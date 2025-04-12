Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.