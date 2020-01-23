Аскоцин® (Ascozin®) (172767) - инструкция по применению ATC-классификация
Аскоцин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аскоцин — комбинированный препарат, содержащий два лекарственных средства: водорастворимый витамин С — аскорбиновую кислоту и микроэлемент — цинк.
Механизм действия аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота (витамин С) как антиоксидантное, метаболическое и регулирующее окислительно-восстановительные процессы средство повышает адаптационные возможности организма, усиливает его сопротивляемость инфекциям. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Поддерживает коллоидное состояние межклеточного вещества и нормальную проницаемость капилляров (угнетает гиалуронидазу). Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, обмене углеводов, ароматических аминокислот, пигментов и ХС, в синтезе стероидных гормонов, катехоламинов, свертывании крови. Усиливает синтез коллагена, стимулирует процессы регенерации, нормализует проницаемость капилляров. За счет активации дыхательных ферментов в печени усиливает ее детоксикационную и белковообразующую функцию, повышает синтез коллагена и протромбина. Улучшает желчеотделение, восстанавливает внешнесекреторную функцию поджелудочной железы. Тормозит высвобождение и ускоряет деградацию гистамина, угнетает образование простагландинов и других медиаторов воспаления и анафилаксии. Регулирует иммунологические реакции (активирует синтез антител, С3-компонента комплемента, интерферона), способствует фагоцитозу, повышает сопротивляемость организма инфекциям.
Механизм действия цинка. Цинк является структурным компонентом биологических мембран, клеточных рецепторов, протеинов, входит в состав более 200 ферментативных систем. Участвует в реакциях иммунной и антиоксидантной защиты, кроветворении, синтезе аминокислот, в сохранении и передаче генетической информации. Будучи компонентом белка, переносящего ретинол, цинк вместе с витамином А и С препятствует возникновению иммунодефицитов, стимулируя синтез антител и оказывая противовирусное действие.
Цинк способствует росту и развитию клеток, правильному функционированию иммунной системы и обеспечению иммунологического ответа, сумеречного зрения, вкусовым ощущениям и восприятию запаха. Влияет на сохранение нормального уровня витамина А в крови, увеличивает время действия инсулина и облегчает его накопление. При воспалительных состояниях кожи оказывает профилактическое и терапевтическое действие.
Дефицит цинка вызывает трудности в концентрации внимания и памяти, плохой аппетит и искаженный вкус, снижение клеточного и гуморального иммунитета, плохое заживление ран, ночную слепоту, нарушение углеводного баланса, гиперхолестеринемию, АГ, психические и мозговые расстройства, гипертрофию предстательной железы, нарушение течения беременности, угнетение роста и гипогонадизм у детей и во многом — дерматологические нарушения (сенильная алопеция, очаговая алопеция, акне). В высоких дозах цинк подавляет всасывание меди. Также дефицит цинка увеличивает всасывание токсического кадмия.
Фармакокинетика
Для аскорбиновой кислоты. Абсорбция. Аскорбиновая кислота всасывается в основном в верхней части тонкой кишки путем натрийзависимого активного транспорта. При наличии аскорбиновой кислоты в высокой концентрации ее всасывание происходит также с помощью пассивной диффузии. При повышении дозы аскорбиновой кислоты, принимаемой внутрь, от 1 до 12 г удельный вес препарата, который всасывается, снижается (примерно с 50 до 15%). Всасывание витамина С может нарушаться при заболеваниях ЖКТ (гастрите, язве, запоре, диарее, глистной инвазии, лямблиозе), употреблении свежих фруктовых и овощных соков, щелочного питья.
Распределение. Около 24% аскорбиновой кислоты связывается с белками плазмы крови. Как правило, при достаточном потреблении аскорбиновой кислоты ее концентрация в плазме крови составляет 10 мг/л (60 мкмоль/л). Снижение концентрации аскорбиновой кислоты в плазме крови <4 мг/л (20 мкмоль/л) свидетельствует о недостаточном потреблении витамина С.
Метаболизм. Аскорбиновая кислота метаболизируется частично через дегидроаскорбиновую кислоту до щавелевой кислоты и других продуктов. При условии поступления в организм аскорбиновой кислоты в чрезмерных количествах она выводится из организма в неизмененном виде с мочой и калом. В моче также присутствует метаболит аскорбиновой кислоты — аскорбиновая кислота-2-сульфат. Курение и злоупотребление этиловым спиртом ускоряет распад аскорбиновой кислоты (превращение в неактивные метаболиты), резко уменьшая ее запасы в организме. Физиологический уровень депо аскорбиновой кислоты в организме составляет около 1,5 г. Депонируется в задней части гипофиза, коре надпочечников, эпителии глаза, промежуточных клетках семенных желез, яичниках, печени, мозгу, селезенке, поджелудочной железе, легких, почках, стенке кишечнике, сердце, мышцах, щитовидной железе. Из плазмы крови легко проникает в лейкоциты, тромбоциты и практически во все ткани.
Выведение. Неизмененный аскорбат и метаболиты выделяются почками, кишечником, а также с потом и проникают в грудное молоко. Т½ аскорбиновой кислоты зависит от способа введения, количества и скорости ее абсорбции. После приема внутрь аскорбиновой кислоты в дозе 1 г Т½ составляет около 13 ч. При условии приема доз аскорбиновой кислоты до 3 г/сут выведение ее из организма происходит с мочой. При приеме доз, превышающих 3 г/сут, выведение происходит как с мочой, так и с калом (в неизмененном виде).
Для цинка. Абсорбция. Цинк всасывается вдоль всей тонкой кишки. При условии приема цинка натощак и в форме водного р-ра количество препарата, который всасывается, достигает 41–79%. При приеме цинка с пищей количество препарата, который всасывается, составляет 10–40%.
Распределение и метаболизм. Cmax цинка в плазме крови достигается через 2 ч после приема препарата. В организме цинк накапливается преимущественно в лейкоцитах и эритроцитах, а также в мышцах, костях, коже, почках, печени, поджелудочной и предстательной железе, сетчатке. 60% цинка связывается с альбуминами, 30–40% — с альфа-2-макроглобулином, 1% — с аминокислотами, преимущественно с гистидином и цистеином.
Выведение. Цинк выводится из организма преимущественно с калом (90%), в меньшей степени — с мочой и потом. Добавки кальция и богатый кальцием рацион (молочные продукты) имеют способность снижать усвоение цинка почти на 50%, а кофеин и алкоголь усиленно выводят его из организма.
Показания Аскоцин
в составе комплексного лечения при состояниях и заболеваниях, которые обусловлены или сопровождаются дефицитом цинка и гиповитаминозом аскорбиновой кислоты: склонность к простудным и инфекционным заболеваниям; заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета; кровотечения (маточные, легочные, носовые, при лучевой болезни), передозировка антикоагулянтов, повышенная проницаемость и ломкость кровеносных сосудов; заболевания печени (гепатит А, хронический гепатит, цирроз); нефропатия беременных; дистрофия, переломы костей и раны, которые долго не заживают; поражение соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия); нарушения углеводного и жирового обмена; нарушение функции желез внутренней секреции, болезнь Аддисона; гипофункция предстательной железы; атеросклероз; БА.
Применение Аскоцин
Аскоцин принимают внутрь после еды; таблетку разжевывают и запивают небольшим количеством воды. Срок лечения зависит от характера и течения заболевания.
Взрослым — по 1 таблетке 1 раз в сутки.
Срок лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.
При выраженном гиповитаминозе и лечении инфекционных заболеваний для взрослых рекомендуется принимать по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 5–7 сут.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Склонность к тромбозам; тромбофлебит. Сахарный диабет. Мочекаменная болезнь, тяжелые заболевания почек, почечная недостаточность тяжелой степени. Фенилкетонурия. С особой осторожностью следует назначать пациентам с нарушением метаболизма железа (гемосидероз, гемохроматоз, талассемия).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, диспепсия, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, дискомфорт в животе, диарея, гастрит, металлический привкус во рту.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая анафилактические, анафилактический шок, реакции гиперчувствительности, включая астматический синдром, бронхоспазм, кардиореспираторный дистресс, кожные высыпания, зуд, экзему, крапивницу, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, повышенная утомляемость, нарушение сна, головная боль.
Со стороны мочевыделительной системы: повреждение гломерулярного аппарата почек, почечная недостаточность, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и оксалатных камней в почках и мочевыводящих путях.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд.
Со стороны системы крови: тромбоцитоз, тромбоз, гемолитическая анемия, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз; у больных с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызвать гемолиз эритроцитов; гематологические нарушения, обусловленные дефицитом меди, в том числе лейкопения (повышение температуры тела, озноб, боль в горле), нейтропения (язвы в ротовой полости и горле), сидеробластная анемия (ощущение усталости, слабость).
Со стороны эндокринной системы: повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до развития сахарного диабета.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, дистрофия миокарда.
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди.
Другие: ощущение жара.
Особые указания
связанные с аскорбиновой кислотой. Поскольку витамин С оказывает легкое стимулирующее действие, не рекомендуется принимать этот препарат в конце дня.
В связи со стимулирующим влиянием аскорбиновой кислоты на образование кортикостероидных гормонов, при применении ее в высоких дозах необходим контроль функции почек и АД.
Препарат следует применять с осторожностью при повышенной свертываемости крови.
Необходимо с осторожностью назначать пациентам:
- с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (высокие дозы аскорбиновой кислоты могут спровоцировать гемолитическую анемию);
- с нефролитиазом в анамнезе (риск гипероксалурии и осаждение оксалатов в мочевом тракте после приема высоких доз аскорбиновой кислоты).
Длительное применение высоких доз аскорбиновой кислоты может ускорять ее собственный метаболизм, в результате чего после отмены лечения может возникнуть парадоксальный гиповитаминоз. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими витамин С.
С осторожностью следует применять препарат при полицитемии, лейкемии.
Всасывание аскорбиновой кислоты может изменяться при нарушении моторики кишечника, энтерите или ахилии (угнетении желудочной секреции).
Следует принимать во внимание, что применение витамина С в высоких дозах может изменять некоторые показатели лабораторных анализов (глюкозы в крови, билирубина, трансаминаз, мочевой кислоты, креатинина, неорганических фосфатов). Может быть отрицательным результат исследования наличия скрытой крови в кале.
Связанные с цинком. При применении препаратов, содержащих цинк, следует учитывать риск возникновения дефицита меди. Диета, богатая фибрином (например отруби), фосфатами (например молочные продукты), цельнозерновыми хлебными изделиями и фитинатами, уменьшает всасывание цинка вследствие образования комплексов. Перерыв между употреблением вышеупомянутых продуктов и приемом препаратов цинка должна быть не менее 2 ч.
Препарат содержит краситель желтый закат FCF (E110), который может вызвать аллергические реакции аспартам (Е951), который является производным фенилаланина, который представляет опасность для больных фенилкетонурией.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Поскольку контролируемых исследований в период беременности и контролируемых исследований на животных не проводили, препарат можно применять только в случаях, если, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Кормление грудью. Аскорбиновая кислота и цинк проникают в грудное молоко. Поэтому в период кормления грудью препарат следует применять под контролем врача.
Дети. Аскоцин не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет указаний на то, что препарат может отрицательно влиять на водителей или людей, которые работают со сложной техникой.
Взаимодействия
взаимодействия, связанные с аскорбиновой кислотой. При одновременном применении аскорбиновая кислота усиливает абсорбцию железа, пенициллина, этинилэстрадиола в ЖКТ. Подобный эффект касается и алюминия, поэтому это необходимо учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий.
Аскорбиновая кислота при одновременном применении снижает эффективность гепарина, антикоагулянтов.
Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья. Одновременный прием витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно принимать только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Длительный прием высоких доз аскорбиновой кислоты снижает эффективность лечения дисульфирамом.
Высокие дозы препарата снижают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выделение мексилетина почками.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Препараты хинолонового ряда, кальция хлорид, салицилаты, тетрациклин, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.
При высоких дозах аскорбиновая кислота влияет на резорбцию витамина В12.
Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней. Витамин С повышает риск кристаллурии при лечении салицилатами.
Взаимодействия, связанные с цинком
Тетрациклин. Цинк уменьшает всасывание тетрациклинов и тормозит всасывание меди (в случае применения высоких доз цинка), поэтому препарат следует применять не ранее чем через 2 ч после приема этих препаратов.
Препараты меди. Высокие дозы цинка могут тормозить всасывание меди (соли цинка следует применять не ранее чем через 2 ч после приема этих препаратов).
Тиазидные диуретики усиливают выведение цинка с мочой.
Диета, богатая фибрином (например отруби), фосфатами (например молочные продукты), цельнозерновыми хлебными изделиями и фитинатами, уменьшает всасывание цинка вследствие образования комплексов, поэтому перерыв между употреблением вышеупомянутых продуктов и приемом препаратов цинка должен быть не менее 2 ч.
Фолиевая кислота незначительно нарушает всасывание цинка.
Высокие дозы железа при пероральном применении снижают всасывание цинка (препарат следует применять не ранее чем через 2 ч после приема этих препаратов).
Пеницилламин и другие хелатирующие средства уменьшают всасывание цинка (препарат следует применять не ранее чем через 2 ч после приема этих препаратов).
При применении с препаратом Аскоцин поливитаминных препаратов с минералами, в состав которых входит цинк, следует помнить о возможности передозировки.
Хинолоны. Цинк уменьшает всасывание хинолонсодержащих антибиотиков и фторхинолонов.
Передозировка
нет данных о том, что этот препарат может привести к передозировке при применении в соответствии с рекомендациями.
Следует учитывать поступление витамина С и цинка из всех источников.
Клинические признаки и симптомы, лабораторные результаты и последствия передозировки очень разные, в зависимости от индивидуальной восприимчивости и обстоятельств.
Общие проявления передозировки витамина С и/или цинка могут включать увеличение количества случаев желудочно-кишечных расстройств, включая диарею, тошноту и рвоту.
При возникновении указанных симптомов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Специфические клинические проявления передозировки могут включать:
витамин С. При острой или хронической передозировке витамина С могут значительно повышаться уровни оксалатов в плазме крови и моче. В некоторых случаях это может привести к гипероксалурии, кристаллурии оксалатов кальция, отложению оксалатов кальция, формированию конкрементов в почках, тубулоинтерстициальной нефропатии и ОПН. Лица с почечной недостаточностью легкой и средней степени могут быть восприимчивы к указанным токсическим эффектам витамина С при более низких дозах и должны проконсультироваться с врачом до начала приема препарата.
Передозировка витамина С может привести к оксидативному гемолизу или ДВС крови у больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
цинк. Передозировка цинка может вызвать раздражение и эрозию слизистой оболочки ЖКТ, острый тубулярный некроз, интерстициальный нефрит, дефицит меди, сидеробластную анемию и миелонейропатию.
При подозрении на передозировку препарата следует прекратить его прием и обратиться к врачу для терапии клинических проявлений. Витамин С выводится с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
Актуальная информация
Аскоцин® — это комбинированный препарат, содержащий 15 мг цинка и 500 мг аскорбиновой кислоты. Его действие направлено на повышение адаптационных свойств организма и укрепление собственного иммунитета.
ВИТАМИН С (500 мг)
Регулирует иммунологические реакции
Повышает сопротивляемость организма инфекциям
Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие
Усиливает детоксикационную функцию печени
Улучшает желчеотделение
ЦИНК (15 мг)
Участвует в реакциях иммунной антиоксидантной защиты организма
Способствует правильному функционированию иммунной системы
Обеспечивает вкусовые ощущения и восприятие запаха
При воспалительных состояниях кожи оказывает профилактическое и терапевтическое действие