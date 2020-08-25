Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫПРОЧИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИПрочие средства, применяемые в гинекологииПрочиеВагикаль (Vagikal)

Вагикаль (Vagikal) (172950) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Вагикаль (Vagikal)
Цена в городе Киев
от 192,70 грн
Без рецепта
10 шт, 150 мг от 192,70 грн
В наличии в 627 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Суппозитории вагинальные
Дозировка
150 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
G02C X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/10899/01/01 от 25.08.2020
Международное название
CALENDULA OFFICINALIS*& (НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ*&)

Вагикаль инструкция по применению

Состав

действующее вещество: Calendula officinalis;

1 суппозиторий содержит Calendula officinalis Ø 150 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 4000.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории цилиндрическо-конической формы белого цвета с желтоватым оттенком. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G02C C.

Фармакологические свойства

Calendula officinalis (календула лекарственная) содержит флавоноиды, сапонины, каротиноиды, тритерпеновые спирты. Их фармакологическое действие взаимно дополняется и обеспечивает противовоспалительный эффект, ускоряет процесс грануляции и эпителизации, действует фунгистатично и цитотоксично, а также оказывает защитное, антибиотические и иммуностимулирующее действие.

Показания

Воспалительные заболевания влагалища, которые сопровождаются выделениями, зудом, жжением, покраснением.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к растениям семейства Asteraceae (сложноцветных), таких как ромашка, эхинацея, арника (возможна перекрестная реакция).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучалось. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Суппозитории применяют интравагинально 2–3 раза в сутки. Перед применением суппозиторий следует увлажнить прокипяченной охлажденной водой.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если в течение 3–4 дней от начала лечения симптомы не исчезают или отмечается ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети

Не применяют.

Побочные реакции

Лекарственное средство, как правило, переносится хорошо, однако при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

При применении препарата возможны раздражение слизистой оболочки влагалища и половых губ. В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипе; по 2 стрипа в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ФАРМИНА Лтд.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ул. Липска, 44, 30–721 Краков, Польша.

Вагикаль
Вагикаль суппозитории вагинальные 150 мг стрип, №10
от 192,70 грн
В наличии в 627 аптеках
Цены в аптеках
Вагикаль
Вагикаль суппозитории вагинальные 150 мг стрип, №10
от 192,70 грн
Забронировать
Забронировать