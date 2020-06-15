Ангиноваг (Anginovag) (172686) - инструкция по применению ATC-классификация
Ангиноваг инструкция по применению
Фармакологические свойства
в составе Ангиновага объединены вещества противовоспалительного, анальгетического, антибактериального и антисептического действия. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Препарат представлен в форме спрея с клапаном для распыления, благодаря чему удобен для применения при лечении инфекций ротоглотки.
Показания Ангиноваг
местное лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматит, глоссит.
Применение Ангиноваг
применяют взрослым и детям в возрасте старше 13 лет. Перед применением, при необходимости, прополоскать рот и глотку теплой кипяченой водой. Тампоном удалить некротический налет с пораженных участков (язвы, эрозии). Первые двое суток — по 1–2 впрыскивания каждые 2–3 ч, в дальнейшем — по 1 впрыскиванию каждые 6 ч. Курс лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
не описаны. Возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты препарата.
Особые указания
меры безопасности при применении. Для правильного использования рекомендуется разместить флакон в вертикальном положении, чтобы пероральный аппликатор был направлен на зону поражения (не вводить полностью в ротовую полость). Нажать верхнюю часть колпачка сверху вниз. Не снимать пероральный аппликатор с флакона после установки и использования.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано, но целесообразность приема устанавливает врач в зависимости от преобладания пользы над потенциальным риском от применения. Не превышать рекомендуемых доз.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.
Дети. Отсутствует опыт применения препарата у детей в возрасте до 13 лет.
Взаимодействия
взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.
Передозировка
случаи передозировки не зарегистрированы.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.