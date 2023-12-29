ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ (ISOSORBIDI DINITRAS) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 1,4:3,6-диангидросорбитол 2,5-динитрат.
изосорбида динитрат является одним из основных антиангинальных средств из группы органических нитратов. Периферический вазодилататор, влияющий преимущественно на венозные сосуды. Помимо непосредственного коронаролитического действия уменьшает работу сердца за счет снижения пред- и постнагрузки, сокращает потребность миокарда в кислороде. Применение изосорбида динитрата улучшает коронарную перфузию без развития симптома обкрадывания. Оказывает антигипертензивное действие. Применяют также как периферический вазодилататор при тяжелых формах сердечной недостаточности: вследствие снижения тонуса периферических венозных сосудов уменьшает нагрузку на сердце, давление в сосудах малого круга, одышку, удушье.
При приеме внутрь в форме таблеток или капсул начало действия отмечается через 15–40 мин, максимальный эффект развивается через 1,5–2 ч, общая продолжительность действия составляет 4–6 ч и более; при использовании лекарственных форм пролонгированного действия продолжительность действия достигает 12 ч. Биодоступность составляет 59% после сублингвального применения и 22% после приема внутрь. Метаболизируется в печени и в крови. Т½ при приеме внутрь изосорбида динитрата в форме капсул или таблеток — 4 ч, при сублингвальном применении — 1 ч. Выводится с мочой, почти полностью в виде метаболитов.
купирование и профилактика приступов стенокардии, в том числе постинфарктной; легочная гипертензия, лечение хронической застойной сердечной недостаточности в сочетании с сердечными гликозидами и диуретиками; острая левожелудочковая недостаточность (для инфузионного р-ра).
взрослым — внутрь за 30 мин до еды по 5–10 мг 3–4 раза в сутки. В ряде случаев по показаниям разовые дозы повышают до 20–40 мг. При тяжелых формах сердечной недостаточности назначают по 20 мг каждые 4–5 ч. Ретард-формы назначают внутрь по 40–80 мг каждые 8–12 ч.
Сублингвально для купирования приступов стенокардии — по 2,5–5 мг, при необходимости — каждые 2–3 ч.
В/в капельное введение обычно начинают со скоростью 1–2 мг/ч; при необходимости скорость инфузии повышают до 8–10 мг/ч. В зависимости от клинической картины, показателей гемодинамики и ЭКГ инфузия может быть продолжена до 3 дней и более. Р-р готовят ex tempore и вводят в разведенном состоянии посредством длительной в/в инфузии с использованием автоматических перфузоров под постоянным контролем состояния сердечно-сосудистой системы (АД, ЧСС, диурез, ЭКГ). Для получения 0,01% р-ра (концентрация 0,1 мг/мл) 50 мл 0,1% р-ра изосорбида динитрата разводят до получения 500 мл готового р-ра; для получения 0,02% р-ра (концентрация 0,2 мг/мл) 100 мл 0,1% р-ра изосорбида динитрата разводят до получения 500 мл готового р-ра.
инсульт, повышенное внутричерепное давление, выраженная артериальная гипотензия, коллапс, закрытоугольная глаукома, тампонада сердца, констриктивный перикардит, тяжелая анемия, выраженные нарушения функции печени и почек, повышенная чувствительность к нитратам. Инфузия противопоказана при кардиогенном шоке, если нет возможности одновременного проведения внутриаортальной баллонной контрапульсации или введения средств с положительным инотропным действием.
возможны головная боль, головокружение, тошнота, гиперемия кожных покровов, сонливость, ортостатическая гипотензия, рефлекторная тахикардия, редко — брадикардия, коллапс, усиление стенокардии (при резком снижении АД).
для предупреждения гипотензии и нитратной головной боли лечение следует начинать с минимальной рекомендуемой дозы.
Для предупреждения нитратной толерантности рекомендуется после 3–6 нед регулярного приема таблеток или капсул сделать перерыв на 3–5 дней, заменив на это время изосорбида динитрат иными антиангинальными средствами.
Следует использовать с осторожностью у больных с острым инфарктом миокарда с низким давлением наполнения. Применение инфузии при инфаркте миокарда должно проводиться при постоянном мониторировании уровня АД для предупреждения его чрезмерного снижения (<95 мм рт. ст.). В случае использования инфузии на фоне артериальной гипотензии одновременно следует вводить кардиотонические средства или применять вспомогательные устройства для поддержания кровообращения.
В период беременности и кормления грудью применяют только по строгим показаниям.
гипотензивное действие изосорбида динитрата потенцируют другие вазодилататоры, гипотензивные препараты, антагонисты ионов кальция, циклические антидепрессанты, ингибиторы МАО и алкоголь. При одновременном назначении изосорбида динитрата и дигидроэрготамина концентрация последнего в крови может повышаться, что приводит к усилению его гипотензивного действия.
Системы для инфузий, изготовленные из поливинилхлорида или полиуретана, абсорбируют изосорбида динитрат, что требует повышения его дозы; не вступают во взаимодействие с ним изделия из полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена и стекла. Р-р изосорбида динитрата совместим с большинством инфузионных сред: изотоническим р-ром натрия хлорида, 5–30% р-ром глюкозы, р-ром Рингера, белковыми р-рами.
основные симптомы — головная боль, головокружение, ортостатическая гипотензия, рефлекторная тахикардия, гипертермия, судороги. При введении в высоких дозах возможно развитие метгемоглобинемии (цианоз губ, ногтей и ладоней, ощущение давления в голове, общая слабость, тахипноэ). Необходимо прекратить инфузию; придать больному горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями. Если АД не нормализуется, проводят коррекцию ОЦК, в тяжелых случаях вводят допамин и симпатомиметики. При метгемоглобинемии назначают 1% метиленовый синий в/в, оксигенотерапию, ИВЛ, при необходимости проводят обменное переливание крови.