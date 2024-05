Фармакодинамика. Доцетаксел — антинеопластическое средство. Способствует образованию стабильных микротрубочек из тубулина и подавляет их распад, что приводит к выраженному снижению концентрации свободного тубулина. Связывание доцетаксела с микротрубочками не влияет на количество протофиламентов.

В исследованиях in vitro выявлено, что доцетаксел повреждает микротубулярную сеть в клетках и таким образом нарушаются функции клетки на стадиях интерфазы и митоза.

Как показали исследования in vitro, доцетаксел оказывает цитотоксическое действие относительно различных клеточных линий опухолей мышей и человека, а также только что выделенных опухолевых клеток человека в клоногенных анализах. Внутриклеточные концентрации доцетаксела достигают высокого уровня и сохраняются в течение продолжительного времени.

Кроме того, доцетаксел активен относительно некоторых, хотя и не всех, клеточных линий с гиперэкспрессией P-гликопротеина, который кодируется геном множественной резистентности. In vivo доцетаксел обладает широким спектром противоопухолевой активности (независимо от схемы применения) относительно распространенных опухолей мышей и перевитых опухолей человека.

Фармакокинетика. Популяционный фармакокинетический анализ показал, что фармакокинетика доцетаксела не зависит от возраста и пола пациента.

После введения доцетаксела в дозе 100 мг/м2 поверхности тела путем одночасовой в/в инфузии максимальная концентрация доцетаксела в плазме крови составляет в среднем 3,7 мкг/мл, а AUC — 4,6 ч·мкг/мл.

Фармакокинетический профиль доцетаксела дозонезависимый и описывается трехкамерной моделью. Т ½ в альфа-, бета- и гамма-фазе составляет, соответственно, 4 мин, 36 мин и 11,1 ч. Продолжительность заключительной фазы частично обусловлена сравнительно медленным высвобождением доцетаксела из периферической камеры.

Более 96% доцетаксела связывается с белками плазмы крови.

Средние показатели общего клиренса и равновесного объема распределения составляют, соответственно, 21 л/ч·м2 и 113 л. Интериндивидуальная вариабельность показателей общего клиренса составляет около 50%.

Как установлено в исследовании с введением 14С-доцетаксела, препарат выводится с мочой и калом на протяжении 7 дней после P450-опосредованного окислительного метаболизма третбутиловой эфирной группы. Экскреция с мочой и калом составляет, соответственно, 6 и 75% дозы. Около 80% радиоактивности, выявленной в кале, было выведено на протяжении 48 ч в виде основного неактивного метаболита и трех второстепенных неактивных метаболитов. Доцетаксел в неизмененном виде был выявлен в кале в очень незначительном количестве.

У небольшого числа пациентов (n=23) с легким или умеренным нарушением функции печени (уровни АлАТ и АсАТ в более чем 1,5 раза превышающие верхнюю границу нормы и одновременно уровень ЩФ, в более чем 2,5 раза превышающий верхнюю границу нормы) общий клиренс доцетаксела был на 27% ниже среднего показателя. У пациентов с легкой или умеренной задержкой жидкости в организме клиренс доцетаксела не отличался от среднего; данных о клиренсе препарата у пациентов с выраженной задержкой жидкости нет.

Фармакокинетическое взаимодействие с другими препаратами. При комбинированной химиотерапии доцетаксел не влияет на клиренс доксорубицина и плазменный уровень доксорубицинола (метаболита доксорубицина).

Фармакокинетические параметры доцетаксела, доксорубицина и циклофосфамида не изменяются при одновременном применении этих препаратов.

Капецитабин не влияет на фармакокинетику доцетаксела (исходя из C max и AUC), а доцетаксел не влияет на фармакокинетику метаболита капецитабина 5ʹ-ДФУР.

Клиренс доцетаксела при комбинированной терапии с цисплатином сравним с клиренсом при монотерапии доцетакселом. При введении цисплатина вскоре после доцетаксела его фармакокинетический профиль сравним с показателями при монотерапии цисплатином.

Не выявлено взаимного влияния на фармакокинетику друг друга доцетаксела, цисплатина и 5-фторурацила (INN — fluorouracilum) при такой комбинированной химиотерапии.

В исследовании не выявлено влияния преднизона на фармакокинетику доцетаксела у пациентов, получавших стандартную премедикацию дексаметазоном.