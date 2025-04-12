Простакер (Prostacarе)
Простакер инструкция по применению
Состав
Экстракт Serenoa repens - 320 мг
Фармакологические свойства
компоненты экстракта из плодов пальмы пилообразной обладают антиандрогенным эффектом. Описано ингибирование 5-А-редуктазы, катализирующей превращение тестостерона в дигидротестостерон. У пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы выявлено повышение уровня дигидротестостерона, обладающего родством к рецепторам андрогенов в 10 раз выше, чем тестостерон, в связи с чем дигидротестостерон, в основном, считают ответственным за развитие гиперплазии предстательной железы. Исследования показали, что при применении липофильных экстрактов из плодов пальмы пилообразной уменьшается выраженность жалоб на слабую струю мочи, поллакиурию, никтурию, уменьшается остаточный объем мочи. Другие факторы, которые могут препятствовать гиперплазии предстательной железы: ингибирование связывания рецепторов пролактина и нарушение процессов передачи сигнала, противовоспалительный эффект за счет угнетения 5-липооксигеназы; ингибирование пролиферации эпителия предстательной железы, противоотечное действие.
Экстракт из плодов пальмы пилообразной быстро всасывается. После перорального приема максимальная концентрация в плазме крове достигается приблизительно через 1,5 ч.
Показания Простакер
нарушение мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы I и II стадии, а также при хроническом простатите.
Применение Простакер
применяют по 1 капсуле препарата Простакер ежедневно в одно и то же время. Капсулу глотают целой после приема пищи и запивают достаточным количеством жидкости. Продолжительность лечения зависит от формы, степени тяжести и течения заболевания и не ограничена временем. Уменьшения выраженности симптомов заболевания можно ожидать только через 6 нед лечения. Максимальный эффект может быть достигнут не ранее 3 мес терапии. Если выраженность симптомов заболевания не уменьшается или, наоборот, увеличивается, следует обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
при возникновении любых непривычных реакций следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
При анализе побочных эффектов за основу приняты такие значения частоты возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10000 до <1/1000), иногда (<1/10000), частота неизвестна (доступная информация не позволяет оценить частоту).
Со стороны ЖКТ: редко — ощущение дискомфорта со стороны ЖКТ (тошнота, гастралгия).
Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции, например, кожные высыпания или отек кожи.
Со стороны репродуктивной системы: частота неизвестна — обратимая гинекомастия.
Особые указания
при возникновении гематурии, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных позывах к мочеиспусканию, сочетающихся с острой задержкой мочи, необходимо срочно обратиться к врачу.
Перед применением препарата необходима консультация врача на предмет подтверждения доброкачественной гиперплазии предстательной железы или хронического простатита. Если симптомы сохраняются, необходима консультация врача. Следует учитывать, что Простакер только уменьшает выраженность симптомов при гиперплазии предстательной железы, но не устраняет саму гиперплазию. Поэтому следует регулярно обследовать пациента для контроля состояния предстательной железы.
Дети. Препарат не применяют в лечении детей.
Период беременности и кормления грудью. Простакер не применяют для лечения женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Нет сообщений относительно возможности препарата Простакер влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
нет сообщений о взаимодействии препарата Простакер с другими лекарственными средствами и о других видах взаимодействий.
Передозировка
случаи передозировки при применении препарата Простакер до настоящего времени не зарегистрированы.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.