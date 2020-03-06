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Витасепт (Vitasept) (172768) - инструкция по применению ATC-классификация

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Витасепт (Vitasept)
Цена в городе Киев
от 26,77 грн
По рецепту
1 шт, 96 % от 26,77 грн 1 шт, 70 % от 23,46 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Дозировка
96 %
Объем
100 мл
ATC-група
D08A X08 Этанол
Регистрационное удостоверение
UA/10660/01/01 от 06.03.2020
Международное название
SPIRITUS AETHYLICUS* (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ*)

Витасепт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: этанол; не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воды.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код ATС D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно-раздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность. Не применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Способ применения и дозы

Наружно для обтирания, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (в целях предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.

Дети

Применяют по назначению врача.

Побочные реакции

При местном применении возможны раздражение кожи или слизистых. В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Препарат нельзя применять по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл или 250 мл во флаконах темного стекла.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО "Панацея".

Витасепт
Витасепт раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл, №1
от 26,77 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Витасепт
Витасепт раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл, №1
от 26,77 грн
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