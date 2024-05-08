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Активные вещества — “Н”НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ* (CALENDULA OFFICINALIS*)

НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ* (CALENDULA OFFICINALIS*) Действующее вещество

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Найдено: 42 препарата
Вагикаль суппозитории вагинальные, 150 мг, стрип, № 10; Фармина Лтд
Вагикаль Суппозитории вагинальные, 150 мг, стрип, № 10 Фармина Лтд
В 627 аптеках
от 192,70 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Виола ФФ
Календулы мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Виола ФФ
В 457 аптеках
от 25,41 грн
Цены в аптеках
Календула-Вишфа настойка, флакон, 50 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календула-Вишфа Настойка, флакон, 50 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 457 аптеках
от 23,40 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 456 аптеках
от 17,00 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календулы мазь Мазь, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 356 аптеках
от 26,73 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Календулы цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 334 аптеках
от 40,93 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пакет, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 50 г, пакет, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 286 аптеках
от 49,15 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 274 аптеках
от 32,14 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка для наружного и внутреннего применения, 50 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Календулы настойка Настойка для наружного и внутреннего применения, 50 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 273 аптеках
от 21,63 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка для наружного и внутреннего применения, 40 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка для наружного и внутреннего применения, 40 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 188 аптеках
от 19,96 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Лубныфарм
Календулы мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Лубныфарм
В 161 аптеке
от 24,82 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Виола ФФ
В 161 аптеке
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в индивидуальном пакетике, в пачке, в индивид. пак., в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Календулы цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в индивидуальном пакетике, в пачке, в индивид. пак., в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 156 аптеках
от 49,32 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 50 г, пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 156 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 20 г, № 1; Тернофарм
Календулы мазь Мазь, туба, 20 г, № 1 Тернофарм
В 135 аптеках
от 15,89 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, контейнер, 40 г, № 1; Виола ФФ
Календулы мазь Мазь, контейнер, 40 г, № 1 Виола ФФ
В 129 аптеках
от 24,25 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 50 мл, флакон стеклянный, № 1; Тернофарм
Календулы настойка Настойка, 50 мл, флакон стеклянный, № 1 Тернофарм
В 129 аптеках
от 15,50 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 20 г, № 1; Виола ФФ
Календулы мазь Мазь, туба, 20 г, № 1 Виола ФФ
В 92 аптеках
от 16,37 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Календулы настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 43 аптеках
от 21,83 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 25 г, пакет, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 25 г, пакет, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 17 аптеках
от 36,60 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 21,00 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 30 г, № 1; Фитофарм
Календулы мазь Мазь, туба, 30 г, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 26,00 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
В 7 аптеках
от 17,22 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 49,50 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 55 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 55 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1 Лубныфарм
В 3 аптеках
от 31,96 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 50,00 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пакет, в пачке, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Календулы цветки Цветки, 50 г, пакет, в пачке, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 26,25 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Календулы цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
В 1 аптеке
от 23,10 грн
Цены в аптеках
Календулы мазь мазь, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Календулы мазь Мазь, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 26,00 грн
Цены в аптеках
Календулы цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 52,80 грн
Цены в других городах
Календулы цветки цветки, 55 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 55 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1 Лубныфарм
В 1 аптеке других городов
от 41,90 грн
Цены в других городах
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 18,00 грн
Цены в других городах
Календулы цветки цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом с цельным сырьём, с внутр. пак. (цельное сырьё), № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Календулы цветки цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 25 г, пачка, с внутренним пакетом с измельчённым сырьём, с внутр. пак. (измельч. сырьё), № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон с пробкой-капельницей, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон с пробкой-капельницей, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Календулы цветки цветки, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубныфарм
Календулы цветки Цветки, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка, 40 мл, флакон с пробкой-капельницей, тм айви, тм айви, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка, 40 мл, флакон с пробкой-капельницей, тм айви, тм айви, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка для наружного и внутреннего применения, 40 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка для наружного и внутреннего применения, 40 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Календулы настойка настойка для наружного и внутреннего применения, 50 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Фитофарм
Календулы настойка Настойка для наружного и внутреннего применения, 50 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: цветки, настойка, мазь, настойка для наружного и внутреннего применения.

ноготки аптечные (календула лекарственная) — травянистое растение семейства астровых. Лекарственным сырьем служат соцветия, которые содержат каротиноиды (каротин, рубиксантин, цитроксантин, флавохром, флавоксантин, виолоксантин и др.), смолы, слизи, органические кислоты и горькие вещества. В практической медицине используют в виде настойки и настоя, экстракта, а также мази на их основе. Лечебное действие календулы обусловлено наличием в цветках каротиноидов, флавоноидов и витаминов. Растение применяют как противовоспалительное, ранозаживляющее, бактерицидное, спазмолитическое, желчегонное, болеутоляющее и противозудное средство.

местно — порезы, ушибы, ожоги, флебит, себорея, фурункулез, эрозия шейки матки, кольпит; проктит, парапроктит (настой в виде микроклизм); при пародонтозе, кровотечении из десен и кандидозе слизистой оболочки полости рта у детей, для полосканий при ангине; внутрь — при гастрите, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, энтероколите, заболеваниях печени и желчного пузыря (в качестве желчегонного средства).

для приготовления отвара 20 г соцветий заливают 3 стаканами холодной воды, выдерживают 8–10 ч, кипятят 5 мин, настаивают 30 мин и процеживают. Выпивают за 5–6 приемов в течение дня.
Для приготовления настоя 2 столовые ложки соцветий заливают 1 стаканом горячей воды, нагревают на кипящей водяной бане 15 мин и процеживают. Принимают по 1–2 столовые ложки 2–3 раза в сутки в теплом виде. 70% спиртовую настойку календулы принимают внутрь по 10–12 капель 3 раза в сутки во время еды (как желчегонное средство). При порезах, гнойных ранах, ожогах и для полоскания горла при ангине настойку разводят из расчета 1 чайная ложка на 1 стакан воды. В качестве спазмолитического средства можно применять настойку календулы (2:100 на 40% спирте) по 20–40 капель 3 раза в сутки.
В качестве противовоспалительного и стимулирующего репаративные процессы при заболеваниях ЖКТ препарата принимают внутрь после еды, по 0,1–0,2 г 3 раза в сутки. Курс лечения — 3–4 нед, при необходимости может быть продлен до 6 нед. Мазь или крем наносят на пораженный участок несколько раз в сутки, сверху можно накладывать марлевую повязку.

повышенная чувствительность к препаратам календулы.

возможны аллергические реакции.