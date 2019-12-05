препарат применяют у детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Необходимо соблюдать следующие рекомендации, если врач не дал других указаний.

Пейдолакс предназначен только для ректального применения.

Дети в возрасте до 2 лет и младенцы на грудном вскармливании: не применяют.

Дети в возрасте 2–12 лет. 1 аппликатор в сутки.

Дети в возрасте старше 12 лет. Не применяют.

Взрослые и пациенты пожилого возраста. Не применяют.

Печеночная и/или почечная недостаточность. Корректировать дозу не требуется.

Необходимо проконсультироваться с врачом, если действие глицериновой микроклизм для детей Пейдолакс кажется слишком сильным или слишком слабым.

Способ введения. Снять крышечку, которая закрывает кончик канюли, и, держа канюлю вертикально вверх, слегка нажать, чтобы несколько капель увлажнили кончик канюли для облегчения введения аппликатора в прямую кишку. После введения в прямую кишку выдавить содержимое аппликатора и, когда он опустеет, извлечь его, продолжая сжимать стенки аппликатора. Каждый аппликатор заполнен р-ром с избытком, который остается в аппликаторе после использования. Таким образом, количество препарата, высвобождаемого при введении, составляет полную дозу и нет необходимости высвобождать аппликатор полностью, что облегчает его использование.

Каждый аппликатор содержит 1 дозу лекарственного средства, его следует утилизировать после использования.

Если при введении ощущается сопротивление, введение следует прекратить, поскольку оно может причинить вред. Поэтому, прежде чем продолжить применение, необходимо посоветоваться с врачом для выяснения причин сопротивления.

Продолжительность лечения. Данный препарат не следует применять дольше 1 нед, если врач не назначил более длительный срок применения.