не рекомендовано применение препарата у пациентов при дивертикулезе, нарушениях кислотно-щелочного равновесия в организме при наличии метаболического алкалоза, при циррозе печени, тяжелой сердечной недостаточности, токсикозе беременных, почечных нарушениях (из-за опасности развития гипермагниемии и интоксикации алюминием).

Пациентам необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, возникновения затруднений при глотании или постоянном ощущении дискомфорта в животе, впервые возникших расстройствах пищеварения или при изменении течения существующих нарушений пищеварения.

Гидроксид алюминия может привести к запору, а гидроксид магния — к гипокинезии кишечника. Применение этого препарата в высоких дозах может вызвать или усугубить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у пациентов с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или пациентов пожилого возраста.

Применение антацидов, содержащих алюминий, у больных пожилого возраста следует ограничивать. При продолжительном применении у пациентов пожилого возраста возможно ухудшение состояния существующих заболеваний костей и суставов.

При длительном применении препарата необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества фосфора, поскольку гидроксид алюминия связывается с фосфатами и снижает их всасывание из пищеварительного тракта. Повышается выведение кальция с мочой, что может привести к нарушениям кальциево-фосфатного равновесия и создать условия для развития остеомаляции (симптомы — жалобы на слабость и боль в костях). Гидроксид алюминия может быть опасным при применении у пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

При длительном применении (>14 дней) необходим регулярный контроль врача и отслеживание плазменного уровня магния и алюминия при лечении больных с почечной недостаточностью. У данной категории пациентов необходимо также контролировать в динамике показатели состояния почек, размер язвы, появление диареи.

Во время лечения не рекомендуют употреблять алкоголь и кофеин из-за уменьшения действия препарата.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит сорбитол, что позволяет принимать его больным сахарным диабетом, но не следует применять у пациентов с врожденной непереносимостью фруктозы, поскольку это может вызвать раздражение желудка и диарею.

Препарат содержит парабены, которые могут спровоцировать крапивницу и очень редко — аллергические реакции немедленного типа — спазм бронхов.

Препарат содержит этиловый спирт, в результате чего возможно возникновение осложнений у пациентов с заболеваниями печени и мозга, у больных эпилепсией и алкоголизм, у беременных и детей в возрасте до 10 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных клинических исследований по применению Алмагеля у беременных, поэтому препарат не рекомендуют применять в период беременности. В случае необходимости Алмагель можно применять в период беременности только по назначению врача, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка. В этом случае препарат рекомендуют применять не более 5–6 дней и только под наблюдением врача.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит желудочно-кишечного содержимого, а именно:

соли гидроксида магния могут вызвать диарею;

соли алюминия могут вызвать запор, что может ухудшить течение запора, который довольно часто возникает в период беременности, поэтому следует избегать длительного применения и превышения доз лекарственного средства.

Препарат не рекомендуют назначать при токсикозе беременных.

Кормление грудью. Нет данных о способности активных веществ препарата проникать в грудное молоко, поэтому в случае необходимости лечения им кормление грудью следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Этанол, содержащийся в препрате в указанном количестве, не может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами при приеме его в рекомендуемых суточных дозах.