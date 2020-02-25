это лекарственное средство предназначено только для ректального применения.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 1 ректальный аппликатор в сутки.

Пациенты пожилого возраста: рекомендована такая же доза, как для взрослых.

Печеночная и/или почечная недостаточность: корректировать дозу не требуется.

Необходимо проконсультироваться с врачом, если действие глицериновых микроклизм для взрослых Адюлакс Касен-Флит кажется слишком сильным или слишком слабым.

Способ введения. Снять крышечку, которая закрывает кончик канюли, и, держа канюлю вертикально вверх, слегка нажать, чтобы несколько капель смочили кончик канюли для облегчения введения аппликатора в прямую кишку. После введения в прямую кишку выдавить содержимое аппликатора и, когда он опустеет, извлечь его, продолжая сжимать стенки аппликатора. Каждый аппликатор заполнен продуктом с избытком, который остается в аппликаторе после использования. Таким образом, количество, которое высвобождается при введении, составляет полную дозу и нет необходимости освобождать аппликатор полностью, что облегчает пользование им.

Каждый аппликатор содержит одну дозу лекарственного средства, его следует утилизировать после использования.

Если при введении ощущается сопротивление, введение следует прекратить, поскольку оно может причинить вред. Поэтому прежде чем продолжить применение, необходимо посоветоваться с врачом для выяснения причин сопротивления.

Продолжительность лечения. Данный препарат не следует применять более 1 нед, если врач не назначил иначе.