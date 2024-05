фармакодинамика. Механизм действия. Панитумумаб — это рекомбинантное гуманизированное IgG2 моноклональное антитело, связывающееся с высоким сродством и специфичностью с человеческим рецептором эпидермального фактора роста (EGFR). EGFR — это трансмембранный гликопротеин, входящий в подсемейство I типа рецептора тирозинкиназы, включая EGFR (HER1/c-ErbB-1), HER2, HER3 и HER4. EGFR способствует росту клеток в нормальной эпителиальной ткани, включая кожу и волосяные фолликулы, и экспрессируется на многих опухолевых клетках.

Панитумумаб связывается с лигандным участком связывания EGFR и ингибирует аутофосфорилирование рецептора, вызванное всеми известными лигандами EGFR. Связывание панитумумаба с EGFR приводит к интернализации рецептора, ингибированию роста клеток, индукции апоптоза и снижению производства интерлейкина 8 и сосудистого эндотелиального фактора роста.

Гены KRAS (вирусный онкогенный гомолог саркомы крыс 2 Кирстена) и NRAS (вирусный онкогенный гомолог нейробластомы RAS) являются тесно связанными частями семейства онкогенов RAS. KRAS и NRAS кодируют небольшие GTP-связывающие белки, участвующие в трансдукции сигнала. Определенное количество раздражителей, включая раздражитель от EGFR, активируют KRAS и NRAS, которые в свою очередь стимулируют другие внутриклеточные белки, что способствует пролиферации, выживанию клеток и ангиогенезу.

Активация мутаций у генов RAS часто происходит в различных опухолях человека и участвует как в онкогенезе, так и в прогрессировании опухоли.

Фармакодинамические эффекты. Исследования in vitro и исследования на животных in vivo показали, что панитумумаб ингибирует рост и выживание опухолевых клеток, экспрессирующих EGFR. Противоопухолевый эффект панитумумаба не наблюдался на ксенотрансплантатах человеческой опухоли, не имеющих экспрессии EGFR. Добавление панитумумаба при лечении вместе с радиационной терапией, химиотерапией или другими целевыми терапевтическими средствами в исследованиях на животных приводило к повышению противоопухолевого эффекта по сравнению с лечением только радиационной терапией, химиотерапией или другими целевыми терапевтическими средствами.

Дерматологические реакции (в частности, влияние на ногти), выявленные у больных, получавших лечение Вектибиксом или другими ингибиторами EGFR, связаны с фармакологическим действием терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Иммуногенность. У всех терапевтических протеинов существует потенциал иммуногенности. Данные по возникновению антител к панитумумабу оценивались с использованием двух различных диагностических иммунологических анализов для определения родственных антител к панитумумабу (ELISA, определяющая антитела с высоким сродством, и биосенсорный иммунологический анализ, определяющий антитела как с высоким, так и с низким сродством). Для пациентов, чьи сыворотки демонстрировали положительный результат теста при любом диагностическом иммунологическом анализе, биологический анализ in vitro выполняли для выявления нейтрализующих антител.

В качестве монотерапии:

· частота родственных антител (без учета введения дозы и неустойчиво-позитивных пациентов) была <1%, как обнаружено кислотной диссоциацией ELISA, и 3,8%, как выявлено анализом Biacore;

· частота нейтрализующих антител (без учета введения дозы и неустойчиво-позитивных пациентов) была <1%;

· по сравнению с пациентами, у которых не развивались антитела, никакого отношения между присутствием антипанитумумабных антител и фармакокинетикой, эффективностью и безопасностью не наблюдалось.

В комбинации с химиотерапией на основе иринотекана или оксалиплатина:

· частота родственных антител (исключая позитивных пациентов до применения препарата) составляла 1% при обнаружени методом кислотной диссоциации ELISA, и <1%, как обнаружено анализом Biacore;

· частота нейтрализующих антител (исключая позитивных пациентов до применения препарата) была <1%;

· никакого свидетельства измененного профиля безопасности не найдено для больных с позитивными результатами теста на антитела к Вектибиксу.

Выявление образования антител зависит от чувствительности и специфичности анализа. На частоту определения положительных результатов в отношении наблюдаемых антител могут влиять несколько факторов, включая методологию определения, подготовку образца, время отбора образцов, сопутствующую терапию и существующие заболевания. Следовательно, сравнение результатов антител к другим продуктам может дать ложные результаты.

Фармакокинетика. Вектибикс, применяемый в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией, демонстрирует нелинейную фармакокинетику.

После введения однократной дозы панитумумаба в течение 1-часовой инфузии AUC увеличивалась более чем пропорционально дозе, а клиренс (CL) панитумумаба снижался с 30,6 до 4,6 мл/сут/кг при повышении дозы с 0,75 до 9 мг/кг. Однако при дозах, превышающих 2 мг/кг, AUC панитумумаба увеличивается пропорционально дозе.

При соблюдении рекомендуемого режима дозировки (по 6 мг/кг один раз в 2 нед в течение одночасовой инфузии) концентрации панитумамаба достигали устойчивых уровней на время третьей инфузии с показателями (± стандартное отклонение (SD)) C max и минимальной концентрации 213±59 и 39±14 мкг/мл соответственно. Показатели (±SD) AUC 0–τ и CL составляли 1306±374 мкг/сут/мл и 4,9±1,4 мл/кг/сут соответственно. Т ½ составил примерно 7,5 сут (в пределах от 3,6 до 10,9 сут).

Фармакокинетический анализ группы пациентов проводился с целью исследования потенциального влияния выбранных ковариаций на фармакокинетику панитумумаба. Полученные результаты свидетельствуют, что возраст (21–88), пол, раса, функция печени и почек пациента, а также химиотерапевтические средства, степени окраски мембран EGFR (1+, 2+, 3+) в клетках опухоли не оказывают явного влияния на фармакокинетику панитумумаба.

Клинические исследования фармакокинетики панитумумаба у пациентов с нарушением функции почек или печени не проводились.