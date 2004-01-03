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Производитель: Ferrer International, S.A.

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08028, Барселона, Испания, Гран Виа Карлос III, 94
(044 )501-69-79
(044 )501-69-79
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Найдено: 2 препарата
Ангиноваг спрей для ротовой полости, флакон, 20 мл, № 1; Ferrer International, S.A.
Ангиноваг Спрей для ротовой полости, флакон, 20 мл, № 1 Ferrer International, S.A.
В 1095 аптеках
от 263,00 грн
Цены в аптеках
Ангиноваг спрей для ротовой полости, флакон, 10 мл, № 1; Ferrer International, S.A.
Ангиноваг Спрей для ротовой полости, флакон, 10 мл, № 1 Ferrer International, S.A.
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
08028, Барселона, Испания, Гран Виа Карлос III, 94
(044 )501-69-79
(044 )501-69-79
Найдено: 2 препарата
Ангиноваг спрей для ротовой полости, флакон, 20 мл, № 1; Ferrer International, S.A.
Ангиноваг Спрей для ротовой полости, флакон, 20 мл, № 1 Ferrer International, S.A.
В 1095 аптеках
от 263,00 грн
Цены в аптеках
Ангиноваг спрей для ротовой полости, флакон, 10 мл, № 1; Ferrer International, S.A.
Ангиноваг Спрей для ротовой полости, флакон, 10 мл, № 1 Ferrer International, S.A.
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції