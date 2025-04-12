Этанол

Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)

Спирт этиловый 96% раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
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Характеристики
Производитель
Серпантин Фарм
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
96 %
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/10987/01/02 от 02.07.2020
Международное название

Спирт этиловый 96% инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол; не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также воду.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код ATС D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Дезинфекция кожи рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи. Дети в возрасте младше 14 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Способ применения и дозы

Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 14 лет.

Побочные реакции

При местном применении — раздражение кожи или слизистых.

При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать контакта с открытым огнем.

Упаковка

По 100 мл во флаконах из темного стекла.

По 5 л, 10 л, 20 л в канистре (для использования в медицинских заведениях).

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ПФК «Био-Фарма ЛТД».