Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс (Glycerine microclisms of glicyces for adults Adulax) (172604) - инструкция по применению ATC-классификация
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Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующим веществом препарата является глицерин, который при ректальном применении проявляет слабительный эффект, благодаря размягчению каловых масс и содействуя поступлению в них жидкости, стимулируя перистальтику кишечника.
Фармакокинетика. Глицерин способствует освобождению кишечника в течение от 15–30 мин до 1 ч.
Показания Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс
для местного облегчения симптомов кратковременного и эпизодического запора.
Применение Глицериновые микроклизмы для взрослых адюлакс
это лекарственное средство предназначено только для ректального применения.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 1 ректальный аппликатор в сутки.
Пациенты пожилого возраста: рекомендована такая же доза, как для взрослых.
Печеночная и/или почечная недостаточность: корректировать дозу не требуется.
Необходимо проконсультироваться с врачом, если действие глицериновых микроклизм для взрослых Адюлакс Касен-Флит кажется слишком сильным или слишком слабым.
Способ введения. Снять крышечку, которая закрывает кончик канюли, и, держа канюлю вертикально вверх, слегка нажать, чтобы несколько капель смочили кончик канюли для облегчения введения аппликатора в прямую кишку. После введения в прямую кишку выдавить содержимое аппликатора и, когда он опустеет, извлечь его, продолжая сжимать стенки аппликатора. Каждый аппликатор заполнен продуктом с избытком, который остается в аппликаторе после использования. Таким образом, количество, которое высвобождается при введении, составляет полную дозу и нет необходимости освобождать аппликатор полностью, что облегчает пользование им.
Каждый аппликатор содержит одну дозу лекарственного средства, его следует утилизировать после использования.
Если при введении ощущается сопротивление, введение следует прекратить, поскольку оно может причинить вред. Поэтому прежде чем продолжить применение, необходимо посоветоваться с врачом для выяснения причин сопротивления.
Продолжительность лечения. Данный препарат не следует применять более 1 нед, если врач не назначил иначе.
Противопоказания
повышенная чувствительность к глицерину, абдоминальные колики, тошнота, рвота или другие симптомы аппендицита, геморрагический ректоколит, диарея, аноректальные заболевания, язвенный колит и воспалительные геморроидальные состояния, боль в животе, обструкция кишечника, острые воспалительные заболевания кишечника, возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
могут отмечаться дискомфорт в месте введения, раздражение и боль в анальной области. Возможны реакции гиперчувствительности. Необходимо посоветоваться с врачом, если были замечены какие-либо из этих или другие побочные реакции, не указанные в инструкции.
Особые указания
в случае появления крови в кале, раздражения или боли или при отсутствии улучшения состояния кишечника лечение необходимо прекратить и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
Адюлакс Касен-Флит не следует применять дольше 1 нед, если врач не назначил иначе.
Пациентам с тяжелыми заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, лекарственное средство можно применять только под наблюдением врача.
Глицерин может усилить боль в животе у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. У таких пациентов рекомендуется применять препарат с осторожностью.
Необходимо избегать длительного применения препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение возможно только тогда, когда, по мнению врача, польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Взаимодействия
не сообщалось. Если на данный момент принимается или недавно принимался какой препарат, следует проконсультироваться с врачом.
Передозировка
злоупотребление и продолжительный прием этого препарата может вызвать синдром раздражения толстой кишки (диарею или запор). В случае необходимости более длительного применения рекомендуется применять с осторожностью под наблюдением врача. При передозировке или случайном проглатывании следует обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.