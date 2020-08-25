Вагикаль (Vagikal) (172950) - инструкция по применению ATC-классификация
Вагикаль инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: Calendula officinalis;
1 суппозиторий содержит Calendula officinalis Ø 150 мг;
вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 4000.
Лекарственная форма
Суппозитории вагинальные.
Основные физико-химические свойства: суппозитории цилиндрическо-конической формы белого цвета с желтоватым оттенком. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02C C.
Фармакологические свойства
Calendula officinalis (календула лекарственная) содержит флавоноиды, сапонины, каротиноиды, тритерпеновые спирты. Их фармакологическое действие взаимно дополняется и обеспечивает противовоспалительный эффект, ускоряет процесс грануляции и эпителизации, действует фунгистатично и цитотоксично, а также оказывает защитное, антибиотические и иммуностимулирующее действие.
Показания
Воспалительные заболевания влагалища, которые сопровождаются выделениями, зудом, жжением, покраснением.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к растениям семейства Asteraceae (сложноцветных), таких как ромашка, эхинацея, арника (возможна перекрестная реакция).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не изучалось. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Суппозитории применяют интравагинально 2–3 раза в сутки. Перед применением суппозиторий следует увлажнить прокипяченной охлажденной водой.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если в течение 3–4 дней от начала лечения симптомы не исчезают или отмечается ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.
Дети
Не применяют.
Побочные реакции
Лекарственное средство, как правило, переносится хорошо, однако при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.
При применении препарата возможны раздражение слизистой оболочки влагалища и половых губ. В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в стрипе; по 2 стрипа в картонной упаковке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ФАРМИНА Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Липска, 44, 30–721 Краков, Польша.