местные реакции. Могут возникать местные кожные реакции, которые имеют свойство распространяться шире, чем поврежденная поверхность; в единичных случаях могут перейти в тяжелые реакции и распространиться по всему телу.

Может возникать покраснение кожи, шелушение, сыпь. Редко могут появляться волдыри и крапивница. Очень редко может возникать местный отек кожи. В единичных случаях отмечались реакции гиперчувствительности (бронхоспазм, приступы одышки).

Редко гель может повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению (естественный и искусственный солнечный свет). Поэтому следует избегать контакта поврежденной поверхности и прямых солнечных лучей, а также посещения солярия на протяжении 2 нед после применения лекарственного средства.

Системные реакции. При длительном применении геля и/или при использовании в большом количестве, неправильном его применении или случайной передозировке могут возникнуть побочные реакции общего характера.

Со стороны ЖКТ: боль в верхней части живота, тошнота, вздутие живота, снижение аппетита.

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость.

Также могут отмечаться нарушения функции почек, БА.

Если гель вызвал отравление, следует провести симптоматическое лечение, антидот отсутствует.

Поскольку Валусал содержит этанол, его частое применение может вызвать сухость и раздражение кожи.

При возникновении побочных действий необходимо прекратить применение лекарственного средства, тщательно промыть кожу проточной водой.