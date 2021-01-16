Вектибикс (Vectibix) (172855) - инструкция по применению ATC-классификация
Вектибикс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Панитумумаб — это рекомбинантное гуманизированное IgG2 моноклональное антитело, связывающееся с высоким сродством и специфичностью с человеческим рецептором эпидермального фактора роста (EGFR). EGFR — это трансмембранный гликопротеин, входящий в подсемейство I типа рецептора тирозинкиназы, включая EGFR (HER1/c-ErbB-1), HER2, HER3 и HER4. EGFR способствует росту клеток в нормальной эпителиальной ткани, включая кожу и волосяные фолликулы, и экспрессируется на многих опухолевых клетках.
Панитумумаб связывается с лигандным участком связывания EGFR и ингибирует аутофосфорилирование рецептора, вызванное всеми известными лигандами EGFR. Связывание панитумумаба с EGFR приводит к интернализации рецептора, ингибированию роста клеток, индукции апоптоза и снижению производства интерлейкина 8 и сосудистого эндотелиального фактора роста.
Гены KRAS (вирусный онкогенный гомолог саркомы крыс 2 Кирстена) и NRAS (вирусный онкогенный гомолог нейробластомы RAS) являются тесно связанными частями семейства онкогенов RAS. KRAS и NRAS кодируют небольшие GTP-связывающие белки, участвующие в трансдукции сигнала. Определенное количество раздражителей, включая раздражитель от EGFR, активируют KRAS и NRAS, которые в свою очередь стимулируют другие внутриклеточные белки, что способствует пролиферации, выживанию клеток и ангиогенезу.
Активация мутаций у генов RAS часто происходит в различных опухолях человека и участвует как в онкогенезе, так и в прогрессировании опухоли.
Фармакодинамические эффекты. Исследования in vitro и исследования на животных in vivo показали, что панитумумаб ингибирует рост и выживание опухолевых клеток, экспрессирующих EGFR. Противоопухолевый эффект панитумумаба не наблюдался на ксенотрансплантатах человеческой опухоли, не имеющих экспрессии EGFR. Добавление панитумумаба при лечении вместе с радиационной терапией, химиотерапией или другими целевыми терапевтическими средствами в исследованиях на животных приводило к повышению противоопухолевого эффекта по сравнению с лечением только радиационной терапией, химиотерапией или другими целевыми терапевтическими средствами.
Дерматологические реакции (в частности, влияние на ногти), выявленные у больных, получавших лечение Вектибиксом или другими ингибиторами EGFR, связаны с фармакологическим действием терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Иммуногенность. У всех терапевтических протеинов существует потенциал иммуногенности. Данные по возникновению антител к панитумумабу оценивались с использованием двух различных диагностических иммунологических анализов для определения родственных антител к панитумумабу (ELISA, определяющая антитела с высоким сродством, и биосенсорный иммунологический анализ, определяющий антитела как с высоким, так и с низким сродством). Для пациентов, чьи сыворотки демонстрировали положительный результат теста при любом диагностическом иммунологическом анализе, биологический анализ in vitro выполняли для выявления нейтрализующих антител.
В качестве монотерапии:
· частота родственных антител (без учета введения дозы и неустойчиво-позитивных пациентов) была <1%, как обнаружено кислотной диссоциацией ELISA, и 3,8%, как выявлено анализом Biacore;
· частота нейтрализующих антител (без учета введения дозы и неустойчиво-позитивных пациентов) была <1%;
· по сравнению с пациентами, у которых не развивались антитела, никакого отношения между присутствием антипанитумумабных антител и фармакокинетикой, эффективностью и безопасностью не наблюдалось.
В комбинации с химиотерапией на основе иринотекана или оксалиплатина:
· частота родственных антител (исключая позитивных пациентов до применения препарата) составляла 1% при обнаружени методом кислотной диссоциации ELISA, и <1%, как обнаружено анализом Biacore;
· частота нейтрализующих антител (исключая позитивных пациентов до применения препарата) была <1%;
· никакого свидетельства измененного профиля безопасности не найдено для больных с позитивными результатами теста на антитела к Вектибиксу.
Выявление образования антител зависит от чувствительности и специфичности анализа. На частоту определения положительных результатов в отношении наблюдаемых антител могут влиять несколько факторов, включая методологию определения, подготовку образца, время отбора образцов, сопутствующую терапию и существующие заболевания. Следовательно, сравнение результатов антител к другим продуктам может дать ложные результаты.
Фармакокинетика. Вектибикс, применяемый в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией, демонстрирует нелинейную фармакокинетику.
После введения однократной дозы панитумумаба в течение 1-часовой инфузии AUC увеличивалась более чем пропорционально дозе, а клиренс (CL) панитумумаба снижался с 30,6 до 4,6 мл/сут/кг при повышении дозы с 0,75 до 9 мг/кг. Однако при дозах, превышающих 2 мг/кг, AUC панитумумаба увеличивается пропорционально дозе.
При соблюдении рекомендуемого режима дозировки (по 6 мг/кг один раз в 2 нед в течение одночасовой инфузии) концентрации панитумамаба достигали устойчивых уровней на время третьей инфузии с показателями (± стандартное отклонение (SD)) Cmax и минимальной концентрации 213±59 и 39±14 мкг/мл соответственно. Показатели (±SD) AUC0–τ и CL составляли 1306±374 мкг/сут/мл и 4,9±1,4 мл/кг/сут соответственно. Т½ составил примерно 7,5 сут (в пределах от 3,6 до 10,9 сут).
Фармакокинетический анализ группы пациентов проводился с целью исследования потенциального влияния выбранных ковариаций на фармакокинетику панитумумаба. Полученные результаты свидетельствуют, что возраст (21–88), пол, раса, функция печени и почек пациента, а также химиотерапевтические средства, степени окраски мембран EGFR (1+, 2+, 3+) в клетках опухоли не оказывают явного влияния на фармакокинетику панитумумаба.
Клинические исследования фармакокинетики панитумумаба у пациентов с нарушением функции почек или печени не проводились.
Показания Вектибикс
Вектибикс назначают для лечения взрослых с метастатическим колоректальным раком (mCRC) с немутантным (диким) типом RAS:
· в первую очередь в комбинированной терапии по схеме ФОЛФОКС/FOLFOX или ФОЛФИРИ/FOLFIRI;
· во вторую очередь в комбинированной терапии по схеме ФОЛФИРИ/FOLFIRI для больных, получивших в первую очередь химиотерапию на основе фторпиримидина (за исключением иринотекана);
· как монотерапию при отсутствии эффекта после лечения по схемам химиотерапии на основе фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана.
Применение Вектибикс
лечение Вектибиксом должно проходить под контролем врача, имеющего опыт применения противоопухолевой терапии. Перед началом лечения Вектибиксом нужно получить подтверждение статуса RAS дикого типа (KRAS и NRAS). Статус мутации должен определяться в специализированной лаборатории с применением валидированной методики детектирования мутаций KRAS (экзоны 2, 3 и 4) и NRAS (экзоны 2, 3 и 4) .
Способ применения. Вектибикс необходимо вводить путем в/в инфузии через инфузионный насос.
Перед введением Вектибикс следует развести в р-ре натрия хлорида 9 мг/мл (0,9%) до Cmax, не превышающей 10 мг/мл (инструкцию по подготовке р-ра см. Специальные меры безопасности).
Вектибикс необходимо вводить с применением фильтра, пропускающего 0,2 или 0,22 мкм с низкой связывающей способностью с белками через периферическую систему или постоянный катетер. Рекомендуемое время для инфузии составляет около 60 мин. Если первую инфузию пациент перенес нормально, последующие инфузии могут длиться от 30 до 60 мин. Дозы, превышающие 1000 мг, следует вводить в течение примерно 90 мин (см. Особые меры безопасности).
До и после введения Вектибикса инфузионную систему необходимо промыть р-ром хлорида натрия во избежание смешения с другими лекарственными средствами или в/в р-рами.
В случае возникновения реакций, связанных с инфузией, может потребоваться снижение скорости инфузии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Вектибикс нельзя вводить в/в струйно или болюсно.
Инструкцию по разведению лекарственного средства перед введением см. в Особые меры безопасности.
Дозы. Рекомендованная доза Вектибикса составляет 6 мг/кг массы тела раз в 2 нед.
Может потребоваться коррекция дозы Вектибикса при серьезных (степень 3 и выше) дерматологических реакций (см. табл. 1).
Таблица 1.
|Наличие симптомов со стороны кожи: степень ≥31
|Применение Вектибикса
|Результат
|Регулирование дозы
|Первый случай
|Отменить
введение 1 или 2 доз
|Улучшение (степень <3)
|Продолжать инфузию в дозе 100% от исходно назначенной дозы
|Не выздоровел
|Прекратить применение
|Второй случай
|Отменить
введение 1 или 2 доз
|Улучшение (степень <3)
|Продолжать инфузию в дозе 80% от исходно назначенной дозы
|Не выздоровел
|Прекратить применение
|Третий случай
|Отменить
введение 1 или 2 доз
|Улучшение (степень <3)
|Продолжать инфузию в дозе 60% от исходно назначенной дозы
|Не выздоровел
|Прекратить применение
|Четвертый случай
|Прекратить применение
|—
|—
1 Больше или равно степени 3: определяется как тяжелый или опасный для жизни.
Особые группы пациентов. Безопасность и эффективность применения Вектибикса для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью не изучалась.
Нет клинических данных о коррекции дозы для пациентов пожилого возраста.
Дети. Исследования по применению препарата Вектибикс детям для лечения колоректального рака не проводились.
Противопоказания
наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности тяжелой степени или угрожавших жизни на действующее вещество или вспомогательные вещества, входящие в состав препарата Вектибикс (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Интерстициальная пневмония или пневмофиброз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение Вектибикса в химиотерапии, содержащей оксалиплатин, противопоказано пациентам с мутированным RAS mCRC или с неизвестным статусом RAS mCRC (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Беременность, период кормления грудью.
Детский возраст.
Побочные эффекты
резюме профиля безопасности. На основе анализа всех mCRC клинических исследований пациентов, получающих Вектибикс в формате монотерапии и в комбинации с химиотерапией (n=2224), чаще всего сообщалось о кожных реакциях, которые возникали примерно у 94% больных. Эти реакции связаны с фармакологическим влиянием Вектибикса, и большинство из них были от легкой до умеренной степени, 23% случаев были тяжелой степени (класс 3 NCI-CTC) и <1% были угрожающими для жизни (класс 4 NCI- CTC). Относительно клинического контроля кожных реакций, в том числе путем модификации дозы, см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Побочные реакции, возникающие у ≥20% пациентов, очень часто проявлялись в виде желудочно-кишечных расстройств (диарея (46%), тошнота (39%), рвота (26%), запор (23%) и боли в животе (23) %)); общих расстройств (повышенная утомляемость (35%), лихорадка (21%)); расстройств метаболизма и питания (снижение аппетита (30%)); инфекций и инвазий (паронихия (20%)) и кожных реакций и реакций со стороны подкожной ткани (сыпь (47%), угревой дерматит (39%), зуд (36%), эритема (33%) и сухость кожных покровов (21%)).
Резюме побочных реакций в виде таблицы
В табл. 2 представлены побочные реакции, о которых сообщалось в ходе клинических исследований с участием пациентов с mCRC, получавших панитумумаб в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией (n=2224), и в спонтанных сообщениях. Нежелательные эффекты в каждой группе представлены в порядке снижения степени тяжести.
Таблица 2.
|Системы органов по MedDRA
|Побочные реакции
|Очень часто
(≥1/10)
|Часто
(от ≥1/100 до <1/10)
|Редко
(от ≥1/1000 до <1/100)
|Инфекции и инвазии
|Конъюнктивит,
паронихия1
|Пустулезная сыпь, воспаление подкожно-жировой клетчатки1, воспаление мочевых путей, воспаление волосяных фолликулов, локализованные инфекции
|Инфекция глаза, инфекция век
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|Анемия
|Лейкопения
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность1
|Анафилактическая реакция2
|Со стороны метаболизма и трофики
|Гипокалиемия, гипомагниемия, снижение аппетита
|Гипокальциемия, дегидратация, гипергликемия, гипофосфатемия
|Психические расстройства
|Инсомния
|Беспокойство
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение
|Со стороны органа зрения
|Блефарит, рост ресниц, слезотечение, гиперемия глаз, сухость глаз, зуд глаз, раздражение глаз
|Язвенный кератит1, 4, кератит1, раздражение век
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Цианоз
|Со стороны сосудов
|Глубокий венозный тромбоз, артериальна гипотензия, АГ, приливы
|Со стороны органов грудной клетки и средостения
|Диспное, кашель
|Эмболия легочной артерии, носовые кровотечения
|Интерстициальная болезнь3, бронхоспазм, сухость в носу
|Со стороны ЖКТ
|Диарея1, тошота, рвота, боль в животе, стоматит, запор
|Ректальные кровотечения, сухость во рту, диспепсия, афтозный стоматит, хейлит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
|Трещина губы, сухие губы
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки1
|Акнеформный дерматит, сыпь, эритема, зуд, сухость кожи, трещины кожи, акне, алопеция
|Кожная язва, эксфолиация кожи, эксфолиативная сыпь, дерматит, папулезная сыпь, зудящая сыпь, эритематозная сыпь, генерализованная сыпь, макулярная сыпь, макуло-папулезная сыпь, поражения кожи, кожная токсичность, струп, гипертрихоз, онихоклазия, поражения ногтей, гипергидроз, синдром ладонно-подошвенной пузырчатки
|Токсический эпидермальный некролиз1, 4, синдром Стивенса — Джонсона1, 4, некроз кожи1, 4, ангиоэдема1, гирсутизм, вросший ноготь, онихолизис
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Боль в спине
|Боль в конечостях
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Повышенная утомляемость, гипертермия, астения, воспаление слизистых оболочек, периферический отек
|Боль в груди, боль, озноб
|Травмы, отравления и процедурные осложнения
|Реакции, связанные с инфузией1
|Результаты исследований
|Снижение массы тела
|Снижение уровня магния в крови
1 См. ниже Описание побочных реакций.
2 См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Реакции, связанные с инфузией.
3 См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Легочные осложнения.
4 Некроз кожи, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и язвенный кератит — побочные реакции, связанные с применением панитумумаба, о которых сообщалось в послерегистрационный период. Для этих побочных реакций максимальная категория частоты оценивалась от верхнего предела 95% доверительного интервала для точки оценки на основе нормативных рекомендаций оценки частоты побочных реакций в спонтанных сообщениях. Максимальная частота оценена от верхнего предела 95% доверительного интервала для точки оценки, а именно 3/2224 (или 0,13%).
Профиль безопасности Вектибикса в комбинации с химиотерапией состоит из зарегистрированных побочных реакций на применение Вектибикса (как монотерапии) и параллельно токсичности режима химиотерапии. Новых проявлений токсичности или ухудшения ранее признанной токсичности вне ожидаемого суммарного эффекта не наблюдалось. Кожные реакции чаще всего наблюдались у пациентов, получающих панитумумаб в сочетании с химиотерапией. Другие реакции токсичности, наблюдавшиеся с большей частотой по сравнению с монотерапией, включают гипомагниемию, диарею и стоматит. Эти токсические реакции нередко приводили к прекращению приема Вектибикса или прекращению химиотерапии.
Описание отдельных побочных реакций
Со стороны пищеварительной системы. Диарея, о которой сообщалось, была преимущественно легкой и умеренной. Тяжелая диарея (степени 3–4 по шкале NCI-CTC) наблюдалась у 2% пациентов, которым применяли монотерапию Вектибиксом, и у 16% пациентов, которым применяли Вектибикс в комбинации с химиотерапией.
Известны случаи развития ОПН у пациентов с проявлениями диареи и дегидратации (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Реакции, связанные с инфузией. В ходе клинических исследований монотерапии и комбинированной терапии mCRC (n=2224) инфузионные реакции (появление в течение 24 ч после любой инфузии), которые могут включать такие симптомы/признаки, как озноб, лихорадка или одышка, наблюдались приблизительно у 5% пациентов, получавших лечение Вектибиксом, из которых 1% были тяжелыми (степени 3–4 по шкале NCI-CTC).
Случай сосудистого отека с летальным исходом был у пациента с метастазами сквамозно-целлюлярной карциномы головы и шеи, получавшего лечение Вектибиксом в клинических исследованиях. Летальный случай произошел в течение 24 ч после повторного введения на фоне ангиоэдемы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В послерегистрационный период также сообщалось о реакциях гиперчувствительности, возникавших после 24 ч с момента введения.
О мерах, требующих реакции, связанных с инфузией, см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Сыпь на коже преимущественно возникала на лице, верхней части грудной клетки и спины, однако могла достигать конечностей. Есть сообщения, что вследствие тяжелых реакций со стороны кожи и подкожной клетчатки развивались инфекционные осложнения, включая сепсис (в редких случаях приводили к летальному исходу), и локальные абсцессы, требующие хирургического вмешательства и установки дренажа. Первые симптомы дерматологической реакции появлялись в течение 10 сут, а проходили в среднем через 31 день после введения последней дозы Вектибикса. Паронихиальное воспаление ассоциировалось с отеком латеральной складки ногтей на руках и ногах.
Дерматологические реакции (включая эффекты со стороны ногтей), отмечавшиеся у пациентов, получавших лечение Вектибиксом или другими ингибиторами EGFR, были связаны с фармакологическими эффектами терапии.
В ходе всех клинических исследований реакции со стороны кожи наблюдались у примерно 94% больных, получавших Вектибикс в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией (n=2224). Эти реакции проявлялись в основном в виде сыпи и акнеформного дерматита и по тяжести от легкой до умеренной степени. Тяжелые реакции со стороны кожи (степени 3 по шкале NCI-CTC) наблюдались у 23%, а опасные для жизни реакции со стороны кожи (степени 4 по шкале NCI-CTC) были обнаружены у <1% пациентов. У пациентов, получавших Вектибикс, наблюдались угрожающие жизни и летальные инфекционные осложнения, включая некротический фасцит и сепсис (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
По поводу дерматологических реакций, включая рекомендации по модификации дозы при клиническом применении, см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
В послерегистрационный период редко сообщалось о случаях некроза кожи, синдроме Стивенса — Джонсона и токсическом эпидермальном некролизе (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Офтальмологическая токсичность. Сообщалось о тяжелых случаях кератита и язвенного кератита, которые могут привести к перфорации роговицы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые группы пациентов. Не наблюдалось каких-либо различий в безопасности или эффективности монотерапии Вектибиксом для больных пожилого возраста (≥65 лет). Однако повышенное количество серьезных побочных реакций наблюдалось у больных пожилого возраста, которым назначали Вектибикс в комбинации со схемой FOLFIRI (45% против 32%) или химиотерапией по схеме FOLFOX (52% против 37%), по сравнению с применением только химиотерапии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Наиболее распространенной серьезной побочной реакцией была диарея у больных, получавших лечение Вектибиксом в комбинации с химиотерапией по схеме FOLFOX или FOLFIRI, а также обезвоживание и легочная эмболия, когда пациенты получали Вектибикс в комбинации с FOLFIRI.
Не изучалась безопасность применения Вектибикса пациентам с почечной и печеночной недостаточностью.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет постоянно контролировать соотношение польза/риск применения лекарственного средства. Работников сферы здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Особые указания
особые меры предосторожности. Приготовленный р-р для инфузий Вектибикса предназначен для разового применения. Вектибикс следует разводить в р-ре для инъекций 9 мг/мл (0,9%) натрия хлорида. Процедуру введения должны выполнять исключительно профессиональные работники системы здравоохранения с соблюдением асептических методик. Нельзя встряхивать или энергично взбалтывать содержимое флакона. Вектибикс следует визуально осмотреть перед применением. Р-р должен быть бесцветным или может содержать видимые аморфные частицы белка от прозрачных до белого цвета (которые будут удалены текущей фильтрацией). Не применять Вектибикс, если его внешний вид не соответствует описанному выше. Взять достаточное количество Вектибикса для приготовления дозы 6 мг/кг, используя только иглу для п/к введений 21-го или меньшего калибра. Не использовать устройства без иглы (например, адаптеры для флаконов) для удаления содержимого флакона. Развести в общем объеме 100 мл. Конечная концентрация не должна превышать 10 мг/мл. Дозы выше 1000 мг необходимо разводить в 150 мл хлорида натрия 9 мг/мл (0,9%), р-ре для инъекций (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Разбавленный р-р необходимо перемешать, осторожно прокручивая флакон, не встряхивать.
Необходимо утилизировать флакон и остатки жидкости во флаконе после однократного использования.
Вектибикс необходимо вводить с использованием фильтра, пропускающего 0,2 или 0,22 мкм и имеющего низкую способность связывать белки, через периферическую систему или постоянный катетер.
Не наблюдалось несовместимости между Вектибиксом и р-ром для инъекций 9 мг/мл (0,9%) хлорида натрия в поливинилхлоридных пакетах или полиолефиновых пакетах. Использованный флакон вместе с жидкостью, оставшейся во флаконе после одноразового использования, должен быть выброшен.
Любое неиспользованное лекарственное средство или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Прослеживаемость. Для улучшения прослеживаемости биологических средств следует четко фиксировать наименование и номер серии введенного препарата.
Дерматологические реакции и реакции токсичности со стороны мягких тканей. Фармакологический эффект, наблюдаемый при применении ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), проявлялся в виде дерматологических реакций и наблюдался почти у всех пациентов (приблизительно 94%), проходивших терапию Вектибиксом. Тяжелые (NCI-CTC степень 3) кожные реакции были зарегистрированы у 23%, а опасные для жизни (NCI-CTC степень 4) кожные реакции — у <1% пациентов, получавших Вектибикс в качестве монотерапии и в комбинации с химиотерапией (n=2224 ) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если у пациента развивались дерматологические реакции степени 3 (CTCAE версия 4,0) или выше или считающиеся непереносимыми, следует смотреть рекомендации по коррекции дозы в применении.
В клинических исследованиях сообщалось, что вследствие тяжелых дерматологических реакций (включая стоматит) развивались инфекционные осложнения, включая сепсис и некротические фасциты, которые в редких случаях приводили к летальному исходу, и локальные абсцессы, требующие хирургического вмешательства и установки дренажа. Пациенты, у которых развились тяжелые дерматологические реакции или токсичность мягких тканей или у которых реакции усилились во время лечения Вектибиксом, должны находиться под контролем для выявления воспалительных или инфекционных осложнений (включая воспаление подкожно-жировой клетчатки и некротические фасциты) и получения неотложной терапии. У пациентов, получавших Вектибикс, наблюдались угрожающие жизни и летальные инфекционные осложнения, включая некротический фасцит и сепсис. Редкие случаи синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза наблюдались у пациентов, получающих Вектибикс в пострегистрационный период. В случае дерматологической токсичности или токсичности со стороны мягких тканей, связанных с тяжелым или опасным для жизни воспалением или инфекционным осложнением, следует приостановить или прекратить прием Вектибикса.
При лечении пациентов с дерматологическими реакциями необходимо учитывать тяжесть случая. Дальнейший контроль и лечение пациентов с дерматологическими реакциями должны основываться на тяжести проявления и могут включать применение на пораженные участки кожи увлажняющего средства, фотозащитного средства (SPF >15 УФA и УФB), топического стероидного крема (не более 1% гидрокортизона) и перорального применения антибиотика (например, доксициллина). Пациентам, у которых появилась сыпь, проявилась дерматологическая токсичность, во время лечения также рекомендовано использовать солнцезащитные средства и головные уборы, а также ограничить пребывание на солнце, поскольку солнечный свет может усилить кожные реакции.
Больным следует применять увлажняющее средство и солнцезащитный крем для кожи лица, рук, ног, шеи, спины и груди каждое утро в течение лечения, а топический стероидный крем — на кожу лица, рук, ног, шеи, спины и груди каждую ночь в течение лечения.
Легочные осложнения. Пациенты с интерстициальной пневмонией, пневмофиброзом в анамнезе или признаками этих заболеваний исключались из клинических исследований. Случаи интерстициального легочного процесса, как летальные, так и нелетальные, наблюдались главным образом у пациентов японской национальности. В случае острого начала или усиления легочных симптомов лечение Вектибиксом необходимо прервать и обратить внимание на эти симптомы. При диагностике интерстициального легочного процесса применение Вектибикса следует прекратить на длительное время и начать соответствующее лечение пациента. Если больные имеют в анамнезе интерстициальную пневмонию или пневмофиброз, необходимо тщательно взвесить пользу терапии панитумумабом и риск легочных осложнений.
Электролитные нарушения. У некоторых пациентов наблюдалось прогрессирующее снижение уровня магния, что приводило к тяжелой (уровень 4) гипомагниемии. Необходимо проверять пациентов на наличие гипомагниемии и сопутствующей гипокальциемии перед лечением Вектибиксом и периодически в течение 8 нед после окончания лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае необходимости рекомендуется восполнение баланса электролитов магнием.
Наблюдались другие электролитные расстройства, в том числе гипокалиемия. Также рекомендуется контролировать состояние пациентов и при необходимости пополнять уровень этих электролитов.
Реакции, связанные с инфузией. В клинических исследованиях в течение монотерапии и комбинированной терапии метастатического колоректального рака (n=2224) о реакциях, связанных с инфузионным введением (возникающих в течение 24 ч после инфузии), включая тяжелые реакции, связанные с инфузией (степень NCI-CTC класса 3 и 4), сообщалось у пациентов, проходивших лечение Вектибиксом.
В постмаркетинговом исследовании сообщали о серьезных реакциях, связанных с инфузиями, в том числе редко поступали постмаркетинговые отчеты с фиксацией летальных исходов. Если в ходе инфузии или в любое время после инфузии возникает тяжелая реакция или реакция, угрожающая жизни (например, бронхоспазм, отек Квинке, артериальная гипотензия, необходимость парентерального лечения, анафилаксия), прием Вектибикса необходимо окончательно прекратить (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Если у больных наблюдаются легкие или умеренные (CTCAE, версия 4,0, классы 1 и 2), связанные с инфузией реакции, скорость инфузии следует снизить в течение этого введения. Рекомендуется поддерживать такую пониженную интенсивность вливания при всех последующих введениях.
Иногда реакции гиперчувствительности возникали более чем через 24 ч после инфузии, включая случай летального отека Квинке. В связи с этим пациент должен проинформировать о возможности развития отсроченной реакции гиперчувствительности и о том, что при появлении ее симптомов пациент должен немедленно сообщить об этом своему врачу.
ОПН наблюдалась у пациентов, у которых были случаи тяжелой диареи и дегидратации. Пациентам, страдающим тяжелой диареей, следует рекомендовать немедленно обратиться к врачу.
Вектибикс в комбинации с химиотерапией иринотеканом, болюсным 5-фторурацилом и лейковорином (ИФЛ). У пациентов, получавших Вектибикс в комбинации со схемой ИФЛ (болюсно 5-фторурацил (500 мг/м2), лейковорин (20 мг/м2) и иринотекан (125 мг/м2)), наблюдалась высокая частота случаев тяжелой диареи, поэтому следует избегать применения Вектибикса в комбинации с ИФЛ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Вектибикс в сочетании с бевацизумабом и схемами химиотерапии. Сокращение времени выживаемости без прогрессирования заболевания и повышения летальности наблюдалось в группе пациентов, получающих Вектибикс в комбинации с бевацизумабом и химиотерапией. Повышенная частота тромбоэмболии легочной артерии, инфекций (преимущественно дерматологического происхождения), диареи, электролитного дисбаланса, тошноты, рвоты и обезвоживания наблюдалась также в группах лечения Вектибиксом в сочетании с бевацизумабом и химиотерапией. Вектибикс не следует назначать в комбинации с бевацизумабом, входящим в препараты химиотерапии (см. Фармакодинамика и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Вектибикс в комбинации с химиотерапией, содержащей оксалиплатин, у пациентов с мутированным RAS mCRC или неизвестным статусом RAS. Противопоказано применение Вектибикса в комбинации с химиотерапией, содержащей оксалиплатин, пациентам с метастазирующим колоректальным раком в случае, когда опухоль содержит ген RAS mCRC с признаками мутации или когда статус RAS mCRC опухоли не известен (см. Фармакодинамика и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сокращение времени выживаемости без прогрессирования заболевания (PFS) и снижение общего уровня выживаемости (OS) наблюдались у пациентов с опухолями с мутированными KRAS (экзон 2) и дополнительными RAS-мутациями (KRAS (экзоны 3 и 4) или NRAS (экзоны 2, 3, 4) )), получавших панитумумаб в сочетании с инфузионным введением 5-фторурацила, лейковорина и оксалиплатина (FOLFOX), по сравнению с монотерапией FOLFOX (см. Фармакодинамика).
RAS-мутационный статус следует определять с использованием утвержденного метода исследования в опытной лаборатории (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Если Вектибикс применяют в комбинации с FOLFOX, то рекомендуется определять мутационный статус в лаборатории, участвующей в программе обеспечения качества определения RAS или статуса дикого типа, что подтверждается дублированием исследования.
Офтальмологическая токсичность. Наблюдались серьезные случаи кератита и язвенного кератита, которые могут привести к перфорации роговицы. Пациентам с признаками и симптомами, свидетельствующими о кератите, такими как острое или прогрессирующее воспаление глаза, слезотечение, чувствительность к свету, затуманивание зрения, боль в глазу и/или гиперемия глаза, следует обратиться к специалисту офтальмологу.
Если подтверждается диагноз язвенного кератита, лечение Вектибиксом следует прервать или прекратить. Если диагностирован кератит, следует тщательно взвесить пользу и риск продолжения лечения.
Вектибикс следует применять с осторожностью при наличии в анамнезе кератита, язвенного кератита и сухости глаз тяжелой степени. Использование контактных линз является фактором риска возникновения кератита и язвы.
Больные со статусом 2 балла по шкале ECOG, которые получают лечение Вектибиксом в комбинации с химиотерапией. Для больных со статусом 2 балла по шкале ECOG рекомендуется оценка соотношения польза/риск до начала назначения Вектибикса в комбинации с химиотерапией для лечения mCRC. Положительный баланс пользы/риска не документировался для больных со статусом 2 балла по шкале ECOG.
Пациенты пожилого возраста. Не наблюдалось каких-либо различий в безопасности или эффективности монотерапии Вектибиксом для больных пожилого возраста (≥65 лет). Однако повышенное количество серьезных побочных реакций наблюдалось у больных пожилого возраста, которым назначали Вектибикс в комбинации со схемой FOLFIRI или химиотерапией по схеме FOLFOX (по сравнению с применением только химиотерапии) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Предостережения по вспомогательным веществам. Это лекарственное средство содержит 3,45 мг натрия на 1 мл, что эквивалентно 0,17% максимальной дозы 2 г/сут для взрослых, рекомендованной ВОЗ.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Данных по применению Вектибикса беременным недостаточно. Исследования на животных установили наличие репродуктивной токсичности, но риск для человека неизвестен. Учитывая, что рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR) принимают участие в контроле пренатального развития и играют важную роль в процессах нормального органогенеза, пролиферации и дифференциации развивающегося эмбриона, Вектибикс может представлять угрозу для плода при применении препарата в период беременности.
Известно, что человеческий IgG проходит сквозь плацентарный барьер, поэтому панитумумаб может перейти от беременной к развивающемуся плоду. Женщинам репродуктивного возраста необходимо применять контрацепцию во время лечения Вектибиксом и в течение 2 мес после окончания терапии. При наступлении беременности во время лечения или применения препарата в период беременности пациентку необходимо проинформировать о риске потери ребенка или потенциальной угрозы для плода.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли панитумумаб в грудное молоко женщины. Поскольку человеческий IgG проникает в грудное молоко, панитумумаб также может обладать этим свойством. Потенциал всасывания и вреда для ребенка после приема неизвестен. Женщинам не рекомендуется кормить грудью во время лечения Вектибиксом и в течение 2 мес после окончания терапии.
Фертильность. Исследования на животных показали обратимое влияние на менструальный цикл и снижение фертильности самок обезьян. Панитумумаб может отрицательно влиять на способность женщины забеременеть.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Вектибикс может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Если пациенты испытывают связанные с лечением симптомы, влияющие на зрение и/или концентрацию внимания, рекомендуется отказаться от управления транспортными средствами и использования механизмов, пока такие эффекты не исчезнут.
Взаимодействия
исследование лекарственного взаимодействия при одновременном применении Вектибикса и иринотекана больным с mCRC показали, что фармакокинетика иринотекана и его активного метаболита SN-38 не изменяется. Результаты перекрестного сравнительного исследования показали, что лечение по схемам на основе иринотекана (IFL или FOLFIRI) не оказывает какого-либо влияния на фармакокинетику панитумумаба.
Одновременное применение Вектибикса в комбинации с химиотерапией, содержащей ИФЛ или бевацизумаб, не рекомендуется. Высокая частота случаев тяжелой диареи наблюдалась при применении панитумумаба в комбинации с ИФЛ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); повышение токсичности и увеличение количества летальных исходов наблюдалось при применении панитумумаба в комбинации с химиотерапией и бевацизумабом (см. Фармакодинамика и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказано применение Вектибикса в комбинации с химиотерапией, содержащей оксалиплатин, пациентам с метастазирующим колоректальным раком в случае, если опухоль имеет ген RAS mCRC с признаками мутации или если статус RAS mCRC опухоли неизвестен. Краткосрочную выживаемость без прогрессирования заболевания и длительность общей выживаемости изучали у пациентов с мутированным RAS, получавших панитумумаб или схему химиотерапии FOLFOX (см. Фармакодинамика и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
в клинических исследованиях проверяли дозы до 9 мг/кг включительно. Установлена передозировка при превышении вдвое рекомендуемой терапевтической дозы (12 мг/кг). Побочные проявления, которые наблюдались в виде токсических проявлений со стороны кожи, диареи, обезвоживания и слабости, соответствовали профилю безопасности при применении в рекомендуемой дозе.
Условия хранения
хранить в холодильнике (2–8 °С). Не замораживать. Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.
Разведенный р-р. Вектибикс не содержит антимикробных консервантов или бактериостатических веществ. Продукт следует использовать немедленно после разбавления. Если р-р не был использован вовремя, пользователь ответственен за условия и период хранения, которые должны составлять не более 24 ч при температуре 2–8 °C. Разведенный р-р нельзя замораживать.