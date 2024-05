Фармакодинамика. Тоцилизумаб — рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6) из подкласса иммуноглобулинов IgG 1 .

Тоцилизумаб селективно связывается и подавляет как растворимые, так и мембранные рецепторы ИЛ-6 (sIL-6R и mIL-6R). ИЛ-6 является многофункциональным цитокином, вырабатываемым различными типами клеток, участвующих в паракринной регуляции, системных физиологических и патологических процессах, таких как стимуляция секреции Ig, активация Т-клеток, стимуляция выработки белков острой фазы в печени и стимуляция гемопоэза. ИЛ-6 вовлечен в патогенез различных заболеваний, в том числе воспалительных, остеопороза и новообразований.

Не исключается вероятность негативного влияния тоцилизумаба на противоопухолевую и противоинфекционную защиту организма. Не установлена роль угнетения рецепторов ИЛ-6 в развитии опухолей.

Клиническая эффективность

Ревматоидный артрит . Эффективность тоцилизумаба (как в монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом или болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами в отношении уменьшения выраженности субъективных и объективных признаков ревматоидного артрита оценивали в 5 рандомизированных двойных слепых многоцентровых клинических исследованиях. Во всех исследованиях клинический эффект 20; 50 и 70% по критериям Американской коллегии ревматологов (АКР) через 6 мес отмечался статистически достоверно чаще при терапии тоцилизумабом в дозе 8 мг/кг массы тела, чем при терапии препаратами сравнения, независимо от наличия ревматоидного фактора, возраста, пола, расовой принадлежности, числа предшествующих курсов лечения или стадии заболевания. Ответ на терапию возникал быстро (уже на 2-й неделе), усиливался в течение всего курса лечения и сохранялся более 3 лет в открытом расширенном исследовании, которое продолжается.

Значительный клинический ответ. Через 2 года терапии тоцилизумабом/метотрексатом у 14% пациентов достигнут значительный клинический ответ (70% по АКР сохранялся на протяжении 24 нед и более).

Рентгенологическая оценка. У пациентов с неадекватным ответом на лечение метотрексатом проводилась рентгенологическая оценка торможения деструкции суставов. У 85% больных, получавших лечение тоцилизумабом/метотрексатом на протяжении 1 года, не зарегистрировано прогрессирования деструкции суставов (изменение общего индекса Sharp на уровне нуля или меньше) по сравнению с 67% пациентов, получавших плацебо/метотрексат. Этот показатель сохранился на протяжении 2 лет терапии (83%). У 93% пациентов не отмечено прогрессирования деструкции суставов между 52-й и 104-й неделей терапии.

Показатели качества жизни. У пациентов, принимавших тоцилизумаб (монотерапия или в комбинации с болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами), по сравнению с теми, кто получал метотрексат/болезньмодифицирующие противовоспалительные препараты, отмечали клинически достоверное улучшение физической функции (по индексу HAQ-DI), уменьшение утомляемости (по шкале функциональной оценки при хронических заболеваниях по показателям утомляемости FACIT-F), а также улучшение как физического, так и психического здоровья по опроснику SF-36.

Лабораторные показатели. Статистически значимое повышение уровня гемоглобина отмечали на 24-й неделе в период лечения тоцилизумабом как в монотерапии, так и в комбинации с болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами/метотрексатом, по сравнению с лечением болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами (р<0,0001). Средний показатель гемоглобина увеличивался на 2-й неделе лечения и оставался в пределах нормы на протяжении всех 24 нед. После введения тоцилизумаба отмечают быстрое снижение средних значений острофазовых показателей, CРБ, СОЭ и сывороточного амилоида А, а также снижение числа тромбоцитов в пределах нормы.

Системный ювенильный идиопатический артрит. Эффективность тоцилизумаба для лечения активного системного ювенильного идиопатического артрита изучалась в 12-недельном рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с параллельными группами.

Клинический эффект 30% по критериям АКР для системного ювенильного идиопатического артрита и отсутствие лихорадки (температура тела не превышала 37,5 °C на протяжении 7 дней) отмечали статистически достоверно чаще (р<0,0001) при терапии тоцилизумабом (у 85% пациентов), чем при плацебо (у 24,3% пациентов).

Клинический эффект 30; 50; 70; 90% по критериям АКР для системного ювенильного идиопатического артрита отмечался статистически достоверно чаще (р<0,0001) при терапии тоцилизумабом (у 90,7; 85,3; 70,7; 37,3% пациентов соответственно), чем при терапии плацебо (у 24,3; 10,8; 8,1; 5,4% пациентов соответственно).

Системные проявления. Через 12 нед лечения в группе терапии тоцилизумабом лихорадка (температура тела не превышала 37,5 °C на протяжении предыдущих 14 дней) отсутствовала у 85% пациентов по сравнению с 21% пациентов, получавших плацебо.

Средняя корректированная интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) через 12 нед лечения уменьшилась на 41 балл у пациентов, получавших тоцилизумаб, по сравнению з уменьшением данного показателя на 1 бал у пациентов, получавших плацебо (р<0,0001).

Снижение дозы/отмена кортикостероидов. Доза кортикостероидов снижена не менее чем на 20% у 24% пациентов, получавших тоцилизумаб, по сравнению с 3% пациентов группы плацебо, что не сопровождалось дальнейшим повышением активности заболевания по критериям АКР 30 для системного ювенильного идиопатического артрита или возникновением системных симптомов на протяжении 12 нед. Снижение дозы кортикостероидов продолжалось у 44 пациентов, прекративших прием кортикостероидов на 44-й неделе при сохранении ответа по критериям АКР.

Показатели качества жизни. У пациентов, получавших тоцилизумаб, отмечали клинически достоверное (р<0,0001) улучшение физической функции (по индексу HAQ-DI) по сравнению с пацентами, получавшими плацебо.

Лабораторные показатели. Увеличение показателей гемоглобина до норм через 12 нед выявляли у 80% пациентов, получавших тоцилизумаб, по сравнению с 7% пациентов группы плацебо (р<0,0001). Через 12 нед лечения число тромбоцитов в пределах нормы отмечено у 90% пациентов, получавших терапию тоцилизумабом, и у 4% пациентов группы плацебо (р<0,0001). После введения тоцилизумаба выявлено быстрое снижение средних значений острофазных показателей, СРБ, СОЭ и сывороточного амилоида А.

Фармакокинетика. Ревматоидный артрит . Фармакокинетические параметры тоцилизумаба оценивались с использованием популяционного фармакокинетического анализа данных 1793 больных ревматоидным артритом, получавших инфузию тоцилизумаба (в дозе 4 или 8 мг/кг массы тела) в течение 1 ч каждые 4 нед на протяжении 24 нед.

Фармакокинетические параметры тоцилизумаба не изменяются с течением времени. Наибольшее дозозависимое увеличение AUC и C min отмечается для доз 4 и 8 мг/кг массы тела каждые 4 нед. C max увеличивается прямо пропорционально повышению дозы. В равновесном состоянии расчетные AUC и C min в 2,7 и 6,5 раза выше при дозе 8 мг/кг массы тела по сравнению с дозой 4 мг/кг соответственно.

Для тоцилизумаба при применении в дозе 8 мг/кг массы тела каждые 4 нед характерны следующие показатели: расчетная средняя (±стандартное отклонение) AUC в равновесном состоянии — 35 000±15 500 ч·мкг/мл, C min и C max — 9,74±10,5 и 183±85,6 мкг/мл соответственно. Коэффициенты кумуляции для AUC и C maх низкие: 1,22 и 1,06 соответственно. Коэффициент кумуляции выше для C min (2,35), что ожидалось из-за нелинейного клиренса при низких концентрациях. Равновесное состояние достигнуто после первого введения и через 8 и 20 нед для C max , AUC и C min соответственно. AUC, C min и C max тоцилизумаба возрастали с увеличением массы тела. При массе тела ≥100 кг прогнозируемая средняя (±стандартное отклонение) равновесная AUC, C min и C max тоцилизумаба составляли 55 500±14 100 мкг·ч/мл, 19,0±12,0 и 269±57 мкг/мл соответственно. Поскольку данные показатели превышают средние значения экспозиции в популяции пациентов, не рекомендуют повышение дозы препарата на одну инфузию >800 мг у пациентов с массой тела >100 кг (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Для тоцилизумаба в дозе 4 мг/кг массы тела каждые 4 нед характерны следующие показатели: расчетная средняя (±стандартное отклонение) AUC в равновесном состоянии — 13 000±5800 ч·мкг/мл, C min и C max — 1,49±2,13 и 88,3±41,4 мкг/мл соответственно. Коэффициенты кумуляции для AUC и C max низкие: 1,11 и 1,02 соответственно. Коэффициент кумуляции выше для C min (1,96).

Распределение. У пациентов с ревматоидным артритом центральный объем распределения составляет 3,5 л, периферический — 2,91 л, а объем распределения в равновесном состоянии — 6,4 л.

Выведение. После в/в введения тоцилизумаб подвергается экскреции из системного кровотока в два этапа.

Общий клиренс тоцилизумаба зависит от концентрации и представляет собой сумму линейного и нелинейного клиренса. Линейный клиренс составляет 12,5 мл/ч. Нелинейный клиренс, зависящий от концентрации, имеет наибольшее значение при низких концентрациях тоцилизумаба. При более высоких концентрациях тоцилизумаба преобладает линейный клиренс в связи с насыщением пути нелинейного клиренса. T ½ зависит от концентрации. В равновесном состоянии, которое достигнуто после применения дозы 8 мг/кг массы тела 1 раз в 4 нед, эффективный T ½ уменьшался параллельно снижению концентрации в интервале доз с 14 до 8 дней.

Системный ювенильный идиопатический артрит. Фармакокинетику тоцилизумаба оценивали с использованием популяционного фармакокинетического анализа данных 75 больных с системным ювенильным идиопатическим артритом, получавших терапию тоцилизумабом в дозе 8 мг/кг (пациенты с массой тела ≥30 кг) или в дозе 12 мг/кг (пациенты с массой тела <30 кг) каждые 2 нед.

Расчетная средняя (±стандартное отклонение) AUC 2 нед , С max и С min тоцилизумаба составляли 32200±9960 мкг•ч/мл, 245±57,2 и 57,5±23,3 мкг/мл соответственно. Коэффициент накопления для С min (12-я/2-я неделя) составил 3,2±1,3. С min тоцилизумаба стабилизировалась через 12 нед. Средние расчетные параметры экспозиции тоцилизумаба сравнимы между двумя группами пациентов с различной массой тела.

Распределение. У пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом центральный объем распределения составлял 35 мл/кг, периферический объем распределения — 60 мл/кг, что приводило к объему распределения в равновесном состоянии — 95 мл/кг.

Выведение. Линейный клиренс оценивался как параметр популяционного фармакокинетического анализа и составил 0,142 мл/ч/кг. T ½ тоцилизумаба у пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом через 12 нед составляет около 23 дней для обеих категорий пациентов (8 мг/кг для пациентов с массой тела >30 кг и 12 мг/кг для пациентов с массой тела <30 кг).

Фармакокинетика у особых групп пациентов

Пациенты с заболеваниями печени. Фармакокинетику тоцилизумаба у пациентов с заболеваниями печени не изучали.

Пациенты с заболеваниями почек. Фармакокинетику тоцилизумаба у пациентов с заболеваниями почек не изучали. У большинства больных ревматоидным артритом, включенных в популяционный фармакокинетический анализ, отмечали нормальную функцию почек или нарушение функции почек легкой степени (клиренс креатинина по формуле Кокрофта — Голта <80 и ≥50 мл/мин), которые не влияли на фармакокинетику тоцилизумаба. Пациентам с нарушением функции почек легкой степени коррекции дозы препарата не требуется.

Пол, раса, пожилой возраст. Популяционный фармакокинетический анализ пациентов с ревматоидным артритом показал, что возраст, пол и раса не влияют на фармакокинетику тоцилизумаба. Коррекция дозы тоцилизумаба не требуется.