Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Поскольку метамизола натриевая соль обладает противовоспалительными и обезболивающие свойства, она может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, может затруднить их диагностику. Не использовать для снятия острой боли в животе до выяснения причины.

Препарат следует применять с осторожностью пациентам:

с имеющимися аллергическими заболеваниями (в т. ч. поллинозом) или с такими заболеваниями в анамнезе — повышается риск аллергических реакций;

с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;

с сердечно-сосудистой недостаточностью;

со склонностью к артериальной гипотензии;

с наджелудочковой тахикардией;

с заболеванием почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит);

с нарушениями функции печени и/или почек;

при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача).

С осторожностью применять пациентам, которые имеют длительный прием алкоголя в анамнезе, ослабленным лицам; лицам пожилого возраста — из-за риска возникновения гипертермии и повышение частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительного тракта.

Пациентов следует предупредить до начала лечения, при появлении озноба по неизвестной причине, лихорадки, боли в горле, затрудненного глотания, кровоточивости десен, побледнении кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита прием препарата следует немедленно прекратить. Также прием препарата необходимо прекратить при появлении первой сыпи на коже и слизистых оболочках. В случае появления этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом. Не рекомендуется регулярный длительный прием препарата из-за миелотоксичности метамизола натриевой соли; в случае длительного применения (более 7 суток) необходимо контролировать состав периферической крови, функцию почек и печени.

В период лечения возможно окрашивание мочи в красный цвет (за счет выделения метаболита), что не имеет клинического значения.

С осторожностью применять ослабленным пациентам, при снижении перистальтики кишечника. При приеме препарата возможно развитие ортостатической гипотензии.

При применении препарата необходимо контролировать состав периферической крови (лейкоцитарную формулу).

При появлении симптомов нарушения функции печени, в том числе желудочно-кишечных расстройств, желтухи и повышение уровня печеночных ферментов, необходимо прекратить применение препарата.

Следует сообщить врачу о возникновении таких симптомов: приливы, потливость, головная боль, повышенная утомляемость, желтуха, сыпь на коже, тошнота, дискомфорт в области желудка, запор.

При применении детям нужно проводить постоянный врачебный контроль.

Курение ухудшает эффективность препарата.

Во время приема препарата следует отказаться от употребления алкоголя и препаратов, угнетающих ЦНС.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.