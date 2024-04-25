ЭТОРИКОКСИБ (ETORICOXIBUM) Действующее вещество
от 685,60 грн
от 564,50 грн
от 300,70 грн
от 264,20 грн
от 348,61 грн
от 204,04 грн
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
от 533,93 грн
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Mistral Capital Management
от 239,25 грн
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
от 477,28 грн
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Mistral Capital Management
от 219,50 грн
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
от 350,08 грн
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
от 635,38 грн
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
от 589,64 грн