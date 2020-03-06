Витасепт (Vitasept) (172768) - инструкция по применению ATC-классификация
Витасепт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: этанол; не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воды.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства.
Код ATС D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно-раздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Не применять при острых воспалительных процессах кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно для обтирания, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (в целях предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.
Дети
Применяют по назначению врача.
Побочные реакции
При местном применении возможны раздражение кожи или слизистых. В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
4 года.
Препарат нельзя применять по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или 250 мл во флаконах темного стекла.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО "Панацея".