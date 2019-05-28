не рекомендуется применение препарата у пациентов с метаболическим алкалозом, циррозом печени, тяжелой сердечной недостаточностью, язвенным колитом, дивертикулезом, колостомией и илеостомией (повышенный риск нарушения водно-электролитного баланса), острым геморроем, почечной недостаточностью.

Пациентам следует рекомендовать обратиться к врачу в следующих случаях: уменьшение массы тела; возникновение затруднений при глотании или постоянное ощущение дискомфорта в животе; расстройства пищеварения, которые появились впервые, или изменение течения существующих нарушений пищеварения; почечная недостаточность.

Алюминия гидроксид может вызвать запор, а передозировка солей магния может привести к гипокинезии кишечника; применение высоких доз препарата может вызвать или обострить механическую и динамическую кишечную непроходимость у пациентов группы высокого риска, таких как больные с почечной недостаточностью или лица пожилого возраста.

При лечении пациентов с почечной недостаточностью или лиц, находящихся на постоянном гемодиализе, следует учитывать наличие в препарате алюминия и магния (существует риск возникновения энцефалопатии, деменции, микроцитарной анемии или может ухудшить остеомаляцию, вызванную диализом).

Гидроксид алюминия может быть опасным при применении у пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе. Не рекомендуется длительное применение препарата (более 7 дней) из-за содержания бензокаина (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Длительное применение больным пожилого возраста может ухудшить состояние имеющихся заболеваний костей и суставов.

Во время лечения Алмагелем А необходимо избегать приема алкоголя и кислот (например лимонного сока, уксуса), которые могут ослабить местное обезболивающее действие бензокаина.

При проявлениях аллергии на лекарственное средство — сыпи, зуде, отеке лица, затруднении дыхания — применение препарата необходимо прекратить и обратиться к врачу.

При применении суспензии возникают онемение и анестезия слизистой оболочки ротовой полости и языка. Это явление проходит и оно не должно беспокоить пациента.

Препарат не содержит сахара, поэтому его можно применять больным диабетом.

Препарат содержит сорбит, который противопоказан при врожденной непереносимости фруктозы.

Алмагель А содержит парабены (вспомогательные вещества пропилпарагидроксибензоат и этилпарагидроксибензоат), которые могут вызвать аллергические реакции. Обычно это реакции замедленного типа. Очень редко возможно развитие аллергических реакций немедленного типа, в том числе бронхоспазма.

Препарат содержит этиловый спирт. Поэтому применение препарата может отрицательно влиять на пациентов с алкоголизмом, заболеваниями печени и ЦНС, эпилепсией.

В случаях, когда проводится лечение другими препаратами, которые применяют перорально, препарат следует принимать за 2 ч до или через 2 ч после применения препаратов, указанных в разделе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Влияние на лабораторные тесты. Алмагель А может повлиять на результаты некоторых лабораторных и функциональных исследований и тестов: снижает уровень желудочной секреции при определении ее кислотности; нарушает тест визуализации дивертикулов и костной сцинтиграфии с помощью технеция (99Tс); умеренно и на короткое время повышает плазменный уровень гастрина, фосфора, pH плазмы крови и мочи.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не назначать в период беременности и кормления грудью из-за содержания бензокаина.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Незначительное количество этилового спирта в лекарственной форме при соблюдении рекомендованных доз не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами, требующими повышенного внимания.