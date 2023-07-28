ревматоидный артрит

В лекарственной форме для в/в введения.

Рекомендуемая доза — 8 мг/кг в/в капельно в течение не менее 1 ч. Инфузию проводят 1 раз в 4 недели.

Не рекомендуется увеличение дозы выше 800 мг на 1 (одну) инфузию у пациентов с массой тела >100 кг.

В лекарственной форме для п/к введения.

Рекомендуемая доза —162 мг п/к 1 раз в неделю.

Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит

В лекарственной форме для в/в введения.

Безопасность и эффективность применения тоцилизумаба для в/в введения у детей в возрасте до 2 лет не установлены.

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела ≥30 кг — 8 мг/кг в/в 1 раз в 4 недели;

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела <30 кг — 10 мг/кг в/в 1 раз в 4 недели.

Дозу тоцилизумаба рассчитывают при каждом его назначении, учитывая массу тела пациента. Изменение дозы тоцилизумаба происходит только в случае соответствующего изменения массы тела пациента с течением времени.

В лекарственной форме для п/к введения.

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела ≥30 кг — 162 мг п/к 1 раз в 2 недели;

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела <30 кг — 162 мг/кг п/к 1 раз в 3 недели.

Системный ювенильный идиопатический артрит

В лекарственной форме для в/в введения.

Безопасность и эффективность применения тоцилизумаба для в/в введения у детей в возрасте до 2 лет не установлены.

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела ≥30 кг — 8 мг/кг в/в капельно в течение не менее 1 ч; инфузию проводят 1 раз в 2 недели;

• для пациентов в возрасте ≥2 лет с массой тела <30 кг — 12 мг/кг в/в капельно в течение не менее 1 ч; инфузию проводят 1 раз в 2 недели.

В лекарственной форме для п/к введения.

• для пациентов в возрасте ≥1 года с массой тела ≥30 кг — 162 мг п/к 1 раз в неделю;

• для пациентов в возрасте ≥1 года с массой тела <30 кг — 162 мг/кг п/к 1 раз в 2 недели.

При лечении тоцилизумабом в лекарственной форме для п/к введения минимальная масса тела пациента должна составлять не менее 10 кг.

Гигантоклеточный артериит

В лекарственной форме для п/к введения.

Рекомендуемая доза — 162 мг п/к 1 раз в неделю в сочетании с сокращением курса ГКС. Возможно применение тоцилизумаба в режиме монотерапии после прекращения применения ГКС.

Тоцилизумаб в режиме монотерапии не рекомендуется применять для лечения острых рецидивов гигантоклеточного артериита.

COVID–19

В лекарственной форме для в/в введения.

Рекомендуемая доза — 8 мг/кг в/в в виде 60-минутной инфузии для пациентов, получающих системные ГКС, которым требуется оксигенотерапия или ИВЛ.

При ухудшении клинических симптомов или отсутствии улучшения после введения первой дозы возможно введение одной дополнительной инфузии тоцилизумаба в дозе 8 мг/кг. Интервал между двумя инфузиями должен составлять не менее 8 ч.

Не рекомендуется увеличение дозы выше 800 мг на 1 (одну) инфузию у пациентов с массой тела >100 кг.