действующим веществом препарата является декспантенол — провитамин В 5 . В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол быстрее, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после наружного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзим А (CoA) играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, необходима для формирования и заживления поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Препарат имеет гидрофильную кремовую основу, вследствие чего быстро всасывается кожей, поэтому пригоден для обработки мокнущих ран, незащищенных участков кожи (например кожа лица) и участков кожи, покрытых волосами.

Декспантенол при наружном применении быстро абсорбируется. В клетках кожи декспантенол сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к эндогенному фонду этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с β-глобулином и альбуминами плазмы крови. У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 и 100 мг/л в крови и плазме соответственно.

Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации. Она выводится в неизмененном виде. 60–70% выводится с мочой, остальное — с калом.