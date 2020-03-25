Газоспазам® (Gazospazam®) (173026) - инструкция по применению ATC-классификация
Газоспазам инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Газоспазам является комбинированным препаратом, который объединяет два лекарственных средства: дицикловерина гидрохлорид и симетикон.
Дицикловерина гидрохлорид оказывает спазмолитическое (устраняет спазм гладких мышц в ЖКТ, боль в животе, связанную со спазмом или растяжением стенки ЖКТ) и антисекреторное действие на экскреторные железы. Эффект дицикловерина достигается благодаря специфическому антихолинергическому (антимускариновому) действию на ацетилхолиновые рецепторы, а также непосредственному спазмолитическому действию на гладкие мышцы. Исследования показали, что дицикловерин одинаково эффективен при спазмах, индуцированных ацетилхолином и бария хлоридом. Действие же атропина при спазме, вызванном бария хлоридом, в 200 раз слабее такового при ацетилхолин-индуцированном спазме. Мидриатический эффект дицикловерина и его влияние на секрецию слюнных желез незначительны по сравнению с эффектами атропина (соответственно 1/500 и 1/300).
Симетикон является поверхностно-активным веществом, пеногасителем. Механизм действия основан на снижении поверхностного натяжения пузырьков газа, что способствует свободному выведению газов из ЖКТ или их абсорбции стенкой кишечника. Симетикон улучшает качество рентгенограмм и сонограмм, обеспечивает лучшее распределение контрастных веществ на слизистой оболочке кишечника.
Фармакокинетика. Дицикловерина гидрохлорид при пероральном приеме быстро абсорбируется в ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 60–90 мин; выводится преимущественно с мочой (79,5% введенной дозы), частично — с калом (8,4%). T½ — 1,8 ч. Средний объем распределения — 3,65 л/кг.
Симетикон в физиологическом и химическом отношении является инертным веществом, он не абсорбируется и выводится в неизмененном виде после прохождения через пищеварительный тракт.
Показания Газоспазам
лечение состояний, сопровождающихся спазмом гладких мышц ЖКТ и метеоризмом, а также связанной с ними абдоминальной болью. Лечение спастических состояний ЖКТ, в том числе при колите, кишечной колике, синдроме раздраженного кишечника, спастических запорах. Как дополнительное лечение органических заболеваний ЖКТ при колите, дивертикулите, энтерите, гастрите, язве.
Применение Газоспазам
дозы для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки; максимальная суточная доза составляет 4 таблетки. Перед применением суспензии флакон необходимо хорошо взболтать.
Препарат рекомендуется принимать до или после приема пищи. Не рекомендуется принимать препарат более 5 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Обструктивные заболевания ЖКТ, паралитическая кишечная непроходимость, стеноз пилорического отдела ЖКТ с обструкцией, тяжелый язвенный колит или токсический мегаколон, рефлюкс-эзофагит.
Обструктивные заболевания желчевыводящих путей.
Почечная недостаточность, обструктивные заболевания мочевыводящих путей, аденома предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием.
Глаукома.
Миастения gravis.
Тиреотоксикоз.
Сердечная недостаточность, нестабильное состояние сердечно-сосудистой системы при острых кровотечениях.
Побочные эффекты
приведенные ниже побочные эффекты касаются группы антихолинергических лекарственных средств, но не все они отмечены при применении дицикловерина гидрохлорида.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, потеря вкуса, анорексия, тошнота, рвота, расстройство пищеварения, ощущение вздутия живота, боль в животе, запор.
Со стороны ЦНС: звон в ушах, головная боль, сонливость, слабость, нервозность, психоз, онемение, головокружение, кома, спутанность сознания и/или возбуждение (особенно у пациентов пожилого возраста), дискинезия, бессонница, дезориентация, кратковременная потеря памяти, галлюцинации, дизартрия, атаксия, эйфория, неадекватные эмоциональные реакции (выраженность симптомов уменьшается через 12–24 ч после снижения дозы).
Со стороны органа зрения: затуманивание зрения, двоение в глазах, расширение зрачков, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления (кратковременные атропиноподобные эффекты, которые проходят после отмены дицикловерина).
Со стороны кожи/аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая аллергический дерматит, зуд, сыпь, крапивницу, эритему, медикаментозную идиосинкразию, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Со стороны мочеполовой системы: затрудненное мочеиспускание, задержка мочи.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ощущение усиленного сердцебиения.
Со стороны дыхательной системы: удушье, апноэ, заложенность носа.
Другие эффекты: уменьшение потоотделения, заложенность носа, чихание, отек слизистой оболочки горла, угнетение лактации.
Особые указания
при высокой температуре окружающей среды в период лечения возможен перегрев организма (повышение температуры тела и тепловой удар вследствие уменьшения потоотделения). При появлении соответствующих симптомов необходимо отменить прием препарата и обратиться к врачу.
Диарея может быть ранним симптомом неполной кишечной обструкции, особенно у пациентов с илеостомой или колостомой. В таких случаях лечение препаратом применять не следует.
У лиц с индивидуальной повышенной чувствительностью к антихолинергическим средствам препарат может вызвать такие эффекты со стороны ЦНС, как затуманивание сознания, дезориентация, атаксия, повышенная утомляемость, или наоборот — эйфорию, возбуждение, бессонницу, аффективное состояние. Обычно эти симптомы исчезают в течение 12–24 ч после прекращения применения препарата.
Газоспазам следует с осторожностью применять у пациентов с автономной нейропатией, заболеваниями печени или почек, язвенным колитом (прием высоких доз может вызвать паралитическую непроходимость кишечника и развитие или обострение такого серьезного осложнения, как токсический мегаколон), АГ, ИБС, застойной сердечной недостаточностью, тахиаритмией, тахикардией, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и гипертрофией предстательной железы.
Вспомогательные вещества. Препарат содержит лактозу. Если установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность лечения дицикловерином и симетиконом в период беременности не установлена, поэтому препарат не следует применять у беременных.
Поскольку дицикловерина гидрохлорид проникает в грудное молоко, лекарственное средство не следует применять в период кормления грудью.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Дицикловерина гидрохлорид может вызвать сонливость и затуманивание зрения, поэтому не рекомендуется во время приема препарата управлять транспортными средствами и механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
амантадин, антиаритмические лекарственные средства I класса (например хинидин), антигистаминные, антипсихотические препараты (например фенотиазины), бензодиазепины, ингибиторы МАО, наркотические анальгетики (например меперидин), нитраты и нитриты, симпатомиметики, трициклические антидепрессанты и другие препараты с антихолинергической активностью могут усиливать действие или побочные эффекты дицикловерина.
Антихолинергические препараты могут нейтрализовать действие антиглаукомных средств, поэтому препарат следует с осторожностью назначать при повышенном внутриглазном давлении и одновременном применении кортикостероидов.
Антихолинергические средства могут изменять всасывание в ЖКТ некоторых препаратов, в частности дигоксина пролонгированного действия, что может вызвать повышение концентрации дигоксина в плазме крови.
Дицикловерин может нейтрализовать действие препаратов, изменяющих моторику ЖКТ, например метоклопрамида.
Поскольку антацидные средства могут снижать абсорбцию антихолинергических препаратов, следует избегать их одновременного применения.
Ингибирующее влияние антихолинергических средств на секрецию соляной кислоты в желудке может нейтрализовать препараты, применяемые для лечения ахлоргидрии и исследования желудочной секреции.
Абсорбция левотироксина в кишечнике может быть нарушена при одновременном приеме с симетиконом.
Передозировка
симптомы: головная боль, тошнота, рвота, сухость во рту, трудности при глотании, затуманивание зрения, расширение зрачков, горячая и сухая кожа, головокружение, тахикардия, изменение частоты дыхания, психомоторное возбуждение. Возможно возникновение курареподобного действия (нервно-мышечная блокада, ощущение слабости в мышцах и паралич).
Лечение симптоматическое, в первые часы показано вызвать рвоту, провести промывание желудка.
Для устранения психомоторного возбуждения применяют диазепам (0,5% р-р, 2 мл).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.