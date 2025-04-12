при возникновении гематурии, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных позывах к мочеиспусканию, сочетающихся с острой задержкой мочи, необходимо срочно обратиться к врачу.

Перед применением препарата необходима консультация врача на предмет подтверждения доброкачественной гиперплазии предстательной железы или хронического простатита. Если симптомы сохраняются, необходима консультация врача. Следует учитывать, что Простакер только уменьшает выраженность симптомов при гиперплазии предстательной железы, но не устраняет саму гиперплазию. Поэтому следует регулярно обследовать пациента для контроля состояния предстательной железы.

Дети. Препарат не применяют в лечении детей.

Период беременности и кормления грудью. Простакер не применяют для лечения женщин.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет сообщений относительно возможности препарата Простакер влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.