меры безопасности при применении. Для правильного использования рекомендуется разместить флакон в вертикальном положении, чтобы пероральный аппликатор был направлен на зону поражения (не вводить полностью в ротовую полость). Нажать верхнюю часть колпачка сверху вниз. Не снимать пероральный аппликатор с флакона после установки и использования.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не противопоказано, но целесообразность приема устанавливает врач в зависимости от преобладания пользы над потенциальным риском от применения. Не превышать рекомендуемых доз.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.

Дети. Отсутствует опыт применения препарата у детей в возрасте до 13 лет.