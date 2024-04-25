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Активные вещества — “Э”ЭТОРИКОКСИБ (ETORICOXIBUM)

ЭТОРИКОКСИБ (ETORICOXIBUM) Действующее вещество

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Найдено: 21 препарат
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1030 аптеках
от 263,34 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1012 аптеках
от 337,69 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 989 аптеках
от 201,33 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 975 аптеках
от 954,32 грн
Цены в аптеках
Форсанек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28; Кусум Фарм
Форсанек® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Кусум Фарм
В 891 аптеке
от 399,50 грн
Цены в аптеках
Эксиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 30; Дарница
Эксиб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 30 Дарница
В 807 аптеках
от 685,60 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 739 аптеках
от 856,32 грн
Цены в аптеках
Эксиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30; Дарница
Эксиб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30 Дарница
В 734 аптеках
от 564,50 грн
Цены в аптеках
Форсанек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28; Кусум Фарм
Форсанек® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Кусум Фарм
В 703 аптеках
от 294,71 грн
Цены в аптеках
Форсанек® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28; Кусум Фарм
Форсанек® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 28 Кусум Фарм
В 661 аптеке
от 461,41 грн
Цены в аптеках
Эксиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 10; Дарница
Эксиб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 10 Дарница
В 557 аптеках
от 300,70 грн
Цены в аптеках
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7; Polpharma
Этора Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7 Polpharma
В 257 аптеках
от 264,20 грн
Цены в аптеках
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7; Polpharma
Этора Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Polpharma
В 232 аптеках
от 348,61 грн
Цены в аптеках
Этора таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7; Polpharma
Этора Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Polpharma
В 224 аптеках
от 204,04 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
В 169 аптеках
от 533,93 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7; Mistral Capital Management
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Mistral Capital Management
В 50 аптеках
от 239,25 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 11 аптеках
от 477,28 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7; Mistral Capital Management
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Mistral Capital Management
В 7 аптеках
от 219,50 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 6 аптеках
от 350,08 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Эторикоксиб-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках
от 635,38 грн
Цены в аптеках
Эторикоксиб-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Эторикоксиб-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
В 98 аптеках других городов
от 589,64 грн
Цены в других городах