Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол; не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также воду.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код ATС D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активный в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает «дубильное» действие на кожу и слизистые.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Дезинфекция кожи рук.
Противопоказания
Повышенная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи. Дети в возрасте младше 14 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 14 лет.
Побочные реакции
При местном применении — раздражение кожи или слизистых.
При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать контакта с открытым огнем.
Упаковка
По 100 мл во флаконах из темного стекла.
По 5 л, 10 л, 20 л в канистре (для использования в медицинских заведениях).
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ПФК «Био-Фарма ЛТД».