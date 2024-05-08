для приготовления отвара 20 г соцветий заливают 3 стаканами холодной воды, выдерживают 8–10 ч, кипятят 5 мин, настаивают 30 мин и процеживают. Выпивают за 5–6 приемов в течение дня.

Для приготовления настоя 2 столовые ложки соцветий заливают 1 стаканом горячей воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин и процеживают. Принимают по 1–2 столовые ложки 2–3 раза в сутки в теплом виде. 70% спиртовую настойку календулы принимают внутрь по 10–12 капель 3 раза в сутки во время еды (как желчегонное средство). При порезах, гнойных ранах, ожогах и для полоскания горла при ангине настойку разводят из расчета 1 чайная ложка на 1 стакан воды. В качестве спазмолитического средства можно применять настойку календулы (2:100 на 40% спирте) по 20–40 капель 3 раза в сутки.

В качестве противовоспалительного и стимулирующего репаративные процессы при заболеваниях ЖКТ препарата принимают внутрь после еды, по 0,1–0,2 г 3 раза в сутки. Курс лечения — 3–4 нед, при необходимости может быть продлен до 6 нед. Мазь или крем наносят на пораженный участок несколько раз в сутки, сверху можно накладывать марлевую повязку.