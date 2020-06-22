Доцетаксел "Эбеве" (Docetaxel "Ebewe") (172893) - инструкция по применению ATC-классификация
Доцетаксел "Эбеве" инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Доцетаксел — антинеопластическое средство. Способствует образованию стабильных микротрубочек из тубулина и подавляет их распад, что приводит к выраженному снижению концентрации свободного тубулина. Связывание доцетаксела с микротрубочками не влияет на количество протофиламентов.
В исследованиях in vitro выявлено, что доцетаксел повреждает микротубулярную сеть в клетках и таким образом нарушаются функции клетки на стадиях интерфазы и митоза.
Как показали исследования in vitro, доцетаксел оказывает цитотоксическое действие относительно различных клеточных линий опухолей мышей и человека, а также только что выделенных опухолевых клеток человека в клоногенных анализах. Внутриклеточные концентрации доцетаксела достигают высокого уровня и сохраняются в течение продолжительного времени.
Кроме того, доцетаксел активен относительно некоторых, хотя и не всех, клеточных линий с гиперэкспрессией P-гликопротеина, который кодируется геном множественной резистентности. In vivo доцетаксел обладает широким спектром противоопухолевой активности (независимо от схемы применения) относительно распространенных опухолей мышей и перевитых опухолей человека.
Фармакокинетика. Популяционный фармакокинетический анализ показал, что фармакокинетика доцетаксела не зависит от возраста и пола пациента.
После введения доцетаксела в дозе 100 мг/м2 поверхности тела путем одночасовой в/в инфузии максимальная концентрация доцетаксела в плазме крови составляет в среднем 3,7 мкг/мл, а AUC — 4,6 ч·мкг/мл.
Фармакокинетический профиль доцетаксела дозонезависимый и описывается трехкамерной моделью. Т½ в альфа-, бета- и гамма-фазе составляет, соответственно, 4 мин, 36 мин и 11,1 ч. Продолжительность заключительной фазы частично обусловлена сравнительно медленным высвобождением доцетаксела из периферической камеры.
Более 96% доцетаксела связывается с белками плазмы крови.
Средние показатели общего клиренса и равновесного объема распределения составляют, соответственно, 21 л/ч·м2 и 113 л. Интериндивидуальная вариабельность показателей общего клиренса составляет около 50%.
Как установлено в исследовании с введением 14С-доцетаксела, препарат выводится с мочой и калом на протяжении 7 дней после P450-опосредованного окислительного метаболизма третбутиловой эфирной группы. Экскреция с мочой и калом составляет, соответственно, 6 и 75% дозы. Около 80% радиоактивности, выявленной в кале, было выведено на протяжении 48 ч в виде основного неактивного метаболита и трех второстепенных неактивных метаболитов. Доцетаксел в неизмененном виде был выявлен в кале в очень незначительном количестве.
У небольшого числа пациентов (n=23) с легким или умеренным нарушением функции печени (уровни АлАТ и АсАТ в более чем 1,5 раза превышающие верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ, в более чем 2,5 раза превышающий верхнюю границу нормы) общий клиренс доцетаксела был на 27% ниже среднего показателя. У пациентов с легкой или умеренной задержкой жидкости в организме клиренс доцетаксела не отличался от среднего; данных о клиренсе препарата у пациентов с выраженной задержкой жидкости нет.
Фармакокинетическое взаимодействие с другими препаратами. При комбинированной химиотерапии доцетаксел не влияет на клиренс доксорубицина и плазменный уровень доксорубицинола (метаболита доксорубицина).
Фармакокинетические параметры доцетаксела, доксорубицина и циклофосфамида не изменяются при одновременном применении этих препаратов.
Капецитабин не влияет на фармакокинетику доцетаксела (исходя из Cmax и AUC), а доцетаксел не влияет на фармакокинетику метаболита капецитабина 5ʹ-ДФУР.
Клиренс доцетаксела при комбинированной терапии с цисплатином сравним с клиренсом при монотерапии доцетакселом. При введении цисплатина вскоре после доцетаксела его фармакокинетический профиль сравним с показателями при монотерапии цисплатином.
Не выявлено взаимного влияния на фармакокинетику друг друга доцетаксела, цисплатина и 5-фторурацила (INN — fluorouracilum) при такой комбинированной химиотерапии.
В исследовании не выявлено влияния преднизона на фармакокинетику доцетаксела у пациентов, получавших стандартную премедикацию дексаметазоном.
Показания Доцетаксел "Эбеве"
Рак молочной железы
- Адъювантная терапия пациентов с операбельными формами рака молочной железы с поражением лимфатических узлов (в комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом).
- Комбинированная химиотерапия с доксорубицином пациентов с местно-распространенным или метастазирующим раком молочной железы, которые раньше не получали цитотоксической химиотерапии по поводу этого состояния.
- Монотерапия пациентов с местно-распространенным или метастазирующим раком молочной железы в случае неэффективности предыдущей цитотоксической химиотерапии, которая включала антрациклины или алкилирующие препараты.
- Комбинированная химиотерапия с трастузумабом пациентов с метастазирующим раком молочной железы с гиперэкспрессией онкогена HER-2, которые раньше не получали химиотерапии по поводу метастазов.
- Комбинированная химиотерапия с капецитабином пациентов с местно-распространенным или метастазирующим раком молочной железы в случае неэффективности предыдущей цитотоксической химиотерапии, которая включала антрациклины.
Немелкоклеточный рак легких
Монотерапия пациентов с местно-прогрессирующим или метастазирующим немелкоклеточным раком легких в случае неэффективности предыдущей химиотерапии.
- Комбинированная химиотерапия с цисплатином пациентов с неоперабельным, местно-распространенным или метастазирующим немелкоклеточным раком легких, которые раньше не получали химиотерапии по поводу этого состояния.
Рак предстательной железы
- Комбинированная терапия с преднизоном или преднизолоном пациентов с гормонорефрактерным метастазирующим раком предстательной железы.
Аденокарцинома желудка
Комбинированная терапия с цисплатином и 5-фторурацилом пациентов с метастазирующей аденокарциномой желудка, в частности аденокарциномой гастроэзофагеального отдела, которые раньше не получали химиотерапии по поводу метастазов.
Рак головы и шеи
Индукционная терапия с цисплатином и 5-фторурацилом пациентов с местно-распространенным плоскоклеточной карциномой головы и шеи.
Применение Доцетаксел "Эбеве"
препарат предназначен только для в/в введения.
Перед применением препарат необходимо развести 5% р-ром глюкозы или 0,9% р-ром натрия хлорида.
При соблюдении правил асептики из флакона (флаконов) с помощью градуированного шприца с иглой отбирают необходимое количество препарата, вводят его в инфузионный мешок или флакон, содержащий 250 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида, и перемешивают р-р колебательными движениями. При дозах доцетаксела, превышающих 200 мг, используют большее количество р-ров-носителей, чтобы концентрация доцетаксела не превышала 0,74 мг/мл.
Полученный р-р для инфузий должен быть использован на протяжении 4 ч. Его вводят при соблюдении правил асептики путем одночасовой в/в инфузии при комнатной температуре и нормальном освещении. С микробиологической точки зрения р-ры для инфузий следует вводить сразу же после приготовления.
Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед.
Необходимо принимать меры во избежание перивенозной экстравазации.
Премедикация
Больным раком молочной железы, немелкоклеточным раком легкого, раком желудка, а также раком головы и шеи при отсутствии противопоказаний с целью снижения частоты и тяжести побочных эффектов может проводиться пероральная премедикация кортикостероидами, например, дексаметазоном в дозе 16 мг/сут (по 8 мг 2 раза в сутки) на протяжении 3 дней, начиная за 1 день до введения доцетаксела (то есть дексаметазон принимают накануне, в день инфузии и на следующий день после инфузии доцетаксела). С целью профилактики гематологической токсичности можно применять гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ).
Больным раком предстательной железы, которые получают сопутствующую терапию преднизоном или преднизолоном, рекомендуют проводить пероральную премедикацию дексаметазоном в дозе 8 мг за 12 ч, 3 ч и 1 ч до введения доцетаксела.
Рекомендуемые дозы
Рак молочной железы
При адъювантной терапии операбельного рака молочной железы с поражением лимфоузлов Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела через 1 ч после введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2 и циклофосфамида в дозе 500 мг/м2 поверхности тела. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед, всего проводят 6 курсов (см. также рекомендации относительно коррекции доз в процессе лечения).
При монотерапии местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 100 мг/м2 поверхности тела.
При терапии первой линии местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы Доцетаксел «Эбеве» применяют в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с доксорубицином (50 мг/м2 поверхности тела).
В комбинации с трастузумабом Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 100 мг/м2 поверхности тела каждые 3 нед, а трастузумаб — каждую неделю. Во время базового клинического исследования первую инфузию доцетаксела проводили на следующий день после введения первой дозы трастузумаба. В дальнейшем доцетаксел вводили сразу же после завершения инфузии трастузумаба, при условии нормальной переносимости предыдущей дозы трастузумаба. Рекомендации относительно доз и способа введения трастузумаба приведенные в соответствующей инструкции по применению препарата.
В комбинации с капецитабином Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела каждые 3 нед, а капецитабин — в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки (через 30 мин после приема пищи) в течение 2 нед с дальнейшим перерывом 1 нед. Рекомендации относительно рассчетов доз капецитабина с учетом площади поверхности тела пациента приведены в инструкции по применению капецитабина.
Немелкоклеточный рак легкого
При химиотерапии первой линии немелкоклеточного рака легкого Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела, после чего сразу же вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 30—60 мин.
При неэффективности предыдущей химиотерапии препаратами платины Доцетаксел «Эбеве» применяют в виде монотерапии в дозе 75 мг/м2 поверхности тела.
Рак предстательной железы
Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют применять в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с преднизоном или преднизолоном перорально по 5 мг 2 раза в сутки продолжительно.
Аденокарцинома желудка
Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч, после чего вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1–3 ч (оба препарата вводят в первый день курса), а затем — 5-фторурацил в дозе 750 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии продолжительностью 5 сут, начиная с момента окончания инфузии цисплатина. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед. Необходимо проводить премедикацию антиэметическими средствами и соответствующую гидратацию в связи с введением цисплатина. С целью профилактики гематологической токсичности необходимо применять Г-КСФ (см. также рекомендации относительно коррекции доз в процессе лечения).
Рак головы и шеи
Необходимо проводить премедикацию антиэметическими средствами и соответствующую гидратацию (до и после введения цисплатина). С целью профилактики гематологической токсичности можно применять Г-КСФ. У всех пациентов, которые получали доцетаксел во время исследований TAX 323 и TAX 324, применяли антибиотикопрофилактику.
- Индукционная химиотерапия с дальнейшей лучевой терапией (схема TAX 323)
При индукционной терапии неоперабельной местно-распространенной плоскоклеточной карциномы головы и шеи Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч, после чего вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч (оба препарата вводят в первый день курса), а затем — 5-фторурацил в дозе 750 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии продолжительностью 5 сут. Всего проводят 4 курса лечения с периодичностью в 3 нед. После окончания химиотерапии пациентам проводят лучевую терапию.
- Индукционная химиотерапия с дальнейшей химиолучевой терапией (схема TAX 324)
При индукционной терапии технически нерезектабельной (с низкой вероятностью хирургического лечения, с целью сохранения органов) местно-распространенной плоскоклеточной карциномы головы и шеи Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч в первый день курса, после чего вводят цисплатин в дозе 100 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью от 30 мин до 3 ч, а затем — 5-фторурацил в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 4-й день. Всего проводят 3 курса лечения с периодичностью в 3 нед. После окончания химиотерапии пациентам проводят химиолучевую терапию.
Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина и 5-фторурацила приведены в соответствующих инструкциях по применению препаратов.
Коррекция доз в процессе лечения
Общие рекомендации
Доцетаксел «Эбеве» можно применять только при условии, что количество нейтрофилов в периферической крови превышает 1500 клеток/мм3. В случае развития фебрильной нейтропении во время лечения доцетакселом, при продолжительности нейтропении (<500 клеток/мм3) свыше 1 нед, тяжелых или кумулятивных кожных реакциях или тяжелой периферической нейропатии дозы доцетаксела снижают со 100 мг/м2 до 75 мг/м2 поверхности тела или с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. Если указанные выше эффекты отмечают при применении препарата в дозе 60 мг/м2 поверхности тела, препарат отменяют.
Адъювантная терапия рака молочной железы
Во время базового клинического исследования адъювантной терапии рака молочной железы при развитии у пациентов осложненной нейтропении (в частности продолжительной нейтропении, фебрильной нейтропении или инфекционных осложнений) с целью профилактики было рекомендовано назначать Г-КСФ при всех дальнейших курсах лечения (например с 4-го по 11-й день каждого курса). Если эпизоды осложненной нейтропении отмечают и в дальнейшем, продолжают непрерывную терапию Г-КСФ, а дозу доцетаксела снижают до 60 мг/м2 поверхности тела.
Однако в клинической практике нейтропения может развиться раньше, поэтому назначать Г-КСФ необходимо с учетом риска развития нейтропении у конкретного пациента и приведенных выше рекомендаций. При развитии стоматита 3–4-й степени дозу необходимо снижать до 60 мг/м2 поверхности тела.
Комбинированная терапия с цисплатином
Если после введения Доцетаксела «Эбеве» в начальной дозе 75 мг/м2 поверхности тела в сочетании с цисплатином количество тромбоцитов уменьшается до <25 000 клеток/мм3 или у пациента развивается фебрильная нейтропения или серьезные негематологические токсические эффекты, во время дальнейших курсов лечения дозу Доцетаксела «Эбеве» снижают до 65 мг/м2 поверхности тела. Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина приведены в инструкции по применению цисплатина.
Комбинированная терапия с капецитабином
Рекомендации относительно коррекции доз капецитабина приведены в инструкции по применению капецитабина.
При возникновении первого эпизода токсических эффектов 2-й степени, которые сохраняются на момент следующего планового введения доцетаксела и капецитабина, лечение отсрочивают до тех пор, пока уровень токсичности не снизится до 0–1-й степени, после чего Доцетаксел «Эбеве» вводят в начальной дозе.
При возникновении второго эпизода токсических эффектов 2-й степени или первого эпизода 3-й степени (на любом этапе терапевтического курса) лечение отсрочивают до тех пор, пока уровень токсичности не снизится до 0–1-й степени, после чего Доцетаксел «Эбеве» вводят в дозе 55 мг/м2 поверхности тела.
При возникновении повторных эпизодов токсических эффектов или же при любых проявлениях токсичности 4-й степени лечение Доцетакселом «Эбеве» прекращают.
Комбинированная терапия с цисплатином и 5-фторурацилом
Если несмотря на терапию Г-КСФ у пациента развивается фебрильная нейтропения, продолжительная нейтропения или нейтропеническая инфекция, дозу Доцетаксела «Эбеве» снижают с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. При повторных эпизодах осложненной нейтропении дозу доцетаксела снижают с 60 мг/м2 до 45 мг/м2 поверхности тела. При развитии тромбоцитопении 4-й степени дозу доцетаксела снижают с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. Следующий курс лечения можно начинать только после восстановления количества нейтрофилов до уровня >1500 клеток/мм3, а количества тромбоцитов — >100 000 клеток/мм3. При продолжительных проявлениях токсичности препарат отменяют.
В таблице ниже приведены рекомендации относительно коррекции доз при комбинированной терапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом (5-ФУ).
|Токсические эффекты
|Коррекция доз
|Диарея 3 степени
|Первый эпизод: снизить дозу 5-ФУ на 20%.
Второй эпизод: снизить дозу доцетаксела на 20%.
|Диарея 4 степени
|Первый эпизод: снизить дозу доцетаксела и 5-ФУ на 20%.
Второй эпизод: прекратить лечение.
|Стоматит/мукозит 3 степени
|Первый эпизод: снизить дозу 5-ФУ на 20%.
Второй эпизод: исключить лишь 5-ФУ при всех дальнейших курсах лечения.
Третий эпизод: снизить дозу доцетакселу на 20%.
|Стоматит/мукозит 4 степени
|Первый эпизод: исключить лишь 5-ФУ при всех дальнейших курсах лечения.
Второй эпизод: снизить дозу доцетакселу на 20%.
Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина и 5-фторурацила приведены в соответствующих инструкциях по применению препаратов.
Во время базового клинического исследования при развитии у пациентов с плоскоклеточной карциномой головы и шеи осложненной нейтропении (в частности продолжительной нейтропении, фебрильной нейтропении или инфекционных осложнений) с целью профилактики было рекомендовано назначать Г-КСФ при всех дальнейших курсах лечения (например с 6-го по 15-й день каждого курса).
Лечение особых групп пациентов
Лечение пациентов с нарушением функции печени
Если при монотерапии доцетакселом уровни трансаминаз (АлАТ и АсАТ) в более чем 1,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ в более чем 2,5 раза превышает верхнюю границу нормы, дозу доцетаксела рекомендуют снижать со 100 мг/м2 до 75 мг/м2 поверхности тела. Если уровень билирубина повышен и/или уровни АлАТ и АсАТ в более чем 3,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ в более чем 6 раз превышает верхнюю границу нормы, назначать доцетаксел не рекомендуют. Если его все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.
Пациентом с повышенным уровнем билирубина (выше верхней границы нормы), а также повышенными уровнями АлАТ и/или АсАТ (более чем в 1,5 раза выше верхней границы нормы) и одновременно повышенным ЩФ (более чем в 2,5 раза выше верхней границы нормы) не включали в базовое клиническое исследование по изучению комбинированной терапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом аденокарциномы желудка. Назначать доцетаксел таким больным не рекомендуют. Если препарат все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.
В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела в комбинации с другими препаратами по другим показаниями у пациентов с нарушениями функции печени.
Доцетаксел «Эбеве» содержит 27% (массовая доля) этанола 96%. Это следует учитывать при назначении препарата пациентам группы высокого риска, в частности с заболеваниями печени.
Лечение пациентов с нарушениями функции почек
В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.
Лечение пациентов пожилого возраста
Исходя из популяционного фармакокинетического анализа, специальных рекомендаций относительно лечения доцетакселом пациентов пожилого возраста нет. При комбинированной химиотерапии в сочетании с капецитабином начальную дозу капецитабина для пациентов в возрасте старше 60 лет рекомендуют снижать до 75% (см. инструкцию по применению капецитабина).
Противопоказания
повышенная чувствительность к доцетакселу или другим компонентам препарата. Исходное количество нейтрофилов <1500 клеток/мм3. Период беременности и кормления грудью.
Тяжелая печеночная недостаточность.
При комбинированной химиотерапии необходимо учитывать противопоказания к применению других лекарственных препаратов.
Побочные эффекты
при лечении доцетакселом чаще всего отмечают такие побочные эффекты, как нейтропения (обратимая и некумулятивная; количество нейтрофилов снижается к минимуму, в среднем, через 7 дней после введения препарата, средняя продолжительность тяжелой нейтропении (<500 клеток/мм3) составляет 7 дней, анемия, алопеция, тошнота, рвота, стоматит, диарея и астения. Тяжесть побочных реакций может возрастать при назначении доцетаксела в комбинации с другими химиотерапевтическими средствами.
По частоте возникновения побочные реакции распределены на такие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), единичные (<1/10000).
Со стороны нервной системы
При развитии тяжелых периферических нейротоксических эффектов необходимо снижать дозы доцетаксела. Легкие или умеренные нейросенсорные нарушения проявляются парестезией, дизестезией, а также болью или ощущением жжения. Нейромоторные нарушения проявляются преимущественно слабостью.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Во время лечения доцетакселом отмечают обратимые кожные реакции, обычно легкой или умеренной тяжести. Чаще всего кожные реакции проявляются в виде высыпаний, в частности локализованной эритемы кожи ладоней и подошв (в том числе тяжелым ладонно-подошвенным синдромом), однако иногда высыпания наблюдаются и в области предплечий, лица и груди. Часто они сопровождаются зудом. Обычно высыпания исчезают на протяжении недели после введения доцетаксела. Однако иногда возникают тяжелые проявления, в частности высыпания с дальнейшей десквамацией, которые в единичных случаях были причиной приостановления или прекращения лечения доцетакселом. Тяжелые изменения ногтей обычно проявляются гипо- или гиперпигментацией, а в некоторых случаях — болью и онихолизисом.
Общие проявления и местные реакции
Реакции в месте введения доцетаксела обычно легкие и проявляются гиперпигментацией, воспалением, покраснением или сухостью кожи, флебитом или экстравазацией и отеком. Задержка жидкости в организме проявляется периферическими отеками или, реже, плевральным или перикардиальным выпотом, асцитом и увеличением массы тела. Развитие периферических отеков обычно начинается с нижних конечностей и может переходить в генерализованную форму с увеличением массы тела на 3 кг и более. Задержка жидкости в организме имеет кумулятивный характер в аспектах частоты и тяжести этого побочного эффекта.
Со стороны иммунной системы
Реакции гиперчувствительности (обычно слабые или умеренной тяжести) развиваются, как правило, на протяжении нескольких минут после начала введения доцетаксела. Чаще всего отмечаются такие симптомы как гиперемия и высыпания (с зудом или без него), тяжесть в груди, боль в спине, одышка, лихорадка, озноб. Иногда наблюдаются тяжелые реакции, характеризующиеся снижением АД и бронхоспазмом или генерализованными высыпаниями/эритемой.
Побочные эффекты при монотерапии доцетакселом в дозе 100 мг/м2 поверхности тела
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Повышение уровня билирубина (3–4-й степени у <5% пациентов).
Повышение уровня ЩФ (3–4-й степени у <4% пациентов).
Повышение уровня АсАТ (3–4-й степени у <3% пациентов).
Повышение уровня АлАТ (3–4-й степени у <2% пациентов)
|Со стороны сердца
|Аритмия (3–4-й степени у 0,7% пациентов)
|Сердечная недостаточность
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (4-й степени у 76,4% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 8,9% пациентов).
Фебрильная нейтропения
|Тромбоцитопения (4-й степени у 0,2% пациентов)
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3-й степени у 4,1% пациентов).
Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 4% пациентов).
Нарушение вкуса (тяжелое у 0,07% пациентов)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
|Одышка (тяжелая у 2,7% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Стоматит (3–4-й степени у 5,3% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 4% пациентов).
Тошнота (3–4-й степени у 4% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 3% пациентов)
|Запор (тяжелый у 0,2% пациентов).
Боль в животе (выраженная у 1% пациентов).
Желудочно-кишечные кровотечения (тяжелые у 0,3% пациентов)
|Эзофагит (тяжелый у 0,4% пациентов)
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Кожные реакции (3–4-й степени у 5,9% пациентов).
Изменения ногтей (тяжелые у 2,6% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (тяжелая у 1,4% пациентов)
|Артралгия
|Со стороны метаболизма
|Анорексия
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 5,7% пациентов, включая сепсис и пневмонию, с летальным исходом в 1,7% случаев)
|Инфекции, ассоциированные с нейтропенией 4-й степени (3–4-й степени у 4,6% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия.
АГ.
Кровотечения.
|Общие и местные реакции
|Задержка жидкости в организме (тяжелая у 6,5% пациентов).
Астения (тяжелая у 11,2% пациентов).
Боль
|Реакции в месте введения.
Боль в груди некардиального генеза (выраженная у 0,4% пациентов)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность (3–4-й степени у 5,3% пациентов)
Со стороны системы крови и лимфатической системы
Сообщалось об отдельных эпизодах кровотечений, ассоциированных с тромбоцитопенией 3–4-й степени.
Со стороны нервной системы
Получены данные о развитии нейротоксических эффектов у 35,3% пациентов после монотерапии доцетакселом в дозе 100 мг/м2 поверхности тела. Указанные нейротоксические эффекты спонтанно исчезли на протяжении 3 мес.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Отмечен 1 случай развития алопеции, необратимой до конца исследования. 73% кожных реакций были обратимы на протяжении 21 дня.
Общие и местные реакции
Средняя кумулятивная доза доцетаксела за период лечения составляла свыше 1000 мг/м2 поверхности тела, а медиана времени до устранения задержки жидкости в организме — 16,4 нед (диапазон от 0 до 42 нед). У пациентов, получавших премедикацию, умеренная и тяжелая задержка жидкости развилась позже (при средней кумулятивной дозе 818,9 мг/м2) по сравнению с пациентами, не получавшими премедикацию (при средней кумулятивной дозе 489,7 мг/м2). Однако у некоторых пациентов задержка жидкости в организме развилась уже во время первых курсов терапии.
Побочные эффекты при монотерапии доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Повышение уровня билирубина (3–4-й степени у <2% пациентов)
|Со стороны сердца
|Аритмия (не тяжелая)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (4-й степени у 54,2% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 10,8% пациентов).
Тромбоцитопения (4-й степени у 1,7% пациентов)
|Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 0,8% пациентов)
|Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 2,5% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 3,3% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 1,7% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 0,8% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 1,7% пациентов)
|Запор
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Кожные реакции (3–4-й степени у 0,8% пациентов)
|Изменения ногтей (тяжелые у 0,8% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия
|Со стороны метаболизма
|Анорексия
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 5% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия
|Общие и местные реакции
|Астения (тяжелая у 12,4% пациентов).
Задержка жидкости в организме (тяжелая у 0,8% пациентов).
Боль
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность (нетяжелая)
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с доксорубицином
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Повышение уровня билирубина (3–4-й степени у <2,5% пациентов).
Повышение уровня ЩФ (3–4-й степени у <2,5% пациентов)
|Повышение уровня АсАТ (3–4-й степени у <1% пациентов).
Повышение уровня АлАТ (3–4-й степени у <1% пациентов)
|Со стороны сердца
|Сердечная недостаточность. Аритмия (нетяжелая)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (4-й степени у 91,7% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 9,4% пациентов).
Фебрильная нейтропения.
Тромбоцитопения (4-й степени у 0,8% пациентов)
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3-й степени у 0,4% пациентов)
|Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 0,4% пациентов).
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 5% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 7,8% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 6,2% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 5% пациентов).
Запор
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Изменения ногтей (тяжелые у 0,4% пациентов).
Кожные реакции (нетяжелые)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия
|Со стороны метаболизма
|Анорексия
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 7,8% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия
|Общие и местные реакции
|Астения (тяжелая у 8,1% пациентов)
Задержка жидкости в организме (тяжелая у 1,2% пациентов).
Боль.
|Реакции в месте введения
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность (3–4-й степени у 1,2%
пациентов)
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с цисплатином
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Повышение уровня билирубина (3–4-й степени у 2,1% пациентов).
Повышение уровня АлАТ (3–4-й степени у 1,3% пациентов)
|Повышение уровня АсАТ (3–4-й степени у 0,5% пациентов).
Повышение уровня ЩФ (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны сердца
|Аритмия (3–4-й степени у 0,7% пациентов)
|Сердечная недостаточность
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (4-й степени у 51,5% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 6,9% пациентов).
Тромбоцитопения (4-й степени у 0,5% пациентов)
|Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3-й степени у 3,7% пациентов).
Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 2% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 9,6% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 7,6% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 6,4% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 2% пациентов)
|Запор
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Изменения ногтей (тяжелые у 0,7% пациентов).
Кожные реакции (3–4-й степени у 0,2% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (тяжелая у 0,5% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 5,7% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия (3–4-й степени у 0,7% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Астения (тяжелая у 9,9% пациентов).
Задержка жидкости в организме (тяжелая у 0,7% пациентов).
Лихорадка (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Реакции в месте введения.
Боль
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность (3–4-й степени у 2,5% пациентов)
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 100 мг/м2 поверхности тела в комбинации с трастузумабом
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела
|Со стороны сердца
|Сердечная недостаточность
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (3–4-й степени у 32% пациентов).
Фебрильная нейтропения (в том числе нейтропения, ассоциированная с лихорадкой и требующая применения антибиотиков) или нейтропенический сепсис
|Со стороны нервной системы
|Парестезия, головная боль, нарушение вкуса, гипестезия
|Со стороны органа зрения
|Усиленное слезоотделение, конъюнктивит
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
|Носовые кровотечения, боль в горле, назофарингит, одышка, кашель, ринорея
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота, диарея, рвота, запор, стоматит, диспепсия, боль в животе
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция, эритема, высыпания, изменения ногтей
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия, артралгия, боль в конечностях, оссалгия, боль в спине
|Со стороны метаболизма
|Анорексия
|Со стороны сосудов
|Лимфоэдема
|Общие и местные реакции
|Астения, периферические отеки, гипертермия, утомляемость, воспаление слизистых оболочек, боль, гриппоподобные симптомы, боль в груди, озноб
|Заторможенность
|Со стороны психики
|Бессонница
Со стороны сердца
Симптоматическая сердечная недостаточность была отмечена у 2,2% пациентов, получавших доцетаксел в сочетании с трастузумабом, и у 0% пациентов, получавших монотерапию доцетакселом. Ранее адъювантную терапию антрациклинами проводили у 64% больных из группы, получавшей доцетаксел в сочетании с трастузумабом, и 55% больных из группы, получавшей монотерапию доцетакселом.
Со стороны системы крови и лимфатической системы
При комбинированной химиотерапии доцетакселом и трастузумабом токсические эффекты гематологического характера отмечали чаще, чем при монотерапии доцетакселом (нейтропения 3–4-й степени по классификации NCI-CTC развилась у 32% больных, получавших доцетаксел и трастузумаб, и 22% больных, получавших только доцетаксел). Вероятно, эти показатели занижены, поскольку известно, что при монотерапии доцетакселом в дозе 100 мг/м2 поверхности тела нейтропения развивается у 97% пациентов, а нейтропения 4-й степени — у 76% пациентов (исходя из минимального количества форменных элементов крови). Частота развития фебрильной нейтропении/нейтропенического сепсиса также была выше у пациентов, получавших доцетаксел в сочетании с трастузумабом (у 23% против 17% при монотерапии доцетакселом).
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с капецитабином
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Уменьшение массы тела.
Повышение уровня билирубина (3–4-й степени у 9% пациентов)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (3–4-й степени у 63% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 10% пациентов)
|Тромбоцитопения (3–4-й степени у 3% пациентов)
|Со стороны нервной системы
|Нарушение вкуса (3–4-й степени у <1% пациентов).
Парестезия (3–4-й степени у <1% пациентов)
|Головокружение.
Головная боль (3–4-й степени у <1% пациентов).
Периферическая нейропатия
|Со стороны органа зрения
|Слезотечение
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
|Боль в горле (3–4-й степени у 2% пациентов)
|Одышка (3–4-й степени у 1% пациентов).
Кашель (3–4-й степени у <1% пациентов).
Носовые кровотечения (3–4-й степени у <1% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Стоматит (3–4-й степени у 18% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 14% пациентов).
Тошнота (3–4 ст у 6% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 4% пациентов).
Запор (3–4-й степени у 1% пациентов).
Боль в животе (3–4-й степени у 2% пациентов).
Диспепсия
|Боль в верхних отделах живота.
Сухость во рту
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Ладонно-подошвенный синдром (3–4-й степени у 24% пациентов).
Алопеция (3–4-й степени у 6% пациентов).
Изменения ногтей (3–4-й степени у 2% пациентов)
|Дерматит.
Эритематозные высыпания (3–4-й степени у <1% пациентов).
Изменение цвета ногтей.
Онихолизис (3–4-й степени у 1% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (3–4-й степени у 2% пациентов).
Артралгия (3–4-й степени у 1% пациентов)
|Боль в конечностях (3–4-й степени у <1% пациентов).
Боль в спине (3–4-й степени у 1% пациентов)
|Со стороны системы метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 1% пациентов).
Снижение аппетита
|Дегидратация (3–4-й степени у 2% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Кандидоз слизистой оболочки ротовой полости (3–4-й степени у <1% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Астения (3–4-й степени у 3% пациентов).
Гипертермия (3–4-й степени у 1% пациентов).
Утомляемость/слабость (3–4-й степени у 5% пациентов).
Периферические отеки (3–4-й степени у 1% пациентов)
|Заторможенность.
Боль
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с преднизоном или преднизолоном
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Со стороны сердца
|Снижение фракции выброса левого желудочка (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (3–4-й степени у 32% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 4,9% пациентов)
|Тромбоцитопения (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 1,2% пациентов).
Нарушение вкуса (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны органа зрения
|Слезотечение (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
|Носовые кровотечения (3–4-й степени у 0% пациентов).
Одышка (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
Кашель (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 2,4% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 1,2% пациентов).
Стоматит/фарингит (3–4-й степени у 0,9% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Изменения ногтей (не тяжелые)
|Эксфолиативные высыпания (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия (3–4-й степени у 0,3% пациентов).
Миалгия (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 3,3% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Утомляемость (3–4-й степени у 3,9% пациентов).
Задержка жидкости в организме (тяжелая у 0,6% пациентов)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
(3–4-й степени у 0,6% пациентов)
Побочные эффекты при лечении доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с доксорубицином и циклофосфамидом
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Увеличение или уменьшение массы тела (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны сердца
|Аритмия (3–4-й степени у 0,1% пациентов).
Застойная сердечная недостаточность
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Анемия (3–4-й степени у 4,3% пациентов).
Нейтропения (3–4-й степени у 65,5% пациентов).
Тромбоцитопения (3–4-й степени у 2,0% пациентов).
Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Нарушение вкуса (3–4-й степени у 0,7% пациентов).
Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 0% пациентов).
Нейрокортикальные нарушения (3–4-й степени у 0,3% пациентов).
Нейромозжечковые нарушения (3–4-й степени у 0,1% пациентов)
|Нарушения сознания (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны органа зрения
|Нарушение слезоотделения (3–4-й степени у 0,1% пациентов).
Конъюнктивит (3–4-й степени у 0,3% пациентов)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
|Кашель (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 5,1% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 7,1% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 4,3% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 3,2% пациентов).
Запор (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Боль в животе (3–4-й степени у 0,5% пациентов)
|Колит/энтерит/ перфорация толстого кишечника
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция.
Кожные реакции (3–4-й степени у 0,7% пациентов).
Изменения ногтей (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (3–4-й степени у 0,8% пациентов).
Артралгия (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 2,2% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 3,2% пациентов).
Нейтропенические инфекции (без летального исхода при сепсисе)
|Со стороны сосудов
|Вазодилатация (3–4-й степени у 0,9% пациентов)
|Артериальная гипотензия (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Флебит (3–4-й степени у 0% пациентов).
Лимфатический отек (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Астения (3–4-й степени у 11% пациентов).
Лихорадка (3–4-й степени у 1,2% пациентов).
Периферические отеки (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность (3–4-й степени у 1,1% пациентов)
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Аменорея
Со стороны сердца
Сообщалось о развитии застойной сердечной недостаточности у 2,3% пациентов на протяжении 70 мес после окончания химиотерапии. Были отмечены единичные летальные случаи в каждой группе вследствие сердечной недостаточности.
Со стороны нервной системы
Через 55 мес после окончания химиотерапии периферическую сенсорную нейропатию все еще отмечали у 9 из 73 пациентов, у которых эта побочная реакция развилась в процессе лечения.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Через 55 мес после окончания химиотерапии алопецию все еще выявляли у 22 из 687 пациентов, у которых эта побочная реакция развилась в процессе лечения.
Общие и местные реакции
Через 55 мес после окончания химиотерапии периферические отеки все еще отмечали у 18 из 112 пациентов, у которых эта побочная реакция развилась в процессе лечения.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Через 55 мес после окончания химиотерапии аменорею все еще выявляли у 133 из 233 больных, у которых эта побочная реакция развилась в процессе лечения.
Побочные эффекты при лечении аденокарциномы желудка доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с цисплатином и 5-фторурацилом
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Со стороны сердца
|Аритмия (3–4-й степени у 1,0% пациентов)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Анемия (3–4-й степени у 20,9% пациентов).
Нейтропения (3–4-й степени у 83,2% пациентов).
Тромбоцитопения (3–4-й степени у 8,8% пациентов).
Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 8,7% пациентов)
|Головокружение (3–4-й степени у 2,3% пациентов).
Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 1,3% пациентов)
|Со стороны органа зрения
|Слезотечение (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны органа слуха и вестибулярные нарушения
|Нарушение слуха (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Диарея (3–4-й степени у 19,7% пациентов).
Тошнота (3–4-й степени у 16% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 23,7% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 14,3% пациентов)
|Запор (3–4-й степени у 1,0% пациентов).
Абдоминальная боль (3–4-й степени у 1,0% пациентов).
Езофагит/дисфагия/ единофагия (3–4-й степени у 0,7% пациентов)
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция (3–4-й степени у 4,0% пациентов)
|Высыпания с зудом (3–4-й степени у 0,7% пациентов).
Изменения в ногтях (3–4-й степени у 0,7% пациентов).
Эксфолиация кожи (3–4-й степени у 0% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 11,7% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Нейтропеническая инфекция.
Инфекции (3–4-й степени у 11,7% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Заторможенность (3–4-й степени у 19,0% пациентов).
Лихорадка (3–4-й степени у 2,3% пациентов).
Задержка жидкости в организме (тяжелая или угрожающая жизни у 1% пациентов)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
(3–4-й степени у 1,7% пациентов)
Со стороны системы крови и лимфатической системы
Во время исследования фебрильная нейтропения или нейтропеническая инфекция развилась у 17,2 и 13,5% пациентов соответственно (независимо от применения Г-КСФ). С целью вторичной профилактики Г-КСФ назначали 19,3% пациентов (в 10,7% курса лечения). Фебрильная нейтропения или нейтропеническая инфекция развилась соответственно у 12,1 и 3,4% пациентов, получавших профилактику Г-КСФ, и у 15,6 и 12,9% пациентов, не получавших профилактику Г-КСФ.
Побочные эффекты при лечении рака головы и шеи доцетакселом в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в сочетании с цисплатином и 5-фторурацилом.
Индукционная химиотерапия с дальнейшей лучевой терапией (схема TAX 323)
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела
|Со стороны сердца
|Ишемия миокарда (3–4-й степени У 1,7% пациентов)
|Аритмия (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (3–4-й степени у 76,3% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 9,2% пациентов).
Тромбоцитопения (3–4-й степени у 5,2% пациентов)
|Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Нарушение вкуса/обоняния.
Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Головокружение
|Со стороны органа зрения
|Слезотечение.
Конъюнктивит
|Со стороны системы слуха и вестибулярные нарушения
|Нарушение слуха
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 4,0% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 2,9% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
|Запор.
Эзофагит/дисфагия/ одинофагия (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
Боль в животе.
Диспепсия.
Желудочно-кишечные кровотечения (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция (3–4-й степени у 10,9% пациентов)
|Высыпания с зудом.
Сухость кожи.
Эксфолиация кожи (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 6,3% пациентов).
Нейтропенические инфекции
|Доброкачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы)
|Раковая боль (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Венозные нарушения (3–4-й степени у 0,6% пациентов)
|Общие и местные реакции
|Заторможенность (3–4-й степени у 3,4% пациентов).
Гипертермия (3–4-й степени у 0,6% пациентов).
Задержка жидкости в организме.
Отеки
|Со стороны
иммунной системы
|Гиперчувствительность (нетяжелая)
Индукционная химиотерапия с дальнейшей химиолучевой терапией (схема TAX 324)
|Система органов
|Очень часто (≥10%)
|Часто (≥1%, <10%)
|Нечасто (≥0,1%, <10%)
|Лабораторные показатели
|Уменьшение массы тела
|Увеличение массы тела
|Со стороны сердца
|Аритмия (3–4-й степени у 2,0% пациентов)
|Ишемия миокарда
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Нейтропения (3–4-й степени у 83,5% пациентов).
Анемия (3–4-й степени у 12,4% пациентов).
Тромбоцитопения (3–4-й степени у 4,0% пациентов).
Фебрильная нейтропения
|Со стороны нервной системы
|Нарушение вкуса/обоняния (3–4-й степени у 0,4% пациентов).
Периферическая сенсорная нейропатия (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Головокружение (3–4-й степени у 2,0% пациентов).
Периферическая моторная нейропатия (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны органа зрения
|Усиленное слезоотделение
|Конъюнктивит
|Со стороны системы слуха и вестибулярные нарушения
|Нарушение слуха (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота (3–4-й степени у 13,9% пациентов).
Стоматит (3–4-й степени у 20,7% пациентов).
Рвота (3–4-й степени у 8,4% пациентов).
Диарея (3–4-й степени у 6,8% пациентов).
Эзофагит/дисфагия/ единофагия (3–4-й степени у 12,0% пациентов).
Запор (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Диспепсия (3–4-й степени у 0,8% пациентов).
Боль в животе (3–4-й степени у 1,2% пациентов).
Желудочно-кишечные кровотечения (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Алопеция (3–4-й степени у 4,0% пациентов).
Высыпания с зудом
|Сухость кожи.
Десквамация
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия (3–4-й степени у 0,4% пациентов)
|Со стороны метаболизма
|Анорексия (3–4-й степени у 12,0% пациентов)
|Инфекции и инвазии
|Инфекции (3–4-й степени у 3,6% пациентов)
|Нейтропенические инфекции
|Доброкачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы)
|Раковая боль (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Со стороны сосудов
|Венозные нарушения
|Общие и местные реакции
|Заторможенность (3–4-й степени у 4,0% пациентов).
Гипертермия (3–4-й степени у 3,6% пациентов).
Задержка жидкости в организме (3–4-й степени у 1,2% пациентов).
Отеки (3–4-й степени у 1,2% пациентов)
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
Постмаркетинговые данные о побочных эффектах
Со стороны сердца
Инфаркт миокарда (единичные случаи).
Со стороны системы крови и лимфатической системы
Угнетение функции костного мозга и другие побочные эффекты гематологического характера; ДВС-синдром, часто ассоциированный с сепсисом или мультиорганной недостаточностью.
Со стороны нервной системы
Судороги или транзиторная потеря сознания при введении доцетаксела (единичные случаи).
Со стороны органа зрения
В отдельных случаях — транзиторные нарушения зрения (такие как вспышки света, мигание света, скотома), обычно в процессе инфузии препарата или при развитии реакций гиперчувствительности. Эти эффекты были обратимы после окончания введения препарата. Повышенное слезоотделение с развитием конъюнктивита или без него; обструкция слезных протоков вследствие повышенного слезоотделения (единичные случаи).
Со стороны системы слуха и вестибулярные нарушения
Ототоксичность, нарушение или потеря слуха (единичные случаи).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения
Острый респираторный дистресс-синдром, интерстициальная пневмония, легочной фиброз (единичные случаи); лучевой пневмонит у пациентов, получавших сопутствующую лучевую терапию.
Со стороны ЖКТ
Дегидратация вследствие таких побочных эффектов со стороны ЖКТ, как перфорация ЖКТ, ишемический колит, колит и нейтропенический энтероколит; непроходимость и обструкция кишечника (единичные случаи).
Со стороны кожи и подкожных тканей
В отдельных случаях — системная красная волчанка и буллезные реакции (мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз). Иногда развитию этих эффектов способствовали дополнительные факторы. Сообщалось, что развитию склеродермоподобных изменений обычно предшествовал периферический лимфатический отек.
Доброкачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы)
Острый миелоидный лейкоз и миелодиспластический синдром у больных, получавших доцетаксел в сочетании с другими химиопрепаратами и лучевой терапией (единичные случаи).
Со стороны сосудов
Венозные тромбоэмболические эпизоды (единичные случаи).
Общие и местные реакции
Рецидив побочных эффектов лучевой терапии при следующей химиотерапии доцетакселом (единичные случаи). Задержка жидкости в организме, не сопровождавшаяся острыми эпизодами олигурии или артериальной гипотензии. Дегидратация и отек легких (единичные случаи).
Со стороны иммунной системы
Анафилактический шок, в том числе с летальным исходом (единичные случаи).
Со стороны гепатобилиарной системы
Гепатит, в том числе с летальным исходом, преимущественно у пациентов с заболеваниями печени (единичные случаи).
Особые указания
как и все препараты для парентерального введения, Доцетаксел «Эбеве» перед применением необходимо проверять на наличие механических включений и изменения цвета. Флаконы с осадком необходимо утилизировать.
Беременные медицинские сотрудники не должны работать с препаратом.
Все манипуляции с препаратом необходимо выполнять в специально отведенном помещении. Этим должен заниматься подготовленный персонал. Рабочие поверхности должны быть закрыты одноразовыми листами абсорбирующей бумаги с защитным пленочным покрытием с обратной стороны.
Необходимо пользоваться защитной одеждой (одноразовыми перчатками, масками, очками, халатами и шапочками). Следует принимать все меры для предотвращения попадания р-ров доцетаксела на кожу и слизистые оболочки. Если это все же произошло, пораженный участок тщательно промывают водой с мылом. При попадании препарата в глаза их немедленно промывают большим количеством воды.
Все шприцы и инфузионные системы должны быть с соединителями типа «Луер-Лок». Рекомендуют использовать иглы большого диаметра для минимизации давления и снижения риска распыления препарата. С этой же целью рекомендуют использовать вентиляционные иглы.
Остатки препарата и все инструменты и материалы, контактировавшие с р-рами доцетаксела при приготовлении и введении р-ров для инфузий, а также уборке, должны собираться в специальные высокопрочные мешки для опасных отходов, а острые предметы (иглы, шприцы, флаконы и т.п.) — в жесткие контейнеры и уничтожаться согласно утвержденной процедуре утилизации отходов цитотоксических веществ. Персонал, занимающийся сбором и утилизацией отходов, должен быть проинформирован об их опасности.
Особенности применения
Лечение доцетакселом может осуществляться под контролем врача-онколога в условиях специализированного стационара.
Гематологические эффекты
Наиболее частой побочной реакцией при лечении доцетакселом является нейтропения. Количество нейтрофилов обычно снижается до минимума через 7 дней после введения препарата, а у пациентов, ранее получавших интенсивную химиотерапию, — быстрее. Необходимо часто контролировать картину периферической крови у всех пациентов, получающих доцетаксел. Следующий курс лечения можно начинать только после восстановления количества нейтрофилов до уровня >1500 клеток/мм3. При развитии во время лечения доцетакселом тяжелой нейтропении (<500 клеток/мм3 на протяжении 7 дней и более) в дальнейших курсах терапии дозу снижают или принимают соответствующие симптоматические меры (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
При комбинированной химиотерапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом профилактическое применение Г-КСФ позволяет снизить частоту развития фебрильной нейтропении или нейтропенической инфекции. Пациенты, получающие комбинированную химиотерапию доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом, должны находиться под тщательным наблюдением и получать Г-КСФ с целью профилактики осложненной нейтропении (продолжительной нейтропении, фебрильной нейтропении или инфекционных осложнений).
Реакции гиперчувствительности
Учитывая риск развития реакций гиперчувствительности, пациенты должны находиться под строгим наблюдением, особенно во время первой и второй инфузии препарата. Реакции гиперчувствительности могут развиться в первые минуты введения доцетаксела, поэтому должно быть приготовлено реанимационное оборудование и средства, необходимые для лечения артериальной гипотензии и бронхоспазма. Легкие реакции повышенной чувствительности, такие как гиперемия или местные кожные реакции, не требуют отмены лечения. Однако тяжелые реакции, например, выраженное снижение АД, бронхоспазм или генерализованные высыпания/эритема, требуют немедленного прекращения введения доцетаксела и проведения соответствующего лечения. Доцетаксел нельзя повторно назначать пациентам, у которых отмечали тяжелые реакции гиперчувствительности.
Кожные реакции
Во время лечения доцетакселом отмечены случаи развития локализованной эритемы кожи конечностей (ладоней и подошв) с отеком и дальнейшей десквамацией. Сообщалось о тяжелых симптомах, в частности высыпаниях с дальнейшей десквамацией, требующие приостановления или прекращения лечения доцетакселом.
Задержка жидкости в организме
Пациенты с выраженной задержкой жидкости в организме (в частности плевральным или перикардиальным выпотом, асцитом) должны находиться под строгим наблюдением.
Нарушение функции печени
При монотерапии доцетакселом в дозе 100 мг/м2 поверхности тела риск развития тяжелых побочных реакций (в частности сепсиса, желудочно-кишечных кровотечений с возможным летальным исходом, фебрильной нейтропении, инфекций, тромбоцитопении, стоматита, астении) выше, если у пациента уровни трансаминаз (АлАТ и АсАТ) более чем в 1,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ более чем в 2,5 раза превышает верхнюю границу нормы. Поэтому в таких случаях дозу доцетаксела рекомендуют снижать до 75 мг/м2 поверхности тела и определять уровни печеночных ферментов перед началом каждого курса лечения.
Если уровень билирубина повышен и/или уровни АлАТ и АсАТ в более чем 3,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ в более чем 6 раз превышает верхнюю границу нормы, применять доцетаксел не рекомендуют. Если препарат все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.
Пациентов с повышенным уровнем билирубина (выше верхней границы нормы), а также повышенными уровнями АлАТ и/или АсАТ (более чем в 1,5 раза превышающих верхнюю границу нормы) и одновременно повышенным уровнем ЩФ (более чем в 2,5 раза превышающим верхнюю границу нормы) не включали в базовое клиническое исследование по изучению комбинированной терапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом аденокарциномы желудка. Применять доцетаксел у таких пациентов не рекомендуют. Если препарат все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.
В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела в комбинации с другими препаратами по другим показаниям у пациентов с нарушениями функции печени.
Нарушение функции почек
В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.
Нейротоксичность
При развитии тяжелых периферических нейротоксических эффектов необходимо снижать дозы препарата.
Кардиотоксичность
Были отмечены случаи развития сердечной недостаточности у больных, получавших доцетаксел в комбинации с трастузумабом, особенно после предыдущей химиотерапии антрациклинами (доксорубицином или эпирубицином). Сердечная недостаточность может быть умеренной или тяжелой, а в некоторых случаях может приводить к летальному исходу.
Перед началом лечения доцетакселом в комбинации с трастузумабом необходимо провести тщательное кардиологическое обследование пациента. В процессе лечения необходим регулярный контроль функции сердца (например каждые 3 мес) с целью своевременного выявления нарушений сердечной деятельности. Более подробные рекомендации приведены в инструкции по применению трастузумаба.
У пациентов пожилого возраста частота возникновения побочных эффектов может быть выше, чем у молодых.
Другие предостережения
Мужчины и женщины репродуктивного возраста должны пользоваться эффективными контрацептивными средствами во время и по меньшей мере на протяжении 3 мес после окончания терапии доцетакселом.
Доцетаксел «Эбеве» содержит 27% (массовая часть) этанола 96%, то есть средняя доза (160 мг доцетаксела) содержит 4100 мг алкоголя, что эквивалентно менее чем 100 мл пива.
Это следует учитывать при назначении препарата лицам, которым противопоказано употребление алкоголя — больным алкоголизмом, в период беременности и кормления грудью, детям, пациентам группы высокого риска, в частности с заболеваниями печени или неврологическими заболеваниями (например эпилепсией).
Этанол в количестве, содержащемся в препарате, может изменять действие других лекарственных средств.
Дополнительные меры предосторожности при адъювантной терапии рака молочной железы
Осложненная нейтропения
При развитии осложненной нейтропении (продолжительная нейтропения, фебрильная нейтропения или нейтропеническая инфекция) может быть необходимо применение Г-КСФ и снижение доз.
Желудочно-кишечная токсичность
Такие симптомы, как боль в животе и болезненность при пальпации, высокая температура тела, диарея (с нейтропенией или без нее), могут быть ранними признаками тяжелой желудочно-кишечной токсичности. Таких пациентов необходимо немедленно обследовать и назначить соответствующее лечение.
Застойная сердечная недостаточность
В период лечения доцетакселом и после его окончания пациентов необходимо регулярно обследовать на предмет возникновения признаков застойной сердечной недостаточности.
Лейкоз
Учитывая риск развития таких поздних осложнений, как миелодисплазия или миелоидный лейкоз у пациентов, получавших комбинированную химиотерапию доцетакселом, доксорубицином и циклофосфамидом, после окончания лечения необходимо периодически контролировать гематологические показатели.
Эффективность терапии у пациентов с поражением 4 и более лимфоузлов
При промежуточном анализе результатов не было точно установлено соотношение польза/риск для комбинированной терапии доцетакселом, доксорубицином и циклофосфамидом у пациентов с поражением 4 и более лимфоузлов.
Период беременности и кормления грудью.
Данных о применении доцетаксела в период беременности нет. Подобно другим цитотоксическим препаратам, доцетаксел может оказывать негативное влияние на плод при применении в период беременности, поэтому препарат не следует назначать в период беременности.
Женщинам репродуктивного возраста, которые получают доцетаксел, необходимо рекомендовать использовать надежные контрацептивные методы, а при наступлении беременности немедленно информировать об этом врача.
Доцетаксел является липофильным веществом, однако неизвестно, проникает ли он в грудное молоко. Принимая во внимание возможное развитие побочных реакций у детей грудного возраста, кормление грудью во время лечения доцетакселом необходимо прекратить.
Дети. Учитывая, что безопасность и эффективность применения доцетаксела у детей изучены недостаточно, препарат не рекомендуют применять в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Доцетаксел «Эбеве» содержит 27% (массовая доля) этанола 96%, то есть средняя доза (160 мг доцетаксела) содержит 4100 мг алкоголя, что эквивалентно менее чем 100 мл пива.
Этанол в количестве, содержащемся в препарате, может отрицательно повлиять на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
в исследованиях in vitro выявлено, что метаболизм доцетаксела может изменяться при сопутствующем приеме препаратов, индуцирующих или ингибирующих активность ферментов системы цитохрома P450 3A, а также метаболизирующихся при их участии (при этом может происходить конкурентное ингибирование фермента). Поэтому при сочетанном применении таких препаратов, как циклоспорин, терфенадин, кетоконазол, эритромицин и тролеандомицин необходимо соблюдать осторожность, учитывая возможность значительного взаимодействия.
Доцетаксел хорошо связывается с белками плазмы крови (>95%). Хотя формальные исследования взаимодействия доцетаксела in vivo с другими лекарственными средствами не проводили, в исследованиях in vitro выявлено, что вещества с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (такие как эритромицин, дифенгидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин, салицилаты, сульфаметоксазол и вальпроат натрия) не влияют на связывание доцетаксела с белками плазмы крови. Дексаметазон также не влияет на связывание доцетаксела с белками плазмы крови. Доцетаксел не влияет на связывание дигитоксина с белками плазмы крови.
Фармакокинетика доцетаксела, доксорубицина и циклофосфамида не изменяется при одновременном назначении этих препаратов. Есть ограниченные данные, полученные во время единственного неконтролируемого исследования, которые свидетельствуют о взаимодействии между доцетакселом и карбоплатином. При комбинированной терапии с доцетакселом клиренс карбоплатина был приблизительно на 50% выше, чем ранее полученные показатели при монотерапии карбоплатином.
Фармакокинетику доцетаксела в присутствии преднизона изучали при участии пациентов с метастазирующим раком предстательной железы. Доцетаксел метаболизируется при участии изофермента CYP 3A4, а преднизон, как известно, является индуктором CYP 3A4. Однако статистически значимого влияния преднизона на фармакокинетику доцетаксела выявлено не было.
Доцетаксел необходимо с осторожностью применять у пациентов, одновременно получающих мощные ингибиторы изофермента CYP 3A4, в частности ингибиторы протеазы (например ритонавир), азольные противогрибковые средства (например кетоконазол или итраконазол). Исследование взаимодействия выявило, что при комбинированном применении кетоконазол наполовину снижает клиренс доцетаксела, вероятно, вследствие того, что доцетаксел метаболизируется при участии изофермента CYP 3A4 (это основной или единственный метаболический путь). В таких случаях переносимость доцетаксела может ухудшаться даже при применении препарата в сниженных дозах.
Несовместимость. Доцетаксел «Эбеве» не следует смешивать с другими лекарственными препаратами в одном инфузионном флаконе (кроме 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида).
Передозировка
Сообщалось лишь о нескольких случаях передозировки доцетаксела. Специфический антидот доцетаксела неизвестен. В случае передозировки больного наблюдают в специализированном отделении и проводят тщательный мониторинг жизненно важных функций организма. При передозировке возможно увеличение выраженности побочных реакций. Вероятными главными осложнениями при передозировке доцетаксела являются угнетение функции костного мозга, периферическая нейротоксичность и воспаление слизистых оболочек. После выявления передозировки следует как можно быстрее назначить Г-КСФ. При необходимости можно применять другие симптоматические меры.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Не охлаждать и не замораживать.
Р-ры для инфузий с концентрацией доцетаксела 0,30 мг/мл и 0,74 мг/мл, приготовленные путем разведения препарата 5% р-ром глюкозы или 0,9% р-ром натрия хлорида, физически и химически стабильны на протяжении 4 ч при хранении при температуре 2–8 °C в защищенном от света месте или при комнатной температуре (20–25 °C) в защищенном или не защищенном от света месте.
С микробиологической точки зрения р-р для инфузий следует вводить сразу же после приготовления. Если р-р не использовали немедленно, за длительностью и условиями хранения должен следить медицинский персонал.