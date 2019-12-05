Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс (Glycerine microclisms of glicyces for children Peidolax) (172529) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс инструкция по применению
Фармакологические свойства
действующим веществом препарата является глицерин, который при ректальном применении проявляет слабительный эффект благодаря размягчению каловых масс, поступлению в них жидкости, стимуляции перистальтики кишечника. Глицерин способствует опорожнению кишечника в течение от 15–30 мин до 1 ч.
Показания Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс
для местного облегчения симптомов кратковременного и эпизодического запоров.
Применение Глицериновые микроклизмы для детей пейдолакс
препарат применяют у детей в возрасте от 2 до 12 лет.
Необходимо соблюдать следующие рекомендации, если врач не дал других указаний.
Пейдолакс предназначен только для ректального применения.
Дети в возрасте до 2 лет и младенцы на грудном вскармливании: не применяют.
Дети в возрасте 2–12 лет. 1 аппликатор в сутки.
Дети в возрасте старше 12 лет. Не применяют.
Взрослые и пациенты пожилого возраста. Не применяют.
Печеночная и/или почечная недостаточность. Корректировать дозу не требуется.
Необходимо проконсультироваться с врачом, если действие глицериновой микроклизм для детей Пейдолакс кажется слишком сильным или слишком слабым.
Способ введения. Снять крышечку, которая закрывает кончик канюли, и, держа канюлю вертикально вверх, слегка нажать, чтобы несколько капель увлажнили кончик канюли для облегчения введения аппликатора в прямую кишку. После введения в прямую кишку выдавить содержимое аппликатора и, когда он опустеет, извлечь его, продолжая сжимать стенки аппликатора. Каждый аппликатор заполнен р-ром с избытком, который остается в аппликаторе после использования. Таким образом, количество препарата, высвобождаемого при введении, составляет полную дозу и нет необходимости высвобождать аппликатор полностью, что облегчает его использование.
Каждый аппликатор содержит 1 дозу лекарственного средства, его следует утилизировать после использования.
Если при введении ощущается сопротивление, введение следует прекратить, поскольку оно может причинить вред. Поэтому, прежде чем продолжить применение, необходимо посоветоваться с врачом для выяснения причин сопротивления.
Продолжительность лечения. Данный препарат не следует применять дольше 1 нед, если врач не назначил более длительный срок применения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата.
Колика, тошнота, рвота или другие симптомы аппендицита, или другие симптомы недиагностированной абдоминальной боли.
Возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
могут отмечать локальный дискомфорт, раздражение и боль в области анального отверстия. Необходимо посоветоваться с врачом, если были выявлены какие-либо из этих или других побочных реакций, не указанных в инструкции.
Особые указания
в случае появления крови в кале, раздражения, боли или при отсутствии улучшения состояния кишечника, лечение необходимо прекратить и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
Это лекарственное средство нельзя применять у детей в возрасте до 2 лет.
У пациентов с тяжелыми заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми, лекарственное средство можно применять только под наблюдением врача.
Глицерин может усилить боль в животе у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. У таких пациентов рекомендуется применять препарат с осторожностью.
Необходимо избегать длительного применения препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Это лекарственное средство не рекомендуется для применения в период беременности и кормления грудью, поскольку он предназначен для применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортом или работе с другими механизмами. О каких-либо эффектах не сообщалось, учитывая природу препарата и его действие таких эффектов не ожидается.
Дети. Применяют у детей в возрасте 2–12 лет.
Взаимодействия
не сообщалось. Если на данный момент принимается или недавно уже принимался какой препарат, желательно проконсультироваться с врачом, даже если этот препарат относится к безрецептурной группе.
Передозировка
злоупотребление и продолжительный прием этого препарата могут вызвать синдром раздражения толстой кишки (диарею или запор). В случае необходимости более длительного применения рекомендуется применять с осторожностью под наблюдением врача. При передозировке или случайнои проглатывании следует обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.