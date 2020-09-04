Викс Антигрип Макс (Vicks Antigrip Max) (172974) - инструкция по применению ATC-классификация
Викс Антигрип Макс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Парацетамол оказывает болеутоляющее, слабое противовоспалительное и жаропонижающее действие, которое происходит главным образом благодаря ингибированию синтеза простагландинов в ЦНС.
Фенилэфрина гидрохлорид — синтетическое адреномиметическое средство с минимальной центральной активностью, стимулирующее постсинаптические α-адренорецепторы. Он является противоотечным средством и действует путем сужения сосудов, уменьшая отеки, в частности отеки слизистой оболочки носа и придаточных пазух, и таким образом уменьшает заложенность носа.
Фармакокинетика. Парацетамол быстро и полностью всасывается преимущественно в тонкой кишке, Cmax в плазме крови достигается через 15–20 мин после перорального применения. Системная биодоступность обусловлена пресистемным метаболизмом и в зависимости от дозы составляет 70–90%. Быстро и широко распределяется в организме, Т½ из плазмы крови составляет около 2 ч. Основными метаболитами являются глюкуронидные и сульфатные конъюгаты (>80%), которые выводятся с мочой.
Фенилэфрина гидрохлорид быстро всасывается в пищеварительном тракте. Пресистемный метаболизм высок и составляет около 60%, в результате чего системная доступность составляет около 40%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч, Т½ из плазмы крови составляет 2–3 ч. При пероральном применении в качестве средства против заложенности носа фенилэфрин обычно следует применять с интервалом 4–6 ч.
Показания Викс Антигрип Макс
симптоматическое лечение при простуде и гриппе (головная боль, боль и ломота в теле, боль в горле, заложенность носа и повышенная температура тела) у взрослых и детей старше 16 лет.
Применение Викс Антигрип Макс
для внутреннего применения.
Растворить содержимое 1 саше в стандартной чашке (250 мл) горячей, но не кипящей воды. Принимать в теплом виде. Учитывая наличие в составе препарата аскорбиновой кислоты, не рекомендуется после его применения употреблять щелочную минеральную воду.
Взрослые: 1 саше на прием. В случае необходимости применение можно повторять каждые 4–6 ч.
Дети в возрасте от 16 лет: 1 саше на прием. В случае необходимости применение можно повторять каждые 6 ч.
Пациенты пожилого возраста: нет необходимости в специальной коррекции доз.
Максимальная суточная доза составляет 4 саше.
Курс лечения должен продолжаться не более 3–5 дней. Если симптомы заболевания не исчезают, следует обратиться к врачу.
Противопоказания
гиперчувствительность к парацетамолу или к любому другому компоненту препарата.
Тяжелая ИБС, АГ. Сахарный диабет. Закрытоугольная глаукома. Тяжелый гипертиреоз. Гипертрофия предстательной железы. Задержка мочеиспускания. Феохромоцитома.
Алкоголизм. Острый гепатит. Панкреатит. Тяжелое нарушение функции печени. Нарушение функции почек.
Пациентам, принимающим ингибиторы МАО (или в течение 2 нед после прекращения такого лечения), трициклические антидепрессанты, вазодилататоры, блокаторы β-адренорецепторов и другие симпатомиметики.
Фенилкетонурия. Тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит. Врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения. Детский возраст до 16 лет.
Побочные эффекты
прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу в случае возникновения побочных реакций.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в сердце), гемолитическая анемия. При длительном применении в дозах, превышающих терапевтические, отмечали апластическую анемию, панцитопению, тромбоцитопению, которая может вызвать носовые кровотечения и/или кровоточивость десен, кровоподтеки, лейкопению, нейтропению, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, реакции гиперчувствительности, включая зуд, высыпания на коже и слизистых оболочках (обычно генерализованные, эритематозные высыпания, крапивница), отек Квинке, мультиформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), анафилактический шок.
Со стороны нервной системы: головокружение, раздражительность, головная боль, психомоторное возбуждение, нарушение ориентации, бессонница, беспокойство, нарушение сознания, нервозность, тремор и тревожность (обычно развиваются при приеме высоких доз), повышенная возбудимость.
Со стороны органа зрения: боль в глазах, жжение в глазах, нечеткость зрения, светобоязнь, острая закрытоугольная глаукома.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, брадикардия, боль в сердце, одышка, ощущение усиленного сердцебиения, повышение АД, аритмия.
Со стороны пищеварительной системы: изжога, тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита, боль в эпигастрии.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, возможно развитие гипогликемической комы.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи, затрудненное мочеиспускание.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП.
Побочные реакции, которые могут быть обусловлены наличием в составе препарата аскорбиновой кислоты
Со стороны мочевыделительной системы: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, почечная недостаточность.
Со стороны кожи: экзема.
Со стороны эндокринной системы: нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: дистрофия миокарда.
Со стороны кроветворной системы: тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, тромбообразование, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз.
Со стороны нервной системы: нарушение сна, ощущение жара, повышенная утомляемость.
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди.
Особые указания
не применять с другими препаратами, содержащими парацетамол. Не принимать вместе с алкоголем.
Парацетамол следует осторожностью применять у пациентов, которые принимают гепатотоксичные лекарственные средства, препараты наперстянки, метилдопу или другие антигипертензивные средства; с хроническим недоеданием (низкий уровень печеночного глутатиона), феноменом Рейно, БА, гранулоцитопенией, аритмиями, хроническими болезнями легких.
Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Применение парацетамола у больных с нарушенной функцией печени и пациентов, которые получают длительную терапию высокими дозами парацетамола, требует регулярного мониторинга функции печени.
Следует учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола.
Препараты, содержащие симпатомиметики, могут действовать как церебральные стимуляторы, которые вызывают бессонницу, нервозность, гиперпирексию, тремор и эпилептиформные судороги.
Одновременное применение с галогенизированными анестетиками, такими как хлороформ, циклопропан, галотан, энфлуран или изофлуран, может вызвать или ухудшить желудочковую аритмию.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Не превышать рекомендованные дозы, особенно у пациентов с повышенным свертыванием крови.
Перед началом лечения следует убедиться, что препараты, в состав которых входят симпатомиметики, не следует применять одновременно несколькими путями, то есть внутрь и местно (препараты для носа, ушей и глаз).
Вспомогательные вещества. Аскорбиновая кислота. В одном саше препарата содержится 100 мг аскорбиновой кислоты.
Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, ЛДГ. Всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах, ахилии.
Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется принимать препарат в конце дня.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с заболеваниями крови. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует принимать аскорбиновую кислоту в минимальных дозах.
Сахароза. Суточная доза препарата содержит 7,75 г сахарозы. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.
Аспартам. Препарат содержит аспартам (Е951) — источник фенилаланина, что эквивалентно 14 мг/единицу дозировки. Может быть вредным для больных фенилкетонурией.
Натрий. Препарат содержит 118 мг натрия/дозу. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые придерживаются натрий-контролируемой диеты.
Применение в период беременности или кормления грудью. Стандартных исследований репродуктивной и онтогенетической токсичности не проводили.
Результаты эпидемиологических исследований по развитию нервной системы детей, подвергшихся воздействию парацетамола внутриутробно, неубедительны.
Парацетамол проникает через плацентарный барьер и выделяется с грудным молоком.
Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
метоклопрамид или домперидон могут повысить скорость всасывания парацетамола, а колестирамин снижает всасывание парацетамола.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, проявляющие антикоагулянтный эффект. При длительном регулярном применении парацетамола может усиливаться антикоагулянтое действие варфарина и других кумаринов с повышением риска кровотечения; периодическое применение не оказывает значительного влияния.
Парацетамол повышает уровни ацетилсалициловой кислоты и хлорамфеникола в плазме крови. В связи с повышенным риском нарушения функции почек, подобным возникающему в результате применения НПВП, возможно лишь кратковременное применение одновременно с ацетилсалициловой кислотой.
Пробенецид ингибирует связывание парацетамола с глюкуроновой кислотой и таким образом приводит к снижению клиренса парацетамола почти вдвое. При одновременном применении пробенецида дозу парацетамола необходимо снизить.
Одновременное применение парацетамола и азидодеокситимидина (АЗТ) (зидовудин) повышает риск возникновения нейтропении. Таким образом, одновременное применение парацетамола и АЗТ необходимо осуществлять под наблюдением врача.
Барбитураты уменьшают выраженность жаропонижающего эффекта парацетамола.
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения парацетамола в гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами повышается токсическое влияние препаратов на печень.
Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома. Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Фенилэфрин может вступать во взаимодействие с другими симпатомиметиками, сосудорасширяющими средствами, вызывая побочные эффекты.
Фенилэфрин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов, метилдопы и резерпина. Одновременное применение фенилэфрина с данным лекарственными средствами может привести к развитию гипертензивного криза. Заболевания, при которых применяются данные лекарственные средства, являются противопоказанием для применения этого препарата.
Ингибиторы МАО усиливают эффекты фенилэфрина. Одновременное применение фенилэфрина с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами может привести к развитию гипертензивного криза. Фенилэфрин может усиливать антихолинергические эффекты трициклических антидепрессантов.
Одновременное применение с алкалоидами спорыньи (эрготамин, метисергид) повышает риск эрготизма.
Вещества, которые индуцируют микросомальные ферменты печени, такие как алкоголь, барбитураты и трициклические антидепрессанты, могут повышать гепатотоксичность парацетамола, особенно после передозировки. Не следует применять у пациентов во время лечения ингибиторами МАО или в течение 14 дней после прекращения такого лечения.
Этот препарат может повышать вероятность возникновения аритмий у пациентов, принимающих препараты наперстянки. Может усиливать сердечно-сосудистые эффекты других симпатомиметических аминов (деконгестанты).
Из-за наличия в составе аскорбиновой кислоты препарат снижает токсичность сульфаниламидных препаратов, уменьшает выраженность действия гепарина и непрямых антикоагулянтов, способствует усвоению железа, повышает всасывание пенициллина и тетрациклина, усиливает эффект побочного действия салицилатов (риск возникновения кристаллурии).
Применение пероральных контрацептивов, употребление соков, щелочного питья снижают уровень витамина С в организме.
Витамин С в комбинации с дефероксамином повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Поэтому препарат можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина.
Витамин С повышает общий клиренс этилового спирта.
При значительном превышении рекомендуемых доз препарат может снижать эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушать выделение мексилетина почками, тормозить реакцию дисульфирам — алкоголь у лиц, которые лечатся дисульфирамом.
Передозировка
парацетамол. Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли ≥10 г парацетамола, и у детей, которые приняли >150 мг/кг массы тела. Применение ≥5 г парацетамола может привести к поражению печени, если пациент проходит длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем обычным или другими препаратами, которые индуцируют печеночные ферменты; постоянно употребляет алкоголь или есть подозрение на наличие глутатионового истощения, например при нарушении режима питания, муковисцидозе, ВИЧ-инфекции, голодании, кахексии.
Симптомами передозировки при применении парацетамола в течение первых 24 ч являются бледность, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. Поражение печени может наступить через 12–48 ч после приема. Могут отмечать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать до энцефалопатии, кровоизлияния, гипогликемии, отека головного мозга и летального исхода. ОПН с острым тубулярным некрозом, на которую указывает боль в пояснице, гематурия и протеинурия, могут развиться даже при отсутствии тяжелого повреждения печени. Выявляли случаи возникновения сердечной аритмии и панкреатита.
При длительном применении препарата в высоких дозах со стороны органов кроветворения могут развиться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения. При приеме высоких доз со стороны ЦНС — головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).
Другие симптомы могут включать депрессию, сердечно-сосудистые нарушения и поражения почек.
Лечение. При передозировке необходима скорая медицинская помощь. Пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). При необходимости пациенту следует вводить в/в N-ацетилцистеин, согласно установленному перечню доз. Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При отсутствии рвоты можно применять метионин перорально как соответствующую альтернативу в отдаленных районах вне больницы.
Лечение пациентов с серьезным нарушением функции печени через 24 ч после приема следует осуществлять под наблюдением специалиста по лечению отравлений или нарушения функции печени.
Фенилэфрина гидрохлорид. Симптомы: головная боль (может быть симптомом АГ), судороги, пальпитация, ощущение усиленного сердцебиения, рвота. Признаки тяжелой передозировки фенилэфрина включают гемодинамические изменения и сердечно-сосудистую недостаточность с угнетением дыхания.
Терапия включает раннее промывание желудка, а также симптоматические и поддерживающие мероприятия. Гипертензивные эффекты можно лечить с помощью блокаторов альфа-адренорецепторов.
Симптомы передозировки аскорбиновой кислоты включают тошноту, рвоту, вздутие и боль в животе, зуд, высыпания на коже, повышение возбудимости и усиление возможных побочных реакций, описанных в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
При длительном применении в высоких дозах возможны угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), поэтому необходимо контролировать ее функцию; развитие цистита; ускорение образования конкрементов (уратов, оксалатов).
При применении аскорбиновой кислоты в дозе 1 г/сут возможны раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, обострение мочекаменной болезни, поэтому противопоказано превышать рекомендованные дозы препарата. В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов при применении ее в высоких дозах необходимо контролировать функцию почек и уровень АД.
Лечение: промывание желудка, щелочное питье, прием активированного угля или других сорбентов, симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.