Дифталь содержит в качестве консерванта бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение и образовывать на поверхности мягких контактных линз налет. Поэтому препарат не следует применять во время ношения мягких контактных линз. Перед применением капель необходимо снять линзы и надеть снова не раньше, чем через 15 мин после закапывания.

Противовоспалительное действие офтальмологических НПВП, включая диклофенак, может маскировать начало и/или прогрессирование глазных инфекций. При наличии инфекции или риска развития инфекции одновременно с применением препарата необходимо назначить соответствующую терапию (например антибиотикотерапию).

Существует теоретическая возможность, что у пациентов, применяющих другие лекарственные препараты, которые пролонгируют время кровотечения, или у которых имеются гемостатические нарушения, возможны обострения заболевания при применении препарата, хотя сообщения о развитии побочных эффектов отсутствуют.

Следует соблюдать осторожность при одновременном использовании НПВП для местного применения, таких как диклофенак, и кортикостероидных препаратов.

После закапывания глазных капель проведение носослезной окклюзии или закрытие глаз в течение 3 мин может привести к снижению системной абсорбции. Это, в свою очередь, может привести к снижению системных побочных эффектов и к повышению местной активности препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Данные о применении диклофенака натрия в период беременности отсутствуют. Исследования на животных с применением диклофенака продемонстрировали репродуктивную токсичность препарата.

I и II триместр беременности: в испытаниях, проведенных на животных, до настоящего времени не выявлен риск для плода, но на данный момент контролируемые исследования у людей с участием беременных не проводились.

III триместр беременности: препарат Дифталь не следует применять в III триместр беременности из-за возможного риска преждевременного закрытия артериального протока и возможного угнетения родовых схваток.

Период кормления грудью. Диклофенак проникает в грудное молоко. Однако влияния препарата Дифталь в терапевтических дозах на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не ожидается. Применение диклофенака в офтальмологии не рекомендуется в период кормления грудью, за исключением, когда ожидаемая польза от применения препарата превышает возможный риск.

Дети. У детей препарат не применять. Опыт применения диклофенака в этой возрастной группе ограничен результатами нескольких опубликованных клинических исследований, проведенных в области хирургического лечения косоглазия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами илиработе с другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдается нечеткость зрения, следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами.