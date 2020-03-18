фармакодинамика. Механизм действия. Эторикоксиб — пероральный селективный ингибитор ЦОГ-2 в пределах клинического диапазона доз. В клинических фармакологических исследованиях препарат Аркоксия дозозависимо ингибировал ЦОГ-2 без ингибирования ЦОГ-1 при применении в дозах до 150 мг/сут. Эторикоксиб не ингибирует синтез простагландинов желудка и не влияет на функцию тромбоцитов. Энзим ЦОГ ответственен за образование простагландинов. Идентифицировано две изоформы — ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-2 является изоформой энзима, которая индуцируется под действием различных провоспалительных медиаторов и рассматривается как основной фактор, отвечающий за синтез простаноидных медиаторов боли, воспаления и лихорадки. ЦОГ-2 также участвует в процессах овуляции, имплантации и закрытия артериального протока, регуляции функции почек и ЦНС (индукция лихорадки, ощущение боли, когнитивная функция); также может принимать участие в процессе заживления язв. ЦОГ-2 была идентифицирована в ткани вокруг язвы желудка у человека, но значение для заживления язвы не установлено.

Эффективность. У пациентов с остеоартритом эторикоксиб в дозе 60 мг 1 раз в сутки значительно улучшает состояние при боли и оценку пациента о состоянии заболевания. В ходе исследований с применением эторикоксиба в дозе 30 мг 1 раз в сутки эффективность этого препарата превышала таковую плацебо в течение 12 нед лечения (использовались оценки, применяемые в других исследованиях). Во время исследования подбора дозы эторикоксиб в дозе 60 мг демонстрировал значительно более выраженное улучшение, чем в дозе 30 мг, относительно всех 3 основных конечных точек после 6 нед лечения. Применение дозы 30 мг при остеоартрите кисти не изучалось.

У пациентов с ревматоидным артритом эторикоксиб в дозе 60 и 90 мг 1 раз в сутки значительно улучшал состояние относительно выраженности боли, воспаления, а также подвижности. В ходе исследований по оценке доз 60 и 90 мг положительные эффекты сохранялись в течение 12-недельного периода лечения. В сравнительном исследовании эторикоксиба в дозе 60 мг 1 раз в сутки и 90 мг 1 раз в сутки оба режима дозирования были более эффективны, чем плацебо. Доза 90 мг 1 раз в сутки была эффективна в соответствии с методом Всеобщей оценки боли пациентов (0–100 мм по визуальной аналоговой шкале), со средним улучшением –2,71 мм (95% ДИ: –4,98 мм, –0,45 мм ).

У пациентов с приступами острого подагрического артрита эторикоксиб в дозе 120 мг 1 раз в сутки в течение 8 дней уменьшал выраженность боли в суставах средней и тяжелой степени и воспаление по сравнению с индометацином в дозе 50 мг 3 раза в сутки. Уменьшение выраженности боли отмечают через 4 ч после начала лечения.

У пациентов с анкилозирующим спондилитом эторикоксиб в дозе 90 мг 1 раз в сутки обеспечивает значительное улучшение состояния при боли в позвоночнике, воспалении, ограничении движений, а также повышает функциональную способность. Клинические преимущества эторикоксиба наблюдались на 2-й день после начала терапии и сохранялись в течение 52-недельного периода лечения. В ходе второго исследования по оценке дозы 60 мг по сравнению с 90 мг, эторикоксиб в дозе 60 мг ежедневно и 90 мг ежедневно продемонстрировали схожую эффективность по сравнению с напроксеном 1000 мг ежедневно. У пациентов, у которых не был продемонстрирован адекватный ответ при применении дозы 60 мг ежедневно в течение 6 нед, повышение дозы до 90 мг ежедневно улучшало оценку интенсивности боли в спине (0–100 мм, визуальная аналоговая шкала) по сравнению с продолжением приема 60 мг ежедневно, со средним улучшением –2,70 мм (95% ДИ: –4,88 мм, –0,52 мм)

Во время исследования послеоперационной зубной боли эторикоксиб, который применялся в дозе 90 мг 1 раз в сутки до 3 дней, имел более выраженное анальгезирующее действие, чем плацебо. В подгруппе пациентов с умеренной болью в начальном состоянии эторикоксиб в дозе 90 мг демонстрировал обезболивающий эффект, подобный ибупрофену 600 мг (16,11 против 16,39; p=0,722), и превышал эффект парацетамола/кодеина 600 мг/60 мг (11,00; p<0,001) и плацебо (6,84; p<0,001), что определялось по показателю полного купирования боли через 6 ч. Количество пациентов, которые сообщали о применении препаратов экстренного обезболивания в течение 24 ч, составило 40,8% для эторикоксиба 90 мг, 25,5% — для ибупрофена 600 мг каждые 6 ч и 46,7% — для парацетамола/кодеина 600 мг/60 мг каждые 6 ч по сравнению с 76,2% — для плацебо. В этом исследовании начало анальгезирующего действия (ощутимое уменьшение выраженности боли) 90 мг эторикоксиба отмечали уже через 28 мин после приема препарата.

Безопасность

Международная исследовательская программа длительного применения эторикоксиба и диклофенака при артрите ( MEDAL ) . Программа MEDAL была проспективно разработанной программой относительно результатов безопасности со стороны сердечно-сосудистой системы, полученных из объединенных данных трех рандомизированных двойных слепых контролируемых активным препаратом сравнения исследований (исследования MEDAL, EDGE II и EDGE).

В исследовании MEDAL по определению конечной точки воздействия на сердечно-сосудистую систему, в котором принимали участие 17 804 пациента с остеоартритом и 5700 — с ревматоидным артритом, применяли эторикоксиб в дозе 60 мг (группа больных остеоартритом) или 90 мг (группы с остеоартритом и ревматоидным артритом), или диклофенак в дозе 150 мг/сут в течение в среднем 20,3 мес (максимально — 42,3 мес, медиана — 21,3 мес). В этом исследовании зафиксированы только серьезные побочные реакции и случаи прекращения приема препарата вследствие возникновения каких-либо побочных реакций.

В ходе исследований EDGE и EDGE II сравнивали ЖКТ-переносимость эторикоксиба и диклофенака. В исследовании EDGE участвовали 7111 пациентов с остеоартритом, получавших эторикоксиб в дозе 90 мг/сут (в 1,5 раза выше рекомендуемой дозы для лечения остеоартрита), или диклофенак в дозе 150 мг/сут в течение в среднем 9,1 мес (максимум — 16,6 мес, медиана — 11,4 мес). В исследовании EDGE II участвовали 4086 пациентов с ревматоидным артритом, получавших лечение эторикоксибом в дозе 90 мг/сут или диклофенаком в дозе 150 мг/сут в течение в среднем 19,2 мес (максимум — 33,1 мес, медиана — 24 мес).

В объединенной программе MEDAL участвовали 34 701 пациент с остеоартритом и ревматоидным артритом, получавших лечение в течение периода в среднем 17,9 мес (максимум — 42,3 мес, медиана — 16,3 мес); примерно 12 800 больных получали лечение более 24 мес. У пациентов, зарегистрированных в этой программе, были разные исходные факторы риска для сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Пациенты с недавно перенесенным инфарктом миокарда, аортокоронарным шунтированием или чрескожной коронарной ангиопластикой в течение 6 мес до регистрации в исследовании были исключены из исследования. В исследованиях было разрешено применение гастропротекторных препаратов и ацетилсалициловой кислоты в низких дозах.

Общая безопасность. Не выявлено существенных различий в частоте тромботических сердечно-сосудистых осложнений при применении эторикоксиба и диклофенака. Кардиоренальные побочные реакции чаще возникали при применении эторикоксиба, чем диклофенака; этот эффект был дозозависимым (см. подробные результаты ниже). Побочные эффекты со стороны ЖКТ и печени развивались значительно чаще при применении диклофенака, чем эторикоксиба. Частота возникновения побочных реакций в исследованиях EDGE и EDGE II, а также нежелательных явлений, которые рассматривались как серьезные или такие, которые приводят к отмене препарата в исследовании MEDAL, была выше при применении эторикоксиба, чем диклофенака.

Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы. Частота подтвержденных тромботических сердечно-сосудистых серьезных побочных реакций (включая реакции со стороны сердца, цереброваскулярные реакции и реакции со стороны периферических сосудов) была сопоставимой у эторикоксиба и диклофенака (данные суммированы в табл. 1). Не было существенных различий в показателях частоты тромботических осложнений для эторикоксиба и диклофенака во всех проанализированных подгруппах, включая пациентов с кардиоваскулярным риском. При отдельном рассмотрении был одинаковым относительный риск возникновения подтвержденных серьезных тромботических побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при применении эторикоксиба в дозе 60 или 90 мг и диклофенака в дозе 150 мг.

Таблица 1. Показатели подтвержденных тромботических осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы (объединенная программа MEDAL)



Осложнения Эторикоксиб

(N=16 819)

25 836 пациенто-лет Диклофенак

(N=16 483)

24 766 пациенто-лет Сравнение между группами лечения Показатель† (95% ДИ) Показатель† (95% ДИ) Относительный риск (95% ДИ) Подтверждены серьезные тромботические побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы По протоколу 1,24 (1,11; 1,38) 1,30 (1,17; 1,45) 0,95 (0,81; 1,11) По желанию лечиться 1,25 (1,14; 1,36) 1,19 (1,08; 1,30) 1,05 (0,93; 1,19) Подтвержденные осложнения со стороны сердца По протоколу 0,71 (0,61; 0,82) 0,78 (0,68; 0,90) 0,90 (0,74; 1,10) По желанию лечиться 0,69 (0,61; 0,78) 0,70 (0,62; 0,79) 0,99 (0,84; 1,17) Подтвержденные цереброваскулярные осложнения По протоколу 0,34 (0,28; 0,42) 0,32 (0,25; 0,40) 1,08 (0,80; 1,46) По желанию лечиться 0,33 (0,28; 0,39) 0,29 (0,24; 0,35) 1,12 (0,87; 1,44) Подтвержденные осложнения со стороны периферических сосудов По протоколу 0,20 (0,15; 0,27) 0,22 (0,17; 0,29) 0,92 (0,63; 1,35) По желанию лечиться 0,24 (0,20; 0,30) 0,23 (0,18; 0,28) 1,08 (0,81; 1,44)