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Ангиноваг (Anginovag) (172686) - инструкция по применению ATC-классификация

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Ангиноваг (Anginovag)
Цена в городе Киев
от 263,00 грн
Без рецепта
1 шт от 263,00 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 1095 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Объем
20 мл
ATC-група
R02A A02 Деквалиний
Регистрационное удостоверение
UA/10543/01/01 от 15.06.2020

Ангиноваг инструкция по применению

Фармакологические свойства

в составе Ангиновага объединены вещества противовоспалительного, анальгетического, антибактериального и антисептического действия. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Препарат представлен в форме спрея с клапаном для распыления, благодаря чему удобен для применения при лечении инфекций ротоглотки.

Показания Ангиноваг

местное лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит, глоссит.

Применение Ангиноваг

применяют взрослым и детям в возрасте старше 13 лет. Перед применением, при необходимости, прополоскать рот и глотку теплой кипяченой водой. Тампоном удалить некротический налет с пораженных участков (язвы, эрозии). Первые двое суток — по 1–2 впрыскивания каждые 2–3 ч, в дальнейшем — по 1 впрыскиванию каждые 6 ч. Курс лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет 5–7 дней.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.

Побочные эффекты

не описаны. Возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата.

Особые указания

меры безопасности при применении. Для правильного использования рекомендуется разместить флакон в вертикальном положении, чтобы пероральный аппликатор был направлен на зону поражения (не вводить полностью в ротовую полость). Нажать верхнюю часть колпачка сверху вниз. Не снимать пероральный аппликатор с флакона после установки и использования.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано, но целесообразность приема устанавливает врач в зависимости от преобладания пользы над потенциальным риском от применения. Не превышать рекомендуемых доз.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.
Дети. Отсутствует опыт применения препарата у детей в возрасте до 13 лет.

Взаимодействия

взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

Передозировка

случаи передозировки не зарегистрированы.

Условия хранения

при температуре не выше 30 °С.

Ангиноваг
Ангиноваг спрей для ротовой полости флакон 20 мл, №1
от 263,00 грн
В наличии в 1095 аптеках
Цены в аптеках
Ангиноваг
Ангиноваг спрей для ротовой полости флакон 20 мл, №1
от 263,00 грн
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