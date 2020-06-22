препарат предназначен только для в/в введения.

Перед применением препарат необходимо развести 5% р-ром глюкозы или 0,9% р-ром натрия хлорида.

При соблюдении правил асептики из флакона (флаконов) с помощью градуированного шприца с иглой отбирают необходимое количество препарата, вводят его в инфузионный мешок или флакон, содержащий 250 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида, и перемешивают р-р колебательными движениями. При дозах доцетаксела, превышающих 200 мг, используют большее количество р-ров-носителей, чтобы концентрация доцетаксела не превышала 0,74 мг/мл.

Полученный р-р для инфузий должен быть использован на протяжении 4 ч. Его вводят при соблюдении правил асептики путем одночасовой в/в инфузии при комнатной температуре и нормальном освещении. С микробиологической точки зрения р-ры для инфузий следует вводить сразу же после приготовления.

Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед.

Необходимо принимать меры во избежание перивенозной экстравазации.

Премедикация

Больным раком молочной железы, немелкоклеточным раком легкого, раком желудка, а также раком головы и шеи при отсутствии противопоказаний с целью снижения частоты и тяжести побочных эффектов может проводиться пероральная премедикация кортикостероидами, например, дексаметазоном в дозе 16 мг/сут (по 8 мг 2 раза в сутки) на протяжении 3 дней, начиная за 1 день до введения доцетаксела (то есть дексаметазон принимают накануне, в день инфузии и на следующий день после инфузии доцетаксела). С целью профилактики гематологической токсичности можно применять гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ).

Больным раком предстательной железы, которые получают сопутствующую терапию преднизоном или преднизолоном, рекомендуют проводить пероральную премедикацию дексаметазоном в дозе 8 мг за 12 ч, 3 ч и 1 ч до введения доцетаксела.

Рекомендуемые дозы

Рак молочной железы

При адъювантной терапии операбельного рака молочной железы с поражением лимфоузлов Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела через 1 ч после введения доксорубицина в дозе 50 мг/м2 и циклофосфамида в дозе 500 мг/м2 поверхности тела. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед, всего проводят 6 курсов (см. также рекомендации относительно коррекции доз в процессе лечения).

При монотерапии местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 100 мг/м2 поверхности тела.

При терапии первой линии местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы Доцетаксел «Эбеве» применяют в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с доксорубицином (50 мг/м2 поверхности тела).

В комбинации с трастузумабом Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 100 мг/м2 поверхности тела каждые 3 нед, а трастузумаб — каждую неделю. Во время базового клинического исследования первую инфузию доцетаксела проводили на следующий день после введения первой дозы трастузумаба. В дальнейшем доцетаксел вводили сразу же после завершения инфузии трастузумаба, при условии нормальной переносимости предыдущей дозы трастузумаба. Рекомендации относительно доз и способа введения трастузумаба приведенные в соответствующей инструкции по применению препарата.

В комбинации с капецитабином Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела каждые 3 нед, а капецитабин — в дозе 1250 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки (через 30 мин после приема пищи) в течение 2 нед с дальнейшим перерывом 1 нед. Рекомендации относительно рассчетов доз капецитабина с учетом площади поверхности тела пациента приведены в инструкции по применению капецитабина.

Немелкоклеточный рак легкого

При химиотерапии первой линии немелкоклеточного рака легкого Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела, после чего сразу же вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 30—60 мин.

При неэффективности предыдущей химиотерапии препаратами платины Доцетаксел «Эбеве» применяют в виде монотерапии в дозе 75 мг/м2 поверхности тела.

Рак предстательной железы

Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют применять в дозе 75 мг/м2 поверхности тела в комбинации с преднизоном или преднизолоном перорально по 5 мг 2 раза в сутки продолжительно.

Аденокарцинома желудка

Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч, после чего вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1–3 ч (оба препарата вводят в первый день курса), а затем — 5-фторурацил в дозе 750 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии продолжительностью 5 сут, начиная с момента окончания инфузии цисплатина. Курсы лечения повторяют с периодичностью в 3 нед. Необходимо проводить премедикацию антиэметическими средствами и соответствующую гидратацию в связи с введением цисплатина. С целью профилактики гематологической токсичности необходимо применять Г-КСФ (см. также рекомендации относительно коррекции доз в процессе лечения).

Рак головы и шеи

Необходимо проводить премедикацию антиэметическими средствами и соответствующую гидратацию (до и после введения цисплатина). С целью профилактики гематологической токсичности можно применять Г-КСФ. У всех пациентов, которые получали доцетаксел во время исследований TAX 323 и TAX 324, применяли антибиотикопрофилактику.

Индукционная химиотерапия с дальнейшей лучевой терапией (схема TAX 323)

При индукционной терапии неоперабельной местно-распространенной плоскоклеточной карциномы головы и шеи Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч, после чего вводят цисплатин в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч (оба препарата вводят в первый день курса), а затем — 5-фторурацил в дозе 750 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии продолжительностью 5 сут. Всего проводят 4 курса лечения с периодичностью в 3 нед. После окончания химиотерапии пациентам проводят лучевую терапию.

Индукционная химиотерапия с дальнейшей химиолучевой терапией (схема TAX 324)

При индукционной терапии технически нерезектабельной (с низкой вероятностью хирургического лечения, с целью сохранения органов) местно-распространенной плоскоклеточной карциномы головы и шеи Доцетаксел «Эбеве» рекомендуют вводить в дозе 75 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью 1 ч в первый день курса, после чего вводят цисплатин в дозе 100 мг/м2 поверхности тела путем в/в инфузии продолжительностью от 30 мин до 3 ч, а затем — 5-фторурацил в дозе 1000 мг/м2 поверхности тела в сутки путем 24-часовой непрерывной инфузии с 1-го по 4-й день. Всего проводят 3 курса лечения с периодичностью в 3 нед. После окончания химиотерапии пациентам проводят химиолучевую терапию.

Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина и 5-фторурацила приведены в соответствующих инструкциях по применению препаратов.

Коррекция доз в процессе лечения

Общие рекомендации

Доцетаксел «Эбеве» можно применять только при условии, что количество нейтрофилов в периферической крови превышает 1500 клеток/мм3. В случае развития фебрильной нейтропении во время лечения доцетакселом, при продолжительности нейтропении (<500 клеток/мм3) свыше 1 нед, тяжелых или кумулятивных кожных реакциях или тяжелой периферической нейропатии дозы доцетаксела снижают со 100 мг/м2 до 75 мг/м2 поверхности тела или с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. Если указанные выше эффекты отмечают при применении препарата в дозе 60 мг/м2 поверхности тела, препарат отменяют.

Адъювантная терапия рака молочной железы

Во время базового клинического исследования адъювантной терапии рака молочной железы при развитии у пациентов осложненной нейтропении (в частности продолжительной нейтропении, фебрильной нейтропении или инфекционных осложнений) с целью профилактики было рекомендовано назначать Г-КСФ при всех дальнейших курсах лечения (например с 4-го по 11-й день каждого курса). Если эпизоды осложненной нейтропении отмечают и в дальнейшем, продолжают непрерывную терапию Г-КСФ, а дозу доцетаксела снижают до 60 мг/м2 поверхности тела.

Однако в клинической практике нейтропения может развиться раньше, поэтому назначать Г-КСФ необходимо с учетом риска развития нейтропении у конкретного пациента и приведенных выше рекомендаций. При развитии стоматита 3–4-й степени дозу необходимо снижать до 60 мг/м2 поверхности тела.

Комбинированная терапия с цисплатином

Если после введения Доцетаксела «Эбеве» в начальной дозе 75 мг/м2 поверхности тела в сочетании с цисплатином количество тромбоцитов уменьшается до <25 000 клеток/мм3 или у пациента развивается фебрильная нейтропения или серьезные негематологические токсические эффекты, во время дальнейших курсов лечения дозу Доцетаксела «Эбеве» снижают до 65 мг/м2 поверхности тела. Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина приведены в инструкции по применению цисплатина.

Комбинированная терапия с капецитабином

Рекомендации относительно коррекции доз капецитабина приведены в инструкции по применению капецитабина.

При возникновении первого эпизода токсических эффектов 2-й степени, которые сохраняются на момент следующего планового введения доцетаксела и капецитабина, лечение отсрочивают до тех пор, пока уровень токсичности не снизится до 0–1-й степени, после чего Доцетаксел «Эбеве» вводят в начальной дозе.

При возникновении второго эпизода токсических эффектов 2-й степени или первого эпизода 3-й степени (на любом этапе терапевтического курса) лечение отсрочивают до тех пор, пока уровень токсичности не снизится до 0–1-й степени, после чего Доцетаксел «Эбеве» вводят в дозе 55 мг/м2 поверхности тела.

При возникновении повторных эпизодов токсических эффектов или же при любых проявлениях токсичности 4-й степени лечение Доцетакселом «Эбеве» прекращают.

Комбинированная терапия с цисплатином и 5-фторурацилом

Если несмотря на терапию Г-КСФ у пациента развивается фебрильная нейтропения, продолжительная нейтропения или нейтропеническая инфекция, дозу Доцетаксела «Эбеве» снижают с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. При повторных эпизодах осложненной нейтропении дозу доцетаксела снижают с 60 мг/м2 до 45 мг/м2 поверхности тела. При развитии тромбоцитопении 4-й степени дозу доцетаксела снижают с 75 мг/м2 до 60 мг/м2 поверхности тела. Следующий курс лечения можно начинать только после восстановления количества нейтрофилов до уровня >1500 клеток/мм3, а количества тромбоцитов — >100 000 клеток/мм3. При продолжительных проявлениях токсичности препарат отменяют.

В таблице ниже приведены рекомендации относительно коррекции доз при комбинированной терапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом (5-ФУ).



Токсические эффекты Коррекция доз Диарея 3 степени Первый эпизод: снизить дозу 5-ФУ на 20%.

Второй эпизод: снизить дозу доцетаксела на 20%. Диарея 4 степени Первый эпизод: снизить дозу доцетаксела и 5-ФУ на 20%.

Второй эпизод: прекратить лечение. Стоматит/мукозит 3 степени Первый эпизод: снизить дозу 5-ФУ на 20%.

Второй эпизод: исключить лишь 5-ФУ при всех дальнейших курсах лечения.

Третий эпизод: снизить дозу доцетакселу на 20%. Стоматит/мукозит 4 степени Первый эпизод: исключить лишь 5-ФУ при всех дальнейших курсах лечения.

Второй эпизод: снизить дозу доцетакселу на 20%.



Рекомендации относительно коррекции доз цисплатина и 5-фторурацила приведены в соответствующих инструкциях по применению препаратов.

Во время базового клинического исследования при развитии у пациентов с плоскоклеточной карциномой головы и шеи осложненной нейтропении (в частности продолжительной нейтропении, фебрильной нейтропении или инфекционных осложнений) с целью профилактики было рекомендовано назначать Г-КСФ при всех дальнейших курсах лечения (например с 6-го по 15-й день каждого курса).

Лечение особых групп пациентов

Лечение пациентов с нарушением функции печени

Если при монотерапии доцетакселом уровни трансаминаз (АлАТ и АсАТ) в более чем 1,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ в более чем 2,5 раза превышает верхнюю границу нормы, дозу доцетаксела рекомендуют снижать со 100 мг/м2 до 75 мг/м2 поверхности тела. Если уровень билирубина повышен и/или уровни АлАТ и АсАТ в более чем 3,5 раза превышают верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ в более чем 6 раз превышает верхнюю границу нормы, назначать доцетаксел не рекомендуют. Если его все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.

Пациентом с повышенным уровнем билирубина (выше верхней границы нормы), а также повышенными уровнями АлАТ и/или АсАТ (более чем в 1,5 раза выше верхней границы нормы) и одновременно повышенным ЩФ (более чем в 2,5 раза выше верхней границы нормы) не включали в базовое клиническое исследование по изучению комбинированной терапии доцетакселом, цисплатином и 5-фторурацилом аденокарциномы желудка. Назначать доцетаксел таким больным не рекомендуют. Если препарат все же применяют, то с осторожностью, по строгим показаниям.

В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела в комбинации с другими препаратами по другим показаниями у пациентов с нарушениями функции печени.

Доцетаксел «Эбеве» содержит 27% (массовая доля) этанола 96%. Это следует учитывать при назначении препарата пациентам группы высокого риска, в частности с заболеваниями печени.

Лечение пациентов с нарушениями функции почек

В настоящее время нет данных относительно применения доцетаксела у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек.

Лечение пациентов пожилого возраста

Исходя из популяционного фармакокинетического анализа, специальных рекомендаций относительно лечения доцетакселом пациентов пожилого возраста нет. При комбинированной химиотерапии в сочетании с капецитабином начальную дозу капецитабина для пациентов в возрасте старше 60 лет рекомендуют снижать до 75% (см. инструкцию по применению капецитабина).