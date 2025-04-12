Фармакодинамика.

Гипотензивное средство. Механизм действия обусловлен стимуляцией центральных постсинаптических a-2-адренорецепторов, что приводит к торможению симпатической импульсации из центральной нервной системы и подавления высвобождения норадреналина из нервных окончаний. Несколько снижает активность ренина плазмы, выведение альдостерона, клубочковую фильтрацию и экскрецию натрия. Под влиянием Клофелина-ЗН снижается общее периферическое сопротивление сосудов, уменьшается частота сердечных сокращений, несколько уменьшается сердечный выброс, отчетливо снижается систолическое и диастолическое артериальное давление.

Возможно повышение сопротивления мозговых сосудов, уменьшение мозгового кровообращения. Устойчивому гипотензивному действию может предшествовать кратковременное повышение артериального давления вследствие стимуляции периферических постсинаптических a-1-адренорецепторов, иногда наблюдается после быстрого введения препарата. Выразительное гипотензивное действие Клофелина-ЗН проявляется независимо от исходного уровня АД как у больных артериальной гипертензией, так и у нормотензивных и гипотензивных пациентов.

Клофелин-ЗН ослабляет соматовегетативные проявления опиатной и алкогольной абстиненции. Оказывает также седативное (за счет повышения порога возбуждения нейронов ретикулярной формации) и анальгезирующее действие.

Гипотензивный эффект при внутривенном введении проявляется через 3–5 мин, максимальный эффект — через 15–20 мин, сохраняется в течение 4–8 часов; при внутримышечном введении — соответственно 10 мин, 30–60 мин и 6–8 часов.

Фармакокинетика.

Хорошо проходит через гематоэнцефалический барьер. Связывание с белками плазмы крови — 20–40%. Благодаря высокой липофильности широко распространяется в тканях, включая центральную нервную систему. Около 50% циркулирующего в крови Клофелина-ЗН метаболизируется в печени с образованием неактивных продуктов. Терапевтические концентрации препарата в крови составляют 0,0003–0,0015 мкг/мл; токсическая концентрация — 0,025 мкг/мл. Выводится преимущественно с мочой. Период полувыведения при внутривенном введении — 9 часов. Легко проникает через гистогематические барьеры, включая гематоэнцефалический и плацентарный, проникает в грудное молоко. У женщин по сравнению с мужчинами отмечается более низкий клиренс клонидина и долговременные период выведения. У больных пожилого возраста и при почечной недостаточности период полувыведения увеличивается примерно в 2 раза.