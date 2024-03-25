экстракт плодов американской карликовой пальмы применяют для лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Клинический эффект обусловлен антиандрогенным, антипролиферативным, противовоспалительным, противоотечным, вазопротекторным и антиэстрогенным действием. Активные вещества экстракта воздействуют на метаболизм тестостерона в ткани предстательной железы, не влияя при этом на его уровень в плазме крови и баланс гипоталамо-гипофизарной системы, поэтому не оказывают негативного влияния на либидо и половую потенцию. Ингибируя 1-й и 2-й изоферменты 5-α-редуктазы, тормозит превращение тестостерона в его активную форму — дигидротестостерон (основной этиопатогенетический фактор доброкачественной гиперплазии предстательной железы), влияет на его метаболизм, а также угнетает фиксацию дигидротестостерона на цитоплазматических рецепторах, препятствуя тем самым проникновению гормона в ядро клетки. В результате уменьшается синтез белка и приостанавливается процесс гиперплазии органа.

Кроме этого, ингибируя фосфолипазу А 2 , тормозит образование дериватов арахидоновой кислоты — лейкотриенов и простагландинов, являющихся медиаторами воспаления; блокирует связывание со специфическими рецепторами пролактина, способствующего повышению проницаемости и пролиферации эпителия предстательной железы. Оказывая местное противовоспалительное и противоотечное действие, уменьшает отечность органа, снижает проницаемость капилляров, улучшает тонус и моторику нижних отделов мочевыводящих путей. Угнетает транслокацию андрогенных и эстрогенных рецепторов, ингибирует фактор роста фибробластов (b-FGF) и эпидермальный фактор роста (EGF).