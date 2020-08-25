Лекарственное средство, как правило, переносится хорошо, однако при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

При применении препарата возможны раздражение слизистой оболочки влагалища и половых губ. В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.