-2-мононитрата (Т½ — 1,5–2 ч) и изосорбида-5-мононитрата (Т½ — 4–6 ч). Оба метаболита обладают фармакологической активностью. Выделяется почками (в основном в виде метаболитов).
Показания Дикор Лонг
профилактика и длительное лечение стенокардии.
Применение Дикор Лонг
Дикор лонг 20 мг: по 1 таблетке 2 раза в сутки (эквивалентно 40 мг изосорбида динитрата). Вторую/следующую дозу следует принимать не ранее чем через 6–8 ч после приема первой дозы. При повышенной потребности в нитратах дневную дозу можно повысить до 1 таблетки 3 раза в сутки с интервалом 6 ч.
Дикор лонг 40 мг: по 1 таблетке 1 раз в сутки (эквивалентно 40 мг изосорбида динитрата). При повышенной потребности в нитропрепаратах дневную дозу можно повысить до 1 таблетки 2 раза в сутки (эквивалентно 80 мг изосорбида динитрата). Вторую/следующую дозу следует принимать не ранее, чем через 6–8 ч после приема первой дозы.
Дикор лонг 60 мг: по 1 таблетке 1 раз в сутки (эквивалентно 60 мг изосорбида динитрата). При повышенной потребности в нитратах дневную дозу можно повысить до 1 таблетки 2 раза в сутки (эквивалентно 120 мг изосорбида динитрата). Вторую/следующую дозу следует принимать не ранее чем через 6–8 ч после приема первой дозы.
Максимальная суточная доза составляет 120 мг. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально. Препарат предназначен для длительного применения, нельзя резко прекращать.
Пациенты пожилого возраста. Нет свидетельств о необходимости изменения дозы для пациентов пожилого возраста.
Педиатрическая популяция. Безопасность и эффективность изосорбида динитрата для детей на сегодня не установлены.
Способ применения. Таблетки глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (например стаканом воды).
Лечение следует начинать с низких доз, постепенно повышая их до максимальной эффективной. Продолжительность курса лечения определяет врач.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к ИСДН, другим нитратным соединениям или другим компонентам препарата;
- острая сосудистая недостаточность (шок, сосудистый коллапс);
- кардиогенный шок (если соответствующими мерами не поддерживается достаточный уровень конечного диастолического давления);
- выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД <90 мм рт. ст.);
- гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;
- констриктивный перикардит;
- тампонада сердца;
- тяжелая анемия;
- кровотечение, тяжелая гиповолемия (ИСДН, снижая венозный возврат, может спровоцировать синкопе);
- во время терапии нитратами нельзя применять ингибиторы фосфодиэстеразы (например силденафил, см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
- во время терапии нитратами нельзя применять растворимый стимулятор гуанилатциклазы — риоцигуат (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
частоту побочных эффектов можно определить как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (не может быть определена из доступных данных).
При применении препарата возможны следующие побочные явления.
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль («нитратная» головная боль); часто — головокружение, сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — тахикардия; нечасто — усиление симптомов стенокардии.
Со стороны сосудистой системы: часто — ортостатическая гипотензия; нечасто — сосудистый коллапс (иногда сопровождается брадиаритмией и потерей сознания); неизвестно — гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: редко — тошнота, рвота; очень редко — изжога.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — аллергические кожные реакции (например сыпь), приливы; очень редко — ангионевротический отек, синдром Стивенса — Джонсона; неизвестно — эксфолиативный дерматит.
Общие нарушения: часто — астения.
При применении органических нитратов сообщалось о тяжелых гипотензивных реакциях, сопровождающихся тошнотой, рвотой, ощущением беспокойства, бледностью и повышенным потоотделением.
Во время терапии препаратом может возникнуть временная гипоксемия из-за относительного перераспределения кровотока в альвеолярные зоны с гиповентиляцией. В частности, у пациентов с ИБС это может привести к гипоксии миокарда.
Повышение дозы и/или изменение интервала между приемами может привести к снижению эффективности или отсутствию эффекта.
Сообщение о подозреваемых нежелательные реакции. Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата имеет большое значение. Это позволяет осуществлять длительный мониторинг пользы/риска этого лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать обо всех подозреваемых нежелательных реакциях через национальную систему сообщений.
Особые указания
препарат следует применять с осторожностью и при тщательном наблюдении врача при:
- при низком давлении наполнения, в том числе при остром инфаркте миокарда при нарушении функции левого желудочка (левожелудочковая недостаточность). Необходимо поддерживать давление не ниже 90 мм рт. ст.;
- при аортальном и/или митральном стенозе;
- при ортостатической дисфункции;
- при заболеваниях, связанных с повышенным внутричерепным давлением (возможно повышение. К настоящему времени такие симптомы наблюдали только после в/в введения высоких доз нитроглицерина).
Препарат не применять для устранения острых приступов стенокардии.
Описано развитие толерантности (снижение эффективности), а также перекрестная толерантность к другим препаратам нитратного типа (снижение эффекта, если пациент перед этим принимал другой нитрат). Для предотвращения снижения или потери эффекта следует избегать длительного приема в высоких дозах (120 мг/сут).
Пациентам, находящимся на поддерживающей терапии препаратом, необходимо сообщить, что им нельзя принимать препараты, содержащие ингибиторы ФДЭ (например силденафил, тадалафил, варденафил), из-за риска развития неконтролируемой артериальной гипотензии. Терапию ИСДН нельзя прекращать для приема препаратов, содержащих ингибиторы ФДЭ (например силденафил, тадалафил, варденафил), за повышенного риска возникновения приступа стенокардии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Вследствие того, что препарат содержит лактозу, его нельзя назначать пациентам с редкими генетическими заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, наследственный лактазодефицит Лаппа, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Исследования репродуктивной токсичности на животных при применении изосорбида динитрата в дозах, токсичных для взрослых особей, не выявили доказательств токсического влияния на плод. Однако адекватные и контролируемые исследования у беременных отсутствуют.
Учитывая то, что исследования на животных не всегда могут спрогнозировать влияние на человека, препарат следует применять в период беременности только в случае крайней необходимости и под постоянным наблюдением врача.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли изосорбида динитрат в грудное молоко, поэтому не рекомендуется назначать женщинам в период кормления грудью.
Фертильность. Нет данных о влиянии изосорбида мононитрата на фертильность человека.
Дети. Не применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Даже при условии применения по назначению препарат может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Этот эффект усиливается алкоголем.
Взаимодействия
гипотензивное действие препарата может усиливаться при одновременном применении с антигипертензивными препаратами (например с блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками, блокаторами кальциевых каналов, ингибиторами АПФ), вазодилататорами, нейролептиками, трициклическими антидепрессантами, а также при употреблении алкоголя.
Гипотензивное действие препарата усиливается при одновременном приеме с ингибиторами ФДЭ (такими как силденафил, тадалафил, варденафил), что может привести к опасным для жизни сердечно-сосудистым осложнениям (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не применять изосорбида динитрат одновременно с ингибиторами ФДЭ (такими как силденафил, тадалафил, варденафил).
Применение препарата Дикор Лонг с риоцигуатом, растворимым стимулятором гуанилатциклазы, противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), поскольку одновременное применение этих средств может привести к артериальной гипотензии.
Пациентам, недавно получавшим терапию ингибиторами ФДЭ (например силденафилом, варденафилом, тадалафилом), нельзя применять изосорбида динитрат для лечения острых состояний.
Имеются сообщения, что одновременное применение препарата с дигидроэрготамином может привести к повышению концентрации дигидроэрготамина в крови и, таким образом, усилить его действие.
Сапроптерин (тетрагидробиоптерин, ВН4) — кофактор синтетазы оксида азота. С осторожностью рекомендуется применять препараты, содержащие сапроптерин, одновременно с любыми вазодилататорами, механизм действия которых тоже связан с влиянием на метаболизм оксида азота или которые также являются классическими донорами оксида азота (в том числе с нитроглицерином, изосорбида динитрат (ИСДН), изосорбида мононитрат (ИСМН)).
Передозировка
симптомы: снижение АД ≤90 мм рт. ст., бледность кожных покровов, повышенное потоотделение, пульс слабого наполнения, тахикардия, головокружение (в том числе ортостатические реакции при изменении положения тела), головная боль, слабость, тошнота, рвота, диарея.
Относительно пациентов, принимавших другие нитраты, сообщалось о случаях метгемоглобинемии. Во время биотрансформации ИСДН высвобождаются нитритные ионы, которые могут индуцировать метгемоглобинемию и цианоз с последующим тахипноэ, ощущением тревоги, потерей сознания и остановкой сердца. Нельзя исключить возможность этой побочной реакции при передозировке ИСДН.
Избыточные дозы могут повышать внутричерепное давление, которое иногда вызывает церебральные симптомы.
Общие меры: прекратить применение препарата.
Общие меры, которые применяют в случае вызванной нитратами артериальной гипотензии: придать пациенту горизонтальное положение с опущенной головой при низком изголовье; обеспечить поступление кислорода; увеличить ОЦК; провести специальную противошоковую терапию (пациент должен находиться в отделении интенсивной терапии).
Специальные меры: в случае сильного снижения АД необходимо выполнить действия по его повышению; вазопрессорные (сосудосуживающие) препараты следует применять в случае, когда у пациента отсутствует адекватный ответ на жидкостную терапию.
Лечение метгемоглобинемии: восстанавливающая терапия с витамином С, метиленовым синим или толуидиновым синим — на выбор; оксигенотерапия (при необходимости); ИВЛ, обменное переливание крови (при необходимости); гемодиализ (при необходимости).
Реанимационные мероприятия: в случае признаков остановки дыхания или кровообращения немедленно применяют реанимационные мероприятия.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке.