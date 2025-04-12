Пантекрем® (Panthecream)
Пантекрем инструкция по применению
Состав
Декспантенол - 5 %
Фармакологические свойства
действующим веществом препарата является декспантенол — провитамин В5. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол быстрее, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после наружного применения.
Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзим А (CoA) играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота, таким образом, необходима для формирования и заживления поврежденных кожи и слизистых оболочек.
Препарат имеет гидрофильную кремовую основу, вследствие чего быстро всасывается кожей, поэтому пригоден для обработки мокнущих ран, незащищенных участков кожи (например кожа лица) и участков кожи, покрытых волосами.
Декспантенол при наружном применении быстро абсорбируется. В клетках кожи декспантенол сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к эндогенному фонду этого витамина.
В крови пантотеновая кислота связывается с β-глобулином и альбуминами плазмы крови. У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 и 100 мг/л в крови и плазме соответственно.
Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации. Она выводится в неизмененном виде. 60–70% выводится с мочой, остальное — с калом.
Показания Пантекрем
Пантекрем применяют для профилактической обработки сухой, покрасневшей кожи или кожи с трещинами; для ускорения заживления и эпителизации при микроповреждениях (незначительные ожоги и царапины); при раздражении кожи (которое является следствием радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовым излучением); эритеме от пеленок; хронических язвах кожи; пролежнях; анальных трещинах; эрозии шейки матки и после пересадки кожи; для медикаментозной обработки кожи пациентов после применения кортикостероидов; профилактического ухода за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и лечения раздражения и трещин сосков.
Применение Пантекрем
ускорение заживления и эпителизации, регулярная профилактическая обработка кожи: Пантекрем применяют 1 или несколько раз в сутки в зависимости от потребности.
Уход за молочными железами у женщин, которые кормят грудью: наносят крем на соски после каждого кормления.
Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки: Пантекрем применяют 1 или несколько раз в сутки в зависимости от потребности.
Профилактический уход за грудными детьми: Пантекрем применяют при каждой смене пеленок (подгузника).
Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от наличия клинических признаков повреждений кожи.
Противопоказания
Пантекрем противопоказан при установленной повышенной чувствительности к любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
в отдельных случаях могут отмечать местные аллергические реакции (крапивница, аллергический дерматит).
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Нет доказательств, что применение препарата в период беременности и кормления грудью может привести к любому риску. Проявление фетотоксических эффектов маловероятно.
Дети. Можно применять как у грудных детей, так и у детей старшего возраста при наличии соответствующих показаний (профилактика и лечение опрелостей, расчесов, при ссадинах, царапинах и т.п.).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В справочной литературе нет данных, что декспантенол или другие компоненты препарата при местном применении на кожу могут влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
случаи взаимодействия с другими препаратами неизвестны.
Передозировка
сообщений относительно случайной передозировки нет.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.