

До назначения терапии Ази-Атором необходимо попытаться контролировать гиперхолестеринемию с помощью соответствующей диеты, упражнений, уменьшения массы тела у пациентов с избыточной массой тела и лечения фоновой соматической патологии.

Воздействие на печень. Как и при лечении другими гиполипидемическими средствами этого класса, после терапии Ази-Атором отмечали умеренное (более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы) повышение сывороточной активности печеночных трансаминаз. Повышение активности трансаминаз обычно не сопровождается желтухой или другими клиническими проявлениями. При временной или полной отмене Ази-Атора активность трансаминаз возвращалась к исходному уровню. Большинство пациентов продолжали прием препарата в низких дозах без каких-либо неблагоприятных последствий.

До начала применения, через 6 и 12 нед после начала применения препарата или после повышения дозы, а также регулярно в течение всего курса лечения необходимо контролировать показатели функции печени. Функцию печени надо исследовать также при появлении клинических признаков поражения печени. В случае повышения активности трансаминаз этот показатель следует контролировать до нормализации. Если повышение активности АсАТ и АлАТ более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы сохраняется, рекомендуется снижение дозы или отмена препарата.

Ази-Атор следует назначать с осторожностью пациентам, употребляющим алкоголь и/или с заболеваниями печени в анамнезе. Заболевания печени в активной фазе или повышение активности трансаминаз по невыясненным причинам является противопоказанием для назначения Ази-Атора.

Влияние на скелетные мышцы. У больных, получавших Ази-Атор, отмечалась миалгия. Диагноз миопатии (боль и слабость в мышцах в сочетании с повышением активности КФК более чем в 10 раз по сравнению с верхней границей нормы) следует предполагать у пациентов с распространенной миалгией, болезненностью или слабостью мышц и/или выраженным повышением активности КФК.

Терапию Ази-Атором следует прекратить в случае выраженного повышения активности КФК или при наличии подтвержденной или предполагаемой миопатии. Риск миопатии при лечении другими препаратами этого класса повышался при одновременном применении с циклоспорином, фибратами, эритромицином, никотиновой кислотой или азольными противогрибковыми препаратами. Многие из этих препаратов ингибируют метаболизм, опосредованный изоферментом CYP 3А системы цитохрома Р450 и/или транспорт лекарственных средств. Аторвастатин биотрансформируется под действием CYP 3А. При необходимости одновременного применения Ази-Атора с циклоспорином необходимо контролировать концентрацию последнего.

Назначая Ази-Атор в комбинации с фибратами, эритромицином, иммуносупрессантами, азольными противогрибковыми препаратами или никотиновой кислотой в гиполипидемических дозах, следует тщательно взвесить ожидаемую пользу и риск от лечения и регулярно обследовать пациентов с целью выявления боли и слабости в мышцах, особенно в течение первых месяцев лечения и в период повышения дозы любого из компонентов препарата. В таких ситуациях можно рекомендовать периодическое определение активности КФК, хотя такое мониторирование не позволяет предотвратить развитие тяжелой миопатии.

Ази-Атор может вызвать повышение активности КФК. При применении препарата описаны случаи рабдомиолиза с острой почечной недостаточностью, вызванной миоглобинурией. Лечение препаратом следует временно прекратить или полностью отменить при появлении признаков возможной миопатии или наличии фактора риска развития почечной недостаточности на фоне рабдомиолиза (например острая тяжелая инфекция, артериальная гипотензия, серьезное оперативное вмешательство, травма, метаболические, эндокринные и электролитные нарушения и неконтролируемые судороги).

Пациентов следует предупредить о том, что им необходимо немедленно обратиться к врачу при появлении непонятной боли и слабости в мышцах, особенно если эти симптомы сопровождаются общим недомоганием.

Непродолжительная отмена Ази-Атора не несет непосредственной угрозы. Если лечение прекратили на более длительный промежуток времени, может прогрессировать сосудистое заболевание из-за накопления жиров в стенках сосудов (атеросклероз) и может возникнуть риск рецидива сердечно-сосудистого заболевания.

Препарат содержит лактозу, что необходимо учитывать больным с наследственной непереносимостью лактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью.

Ази-Атор противопоказан в период беременности. Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные методы контрацепции. Ази-Атор может быть назначен женщинам репродуктивного возраста только тогда, когда они категорически отвергают это противопоказание и хорошо осведомлены о возможном риске для плода. Если во время лечения препаратом пациентка решит забеременеть, она должна прекратить прием препарата не позднее чем за 1 мес до планируемой беременности.

Ази-Атор противопоказан в период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко. Поскольку существует потенциальный риск для младенцев, получающих грудное молоко, во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Нет сообщений о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, но следует учитывать вероятность неврологических нарушений и побочных реакций со стороны органов чувств.