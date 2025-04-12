Фармакодинамика.

Анти-D иммуноглобулин содержит специфические антитела (IgG) к D резус (Rh)-антигену эритроцитов человека.

В период беременности и особенно родов эритроциты плода могут попасть в кровь матери. Если женщина является Rh (D)-негативной, а плод Rh (D)-положительным, женщина может иммунизироваться антигеном Rh (D) и производить анти-Rh (D) антитела, которые проходят трансплацентарно и могут вызвать гемолитическую болезнь новорожденного. Пассивная иммунизация анти-D иммуноглобулином предотвращает Rh (D) иммунизацию в более чем 99% случаев при условии, что была введена достаточная доза анти-D иммуноглобулина вскоре после воздействия Rh (D)-положительных эритроцитов плода.

Механизм подавления иммунизации Rh (D)-положительных эритроцитов анти-D иммуноглобулином неизвестен. Такое подавление может быть связано с клиренсом эритроцитов из кровообращения до того, как они достигнут иммунокомпетентных мест или, возможно, вследствие сложных механизмов, вовлечённых в распознавание чужеродного антигена и презентации антигена соответствующими клетками в соответствующих местах при наличии или отсутствии антитела.

Исследование послеродовой профилактики (исследование 1–6) и антенатальной (исследование 7) профилактики у пациентов.

Клинические исследования Резонатива были начаты с целью оценки эффективности и безопасности препарата. В нижеследующей таблице предоставлен обзор важнейших данных по эффективности:

Номер исследования Показания, количество лиц Резус (Rh) статус матери/ребенка Наличие анти-D антител Период наблюдения 1 ПРП, n = l937 негативный/положительный 0,4% 6 месяцев 2 ПРП, n = 2117 ПРП, n = 723 негативный/положительный следующий Rh положительный ребенок 0,1% 0,7% 4–6 месяцев во время следующей беременности или родов 3 ПРП, n = 917 негативный/положительный 0,3% 6 месяцев 4 ПРП, n = 665 негативный/положительный 0,2% 6 месяцев 5 ПРП, n = 608 ВУП* n = 103 негативный/положительный 0,3% 0% 6–8 месяцев 8 месяцев 6 ПРП, n = 475 негативный/положительный 0% н.с. 7 ВУП*& ПРП, n = 529 негативный/положительный 0,4% 8 месяцев

ПРП — послеродовая профилактика; ВУП — внутриутробная профилактика; н.с. — не сообщалось.

*6–8 недель до предполагаемой даты родов.

По данным этих исследований можно сделать вывод, что лечение Резонативом обеспечивает надежную анти-D профилактику.

Исследование трансфузии резус-несовместимых компонентов крови.

В исследовании № 8 изучалась эффективность Резонатива у 21 Rh-отрицательного добровольца, которым вводили Rh-положительные, AB0-совместимые эритроциты плода в количествах, соответствующих 10 мл (1 случай), 25 мл (10 случаев) и 50 мл (10 случаев) пуповинной крови. Через 2–3 суток внутримышечно ввели 260 мкг Резонатива. Через 6 месяцев (в одном случае 9 месяцев) после начала эксперимента не было обнаружено никаких серологических признаков Rh-иммунизации ни у одного добровольца. В период от 6 месяцев до 2,5 лет 8 человек из группы 25 мл и все 10 человек из группы 50 мл получили 5 мл Rh-положительной, AB0-совместимой пуповинной крови. Через 2–3 дня было введено соответственно 260 и 333 мкг Резонатива. Через 6 месяцев (в одном случае через 8 месяцев) не было обнаружено никаких Rh-антител ни у одного добровольца.

Результаты этого исследования показывают, что Rh-профилактика достигается при применении анти-D иммуноглобулина в дозе 10 мкг на 1 мл крови плода. Был сделан вывод, что, поскольку из-за фетоплацентарного кровотечения в конце беременности Rh-иммунизация опасна, Резонатив в дозе 260 мкг предотвращает серологически определенную Rh-иммунизацию минимум у 998 Rh-отрицательных матерей из 1000.

Фармакокинетические исследования Резонатива.

Основные фармакокинетические параметры и обмен Резонатива изучали у 15 Rh-отрицательных беременных женщин, которым Резонатив вводили внутримышечно на 28-й неделе беременности. У 8 женщин доза составляла 125 мкг, у 7 женщин — 250 мкг. Кроме того, 3 небеременные Rh-отрицательные женщины получали меньшие дозы.

Биологический период полувыведения анти-D IgG после внутримышечной инъекции Резонатива в дозе 125 мкг у этих женщин совпадал с таким периодом, который описывается в литературных данных (см. раздел «Фармакокинетика»).

Фармакокинетика.

Анти-резусный (anti-D) иммуноглобулин человека для внутримышечного введения медленно абсорбируется в кровотоке реципиента и достигает максимума через 2 — 3 дня.

Период полувыведения из кровообращения у лиц с нормальным уровнем IgG составляет 3–4 недели. Период полувыведения может отличаться у разных пациентов.

IgG и IgG комплексы разрушаются в клетках ретикулоэндотелиальной системы.