парацетамол . Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли ≥10 г парацетамола, и у детей, которые приняли >150 мг/кг массы тела. Применение ≥5 г парацетамола может привести к поражению печени, если пациент проходит длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем обычным или другими препаратами, которые индуцируют печеночные ферменты; постоянно употребляет алкоголь или есть подозрение на наличие глутатионового истощения, например при нарушении режима питания, муковисцидозе, ВИЧ-инфекции, голодании, кахексии.

Симптомами передозировки при применении парацетамола в течение первых 24 ч являются бледность, тошнота, рвота, анорексия и боль в животе. Поражение печени может наступить через 12–48 ч после приема. Могут отмечать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать до энцефалопатии, кровоизлияния, гипогликемии, отека головного мозга и летального исхода. ОПН с острым тубулярным некрозом, на которую указывает боль в пояснице, гематурия и протеинурия, могут развиться даже при отсутствии тяжелого повреждения печени. Выявляли случаи возникновения сердечной аритмии и панкреатита.

При длительном применении препарата в высоких дозах со стороны органов кроветворения могут развиться апластическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения. При приеме высоких доз со стороны ЦНС — головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации; со стороны мочевыделительной системы — нефротоксичность (почечная колика, интерстициальный нефрит, капиллярный некроз).

Другие симптомы могут включать депрессию, сердечно-сосудистые нарушения и поражения почек.

Лечение. При передозировке необходима скорая медицинская помощь. Пациента следует немедленно доставить в больницу, даже если отсутствуют ранние симптомы передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрацию парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 ч или позже после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). При необходимости пациенту следует вводить в/в N-ацетилцистеин, согласно установленному перечню доз. Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При отсутствии рвоты можно применять метионин перорально как соответствующую альтернативу в отдаленных районах вне больницы.

Лечение пациентов с серьезным нарушением функции печени через 24 ч после приема следует осуществлять под наблюдением специалиста по лечению отравлений или нарушения функции печени.

Фенилэфрина гидрохлорид . Симптомы: головная боль (может быть симптомом АГ), судороги, пальпитация, ощущение усиленного сердцебиения, рвота. Признаки тяжелой передозировки фенилэфрина включают гемодинамические изменения и сердечно-сосудистую недостаточность с угнетением дыхания.

Терапия включает раннее промывание желудка, а также симптоматические и поддерживающие мероприятия. Гипертензивные эффекты можно лечить с помощью блокаторов альфа-адренорецепторов.

Симптомы передозировки аскорбиновой кислоты включают тошноту, рвоту, вздутие и боль в животе, зуд, высыпания на коже, повышение возбудимости и усиление возможных побочных реакций, описанных в разделе ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

При длительном применении в высоких дозах возможны угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), поэтому необходимо контролировать ее функцию; развитие цистита; ускорение образования конкрементов (уратов, оксалатов).

При применении аскорбиновой кислоты в дозе 1 г/сут возможны раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, обострение мочекаменной болезни, поэтому противопоказано превышать рекомендованные дозы препарата. В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов при применении ее в высоких дозах необходимо контролировать функцию почек и уровень АД.

Лечение: промывание желудка, щелочное питье, прием активированного угля или других сорбентов, симптоматическая терапия.