для снижения риска побочных реакций следует применять минимальную эффективную дозу в течение минимального срока, необходимого для устранения симптомов заболевания.

Ибупрофен может маскировать признаки инфекции.

Рекомендуется избегать применения ибупрофена при имеющейся ветряной оспе из-за возможности тяжелых инфекционных поражений кожи и осложнений со стороны мягких тканей.

Применение НПВП, в том числе ибупрофена, может спровоцировать бронхоспазм, приступы БА, отек слизистой оболочки носа у пациентов с БА, хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей, аллергическими заболеваниями или с этими заболеваниями в анамнезе. Тяжелые острые реакции гиперчувствительности, в том числе анафилактический шок, отмечали редко. При первых признаках реакций гиперчувствительности применение препарата Бофен следует прекратить.

Осторожность при применении ибупрофена необходима лицам:

с системной красной волчанкой и другими диффузными заболеваниями соединительной ткани из-за повышенного риска развития асептического менингита как проявления реакций гиперчувствительности. Асептический менингит выявляли также у пациентов, не имевших этих хронических заболеваний;

с отягощенным аллергологическим анамнезом из-за повышенного риска возникновения реакций гиперчувствительности;

с печеночной дисфункцией — повышение АД и/или сердечная недостаточность при нарушении функции печени могут прогрессировать и/или может возникнуть задержка жидкости в организме.

Пациентам с АГ и/или умеренной или средней степенью застойной сердечной недостаточности в анамнезе следует с осторожностью начинать длительное лечение (необходима консультация врача), поскольку при терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости, АГ и возникновении отеков.

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, стабильной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной патологией ибупрофен назначают только после тщательного анализа соотношения польза/риск.

Применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), а также длительное лечение могут привести к незначительному повышению риска артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). Низкая доза ибупрофена (например ≤1200 мг/сут) может привести к повышению риска инфаркта миокарда. Пациентам с выраженными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (такими как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, табакокурение) назначать длительное лечение НПВП следует только после тщательного анализа.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы возрастает при повышении доз НПВП у пациентов с язвой желудка в анамнезе, особенно если она осложнена кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальных доз. Следует соблюдать осторожность при лечении больных, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск гастротоксичности или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды или антикоагулянты (варфарин), или антитромбоцитарные средства (например ацетилсалициловая кислота). При длительном лечении для этих пациентов, а также для пациентов, которым требуется сопутствующее применение низких доз ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повысить риск побочных эффектов со стороны ЖКТ, следует рассматривать назначение врачом комбинированной терапии мизопростолом или ингибиторами протонной помпы. Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными нарушениями в анамнезе, прежде всего у лиц пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомах со стороны ЖКТ (преимущественно кровотечение), особенно о желудочно-кишечном кровотечении в начале лечения. В случае желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует немедленно прекратить.

Ибупрофен, как и другие НПВП, может влиять на агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения у здоровых людей.

С осторожностью следует применять ибупрофен у пациентов со значительной степенью обезвоживания.

Прием НПВП может привести к нефротоксичности, дозозависимому снижению синтеза простагландинов и провоцировать развитие почечной недостаточности из-за нарушения почечного кровообращения. Таким пациентам необходимо контролировать функцию почек. После прекращения терапии НПВП функция почек обычно восстанавливается.

Очень редко сообщалось о серьезных кожных реакциях, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, при применении НПВП, некоторые с летальным исходом. В большинстве случаев эти реакции возникали у пациентов в первый месяц лечения. Прием Бофена необходимо прекратить при первых проявлениях кожной сыпи, поражении слизистых оболочек или любых других признаках гиперчувствительности.

Не следует превышать рекомендованные дозы.

Дети. Препарат применяют у детей в возрасте от 3 мес (с массой тела не менее 5 кг) до 12 лет в дозах, указанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Период беременности и кормления грудью. Препарат применяют только у детей в возрасте младше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Препарат применяют только у детей младше 12 лет.