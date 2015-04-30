Гепацеф Комби (Gepacef Comby) (172802) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепацеф Комби инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гепацеф Комби является комбинацией сульбактама натрия и цефоперазона натрия.
Сульбактам натрия — производное основного пенициллинового ядра. Он является необратимым ингибитором бета-лактамазы и применяется только парентерально. По химической структуре это сульфон натрия пеницилината. Содержит 92 мг натрия (4 мЕкв) на 1 г. Сульбактам — очень легко растворимый в воде кристаллический порошок белого цвета. Молекулярная масса составляет 255,22.
Цефоперазон натрия — это полусинтетический цефалоспориновий антибиотик III поколения широкого спектра действия, применяется только парентерально. Содержит 34 мг натрия (1,5 мЕкв) на 1 г. Цефоперазон — это легко растворим в воде кристаллический порошок белого цвета. Молекулярная масса составляет 667,65.
Механизм действия. Антибактериальным компонентом препарата Гепацеф Комби является цефоперазон — цефалоспорин III поколения, действуюет против чувствительных микроорганизмов в стадии активной мультипликации путем угнетения биосинтеза мукопептида клеточной стенки. Сульбактам не имеет выраженной антибактериальной активности, за исключением активности против Neisseriaceae и Acinetobacter. Однако биохимические исследования на бесклеточных бактериальных системах показали, что сульбактам является необратимым ингибитором важнейших бета-лактамаз, продуцируемых микроорганизмами, резистентными к бета-лактамным антибиотикам.
Потенциал сульбактама по предотвращению деструкции пенициллинов и цефалоспоринов резистентными микроорганизмами был подтвержден в ходе исследований целостных микроорганизмов с использованием резистентных штаммов, при которых сульбактам продемонстрировал выраженный синергизм с пенициллинами и цефалоспоринами. Поскольку сульбактам также связывается с некоторыми пенициллинсвязывающими белками, часто чувствительные штаммы становятся более уязвимыми к действию препарата Гепацеф Комби, чем к действию одного цефоперазона.
Комбинация сульбактама и цефоперазона активна против всех микроорганизмов, чувствительных к цефоперазону. Кроме того, наблюдается синергизм действия (снижение минимальных концентраций комбинации, подавляющих микроорганизмы, примерно в 4 раза по сравнению с такими концентрациями для каждого компонента по отдельности) против различных микроорганизмов с наиболее выраженным действием против таких микроорганизмов: Haemophilus influenzae, виды Bacteroides, виды Staphylococcus, Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus.
Гепацеф Комби проявляет активность in vitro в отношении широкого спектра клинически значимых микроорганизмов.
Грамположительные микроорганизмы:
— Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие или не продуцирующие пенициллиназу);
— Staphylococcus epidermidis;
— Streptococcus pneumoniae (прежнее название — Diplococcus pneumoniae)
— Streptococcus pyogenes (бета-гемолитические стрептококки группы А);
— Streptococcus agalactiae (бета-гемолитические стрептококки группы В);
— большинство других штаммов бета-гемолитических стрептококков;
— большое количество штаммов Streptococcus faecalis (энтерококк).
Грамотрицательные микроорганизмы:
— Escherichia coli;
— виды Klebsiella;
— виды Enterobacter;
— виды Citrobacter;
— Haemophilus influenzae;
— Proteus mirabilis;
— Proteus vulgaris;
— Morganella morganii (прежнее название — Proteus morganii);
— Providencia rettgeri (прежнее название — Proteus rettgeri);
— виды Providencia;
— виды Serratia (включая S. marcescens);
— виды Salmonella и Shigella;
— Pseudomonas aeruginosa и некоторые другие виды Pseudomonas;
— Acinetobacter calcoaceticus;
— Neisseria gonorrhoeae;
— Neisseria meningitidis;
— Bordetella pertussis;
— Yersinia enterocolitica.
Анаэробные микроорганизмы:
— грамотрицательные бациллы (включая Bacteroides fragilis, другие виды Bacteroides и виды Fusobacterium);
— грамположительные и грамотрицательные кокки (включая виды Peptococcus, Peptostreptococcus и Veillonella);
— грамположительные бациллы (включая виды Clostridium, Eubacterium и Lactobacillus).
Установлен такой диапазон чувствительности к препарату Гепацеф Комби.
МИК (мкг/мл, как концентрации цефоперазона):
|Чувствительные
|≤16
|Промежуточные
|17–63
|Резистентные
|≥64
Размеры диска зоны чувствительности (мм, тест Кирби — Бауэра):
|Чувствительные
|≥21
|Промежуточные
|16–20
|Резистентные
|≤15
Для определения МИК можно применять серийные разведения препарата Гепацеф Комби с помощью метода разведения в агаре или бульоне. Рекомендовано применение теста чувствительности диска, содержащего 30 мкг сульбактама и 75 мкг цефоперазона. Лабораторный ответ «чувствительный» означает, что терапия препаратом Гепацеф Комби, вероятно, будет эффективно влиять на микроорганизм-возбудитель инфекции, а ответ «резистентный» означает, что такое эффективное воздействие маловероятно. Ответ «промежуточный» означает, что микроорганизм может быть чувствительным к препарату Гепацеф Комби при применении последнего в более высоких дозах или если инфекция развилась в тех тканях или жидкостях организма, где достигаются высокие концентрации антибиотика.
Рекомендуемые лимиты контроля качества для дисков чувствительности к сульбактаму/цефоперазону 30 мкг/75 мкг:
|Контрольный штамп
|Размер зоны (мм)
|Виды Acinetobacter ATCC 43498
|26–32
|Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
|22–28
|Escherichia coli ATCC 25922
|27–33
|Staphylococcus aureus ATCC 25923
|23–30
Фармакокинетика
Распределение. Средние значения Cmax сульбактама и цефоперазона после введения в течение 5 мин разовой дозы 2 г (в соотношении 1:1) препарата Гепацеф Комби (1 г сульбактама + 1 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составляли 130 и 236,8 мкг/мл соответственно. Это свидетельствует о большем объеме распределения сульбактама (Vd = 18,0–27,6 л) по сравнению с распределением цефоперазона (Vd = 10,2–11,3 л).
Средние значения Cmax сульбактама и цефоперазона после введения в течение 15 мин разовой дозы 4,5 г (в соотношении 1:2) препарата Гепацеф Комби (1,5 г сульбактама + 3 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составляли 88,3 мкг/мл и 416,1 мкг/мл соответственно.
Cmax сульбактама и цефоперазона в сыворотке крови после первого введения 1,5 г препарата Гепацеф Комби (0,5 г сульбактама + 1 г цефоперазона) у здоровых добровольцев составляла 11 мкг/мл и 45,3 мкг/мл и 29 9 мкг/мл и 58,4 мкг/мл соответственно после введения седьмой дозы при применении препарата каждые 12 ч.
Выведение. При применении препарата Гепацеф Комби около 84% дозы сульбактама и 25% дозы цефоперазона выводится почками. Большая часть оставшейся дозы цефоперазона выводится с желчью. После введения препарата Гепацеф Комби Т1/2 сульбактама составляет примерно 1 ч, цефоперазона — 1,7 ч. Концентрации в плазме крови пропорциональны введенной дозы. Эти данные соответствуют ранее опубликованным результатам фармакокинетического исследования этих компонентов при их отдельном применении.
После введения 1,5 г препарата Гепацеф Комби (0,5 г сульбактама и 1 г цефоперазона) Cmax сульбактама и цефоперазона в плазме крови достигались в период времени от 15 мин до 2 ч после введения препарата. Средние значения Cmax в плазме крови составляли 19 и 64,2 мкг/мл для сульбактама и цефоперазона соответственно.
После многократного введения препарата не сообщалось о каких-либо существенных изменениях фармакокинетики компонентов препарата Гепацеф Комби и не наблюдалась их кумуляция при применении через каждые 8–12 ч.
Пациенты с нарушениями функции печени. См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нарушением функции почек различной степени тяжести, которым вводили Гепацеф Комби, общий клиренс сульбактама в организме в значительной степени коррелирует с клиренсом креатинина. У пациентов с нефункционирующих почкой Т½ сульбактама был значительно длиннее (в среднем 6,9 и 9,7 ч по данным разных исследований). Применение гемодиализа значительно изменяет Т½, общий клиренс организма и объем распределения сульбактама. Не наблюдалось значимых различий в фармакокинетике цефоперазона у пациентов с почечной недостаточностью.
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетику препарата Гепацеф Комби изучали у больных пожилого возраста с нарушением функции почек и печени. Оба компонента препарата, сульбактам и цефоперазон, имели более длительный Т½, более низкий клиренс и больший объем распределения по сравнению с соответствующими показателями у здоровых добровольцев. Фармакокинетические данные для сульбактама хорошо коррелируют со степенью нарушения функции почек, тогда как данные для цефоперазона хорошо коррелируют со степенью нарушения функции печени.
Дети. Исследования, проводившиеся с участием детей, продемонстрировали отсутствие каких-либо существенных изменений фармакокинетики компонентов препарата Гепацеф Комби по сравнению с данными для взрослых пациентов. У детей Т½ сульбактама колебался в пределах 0,91–1,42 ч, цефоперазона — 1,44–1,88 ч.
Сульбактам и цефоперазон хорошо распределяются в различных тканях и жидкостях организма, включая желчь, желчный пузырь, кожу, аппендикс, фаллопиевы трубы, яичники, матку и др.
Нет доказательств любого фармакокинетического взаимодействия между сульбактамом и цефоперазоном при их совместном применении в форме препарата Гепацеф Комби.
Цефоперазон не замещает билирубин в местах связывания с белками плазмы крови.
Показания Гепацеф Комби
препарат применяют для лечения инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
— инфекции дыхательных путей (верхних и нижних отделов);
— инфекции мочевыводящих путей (верхних и нижних отделов);
— перитонит, холецистит, холангит и другие инфекции брюшной полости;
— септицемия;
— менингит;
— инфекции кожи и мягких тканей;
— инфекции костей и суставов;
— воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриты, гонорея и другие инфекции половых органов.
Применение Гепацеф Комби
Гепацеф Комби (комбинация сульбактама натрия/цефоперазона натрия) выпускается во флаконах и применяется только парентерально.
Комбинация сульбактама натрия/цефоперазона натрия представлена в виде сухого порошка для восстановления в соотношении 1:1 в пересчете на свободный сульбактам и цефоперазон. Флаконы с порошком в соотношении 1:1 содержат эквивалент 1000 мг + 1000 мг сульбактама и цефоперазона соответственно.
Взрослые. Обычная доза Гепацеф Комби для взрослых составляет 2–4 г в сутки (то есть от 1 до 2 г цефоперазона в сутки) в/в или в/м в равномерно распределенных дозах каждые 12 ч.
|Соотношение
|Сульбактам/цефоперазон (г)
|Доза сульбактама (г)
|Доза цефоперазона (г)
|1 : 1
|2–4
|1–2
|1–2
При тяжелых или рефрактерных инфекциях суточную дозу Гепацеф Комби можно повысить до 8 г (то есть доза цефоперазона — 4 г) в/в в равномерно распределенных дозах каждые 12 ч. Рекомендуемая максимальная суточная доза сульбактама составляет 4 г (8 г препарата Гепацеф Комби).
Нарушение функции печени. См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Нарушение функции почек. Режим дозирования при применении препарата Гепацеф Комби следует корректировать для пациентов со значительным снижением функции почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) с целью компенсации сниженного клиренса сульбактама.
Пациентам с клиренсом креатинина 15–30 мл/мин сульбактам назначают в дозе не более 1 г, которую следует вводить каждые 12 ч (максимальная суточная доза сульбактама — 2 г), а пациентам с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин сульбактам назначают в дозе, не более 500 мг, которую вводят каждые 12 ч (максимальная суточная доза — 1 г). При тяжелых инфекциях может возникнуть необходимость в дополнительном применении цефоперазона отдельно.
Фармакокинетический профиль сульбактама существенно изменяется при проведении гемодиализа.
Т½ цефоперазона из сыворотки крови при гемодиализе несколько уменьшается. Поэтому режим дозирования следует установить в соответствии с периодом диализа.
Пациенты пожилого возраста. См. Фармакокинетика.
Дети. Обычная доза Гепацеф Комби для детей составляет 40–80 мг/кг массы тела/сут (то есть 20–40 мг цефоперазона/кг массы тела/сут), равномерно распределенная на 2–4 дозы.
|Соотношение
|Сульбактам/цефоперазон (мг/кг массы тела/сут)
|Доза сульбактама (мг/кг массы тела/сут)
|Доза цефоперазона (мг/кг массы тела/сут)
|1:1
|40–80
|20–40
|20–40
При тяжелых или рефрактерных инфекциях эту дозу можно повысить до 160 мг/кг массы тела/сут (80 мг цефоперазона/кг массы тела/сут), равномерно разделив ее на 2–4 дозы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Новорожденные. Новорожденным 1-й недели жизни препарат следует вводить каждые 12 ч. Максимальная суточная доза сульбактама у детей не должна превышать 80 мг/кг массы тела/сут (160 мг/кг массы тела/сут препарата Гепацеф Комби). В случаях, когда необходима доза цефоперазона, превышающая 80 мг/кг массы тела/сут, дополнительную дозу цефоперазона следует применять отдельно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. В/в введение.
Для капельной инфузии содержимое каждого флакона препарата Гепацеф Комби следует восстановить в соответствующем количестве 5% водного р-ра глюкозы, 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций или воды для инъекций, а затем развести 20 мл того же р-ра с последующим введением в течение 15–60 мин.
Восстановление
|Общая доза, г
|Эквивалентная доза сульбактам, г + цефоперазон, г
|Объем растворителя, мл
|Максимальная конечная концентрация, мг/мл
|1,0
|0,5 + 0,5
|3,4
|125 + 125
|2,0
|1,0 + 1,0
|6,7
|125 +125
Лактатный р-р Рингера является приемлемым растворителем для проведения инфузии, но не для первичного восстановления (см. Несовместимость).
Для инъекции содержимое каждого флакона следует разводить, как описано выше, и вводить в течение не менее 3 мин.
В/м введение. 2% р-р лидокаина гидрохлорида является приемлемым растворителем для приготовления р-ра для в/м введения, но не для первичного разведения (см. Несовместимость).
Установлено, что Гепацеф Комби совместим с водой для инъекций, 5% р-ром глюкозы, 0,9% р-ром натрия хлорида, 5% р-ром глюкозы в 0,225% р-ре натрия хлорида и 5% декстрозы в 0,9% р-ре натрия хлорида в концентрациях от 10 мг цефоперазона и 5 мг сульбактама на 1 мл и до 250 мг цефоперазона и 125 мг сульбактама на 1 мл.
Лактатный р-р Рингера. Для восстановления следует использовать стерильную воду для инъекций (см. Несовместимость). Необходимо двухэтапное разведение с использованием стерильной воды для инъекций (см. таблицу выше) затем полученный р-р следует развести лактатным р-ром Рингера для получения концентрации сульбактама 5 мг/мл (до 2 мл или 4 мл изначально разбавленного р-ра следует добавить 50 мл или 100 мл лактатного р-ра Рингера соответственно).
Лидокаин. Для восстановления следует использовать стерильную воду для инъекций (см. Несовместимость).
Любой неиспользованный продукт или отходы утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Дети. Препарат применяют детям (см. выше).
Противопоказания
Гепацеф Комби противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к пенициллинам, сульбактаму, цефоперазону или любому цефалоспорину.
Побочные эффекты
сульбактам/цефоперазон в целом хорошо переносится. Большинство побочных реакций — легкой или умеренной степени тяжести и имеют благоприятное течение при длительном лечении.
Следующие побочные реакции наблюдались при приеме сульбактама/цефоперазона. Частота побочных реакций указана согласно классификации Совета международных научно-медицинских организаций (Council for International Organizations of Medical Sciences — CIOMS III): очень часто ≥1/10 (≥10%), часто ≥1/100—<1/10 (≥1—<10%), нечасто ≥1/1000—<1/100 (≥0,1—<1%), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющейся информации).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень часто — нейтропения, лейкопения, прямая положительная проба Кумбса, снижение уровня гемоглобина, снижение уровня гематокрита, тромбоцитопения; часто — коагулопатия, эозинофилия; частота неизвестна — гипопротромбинемия.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции (включая шок), гиперчувствительность.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль.
Со стороны сосудистой системы: частота неизвестна — кровоизлияние (включая летальный исход), васкулит, артериальная гипотензия.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота, рвота; частота неизвестна — псевдомембранозный колит.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень часто — повышение уровня АлАТ, повышение уровня АсАТ, повышение уровня ЩФ крови; часто — повышение уровня билирубина в крови; частота неизвестна — желтуха.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — зуд, крапивница; частота неизвестна — токсический эпидермальный некролиз, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, макулопапулезная сыпь.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: частота неизвестна — гематурия.
Общее состояние и нарушения, связанные со способом введения препарата: нечасто — флебит в месте введения, боль в месте инъекции, пирексия, озноб.
Особые указания
гиперчувствительность. Сообщалось о случаях развития тяжелых, а иногда и летальных реакций гиперчувствительности (анафилактических реакций) у пациентов, получавших терапию бета-лактамными или цефалоспориновыми антибиотиками, включая сульбактам/цефоперазон. Развитие таких реакций с большей вероятностью наблюдается у лиц с реакциями гиперчувствительности ко многим аллергенам в анамнезе.
При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить и назначить соответствующее лечение. Тяжелые анафилактические реакции требуют немедленного применения эпинефрина. При необходимости следует провести оксигенотерапию, применить в/в стероидные препараты, обеспечить проходимость дыхательных путей, включая интубацию (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось о случаях развития кожных реакций тяжелой степени, иногда с летальным исходом, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона и эксфолиативный дерматит, у пациентов, получавших сульбактам/цефоперазон. В случае возникновения кожной реакции тяжелой степени терапию сульбактамом/цефоперазоном следует прекратить и начать соответствующее лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Применение при нарушениях функции печени. Цефоперазон в значительной степени выделяется с желчью. У пациентов с заболеваниями печени и/или обструкцией желчевыводящих путей Т½ цефоперазона из сыворотки крови, как правило, увеличивается, а выведение с мочой усиливается. Даже при тяжелых нарушениях функции печени в желчи наблюдаются терапевтические концентрации цефоперазона и наблюдается только удлинение Т½ в 2–4 раза.
Коррекция дозы может потребоваться в случае тяжелой обструкции желчевыводящих путей, тяжелых заболеваний печени или в случае нарушений функции почек, связанные с любым из таких состояний.
У пациентов с нарушениями функции печени и сопутствующим нарушением функции почек следует контролировать концентрацию цефоперазона в сыворотке крови и в случае необходимости корректировать дозу. В таких случаях без тщательного контроля концентрации в сыворотке крови доза цефоперазона не должна превышать 2 г/сут.
Общие предупреждения. Сообщалось о случаях серьезных кровоизлияний, включая случаи с летальным исходом, при применении цефоперазона/сульбактама. К группе риска относятся пациенты с ограниченным питанием, мальабсорбцией и пациенты, длительно находящихся на парентеральном (в/в) питании. Следует наблюдать за такими пациентами относительно признаков кровотечения, тромбоцитопении и гипопротромбинемии. В случае развития длительного кровотечения без выявления других причин этого явления, следует прекратить применение цефоперазона/сульбактама.
Как и при применении других антибиотиков, длительное применение препарата Гепацеф Комби может привести к усиленному росту нечувствительной микрофлоры. Во время лечения следует тщательно наблюдать за состоянием пациентов. Как и при применении других сильнодействующих системных средств, при длительном применении препарата рекомендуется периодически контролировать наличие проявлений нарушений функций систем органов, включая нарушение функции почек, печени и кроветворной системы, особенно у недоношенных новорожденных и других младенцев.
О возникновении диареи, связанной с Clostridium difficile, сообщалось при применении почти всех антибактериальных средств, включая сульбактам натрия/цефоперазон натрия. Тяжесть проявлений может быть от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов изменяет нормальную флору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, что, в свою очередь, обусловливает развитие диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксины, повышают заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции могут быть резистентными к антибактериальной терапии и могут потребовать колэктомии. Необходимо рассматривать возможность этого диагноза у всех пациентов с диареей, возникающей при применении антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку сообщалось о развитии диареи, связанной с C. difficile через 2 мес после завершения антибактериальной терапии.
Дети. Гепацеф Комби эффективно применяется у младенцев, однако всесторонних исследований применения препарата у недоношенных или доношенных новорожденных не проводили. Поэтому перед началом лечения недоношенных или доношенных новорожденных следует тщательно оценить потенциальную пользу и риск от применения препарата.
У новорожденных с билирубиновой энцефалопатией цефоперазон не замещает билирубин в местах связывания с белками плазмы крови.
1 флакон препарата Гепацеф Комби содержит 0,063 г натрия. Следует принимать во внимание эту информацию при приеме препарата пациентами с нарушением функции почек или больными, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Исследование влияния препарата на репродуктивную функцию, которое проводили на крысах с применением доз, в 10 раз превышающих дозу для человека, не выявили доказательств ухудшения фертильности, а также тератогенного воздействия. Сульбактам и цефоперазон проникают через плацентарный барьер, но всесторонних и хорошо контролируемых исследований с участием беременных не проводили. Несмотря на то что результаты исследований влияния препарата на репродуктивную функцию у животных не всегда будут такими же при применении у людей, Гепацеф Комфи можно применять в период беременности только при наличии четких показаний.
Период кормления грудью. В грудное молоко проникает только небольшая часть введенной дозы сульбактама и цефоперазона. Гепацеф Комби следует с осторожностью назначать женщинам, кормящим грудью, несмотря на то, что составляющие препарата проникают в грудное молоко в незначительном количестве.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Клинический опыт применения сульбактама/цефоперазона дает основания считать, что влияние на способность пациента управлять транспортными средствами или другими механизмами маловероятно.
Взаимодействия
комбинированная терапия. Учитывая широкий спектр активности сульбактама/цефоперазона, для адекватного лечения лиц с большинством инфекций можно применять Гепацеф Комби в качестве монотерапии. Однако при определенных показаниях возможно сочетание Гепацеф Комби с другими антибиотиками. При одновременном применении аминогликозидов необходимо контролировать функции почек на протяжении всего курса терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ и Несовместимость).
Алкоголь. При употреблении алкоголя во время курса лечения и в течение 5 дней после лечения цефоперазоном отмечались такие реакции, как покраснение лица, повышенное потоотделение, головная боль, тахикардия. Аналогичные реакции наблюдались и при применении других цефалоспоринов. Пациентов следует предупреждать о возможных побочных реакциях, возникающих при употреблении алкогольных напитков во время применения препарата. Пациентам, нуждающимся в искусственном питании (пероральном или парентеральном), не следует вводить растворы, содержащие этанол.
Взаимодействие с веществами, используемыми при лабораторных анализах. При применении р-ра Бенедикта или Фелинга может возникнуть ложно-положительная реакция на глюкозу в моче.
Несовместимость
Аминогликозиды. Р-ры препарата Гепацеф Комби и аминогликозидов не следует непосредственно смешивать, поскольку между ними существует физическая несовместимость. Если есть необходимость в комбинированной терапии препаратом Гепацеф Комби и аминогликозидами, следует применять их последовательную раздельную капельную инфузию, используя отдельную вторичную систему для в/в инфузий, при этом первичная система для в/в инфузий должна быть тщательно промыта одобренным р-ром в перерыве между инфузиями указанных препаратов. Также целесообразно, чтобы в течение суток интервалы между приемами препарата и аминогликозидов были по возможности максимальными.
Лактатный р-р Рингера. Первичное разведение лактатным р-ром Рингера не рекомендуется, так как установлено, что эти вещества являются несовместимыми. Однако применение двухэтапного процесса разведения, при котором первичным растворителем является вода для инъекций, позволяет избежать несовместимости при дальнейшем разведении лактатным р-ром Рингера (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Лидокаин. Первичное разведение 2% р-ром лидокаина не рекомендуется, поскольку эти вещества являются несовместимыми. Однако применение двухэтапного процесса разведения, при котором первичным растворителем является вода для инъекций, позволяет избежать несовместимости при дальнейшем разведении 2% р-ром лидокаина хлорида (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Передозировка
информации об острой токсичности цефоперазона натрия и сульбактама натрия у людей недостаточно. Ожидается, что передозировка препарата может вызвать проявления, которые, главным образом являются усилением его побочных эффектов, о которых сообщалось при применении препарата. Следует принимать во внимание, что высокие концентрации бета-лактамных антибиотиков в спинномозговой жидкости могут вызывать неврологические реакции, в том числе судороги. Поскольку цефоперазон и сульбактам выделяются из циркуляции путем гемодиализа, эта процедура может усиливать выведение препарата из организма в случае передозировки у пациентов с нарушением функции почек.
Условия хранения
в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.