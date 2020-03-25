при высокой температуре окружающей среды в период лечения возможен перегрев организма (повышение температуры тела и тепловой удар вследствие уменьшения потоотделения). При появлении соответствующих симптомов необходимо отменить прием препарата и обратиться к врачу.

Диарея может быть ранним симптомом неполной кишечной обструкции, особенно у пациентов с илеостомой или колостомой. В таких случаях лечение препаратом применять не следует.

У лиц с индивидуальной повышенной чувствительностью к антихолинергическим средствам препарат может вызвать такие эффекты со стороны ЦНС, как затуманивание сознания, дезориентация, атаксия, повышенная утомляемость, или наоборот — эйфорию, возбуждение, бессонницу, аффективное состояние. Обычно эти симптомы исчезают в течение 12–24 ч после прекращения применения препарата.

Газоспазам следует с осторожностью применять у пациентов с автономной нейропатией, заболеваниями печени или почек, язвенным колитом (прием высоких доз может вызвать паралитическую непроходимость кишечника и развитие или обострение такого серьезного осложнения, как токсический мегаколон), АГ, ИБС, застойной сердечной недостаточностью, тахиаритмией, тахикардией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гипертрофией предстательной железы.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит лактозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность лечения дицикловерином и симетиконом в период беременности не установлена, поэтому препарат не следует применять у беременных.

Поскольку дицикловерина гидрохлорид проникает в грудное молоко, лекарственное средство не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дицикловерина гидрохлорид может вызвать сонливость и затуманивание зрения, поэтому не рекомендуется во время приема препарата управлять транспортными средствами и механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.