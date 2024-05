фармакодинамика. Гепацеф Комби является комбинацией сульбактама натрия и цефоперазона натрия.

Сульбактам натрия — производное основного пенициллинового ядра. Он является необратимым ингибитором бета-лактамазы и применяется только парентерально. По химической структуре это сульфон натрия пеницилината. Содержит 92 мг натрия (4 мЕкв) на 1 г. Сульбактам — очень легко растворимый в воде кристаллический порошок белого цвета. Молекулярная масса составляет 255,22.

Цефоперазон натрия — это полусинтетический цефалоспориновий антибиотик III поколения широкого спектра действия, применяется только парентерально. Содержит 34 мг натрия (1,5 мЕкв) на 1 г. Цефоперазон — это легко растворим в воде кристаллический порошок белого цвета. Молекулярная масса составляет 667,65.

Механизм действия . Антибактериальным компонентом препарата Гепацеф Комби является цефоперазон — цефалоспорин III поколения, действуюет против чувствительных микроорганизмов в стадии активной мультипликации путем угнетения биосинтеза мукопептида клеточной стенки. Сульбактам не имеет выраженной антибактериальной активности, за исключением активности против Neisseriaceae и Acinetobacter. Однако биохимические исследования на бесклеточных бактериальных системах показали, что сульбактам является необратимым ингибитором важнейших бета-лактамаз, продуцируемых микроорганизмами, резистентными к бета-лактамным антибиотикам.

Потенциал сульбактама по предотвращению деструкции пенициллинов и цефалоспоринов резистентными микроорганизмами был подтвержден в ходе исследований целостных микроорганизмов с использованием резистентных штаммов, при которых сульбактам продемонстрировал выраженный синергизм с пенициллинами и цефалоспоринами. Поскольку сульбактам также связывается с некоторыми пенициллинсвязывающими белками, часто чувствительные штаммы становятся более уязвимыми к действию препарата Гепацеф Комби, чем к действию одного цефоперазона.

Комбинация сульбактама и цефоперазона активна против всех микроорганизмов, чувствительных к цефоперазону. Кроме того, наблюдается синергизм действия (снижение минимальных концентраций комбинации, подавляющих микроорганизмы, примерно в 4 раза по сравнению с такими концентрациями для каждого компонента по отдельности) против различных микроорганизмов с наиболее выраженным действием против таких микроорганизмов: Haemophilus influenzae, виды Bacteroides, виды Staphylococcus, Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus.

Гепацеф Комби проявляет активность in vitro в отношении широкого спектра клинически значимых микроорганизмов.

Грамположительные микроорганизмы :

— Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие или не продуцирующие пенициллиназу);

— Staphylococcus epidermidis;

— Streptococcus pneumoniae (прежнее название — Diplococcus pneumoniae)

— Streptococcus pyogenes (бета-гемолитические стрептококки группы А);

— Streptococcus agalactiae (бета-гемолитические стрептококки группы В);

— большинство других штаммов бета-гемолитических стрептококков;

— большое количество штаммов Streptococcus faecalis (энтерококк).

Грамотрицательные микроорганизмы :

— Escherichia coli;

— виды Klebsiella;

— виды Enterobacter;

— виды Citrobacter;

— Haemophilus influenzae;

— Proteus mirabilis;

— Proteus vulgaris;

— Morganella morganii (прежнее название — Proteus morganii);

— Providencia rettgeri (прежнее название — Proteus rettgeri);

— виды Providencia;

— виды Serratia (включая S. marcescens);

— виды Salmonella и Shigella;

— Pseudomonas aeruginosa и некоторые другие виды Pseudomonas;

— Acinetobacter calcoaceticus;

— Neisseria gonorrhoeae;

— Neisseria meningitidis;

— Bordetella pertussis;

— Yersinia enterocolitica.

Анаэробные микроорганизмы :

— грамотрицательные бациллы (включая Bacteroides fragilis, другие виды Bacteroides и виды Fusobacterium);

— грамположительные и грамотрицательные кокки (включая виды Peptococcus, Peptostreptococcus и Veillonella);

— грамположительные бациллы (включая виды Clostridium, Eubacterium и Lactobacillus).

Установлен такой диапазон чувствительности к препарату Гепацеф Комби.

МИК (мкг/мл, как концентрации цефоперазона):



Чувствительные ≤16 Промежуточные 17–63 Резистентные ≥64



Размеры диска зоны чувствительности (мм, тест Кирби — Бауэра):



Чувствительные ≥21 Промежуточные 16–20 Резистентные ≤15



Для определения МИК можно применять серийные разведения препарата Гепацеф Комби с помощью метода разведения в агаре или бульоне. Рекомендовано применение теста чувствительности диска, содержащего 30 мкг сульбактама и 75 мкг цефоперазона. Лабораторный ответ «чувствительный» означает, что терапия препаратом Гепацеф Комби, вероятно, будет эффективно влиять на микроорганизм-возбудитель инфекции, а ответ «резистентный» означает, что такое эффективное воздействие маловероятно. Ответ «промежуточный» означает, что микроорганизм может быть чувствительным к препарату Гепацеф Комби при применении последнего в более высоких дозах или если инфекция развилась в тех тканях или жидкостях организма, где достигаются высокие концентрации антибиотика.

Рекомендуемые лимиты контроля качества для дисков чувствительности к сульбактаму/цефоперазону 30 мкг/75 мкг:



Контрольный штамп Размер зоны (мм) Виды Acinetobacter ATCC 43498 26–32 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 22–28 Escherichia coli ATCC 25922 27–33 Staphylococcus aureus ATCC 25923 23–30