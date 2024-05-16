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Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Львов (134962) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
451,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки (20)
397,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
451,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: таблетки (50)
451,10 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки (60)
481,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
451,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (50)
532,99
Экономия: -106,91 грн
426,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
475,99
Экономия: -49,91 грн
426,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -120,91 грн
426,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
451,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
480,99
Экономия: -54,91 грн
426,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: таблетки (50)
502,99
Экономия: -76,91 грн
426,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
451,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (50)
444,14
Экономия: -16,34 грн
427,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки (70)
572,99
Экономия: -146,91 грн
426,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
451,20 грн