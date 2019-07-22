Клинические исследования. Ревматоидный артрит. Профиль безопасности тоцилизумаба изучался в 5 двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследованиях III фазы и в их открытые расширенные периоды.

Контролируемая популяция включала всех пациентов из двойной слепой фазы каждого основного исследования от рандомизации до первого изменения режима лечения или достижения 2 лет. Контролируемый период в 4 исследованиях составил 6 мес, в 1 исследовании — до 2 лет. При этом 774 пациента получали тоцилизумаб в дозе 4 мг/кг массы тела в комбинации с метотрексатом, 1870 пациентов — в дозе 8 мг/кг в комбинации с метотрексатом/другими болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами и 288 пациентов — монотерапию тоцилизумабом в дозе 8 мг/кг.

Исследуемая популяция включала всех пациентов, получивших как минимум одну дозу препарата как в двойной слепой контролируемый период исследований, так и в открытый расширенный период этих исследований. 3577 из 4009 пациентов получали терапию не менее 6 мес, 3296 пациентов — не менее 1 года, 2806 пациентов — менее 2 лет и 1222 пациентов — в течение 3 лет.

Нежелательные реакции на препарат, о которых сообщалось чаще (возникали у >5% пациентов, получавших монотерапию тоцилизумабом или комбинированную терапию тоцилизумабом и болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом), представлены инфекциями верхних дыхательных путей, назофарингитом, головной болью, АГ и повышенным уровнем AлАТ.

Для описания частоты побочных реакций используются следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000 и < 1/100).

Инфекции и инвазии: очень часто — инфекции верхних дыхательных путей; часто — флегмоны, пневмония, инфекции, вызванные Herpes simplex 1-го типа и Herpes zoster; нечасто — дивертикулит.

Со стороны ЖКТ: часто — язвы ротовой полости, гастрит, боль в животе; нечасто — стоматит, язва желудка.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, зуд, крапивница.

Неврологические расстройства: часто — головная боль, головокружение.

Исследование: часто — повышение уровня печеночных трансаминаз, увеличение массы тела, повышение уровня общего билирубина.

Сосудистые нарушения: часто — АГ.

Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — лейкопения, нейтропения.

Нарушение обмена веществ, метаболизма: очень часто — гиперхолестеринемия, нечасто — гипертриглицеридемия.

Общие нарушения: часто — периферические отеки, реакции гиперчувствительности.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель, одышка.

Со стороны органа зрения: часто — конъюнктивит.

Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — нефролитиаз.

Эндокринные расстройства: нечасто — гипотиреоз.

Ниже приведена дополнительная информация по отдельным нежелательным реакциям .

Ревматоидный артрит. Инфекции: по данным 6-месячных контролируемых исследований частота инфекций при введении тоцилизумаба в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом составила 127 случаев на 100 пациенто-лет по сравнению с 112 случаями на 100 пациенто-лет в группе пациентов, получавших плацебо в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. Во всей исследуемой популяции общая частота инфекций составила 108 на 100 пациенто-лет.

По данным 6-месячных контролируемых клинических исследований частота серьезных инфекций (бактериальных, вирусных и грибковых) в группе пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом, составила 5,3 случая на 100 пациенто-лет по сравнению с 3,9 случая на 100 пациенто-лет в группе больных, получавших плацебо в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. При монотерапии Актемры частота серьезных инфекций составила 3,6 случаев на 100 пациенто-лет по сравнению с монотерапией метотрексатом (1,5 случаев на 100 пациенто-лет).

Во всей исследуемой популяции общая частота серьезных инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых) составила 4,7 на 100 пациенто-лет. Зарегистрированы следующие тяжелые инфекционные заболевания, некоторые — с летальным исходом: активный туберкулез, проявлявшийся легочными или внелегочными формами, инвазивные легочные инфекции, включая кандидоз, аспергиллез, кокцидиоидомикоз и пневмоцистную превмонию, пневмония, флегмона, опоясывающий лишай, гастроэнтерит, дивертикулит, сепсис и бактериальный артрит. Сообщалось о случаях возникновения оппортунистических инфекций.

Перфорации ЖКТ: во время проведения 6-месячных контролируемых исследований в группе пациентов, получавших препарат Актемра, общая частота перфорации ЖКТ составляла 0,26 событий на 100 пациенто-лет. В исследуемой популяции общая частота перфорации ЖКТ составила 0,28 случаев на 100 пациенто-лет. В основном о перфорациях ЖКТ сообщалось как об осложнениях дивертикула, включавших разлитой гнойный перетонит, перфорацию нижних отделов ЖКТ, фистулу и абсцесс.

Инфузионные реакции: во время проведения 6-месячных контролируемых исследований нежелательные реакции, связанные с введением препарата (отдельные реакции, возникающие при введении препарата или в течение 24 ч после введения), выявлены у 6,9% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом, и 5,1% пациентов получали плацебо + болезньмодифицирующий противовоспалительный препарат. Побочными реакциями, которые отмечались во время введения препарата, в основном были эпизоды повышения АД. Побочные реакции, отмечавшиеся в течение 24 ч после окончания введения препарата, — головная боль и кожные реакции (сыпь, крапивница). Эти реакции не требовали ограничения терапии.

Частота анафилаксии (у 6 из 3778 пациентов, 0,2%) в несколько раз выше у пациентов, получавших препарат в дозе 4 мг/кг, чем у получавших препарат в дозе 8 мг/кг. В контролируемых и открытых клинических исследованиях клинически значимые реакции гиперчувствительности, обусловленные введением препарата Актемра, требовавшие прекращения лечения, отмечали у 13 из 3778 пациентов (0,3%). В основном указанные реакции выявляли в период между 2-й и 5-й инфузией препарата Актемра (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Иммуногенность: антитела к тоцилизумабу выявлены у 46 из 2876 пациентов (1,6%) в 6-месячных контролируемых исследованиях. У 5 из них отмечены клинически значимые реакции гиперчувствительности, которые привели к полной отмене лечения. У 30 больных (1,1%) выявлены нейтрализующие антитела.

Изменение со стороны лабораторных показателей

Нейтрофилы: в 6-месячных контролируемых исследованиях уменьшение числа нейтрофилов <1·109/л отмечено у 3,4% пациентов, которым препарат Актемра вводили в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом, по сравнению с <0,1% пациентов, получавших плацебо в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. Примерно в половине случаев снижение АЧН <1·109/л возникало в пределах 8 нед после начала лечения. Уменьшение числа нейтрофилов <0,5·109/л отмечено у 0,3% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Четкой связи между уменьшением числа нейтрофилов <1·109/л и развитием серьезных инфекционных заболеваний не выявлено.

В контролируемой и исследуемой популяции картина и частота снижения числа нейтрофилов соответствовала результатам, зарегистрированным в 6-месячных контролируемых клинических исследованиях.

Тромбоциты: в 6-месячных контролируемых исследованиях снижение числа тромбоцитов <100·103/мкл отмечено у 1,7% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом, по сравнению с <1% пациентов, получавших плацебо в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. Эти изменения не сопровождались развитием эпизодов кровотечений.

В контролируемой и исследуемой популяции картина и частота снижения числа тромбоцитов отвечала результатам, зарегистрированным в 6-месячных контролируемых клинических исследованиях.

Очень редко сообщалось о панцитопении, которая отмечалась в постмаркетинговый период.

Повышение активности печеночных трансаминаз: в ходе проведения 6-месячных клинических исследований транзиторное повышение активности АлАТ/АсАТ (превышение ВГН более чем в 3 раза) выявлено у 2,1% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг, и у 4,9% пациентов, получавших метотрексат. Эти изменения отмечены у 6,5% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом, и у 1,5% пациентов, получавших плацебо в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. Добавление к монотерапии тоцилизумабом препаратов, оказывающих потенциально гепатотоксическое действие (например метотрексата), приводило к увеличению числа случаев повышения активности трансаминаз. Повышение активности АлАТ/АсАТ, превышающее ВГН более чем в 5 раз, отмечено у 0,7% пациентов, получавших монотерапию препаратом Актемра, и у 1,4% пациентов, получавших препарат Актемра в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом. При этом у большинства больных применение Актемра прекратили (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Повышение активности печеночных трансаминаз не сопровождалось клинически значимым повышением уровня прямого билирубина, а также клиническими проявлениями гепатита или печеночной недостаточностью. В ходе постоянного лабораторного мониторинга частота повышения уровня непрямого билирубина выше ВГН у пациентов, получавших тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг в комбинации с болезньмодифицирующим противовоспалительным препаратом во всей контролируемой популяции, составила 6,2%.

В контролируемой и исследуемой популяции характер и частота повышения уровня АлАТ/АсАТ отвечала результатам, зарегистрированным в 6-месячных контролируемых клинических исследованиях.

Изменение показателей липидного обмена: на протяжении постоянного лабораторного мониторинга в 6-месячных контролируемых исследованиях при терапии препаратом Актемра отмечено повышение показателей липидного обмена (общего ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПВП). Устойчивое повышение показателя общего ХС >6,2 ммоль/л (240 мг/дл) отмечали у 24% пациентов, а устойчивое повышение показателя ЛПНП >4,1 ммоль/л — у 15% пациентов.

У большинства пациентов индекс атерогенности не увеличивался, а повышение уровня общего ХС эффективно корректировали гиполипидемическими препаратами.

В контролируемой и исследуемой популяции характер и частота повышения уровня показателей липидного обмена соответствовала результатам, зарегистрированным в 6-месячных контролируемых клинических исследованиях.

Злокачественные новообразования . Клинических данных недостаточно для оценки возможности развития злокачественных новообразований после применения тоцилизумаба. Долгосрочная оценка безопасности применения препарата продолжается.

Системный ювенильный идиопатический артрит . Безопасность тоцилизумаба у пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом изучалась у 112 детей в возрасте 2–17 лет. В 12-недельный двойной слепой контролируемый период клинического исследования 75 пациентов получали лечение тоцилизумабом (8 или 12 мг/кг в зависимости от массы тела). Через 12 нед или при ухудшении течения заболевания пациенты получали лечение в открытый расширенный период, который продолжается.

В целом побочные действия у пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом подобны таковым у пациентов с ревматоидным артритом.

Инфекции: в 12-недельном контролируемом исследовании частота всех инфекций в группе тоцилизумаба составила 344,7 на 100 пациенто-лет и 287 на 100 пациенто-лет в группе плацебо. В открытый расширенный период, который продолжается (часть II), общая частота инфекций оставалась подобной — 306,6 на 100 пациенто-лет.

В 12-недельном контролируемом исследовании частота серьезных инфекций в группе тоцилизумаба составляла 11,5 на 100 пациенто-лет. Во время открытого расширенного периода, который продолжается, общая частота серьезных инфекций оставалась стабильной — 11,3 на 100 пациенто-лет. Сообщения о серьезных инфекциях подобны таковым, которые отмечались у пациентов с ревматоидным артритом. Кроме того, среди серьезных инфекций зарегистрированы ветряная оспа и средний отит.

Инфузионные реакции: у пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом инфузионные реакции определялись как все события, которые возникали во время инфузии или в течение 24 ч после инфузии. В 12-недельном контролируемом исследовании инфузионные реакции возникли у 4% пациентов в группе тоцилизумаба, при этом одно явление (ангионевротический отек) было серьезным и угрожало жизни, что стало причиной полной отмены лечения.

В 12-недельном контролируемом исследовании инфузионные реакции, возникшие в течение 24 ч после инфузии, зарегистрированы у 16% пациентов и у 5,4% пациентов в группе плацебо. В группе тоцилизумаба инфузионные реакции включали, но не ограничивались, сыпь, крапивницу, диарею, ощущение дискомфорта в эпигастрии, боль в суставах и головную боль. Одно из этих явлений (крапивница) было серьезным.

Клинически значимые реакции гиперчувствительности, ассоциированные с применением тоцилизумаба, требовавшие его отмены, выявлены у 1 из 112 пациентов (<1%), получавших лечение тоцилизумабом во время контролируемого и открытого расширенного периода клинического исследования.

Иммуногенность: исследование на наличие антител к тоцилизумабу проводили у 112 пациентов. Антитела к тоцилизумабу выявлены у 2 пациентов. У одного из них отмечали реакции гиперчувствительности, которые привели к полной отмене тоцилизумаба. Случаи выявления антител к тоцилизумабу могут быть недооценены из-за высокой концентрации тоцилизумаба в организме ребенка по сравнению со взрослым.

Нейтрофилы: в ходе рутинного лабораторного мониторинга в 12-недельном контролируемом исследовании уменьшение числа нейтрофилов <1·109/л отмечали у 7% пациентов в группе тоцилизумаба и не выявляли в группе плацебо.

В открытый расширенный период исследования, который продолжается, уменьшение числа нейтрофилов <1·109/л отмечали у 15% пациентов в группе тоцилизумаба.

Четкой связи между уменьшением числа нейтрофилов <1·109/л и развитием серьезных инфекционных заболеваний не выявлено.

Тромбоциты: в ходе постоянного лабораторного мониторинга в 12-недельном контролируемом исследовании уменьшение числа тромбоцитов <100·103/мкл отмечали у 1% пациентов в группе тоцилизумаба и у 3% — в группе плацебо.

В открытый расширенный период, который продолжается, уменьшение числа тромбоцитов <100·103/мкл отмечали у 3% пациентов в группе тоцилизумаба. Эти изменения не сопровождались развитием эпизодов кровотечений.

Повышение активности печеночных трансаминаз: в ходе постоянного лабораторного мониторинга в 12-недельном контролируемом исследовании повышение активности АлАТ или АсАТ (превышение ВГН более чем в 3 раза) выявлено у 5 и 3% пациентов соответственно в группе тоцилизумаба и у 0% — в группе плацебо.

В открытый расширенный период, который продолжается, повышение активности АлАТ или АсАТ (превышение ВГН более чем в 3 раза) выявлено у 12 и 4% пациентов соответственно в группе тоцилизумаба.

Изменение показателей липидного обмена в ходе постоянного лабораторного мониторинга в 12-недельном контролируемом исследовании повышение показателя общего ХС от >1,5 до 2 ВГН отмечали у 1,5% пациентов в группе тоцилизумаба и у 0% — в группе плацебо. Повышение уровня ЛПНП от >1,5 до 2 ВГН зафиксировано у 1,9% пациентов в группе тоцилизумаба и в 0% — в группе плацебо.

В открытый расширенный период, который продолжается, характер и частота повышения уровня показателей липидного обмена соответствовали результатам, зарегистрированным в 12-месячном контролируемом клиническом исследовании.

Побочные действия, зарегистрированные в пострегистрационный период. Профиль безопасности тоцилизумаба при применении в пострегистрационный период сопоставим с таковым в клинических исследованиях, за исключением случая фатальной анафилактической реакции, о которой сообщалось при лечении тоцилизумабом.