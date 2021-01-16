особые меры предосторожности. Приготовленный р-р для инфузий Вектибикса предназначен для разового применения. Вектибикс следует разводить в р-ре для инъекций 9 мг/мл (0,9%) натрия хлорида. Процедуру введения должны выполнять исключительно профессиональные работники системы здравоохранения с соблюдением асептических методик. Нельзя встряхивать или энергично взбалтывать содержимое флакона. Вектибикс следует визуально осмотреть перед применением. Р-р должен быть бесцветным или может содержать видимые аморфные частицы белка от прозрачных до белого цвета (которые будут удалены текущей фильтрацией). Не применять Вектибикс, если его внешний вид не соответствует описанному выше. Взять достаточное количество Вектибикса для приготовления дозы 6 мг/кг, используя только иглу для п/к введений 21-го или меньшего калибра. Не использовать устройства без иглы (например, адаптеры для флаконов) для удаления содержимого флакона. Развести в общем объеме 100 мл. Конечная концентрация не должна превышать 10 мг/мл. Дозы выше 1000 мг необходимо разводить в 150 мл хлорида натрия 9 мг/мл (0,9%), р-ре для инъекций (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Разбавленный р-р необходимо перемешать, осторожно прокручивая флакон, не встряхивать.

Необходимо утилизировать флакон и остатки жидкости во флаконе после однократного использования.

Вектибикс необходимо вводить с использованием фильтра, пропускающего 0,2 или 0,22 мкм и имеющего низкую способность связывать белки, через периферическую систему или постоянный катетер.

Не наблюдалось несовместимости между Вектибиксом и р-ром для инъекций 9 мг/мл (0,9%) хлорида натрия в поливинилхлоридных пакетах или полиолефиновых пакетах. Использованный флакон вместе с жидкостью, оставшейся во флаконе после одноразового использования, должен быть выброшен.

Любое неиспользованное лекарственное средство или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

Прослеживаемость. Для улучшения прослеживаемости биологических средств следует четко фиксировать наименование и номер серии введенного препарата.

Дерматологические реакции и реакции токсичности со стороны мягких тканей. Фармакологический эффект, наблюдаемый при применении ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), проявлялся в виде дерматологических реакций и наблюдался почти у всех пациентов (приблизительно 94%), проходивших терапию Вектибиксом. Тяжелые (NCI-CTC степень 3) кожные реакции были зарегистрированы у 23%, а опасные для жизни (NCI-CTC степень 4) кожные реакции — у <1% пациентов, получавших Вектибикс в качестве монотерапии и в комбинации с химиотерапией (n=2224 ) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если у пациента развивались дерматологические реакции степени 3 (CTCAE версия 4,0) или выше или считающиеся непереносимыми, следует смотреть рекомендации по коррекции дозы в применении.

В клинических исследованиях сообщалось, что вследствие тяжелых дерматологических реакций (включая стоматит) развивались инфекционные осложнения, включая сепсис и некротические фасциты, которые в редких случаях приводили к летальному исходу, и локальные абсцессы, требующие хирургического вмешательства и установки дренажа. Пациенты, у которых развились тяжелые дерматологические реакции или токсичность мягких тканей или у которых реакции усилились во время лечения Вектибиксом, должны находиться под контролем для выявления воспалительных или инфекционных осложнений (включая воспаление подкожно-жировой клетчатки и некротические фасциты) и получения неотложной терапии. У пациентов, получавших Вектибикс, наблюдались угрожающие жизни и летальные инфекционные осложнения, включая некротический фасцит и сепсис. Редкие случаи синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза наблюдались у пациентов, получающих Вектибикс в пострегистрационный период. В случае дерматологической токсичности или токсичности со стороны мягких тканей, связанных с тяжелым или опасным для жизни воспалением или инфекционным осложнением, следует приостановить или прекратить прием Вектибикса.

При лечении пациентов с дерматологическими реакциями необходимо учитывать тяжесть случая. Дальнейший контроль и лечение пациентов с дерматологическими реакциями должны основываться на тяжести проявления и могут включать применение на пораженные участки кожи увлажняющего средства, фотозащитного средства (SPF >15 УФA и УФB), топического стероидного крема (не более 1% гидрокортизона) и перорального применения антибиотика (например, доксициллина). Пациентам, у которых появилась сыпь, проявилась дерматологическая токсичность, во время лечения также рекомендовано использовать солнцезащитные средства и головные уборы, а также ограничить пребывание на солнце, поскольку солнечный свет может усилить кожные реакции.

Больным следует применять увлажняющее средство и солнцезащитный крем для кожи лица, рук, ног, шеи, спины и груди каждое утро в течение лечения, а топический стероидный крем — на кожу лица, рук, ног, шеи, спины и груди каждую ночь в течение лечения.

Легочные осложнения. Пациенты с интерстициальной пневмонией, пневмофиброзом в анамнезе или признаками этих заболеваний исключались из клинических исследований. Случаи интерстициального легочного процесса, как летальные, так и нелетальные, наблюдались главным образом у пациентов японской национальности. В случае острого начала или усиления легочных симптомов лечение Вектибиксом необходимо прервать и обратить внимание на эти симптомы. При диагностике интерстициального легочного процесса применение Вектибикса следует прекратить на длительное время и начать соответствующее лечение пациента. Если больные имеют в анамнезе интерстициальную пневмонию или пневмофиброз, необходимо тщательно взвесить пользу терапии панитумумабом и риск легочных осложнений.

Электролитные нарушения. У некоторых пациентов наблюдалось прогрессирующее снижение уровня магния, что приводило к тяжелой (уровень 4) гипомагниемии. Необходимо проверять пациентов на наличие гипомагниемии и сопутствующей гипокальциемии перед лечением Вектибиксом и периодически в течение 8 нед после окончания лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае необходимости рекомендуется восполнение баланса электролитов магнием.

Наблюдались другие электролитные расстройства, в том числе гипокалиемия. Также рекомендуется контролировать состояние пациентов и при необходимости пополнять уровень этих электролитов.

Реакции, связанные с инфузией. В клинических исследованиях в течение монотерапии и комбинированной терапии метастатического колоректального рака (n=2224) о реакциях, связанных с инфузионным введением (возникающих в течение 24 ч после инфузии), включая тяжелые реакции, связанные с инфузией (степень NCI-CTC класса 3 и 4), сообщалось у пациентов, проходивших лечение Вектибиксом.

В постмаркетинговом исследовании сообщали о серьезных реакциях, связанных с инфузиями, в том числе редко поступали постмаркетинговые отчеты с фиксацией летальных исходов. Если в ходе инфузии или в любое время после инфузии возникает тяжелая реакция или реакция, угрожающая жизни (например, бронхоспазм, отек Квинке, артериальная гипотензия, необходимость парентерального лечения, анафилаксия), прием Вектибикса необходимо окончательно прекратить (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Если у больных наблюдаются легкие или умеренные (CTCAE, версия 4,0, классы 1 и 2), связанные с инфузией реакции, скорость инфузии следует снизить в течение этого введения. Рекомендуется поддерживать такую пониженную интенсивность вливания при всех последующих введениях.

Иногда реакции гиперчувствительности возникали более чем через 24 ч после инфузии, включая случай летального отека Квинке. В связи с этим пациент должен проинформировать о возможности развития отсроченной реакции гиперчувствительности и о том, что при появлении ее симптомов пациент должен немедленно сообщить об этом своему врачу.

ОПН наблюдалась у пациентов, у которых были случаи тяжелой диареи и дегидратации. Пациентам, страдающим тяжелой диареей, следует рекомендовать немедленно обратиться к врачу.

Вектибикс в комбинации с химиотерапией иринотеканом, болюсным 5-фторурацилом и лейковорином (ИФЛ). У пациентов, получавших Вектибикс в комбинации со схемой ИФЛ (болюсно 5-фторурацил (500 мг/м2), лейковорин (20 мг/м2) и иринотекан (125 мг/м2)), наблюдалась высокая частота случаев тяжелой диареи, поэтому следует избегать применения Вектибикса в комбинации с ИФЛ (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Вектибикс в сочетании с бевацизумабом и схемами химиотерапии. Сокращение времени выживаемости без прогрессирования заболевания и повышения летальности наблюдалось в группе пациентов, получающих Вектибикс в комбинации с бевацизумабом и химиотерапией. Повышенная частота тромбоэмболии легочной артерии, инфекций (преимущественно дерматологического происхождения), диареи, электролитного дисбаланса, тошноты, рвоты и обезвоживания наблюдалась также в группах лечения Вектибиксом в сочетании с бевацизумабом и химиотерапией. Вектибикс не следует назначать в комбинации с бевацизумабом, входящим в препараты химиотерапии (см. Фармакодинамика и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Вектибикс в комбинации с химиотерапией, содержащей оксалиплатин, у пациентов с мутированным RAS mCRC или неизвестным статусом RAS. Противопоказано применение Вектибикса в комбинации с химиотерапией, содержащей оксалиплатин, пациентам с метастазирующим колоректальным раком в случае, когда опухоль содержит ген RAS mCRC с признаками мутации или когда статус RAS mCRC опухоли не известен (см. Фармакодинамика и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сокращение времени выживаемости без прогрессирования заболевания (PFS) и снижение общего уровня выживаемости (OS) наблюдались у пациентов с опухолями с мутированными KRAS (экзон 2) и дополнительными RAS-мутациями (KRAS (экзоны 3 и 4) или NRAS (экзоны 2, 3, 4) )), получавших панитумумаб в сочетании с инфузионным введением 5-фторурацила, лейковорина и оксалиплатина (FOLFOX), по сравнению с монотерапией FOLFOX (см. Фармакодинамика).

RAS-мутационный статус следует определять с использованием утвержденного метода исследования в опытной лаборатории (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Если Вектибикс применяют в комбинации с FOLFOX, то рекомендуется определять мутационный статус в лаборатории, участвующей в программе обеспечения качества определения RAS или статуса дикого типа, что подтверждается дублированием исследования.

Офтальмологическая токсичность. Наблюдались серьезные случаи кератита и язвенного кератита, которые могут привести к перфорации роговицы. Пациентам с признаками и симптомами, свидетельствующими о кератите, такими как острое или прогрессирующее воспаление глаза, слезотечение, чувствительность к свету, затуманивание зрения, боль в глазу и/или гиперемия глаза, следует обратиться к специалисту офтальмологу.

Если подтверждается диагноз язвенного кератита, лечение Вектибиксом следует прервать или прекратить. Если диагностирован кератит, следует тщательно взвесить пользу и риск продолжения лечения.

Вектибикс следует применять с осторожностью при наличии в анамнезе кератита, язвенного кератита и сухости глаз тяжелой степени. Использование контактных линз является фактором риска возникновения кератита и язвы.

Больные со статусом 2 балла по шкале ECOG, которые получают лечение Вектибиксом в комбинации с химиотерапией. Для больных со статусом 2 балла по шкале ECOG рекомендуется оценка соотношения польза/риск до начала назначения Вектибикса в комбинации с химиотерапией для лечения mCRC. Положительный баланс пользы/риска не документировался для больных со статусом 2 балла по шкале ECOG.

Пациенты пожилого возраста. Не наблюдалось каких-либо различий в безопасности или эффективности монотерапии Вектибиксом для больных пожилого возраста (≥65 лет). Однако повышенное количество серьезных побочных реакций наблюдалось у больных пожилого возраста, которым назначали Вектибикс в комбинации со схемой FOLFIRI или химиотерапией по схеме FOLFOX (по сравнению с применением только химиотерапии) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Предостережения по вспомогательным веществам. Это лекарственное средство содержит 3,45 мг натрия на 1 мл, что эквивалентно 0,17% максимальной дозы 2 г/сут для взрослых, рекомендованной ВОЗ.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Данных по применению Вектибикса беременным недостаточно. Исследования на животных установили наличие репродуктивной токсичности, но риск для человека неизвестен. Учитывая, что рецепторы эпидермального фактора роста (EGFR) принимают участие в контроле пренатального развития и играют важную роль в процессах нормального органогенеза, пролиферации и дифференциации развивающегося эмбриона, Вектибикс может представлять угрозу для плода при применении препарата в период беременности.

Известно, что человеческий IgG проходит сквозь плацентарный барьер, поэтому панитумумаб может перейти от беременной к развивающемуся плоду. Женщинам репродуктивного возраста необходимо применять контрацепцию во время лечения Вектибиксом и в течение 2 мес после окончания терапии. При наступлении беременности во время лечения или применения препарата в период беременности пациентку необходимо проинформировать о риске потери ребенка или потенциальной угрозы для плода.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли панитумумаб в грудное молоко женщины. Поскольку человеческий IgG проникает в грудное молоко, панитумумаб также может обладать этим свойством. Потенциал всасывания и вреда для ребенка после приема неизвестен. Женщинам не рекомендуется кормить грудью во время лечения Вектибиксом и в течение 2 мес после окончания терапии.

Фертильность. Исследования на животных показали обратимое влияние на менструальный цикл и снижение фертильности самок обезьян. Панитумумаб может отрицательно влиять на способность женщины забеременеть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Вектибикс может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. Если пациенты испытывают связанные с лечением симптомы, влияющие на зрение и/или концентрацию внимания, рекомендуется отказаться от управления транспортными средствами и использования механизмов, пока такие эффекты не исчезнут.