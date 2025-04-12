данные о взаимодействии циклоспорина в данной лекарственной форме отсутствуют. Но при применении глазной эмульсии нельзя исключить взаимодействия, характерного для циклоспорина при системном применении.

Препараты, усиливающие нефротоксичность циклоспорина. Аминогликозидные антибиотики, амфотерицин Б, кетоконазол, триметоприм, мелфалан, ципрофлоксацин, колхицин, цефалоспориновые антибиотики, НПВП и ингибиторы АПФ, циметидин, ранитидин, такролимус.

Препараты, усиливающие действие циклоспорина. Хинидин и его производные, теофиллин и его производные, вальпроат натрия и его производные.

Препараты, повышающие концентрацию циклоспорина в крови за счет ингибирования ферментов (главным образом цитохрома CYP 3A), участвующие в его метаболизме и выведении: пероральные противозачаточные средства, ГКС, макролидные антибиотики (эритромицин, джозамицин, кларитромицин), имидазоловые и триазоловые противогрибковые средства (метронидазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол), антагонисты Н 2 -рецепторов (ранитидин, циметидин), антагонисты кальция (дилтиазем, нифедипин, нимодипин, никардипин, верапамил), фторхинолон, пристинамицин, доксициклин, пропафенон, аллопуринол, бромокриптин, даназол, метоклопрамид.

При одновременном применении вышеуказанных лекарственных средств и циклоспорина отмечают повышение частоты побочных эффектов, прежде всего нефротоксичности.

Препараты, снижающие концентрацию циклоспорина в крови за счет индукции ферментов, прежде всего цитохрома СYР 3А, которые отвечают за метаболизм и выведение циклоспорина.

Противоэпилептические средства (небарбитураты — фенитоин, карбамазепин), барбитураты, бензодиазепины, бутирофенон и его производные, гестагены и эстрогены, включая их комбинации, октреотид, тиклопидин, аминоглутетимид, фенотиазин, рифампицин, изониазид, метамизол, триметоприм и сульфамидин, который вводится в/в, а также препараты, содержащие Hypericum perforatum (зверобой продырявленный).

Следует с осторожностью применять Рестасис одновременно с вышеуказанными лекарственными средствами. При их применении необходимо чаще контролировать уровень циклоспорина в крови и креатинина в плазме крови.

Препараты, повышающие риск развития миопатии при одновременном применении с циклоспорином. При одновременном приеме циклоспорина с колхицином и ловастатином повышается риск развития миопатии. Если при сочетанном применении этих препаратов появится боль в мышцах или мышечная слабость, необходимо определить уровень креатинкиназы, поскольку существует риск развития рабдомиолиза и ОПН.

С учетом того, что нифедипин может послужить причиной развития гипертрофии десен, его не следует применять у пациентов, у которых десны были поражены во время лечения циклоспорином.

При лечении циклоспорином может снизиться эффективность вакцинации. Поэтому при лечении препаратом Рестасис следует избегать применения живых ослабленных вакцин.

Учитывая то, что препарат может иногда вызывать гиперкалиемию или обострение уже существующей гиперкалиемии, необходимо тщательно контролировать применение препаратов, содержащих калий, или препаратов, способствующих повышению уровня калия в сыворотке крови. Поэтому рекомендуется контролировать уровень калия в сыворотке крови, особенно у пациентов со значительными нарушениями функции почек.

При сочетанном применении препаратов циклоспорин/имипенем/циластатин необходимо учитывать повышение концентрации циклоспорина, которое служит причиной развития симптомов нейротоксичности (растерянность, дрожание, возбуждение). Поэтому требуется контролировать уровень циклоспорина в крови при применении вышеприведенной комбинации препаратов, а также наблюдать за общим состоянием пациента с целью предотвращения возможных нарушений со стороны ЦНС.

При одновременном применении циклоспорина и других иммуносупрессивных препаратов повышается риск развития инфекционных и лимфопролиферативных заболеваний. Поэтому не следует применять циклоспорин одновременно с этими лекарственными препаратами, за исключением кортикоидов (низкие дозы преднизона) и азатиоприна. При сочетанном приеме циклоспорина и вышеуказанных препаратов необходимо соответственно снизить дозы циклоспорина. В случае применения комбинации всех трех препаратов необходимо наблюдать пациента с учетом вышеназванного риска.

Биодоступность циклоспорина, который применяется у детей перорально, значительно повышается при одновременном применении циклоспорина и альфа-токоферил-полиэтилен-гликоля 100 (TRGS) — водорастворимой формы витамина Е.

Одновременное применение препаратов, которые взаимодействуют с системой цитохрома Р450, может повлиять на метаболизм циклоспорина. Индукторы цитохрома Р450 снижают концентрацию циклоспорина в крови, между тем как ингибиторы цитохрома Р450 ее повышают. Грейпфрутовый сок также влияет на метаболизм циклоспорина, поэтому пациентам не рекомендуется его употреблять.

Можно применять в комбинации с препаратами, содержащими искусственные слезы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).