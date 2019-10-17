Валусал® (Valusal®) (173023) - инструкция по применению ATC-классификация
Валусал инструкция по применению
Фармакологические свойства
кетопрофен относится к группе НПВП с выраженным обезболивающим действием. Механизм действия препарата заключается в уменьшении синтеза простагландинов путем подавления активности ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Кетопрофен стабилизирует мембраны лизосом, подавляет синтез лейкотриенов и проявляет антибрадикининовую активность. Уменьшает боль и отек, вызванные воспалением.
При многократном наружном применении кетопрофена (например 375 мг кетопрофена) концентрация в плазме крови примерно в 100 раз ниже, чем при однократном пероральном применении 150 мг кетопрофена.
Кетопрофен метаболизируется до ацилглюкуронидов и выводится в основном с мочой. Т½ кетопрофена после повторного нанесения геля в среднем составляет 17 ч, биодоступность — примерно 5%.
Показания Валусал
применяют местно для устранения боли при болевых и воспалительных состояниях мягких тканей.
Применение Валусал
взрослые и дети в возрасте старше 15 лет. Гель наносят тонким слоем на поврежденные участки тела, слегка втирая, 1–2 раза в сутки. Кожа на болезненном участке должна быть без поражений. Количество наносимого геля зависит от размера поврежденного участка тела. Суточная доза не должна превышать 15 г (7,5 г соответствует 14 см геля).
Поврежденную поверхность нельзя накрывать бинтом. Одежда, соприкасающаяся с поврежденной поверхностью, не должна причинять неудобств пациенту. Терапию с применением геля проводят короткими курсами. Период лечения определяется индивидуально (1–10 дней). Он зависит от характера заболевания и степени его тяжести.
Пациенты пожилого возраста. Данные о необходимости коррекции дозы у этой группы пациентов отсутствуют.
Противопоказания
- гиперчувствительность к кетопрофену, ацетилсалициловой кислоте или НПВП, а также к другим компонентам препарата.
- пораженная или воспаленная кожа (например экзема, акне, открытые раны).
- возраст до 15 лет.
- III триместр беременности.
Побочные эффекты
местные реакции. Могут возникать местные кожные реакции, которые имеют свойство распространяться шире, чем поврежденная поверхность; в единичных случаях могут перейти в тяжелые реакции и распространиться по всему телу.
Может возникать покраснение кожи, шелушение, сыпь. Редко могут появляться волдыри и крапивница. Очень редко может возникать местный отек кожи. В единичных случаях отмечались реакции гиперчувствительности (бронхоспазм, приступы одышки).
Редко гель может повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению (естественный и искусственный солнечный свет). Поэтому следует избегать контакта поврежденной поверхности и прямых солнечных лучей, а также посещения солярия на протяжении 2 нед после применения лекарственного средства.
Системные реакции. При длительном применении геля и/или при использовании в большом количестве, неправильном его применении или случайной передозировке могут возникнуть побочные реакции общего характера.
Со стороны ЖКТ: боль в верхней части живота, тошнота, вздутие живота, снижение аппетита.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость.
Также могут отмечаться нарушения функции почек, БА.
Если гель вызвал отравление, следует провести симптоматическое лечение, антидот отсутствует.
Поскольку Валусал содержит этанол, его частое применение может вызвать сухость и раздражение кожи.
При возникновении побочных действий необходимо прекратить применение лекарственного средства, тщательно промыть кожу проточной водой.
Особые указания
кетопрофен в форме геля предназначен только для наружного применения. Необходимо избегать попадания геля на слизистую оболочку глаз. После применения лекарственного средства следует вымыть руки.
Валусал необходимо с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек.
Препарат нельзя применять с окклюзионной повязкой.
Период беременности и кормления грудью. В первые 6 мес беременности препарат применяют только после тщательной оценки соотношения ожидаемая польза для матери/возможный риск для плода.
Валусал нельзя применять в последние 3 мес беременности.
В период кормления грудью не рекомендуется применять Валусал.
Дети. Гель не применяют у детей в возрасте до 15 лет, поскольку отсутствует достаточное количество сведений о применении лекарственного средства у этой возрастной группы больных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не рекомендуется одновременное использование других лекарственных форм для местного применения, содержащие кетопрофен или другие НПВП. Взаимодействие с другими препаратами и влияние на их введение являются незначимыми.
Передозировка
при наружном применении биодоступность кетопрофена низкая, в связи с чем возможность передозировки маловероятна.
При неправильном применении или случайной передозировке могут возникнуть системные побочные реакции.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.