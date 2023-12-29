ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТ (ISOSORBIDI DINITRAS)

взрослым — внутрь за 30 мин до еды по 5–10 мг 3–4 раза в сутки. В ряде случаев по показаниям разовые дозы повышают до 20–40 мг. При тяжелых формах сердечной недостаточности назначают по 20 мг каждые 4–5 ч. Ретард-формы назначают внутрь по 40–80 мг каждые 8–12 ч.

Сублингвально для купирования приступов стенокардии — по 2,5–5 мг, при необходимости — каждые 2–3 ч.

В/в капельное введение обычно начинают со скоростью 1–2 мг/ч; при необходимости скорость инфузии повышают до 8–10 мг/ч. В зависимости от клинической картины, показателей гемодинамики и ЭКГ инфузия может быть продолжена до 3 дней и более. Р-р готовят ex tempore и вводят в разведенном состоянии посредством длительной в/в инфузии с использованием автоматических перфузоров под постоянным контролем состояния сердечно-сосудистой системы (АД, ЧСС, диурез, ЭКГ). Для получения 0,01% р-ра (концентрация 0,1 мг/мл) 50 мл 0,1% р-ра изосорбида динитрата разводят до получения 500 мл готового р-ра; для получения 0,02% р-ра (концентрация 0,2 мг/мл) 100 мл 0,1% р-ра изосорбида динитрата разводят до получения 500 мл готового р-ра.