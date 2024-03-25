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Активные вещества — “А”АМЕРИКАНСКАЯ КАРЛИКОВАЯ ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*)

АМЕРИКАНСКАЯ КАРЛИКОВАЯ ПАЛЬМА * (SERENOA REPENS*) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Простаплант капсулы, 320 мг, № 30; Alpen Pharma AG
Простаплант Капсулы, 320 мг, № 30 Alpen Pharma AG
В 340 аптеках
от 547,12 грн
Цены в аптеках
Простакер капсулы, 320 мг, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Простакер Капсулы, 320 мг, № 30 MEGA LIFESCIENCES
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, капсулы, капсулы мягкие желатиновые.

экстракт плодов американской карликовой пальмы применяют для лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Клинический эффект обусловлен антиандрогенным, антипролиферативным, противовоспалительным, противоотечным, вазопротекторным и антиэстрогенным действием. Активные вещества экстракта воздействуют на метаболизм тестостерона в ткани предстательной железы, не влияя при этом на его уровень в плазме крови и баланс гипоталамо-гипофизарной системы, поэтому не оказывают негативного влияния на либидо и половую потенцию. Ингибируя 1-й и 2-й изоферменты 5-α-редуктазы, тормозит превращение тестостерона в его активную форму — дигидротестостерон (основной этиопатогенетический фактор доброкачественной гиперплазии предстательной железы), влияет на его метаболизм, а также угнетает фиксацию дигидротестостерона на цитоплазматических рецепторах, препятствуя тем самым проникновению гормона в ядро клетки. В результате уменьшается синтез белка и приостанавливается процесс гиперплазии органа.
Кроме этого, ингибируя фосфолипазу А2, тормозит образование дериватов арахидоновой кислоты — лейкотриенов и простагландинов, являющихся медиаторами воспаления; блокирует связывание со специфическими рецепторами пролактина, способствующего повышению проницаемости и пролиферации эпителия предстательной железы. Оказывая местное противовоспалительное и противоотечное действие, уменьшает отечность органа, снижает проницаемость капилляров, улучшает тонус и моторику нижних отделов мочевыводящих путей. Угнетает транслокацию андрогенных и эстрогенных рецепторов, ингибирует фактор роста фибробластов (b-FGF) и эпидермальный фактор роста (EGF).

нарушения мочеиспускания и воспалительные симптомы, обусловленные неосложненной доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

внутрь по 320 мг/сут в 1 или 2 приема. Продолжительность применения определяется индивидуально.

повышенная чувствительность к экстракту.

редко — тошнота при приеме натощак.

не назначают женщинам и детям.

не выявлено антагонизма с препаратами, наиболее часто применяемыми для лечения обструктивных и воспалительных заболеваний предстательной железы (антибиотики, противовоспалительные средства, антисептики, применяемые в урологии).